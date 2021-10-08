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армія (3741) ВР (14812) Міноборони (6996) оборона (4686) ЗСУ (7182) Носов Олександр (8)

На потреби армії бракує 7,1 млрд грн, - заступник голови Міноборони Носов

На потреби армії бракує 7,1 млрд грн, - заступник голови Міноборони Носов

На потреби армії Міністерству оборони України на сьогодні бракує 7,1 млрд грн.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив заступник міністра оборони Олександр Носов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Щодо грошової винагороди за вересень місяць, вона виплачена на 100%. Щодо нагороди за участь у бойових діях у зоні виконання (завдань в районі Операції. – Ред.) Об’єднаних сил, вона виконана повністю за серпень. На сьогодні ми маємо заборгованість з виплати одноразових винагород у розмірі 2 млрд 100 млн грн. Ми повністю це виплатимо у випадку, якщо нам буде внесено зміни в проєкт закону про зміни до бюджету за 2021 рік. Тому що в цілому у нас є нестача в грошах в Міністерстві оборони в обсязі 7,1 млрд грн", - сказав Носов.

Він наголосив, що для оплати винагород військовим оборонному відомству доводиться забирати гроші з інших напрямків.

"Для того, щоб виплачувати винагороду всім військовослужбовцям, в тому числі одноразові виплати. Ми зараз йдемо на те, що економимо гроші на закупівлі пального і на виплати премій вищому керівному складу Міністерства оборони", - зауважив представник МОУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наказ про підвищення виплат бійцям на передовій вийшов пізніше за проєкт бюджету-2021, довелося перерозподіляти кошти, утворилася заборгованість, - заступник міністра оборони Носов. ВIДЕО

Як повідомлялося, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич 16 вересня заявив, що у проєкті бюджету на 2022 рік запланований рекордний обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України - 5,95% від ВВП. Зокрема, буде суттєво збільшено фінансування програм розвитку озброєння та військової техніки, грошового забезпечення військовослужбовців, будівництва житла для військових.

