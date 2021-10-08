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Посилення санкцій проти РФ і протидія "Північному потоку-2" мають бути результатом саміту Україна-ЄС, - Порошенко

Посилення санкцій проти РФ і протидія

П'ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав владу приділити особливу увагу майбутньому саміту Україна-ЄС, який відбудеться 12 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Є речі, які точно об’єднують українське суспільство. Якщо в 2014 році інтеграцію до ЄС підтримувала третина України, то на сьогодні абсолютна більшість українського народу – за європейську інтеграцію. Я пишаюся тим, що нашій команді вдалося внести зміни до Конституції, де інтеграція до ЄС і НАТО стала обов’язковою для всіх гілок влади", – нагадав п’ятий президент.

"Я хочу наголосити, що прориви в нашій інтеграції були саме на саміті. Це було і укладення Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, і про нові напрями секторальної інтеграції, і про безвіз, який здавався абсолютно неймовірним", – зазначив Порошенко.

За словами лідера "ЄС", необхідно приділити особливу увагу цьому саміту.

"Дуже важливо, щоб ми приділили особливу увагу цьому Саміту. Дуже шкода, що уряд не цікавить думка всієї Верховної Ради щодо бачення результатів, які треба досягнути на саміті. А це має бути спільна протидія Північному потоку – 2. Це має бути посилення санкцій проти Російської Федерації. Це мають бути спільні і узгоджені дії проти зимового реваншу, на який зараз розраховує Кремль", – наголосив Порошенко.

"І як знак того, що це позиція всієї Верховної Ради, що вся Україна об’єдналася задля реалізації цих цілей, голова Комітету з питань інтеграції до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе має бути включена до складу делегації на саміт", – наголосив п'ятий президент.

Також читайте: Порошенко - ОПЗЖ: Коли "шавка" Путіна гавкає на нашу команду, значить, ми все робимо правильно

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Топ коментарі
+13
Ого , як бомбануло кацапів від заяв Порошенка 😆
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08.10.2021 13:56
+13
Все правильно говорит, но зелебуинов в данный момент волнует только прикрытие собственной жопы и велике крадивництво (ну и еще архиважные вопросы - антисемитизм и разрешить двойное гражданство).
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08.10.2021 13:58
+9
Все просрал твоя зекрыса,зедегенерат-а как назвать дятла,который носится с методичкой,которой уже давно кто то сраку себе вытер ...
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08.10.2021 13:55
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Цей дурник барига зациклився на ПП-2 і ніяк не може зрозуміти, що нині Європа більше за Росію зацікавлена в його пускові в роботу.
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08.10.2021 13:47 Відповісти
Человек прИ котором было построено 95% СП-2 требует противодействия СП-2.)))
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08.10.2021 13:48 Відповісти
как всегда, много ля-ля и дел хороших ноль
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08.10.2021 13:50 Відповісти
А от мазилы много хороших дел ?

Поделись )
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08.10.2021 13:57 Відповісти
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08.10.2021 14:04 Відповісти
И ???
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08.10.2021 14:06 Відповісти
Кто дюдям помогает
тот тратит время зря
хорошими делами
прославиться нельзя
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08.10.2021 14:00 Відповісти
А ще при ньому була запущена на орбіту космічна станція ''Мир'' і при ньому ж затоплена в Тихому Океані. Улавлюєш могущество закулісного житія-битія (і прочіх конспірологій) Пороха?
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08.10.2021 13:54 Відповісти
Не тільки! Рийте далі! Чорнобиль і "Челєнджер" теж при ньому були! Дві чеченських (то знову він!), президенство путлєра ("баризі" ж треба було щоб хтось кришував "ліпєцкую фабріку")...
А! ЩЕ! Цунамі в Малайзії, пожежі в Австралії, Сибіру, Канаді та США, ***** в Африці, світові фінансофі кризи... Ну і звісно пандемія COVID!
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08.10.2021 14:08 Відповісти
А ще при Пороху Єльцин алкоголіком став , ''устал і ушол''.
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08.10.2021 15:26 Відповісти
Хорош брехать, ворлог! При Порохе они за 3 года только 35% успели построить и все время вводились санкции, а при зебиле за год достроили!
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09.10.2021 01:02 Відповісти
Мне до задницы лозунги. Особенно когда они ничего не решают. Все это было в твоих руках. Все это просрано. В угоду деньжатам. Да и расия не опаснее Запада.Который хочет судить всех одним законом.
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08.10.2021 13:52 Відповісти
Все просрал твоя зекрыса,зедегенерат-а как назвать дятла,который носится с методичкой,которой уже давно кто то сраку себе вытер ...
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08.10.2021 13:55 Відповісти
И он в том числе. Он же работает на олигархов. Они все работают на них ))
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08.10.2021 13:56 Відповісти
Ти б, замість гавкати, краще б вилупила з ларчика надр твого організму вірного виборця до електорального ядра Петра Лексійовича.
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01.12.2021 16:31 Відповісти
"Все это просрано. В угоду деньжатам" (с)

