На потреби армії бракує 7,1 млрд грн, - заступник голови Міноборони Носов
На потреби армії Міністерству оборони України на сьогодні бракує 7,1 млрд грн.
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив заступник міністра оборони Олександр Носов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Щодо грошової винагороди за вересень місяць, вона виплачена на 100%. Щодо нагороди за участь у бойових діях у зоні виконання (завдань в районі Операції. – Ред.) Об’єднаних сил, вона виконана повністю за серпень. На сьогодні ми маємо заборгованість з виплати одноразових винагород у розмірі 2 млрд 100 млн грн. Ми повністю це виплатимо у випадку, якщо нам буде внесено зміни в проєкт закону про зміни до бюджету за 2021 рік. Тому що в цілому у нас є нестача в грошах в Міністерстві оборони в обсязі 7,1 млрд грн", - сказав Носов.
Він наголосив, що для оплати винагород військовим оборонному відомству доводиться забирати гроші з інших напрямків.
"Для того, щоб виплачувати винагороду всім військовослужбовцям, в тому числі одноразові виплати. Ми зараз йдемо на те, що економимо гроші на закупівлі пального і на виплати премій вищому керівному складу Міністерства оборони", - зауважив представник МОУ.
Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич 16 вересня заявив, що у проєкті бюджету на 2022 рік запланований рекордний обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України - 5,95% від ВВП. Зокрема, буде суттєво збільшено фінансування програм розвитку озброєння та військової техніки, грошового забезпечення військовослужбовців, будівництва житла для військових.
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у нас армия 240 тыс чел всего! по 10 000 грн на чел получается? чет как то и вроде много и как то странно... что то мы не знаем... там распиливают походу по черному бабло! генералов этих многих к стенке ставить надо
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БРЕХУН!!! Шкарлєт сказав, що ніяких заборгованостей перед ЗСУ немає! Порохобот! Таксі на тебе немає! Зараз Третякову на тебе натравять!
Цікаво: хто з них живе у паралельному всесвіті? Хоча... Якщо "всі ми преЗЕденти", то скоріш за все Шкарлєт... Може д'Єрмак і йому відсипає трохи "треків" від найвеличнішого?
приклад Хомчак який собі квартирку прикорманив!
ПЫСЫ: и на списать 50 млрд коломойским тоже хватает.
А основні обов'язки президента - зовнішня політика, армія і гарант Конституції. А вони всі провалені, президент собі вибрав обов'язки прораба дорожного покриття, де виконує дві задачі - знімає відкати і піднімає економіку ворога, закуповуючи в них бітум.
И так буквально во всем. Что ни заявит ЗЕ-власть - откровенное вранье.
Половину депутатов переселить на самокаты
Плюс, продайте військові обєкти, які не відносяться до військових справ! Виведіть з Києва за межі військові частини та продайте землю!!! Ось вам гроші!! А то красти на війні та обороні можете, а вирішувати питання - ніц.
Ні, синку. Це ти тепер будеш менше їсти.
Що значить не хватає?
У вови зеленського який вивів їх в офшор все хватає і все сходиться
А ви думали агент Кремля буде фінансувати ЗСУ ? Та нащо воно йому треба.