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Топ коментарі
+28
зато на кредиты сепарам дыры гроши есть. Зробылы разом....
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08.10.2021 13:46
+23
шас *********** Зеленский из своих офшоров и Коломойши как перечислит..!!!
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08.10.2021 13:44
+16
На армію ніяких грошей не жалко. Аби тільки ті кошти доходили до солдата яких захищає нас від кацапсячої нечисті та на надійну і потрібну зброю. А не на те шоб пузаті паркетні генерали розтягували їх для бєзбєдной жізні їхніх вилупків.
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08.10.2021 13:45
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сократите паркетных хенералов и свои зп.
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08.10.2021 13:44 Відповісти
Ага, и сразу возьмутся 7 млрд? Кто не кормит свою армию, то кормит чужую. Аксиома
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08.10.2021 13:51 Відповісти
не многовато 110 генералов, сидящих в министерстве?
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08.10.2021 13:55 Відповісти
Многовато. Но не мне судить. И это никоим образом не отменяет отсутствие денег на армию. Даже 1000 генералов не сожрут более 7 млрд. за год.
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08.10.2021 14:01 Відповісти
запросто освоят)
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08.10.2021 14:02 Відповісти
Задолженность выплат содержания -- 2.1 млрд.грн. Это не генералы.
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08.10.2021 14:03 Відповісти
Значит сократить солдат. Звучит логично
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08.10.2021 14:40 Відповісти
То як у десяти країн європи!!!!!! І треба щоб зєлєпукін хоч раз поділився своїми офшорами з нашою, тобто ЙОГО АРМІЄЮ, воно ж так пишається армією, що тікав від неї в самі тяжкі часи!!!!!!
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08.10.2021 14:04 Відповісти
Тепер все піде на компенсацію цін на газ і вугілля.
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08.10.2021 18:56 Відповісти
шас *********** Зеленский из своих офшоров и Коломойши как перечислит..!!!
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08.10.2021 13:44 Відповісти
Офшорам тоже не хватает, у них большая стойка,откуда ж на армию возьмётся.
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08.10.2021 13:44 Відповісти
На армію ніяких грошей не жалко. Аби тільки ті кошти доходили до солдата яких захищає нас від кацапсячої нечисті та на надійну і потрібну зброю. А не на те шоб пузаті паркетні генерали розтягували їх для бєзбєдной жізні їхніх вилупків.
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08.10.2021 13:45 Відповісти
який (опечатка)
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08.10.2021 13:46 Відповісти
Задолженность выплат содержания -- 2.1 млрд.грн. Это не генералы.
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08.10.2021 13:53 Відповісти
генералам - не задерживают никогда !!!
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08.10.2021 13:58 Відповісти
боевым задерживают
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08.10.2021 14:08 Відповісти
генералів, які відстояли Україну в 2014-2019 роках, в той час як Косоворотка давав концерти ворогу, посадили і призначили заставу в пів бюджету армії, що звісно вони не в змозі виплатити ніколи. А зрадникам і малоросам, таким як Медведчук - домашній арест. Ось вся сутність Косоворотки Гундосовича.
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08.10.2021 14:35 Відповісти
а можете хоть примерно в цифрах прикинуть, на человека?
у нас армия 240 тыс чел всего! по 10 000 грн на чел получается? чет как то и вроде много и как то странно... что то мы не знаем... там распиливают походу по черному бабло! генералов этих многих к стенке ставить надо
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08.10.2021 21:05 Відповісти
Навіщо відводите стрілки в бік "паркетних" генералів? Гроші просто уклоніст не виділив армії, зарив у російський бітум і видав у вигляді кредитів донецьким сепарам. (Один приклад його кума директора банку, а таких фактів багато). На сьогодні велика заборгованість і відсутнє оборонне замовлення. Зато на кожному дереві, стовпі щит, на машинах таблички- "Велике будівництво преЗедента". На це грошей вистачає.
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08.10.2021 14:32 Відповісти
зато на кредиты сепарам дыры гроши есть. Зробылы разом....
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08.10.2021 13:46 Відповісти
вы не понимаете, ето другое....
(c)
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08.10.2021 13:51 Відповісти
а какая разница)))))
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08.10.2021 21:06 Відповісти
Дороги важнее.
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08.10.2021 13:46 Відповісти
продайте куртку степашки - уже пол танка.
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08.10.2021 13:49 Відповісти
там у генералов и куртки покруче, и часики, и дома и автопарки)) но как то всем пох
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08.10.2021 21:06 Відповісти
Надеюсь на нужды ОПы и ВР всего хватает?
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08.10.2021 13:50 Відповісти
вы спикера видели? - вроде не голодает.
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08.10.2021 13:52 Відповісти
Это он от голода опух.
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08.10.2021 13:57 Відповісти
бiдна, недохарчована дитина...
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08.10.2021 14:01 Відповісти
А шо вы хотели, если у него все деньги тёща отбирает в уплату за угол шо он у неё арендует.
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08.10.2021 14:02 Відповісти
давайте скинемся ему на сникерс? - ну жалко же смотреть на беднягу, а ему еще нам служить...
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08.10.2021 14:05 Відповісти
Я готов, но не на сникерс а на батончик "Рошен".
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08.10.2021 14:08 Відповісти
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08.10.2021 14:10 Відповісти
"в целом у нас есть недостаток в деньгах в Министерстве обороны в объеме 7,1 млрд грн" Источник:

БРЕХУН!!! Шкарлєт сказав, що ніяких заборгованостей перед ЗСУ немає! Порохобот! Таксі на тебе немає! Зараз Третякову на тебе натравять!

Цікаво: хто з них живе у паралельному всесвіті? Хоча... Якщо "всі ми преЗЕденти", то скоріш за все Шкарлєт... Може д'Єрмак і йому відсипає трохи "треків" від найвеличнішого?
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08.10.2021 13:52 Відповісти
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08.10.2021 13:53 Відповісти
В першу чергу, потрібен нормальний головнокоманчувач, а не клоун-ухилянт.
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08.10.2021 13:54 Відповісти
Негідники! Це на фоні постійних Зе викриків про підвищення фінансування ЗСУ🤬 вори кончені!
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08.10.2021 13:54 Відповісти
крадії сидять в самій Армії,
приклад Хомчак який собі квартирку прикорманив!

