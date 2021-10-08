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До останнього "слуги народу" не дають відповідь щодо участі в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", - главред Тарасова

До останнього

Все ще невідомо, чи будуть "слуги народу" брати участь у сьогоднішньому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". Редактори програми почали запрошувати представників влади на ефір ще у вівторок, 5 жовтня, однак вранці в п'ятницю, у день виходу програми, від "слуг" все ще немає чіткої відповіді: хто буде і чи буде?

"У вівторок, 5 жовтня, ми вже точно знали, що будемо робити тему Pandora Papers. Цього ж дня ми почали запрошувати гостей, зокрема й депутатів від партії "Слуга народу". У четвер, 7 жовтня, після відставки спікера Верховної Ради, ми вирішили робити цю тему другим блоком і також покликали депутатів від "Слуги народу". На обидві теми в "Слузі народу" нам сказали, що подумають, хто може бути спікером від них, і повернуться з відповіддю. Наразі партія так і не підтвердила участь жодного свого депутата. Ми все ще чекаємо їхню відповідь. Хоча зазвичай у четвер ввечері ми вже завжди знаємо приблизний остаточний список гостей", – пояснила головний редактор "Свободи слова Савіка Шустера" Дар'я Тарасова, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, минулої п'ятниці влада бойкотувала "Свободу слова Савіка Шустера". Ефір не відвідав жоден депутат "Слуги народу", окрім Дмитра Разумкова. Від них були отримані відмови.

На такі дії відреагували Міхеїл Саакашвілі та Юлія Тимошенко. Вони назвали бойкот наступом на свободу слова в Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тимошенко попередила про початок розправи над програмою "Свобода слова Савіка Шустера". ВIДЕО

"Я хочу попередити: мрії про розправу з вами – вже реальність. Почнеться спроба ліквідувати програму "Свобода слова Савіка Шустера" і Вас особисто знову прибрати з України", – сказала Юлія Тимошенко Савіку Шустеру.

Сьогоднішню програму буде присвячено головним темам тижня: трагедії Бабиного Яру, офшорам Зеленського і "Кварталу 95", арешту Саакашвілі та звільненню Разумкова. Старт прямого ефіру на телеканалах "Україна" та "Україна 24" о 21:00! Основні гості запрошені, очікується чітка відповідь лише від "слуг народу".

Читайте також: "Скринька Пандори Зеленського": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять офшори президента і кому вигідне звільнення Разумкова
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Топ коментарі
+4
ой а что такое? Олигарх Ахметов на Зеленского обиделся? Потому Шустер начал острые для Зели темы поднимат и перестанет теперь анус Зеле вылизывать?

мм.. с чего бы это))
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08.10.2021 13:36
+4
агрохимия был обос...цан у Савика недавно, вот и боятся быть обос...раными прилюдно. одно дело в стае кнопки нажимать а другое лично на вопросы о залетах отвечать....
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08.10.2021 13:38
+2
Не ходить к Савику глупо ,себе дороже получится ..
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08.10.2021 13:35
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Не ходить к Савику глупо ,себе дороже получится ..
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08.10.2021 13:35 Відповісти
ой а что такое? Олигарх Ахметов на Зеленского обиделся? Потому Шустер начал острые для Зели темы поднимат и перестанет теперь анус Зеле вылизывать?

мм.. с чего бы это))
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08.10.2021 13:36 Відповісти
"Пианист не нужен, родной" (c)

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08.10.2021 13:40 Відповісти
ахмет ставит на разумкова, который будет отбирать электорат у зебуина и на гройсмана-яценюка-климкина, которые будут пастись на электоральном поле Пороха. Также ходят слухи, о спонсирувании НАцкорпуса ахметом
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08.10.2021 13:42 Відповісти
Ага щас) Помнится как у сявика высмеяли Бутусова когда только начиналась тема вагнеров. Сявик вроде и темы поднимает, но делает єто грамотно, с выгодной власти позиции.
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08.10.2021 13:50 Відповісти
Шустер уже очень и очень давно не журналист и высокооплачиваемая проститутка.
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08.10.2021 14:20 Відповісти
ахмет сказал лизать анус - савик лизал, ахмет сказал "подожди, не семени" - савик не лижет
что?
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08.10.2021 13:55 Відповісти
Якщо "слуги" не підуть на "Свободу словоблудія", то шоу буде нудним. Доведеться Савіку самому грати хєром на роялі, або показувати фотки голого Ахмєтки щоб піпл хавав його шоу.
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08.10.2021 13:37 Відповісти
так а типа с этими безуглыми шоу интелектуальней и интересней?)
савик сам по себе зашквар, а когда к нему сходятся эти питекантропы с конвертами так вообще можно не включать)
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08.10.2021 13:58 Відповісти
На такие действия отреагировали Михеил Саакашвили и Юлия Тимошенко. Они назвали бойкот наступлением на свободу слова в Украине.

Так он же в тюрьме, как?
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08.10.2021 13:37 Відповісти
це було ще минулої п'ятниці
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08.10.2021 14:15 Відповісти
агрохимия был обос...цан у Савика недавно, вот и боятся быть обос...раными прилюдно. одно дело в стае кнопки нажимать а другое лично на вопросы о залетах отвечать....
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08.10.2021 13:38 Відповісти
а что им говрить? многим просто лучше твикс жевать...Уже и так ВСЕ Ясно!
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08.10.2021 13:39 Відповісти
Ай ай яй , пипец Савику Шустеру 🤣
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08.10.2021 13:40 Відповісти
Следующего савика грохнут
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08.10.2021 13:41 Відповісти
Слуги пока в шоке. Нечего им рассказывать о варнергейте и офшорах
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08.10.2021 13:42 Відповісти
Ну а кому хочеться, щоб його постійно писком у власне лайно тицяли. Шустрік, звісно, ще та лярва, але тут треба віддтати належне.
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08.10.2021 13:43 Відповісти
"На каждый роток не накинешь платок" (с)

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08.10.2021 13:47 Відповісти
Ото, млять, ротоооок...
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08.10.2021 13:49 Відповісти
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08.10.2021 15:09 Відповісти
Запросіть ківу, нехай розкаже як він ***** поздоровляв, та як він в захваті від лідєра мордора, млять!
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08.10.2021 13:48 Відповісти
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08.10.2021 13:59 Відповісти
Цікаво, хто дивиться подібні шоу?
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08.10.2021 14:08 Відповісти
А хтось в той час дивиться порнокіно з дівками типу Галини Третякової і порноавторами типу Стефанчука.
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08.10.2021 14:13 Відповісти
Припрутся! Сразу штук пять рыл, как это они всегда делают, чтоб перекричать любого несогласного с их долбоиопством. Хотя, по совести, для этого им иодно Милованова достаточно.
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08.10.2021 14:11 Відповісти
Телеканал "Прямий" уроди вже давно бойкотують. Подивимося сьогодні, що буде на 5-му телеканалі... після того, як https://www.youtube.com/watch?v=At86te7kQHw камельчука посношали в передачі Анни Мірошниченко в середу
Може, після цієї передачі уродам заборонили ходити на прямі ефіри?
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08.10.2021 14:14 Відповісти
Чем меньше будут лазить эти уроды по эфирам, тем лучше-может в головах ЗЕленого лохотрата просветлеет
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08.10.2021 16:08 Відповісти
Кого интересует Саакашвили? Больше беспокоят аресты генерала Павловского и Антоненко.....
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08.10.2021 16:27 Відповісти
 
 