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08.10.2021 17:33 Відповісти
Так это наверно не про обычных солдат а тех кто сидит в тылу, тем всегда не хватает...
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08.10.2021 13:57 Відповісти
зе-сепар строит дороги за счёт ВСУ, чтобы его братушкам - кацапам было легче до Киева добираться. Ведь не даром он подогнал дырявым кредиты из госбанка. Готовит почву для возвращения Украины в родную новень
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08.10.2021 14:03 Відповісти
Ну, на ОП и Раду вполне себе хватает. С избытком и переизбытком
ПЫСЫ: и на списать 50 млрд коломойским тоже хватает.
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08.10.2021 14:11 Відповісти
Почему 50? Там списали одним чохом под сотню,и тут же стали дожимать население за долги .
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08.10.2021 17:01 Відповісти
Там еще около 50 - реструктуризация. Но реструктуризация ли это, вопрос. А всего да, около сотни млрд.
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08.10.2021 19:54 Відповісти
Зато у нас які дороги, так 73%?
А основні обов'язки президента - зовнішня політика, армія і гарант Конституції. А вони всі провалені, президент собі вибрав обов'язки прораба дорожного покриття, де виконує дві задачі - знімає відкати і піднімає економіку ворога, закуповуючи в них бітум.
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08.10.2021 14:27 Відповісти
Привет Шмыгалю, который врал, что задолженности перед ВСУ нет.

И так буквально во всем. Что ни заявит ЗЕ-власть - откровенное вранье.
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08.10.2021 14:29 Відповісти
а коли ця, зелена влада не брехала?
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08.10.2021 14:36 Відповісти
Воровать меньше нужно.
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08.10.2021 14:53 Відповісти
А может в кортежаж урезать количество авто
Половину депутатов переселить на самокаты
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08.10.2021 15:40 Відповісти
Ну вы и захотели,они только в раж вошли,готовы еще доить и доить бюджет.Посмотрите,как они из нищых голодранцев,в миллионеров превратились.
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08.10.2021 17:04 Відповісти
Главное, что хватает на памятник зе, президентский университет.
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08.10.2021 16:17 Відповісти
ЖК Герцен парк в Києві, МінОборони належить 9 трикімнатних квартир, дві з яких вже зайняли Генерал Хомчак та якийсь ще генерал! Продайте квартири і зразу маєте біля 2млн долларів=53млн грн!!!
Плюс, продайте військові обєкти, які не відносяться до військових справ! Виведіть з Києва за межі військові частини та продайте землю!!! Ось вам гроші!! А то красти на війні та обороні можете, а вирішувати питання - ніц.

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08.10.2021 17:31 Відповісти
Головне, ментів забезпечити, щоб найвеличнішого захистили від всяких гоїв.
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08.10.2021 18:08 Відповісти
Лукашенко підтвердить.
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08.10.2021 19:05 Відповісти
У мусорни денег много, грабили народ
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08.10.2021 18:38 Відповісти
А когда будет новость: на нужды депутатов не хватает 7 млрд? Вообще хоть раз, хоть сколько нибудь не хватало, или комфорт депутата важнее независимости Украины?
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08.10.2021 19:04 Відповісти
Тату, а ви що тепер будете менше пити?
Ні, синку. Це ти тепер будеш менше їсти.
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08.10.2021 19:08 Відповісти
На нужды армии Министерству обороны Украины на сегодня не хватает 7,1 млрд грн. Источник:
Що значить не хватає?
У вови зеленського який вивів їх в офшор все хватає і все сходиться
А ви думали агент Кремля буде фінансувати ЗСУ ? Та нащо воно йому треба.
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08.10.2021 21:01 Відповісти
Хай нєлох виплатить зі своїх офшорів
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08.10.2021 23:15 Відповісти
Разворовали, а теперь солдаты могут убивать олигархов и их шоблу воров во власти!
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09.10.2021 01:06 Відповісти
не пора ли нашей армии - проснуться и сделать выводы?
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09.10.2021 12:13 Відповісти
 
 