А трохи докладніше можна? Що "просрано" і в угоду яким "дєньжатам"? Просто цікаво: чи будуть у вашій відповіді "офшори", "Мальдіви", "Ліпєцкая фабріка", "збагачення у 850 разів", "термос" чи ще щось із репертуару "ольгінців" та "іжє с німі"...
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08.10.2021 14:00 Відповісти
В моей видповиди буде пинок под зад от народа. Хотя и поменявшего не намного лучшего. Из за олигархической пропаганды телеканалов. Но ! Будь он не таким( Порошенко ) - За него стали бы грудью. И солдат и народ.
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08.10.2021 14:03 Відповісти
Не переймайтеся так , так як все ще попереду !
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08.10.2021 14:05 Відповісти
Народ умнеет. Как бы это не хотелось олигархам. Просачивающаяся с Запада информация все равно делает свое дело. Уже всем понятно,что олигархов выбирать нельзя. Как и их слуг.Как бы те не маскировались.
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08.10.2021 14:08 Відповісти
"В моей видповиди буде пинок под зад от народа" (с)

Тобто саме це було "просрано"? І за які ж "дєньжата"?

"За него стали бы грудью. И солдат и народ" (с)

Ви вважаєти вибори 2019-го незаконними? Результати сфалсифікованими? На якій підставі "ставати груддю"? Розум програв яскравому шоу - що поробиш, буває. А от де "смєтуни", які обіцяли "смєсті єго, єслі что-то подьот нє так"? Особливо після стількох порушень законів та Конституції "узеленськими"...
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08.10.2021 14:22 Відповісти
Выборы в 2019 были честными. Иначе бы Порошенко прошел. Просто народу подставили холуя каламойского. Люди не были проинформированы,чей он.
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08.10.2021 14:31 Відповісти
Люди все прекрасно знали. Але гетьман вже настільки всіх дістав, що згодні були навіть на придворного недоумкуватого блазня, лиш би тільки сивочолого від корита відігнати...
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08.10.2021 15:17 Відповісти
вам, 73/43%дебілам ше не дійшло, що в ваших черепках "гетьман вже настільки всіх дістав" є не що інше, як саме олігархічне Г+Г. Окремим дійшло, і дійде ще, можливо, не всім. Все по черзі. Окремим не дійде навіть до наступних виборів. Та хер з вами долбо//бами.
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08.10.2021 15:39 Відповісти
Ну вас, 27-відсоткових недоумків, залишилось всього 13%. Це вже добре, пропхати знову свого нездару до корита ви вже не зможете, як би не всирались...
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08.10.2021 15:53 Відповісти
пропагандон ти подляковий, видана тобі методичка протухла від старості
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08.10.2021 16:19 Відповісти
Можеш скільки завгодно обсиратись від безсилої люті. Вороття гетьмана до корита вже не буде. На слідуючих виборах він програє навіть Бойку, я вже не кажу про більш серйозного кандидата.
ПС. І так, докеруватись до того, щоб програти вибори кишеньковому недоумкуватому блазню - це треба зуміти. Це не дно, це - днище. Після якого нормальній людині соромно було б навіть на люди показуватись, не те, щоб ще рота розтуляти. Безвіз з ЄС? Так його мають навіть Венесуела з Гондурасом. Чи Порох пишається, що привів Україну до рівня цих відсталих, Богом забутих, злиденних країн?
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08.10.2021 17:38 Відповісти
потураєв, удохни
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08.10.2021 18:09 Відповісти
вас дебідів дістала пропаганда кацапів і телеканал Коломойського і Медведчука "1+1" і ні в кого кепи невистачило перевірити інформацію, розвісили свої баранячі вуха і полізли в клітку рабства. Кому ти втираєш , що ніби Порошенко всіх дістав? При ньому тільки все зростало і ми рухалися в правильносму напрямку, але всі маланські і російські телеканали говорили брехню і лили на Порошенко бруд. А сьогодні летимо в пропасть, все здорожчало, прокакали більше половини того, що раніше здобули, але маланські і російські телеканали, та інші ЗМІ говорять про благодать і покращення, про зростання зарплат(хотя зростають тільки ціни), про успіхи економіки (хоча вона у великих мінусах і довели держпадприємства до банкрутства), кожного дня щось робиться для узурпації влади і знищення опозиції, знищення держави. А в нас війна!!!
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08.10.2021 15:54 Відповісти
Ваші баньки дійсно заліплені шоколадним лайном, що ти не бачило, куди ти рухаєшся? Рух в "правильному напрямку" був тільки на папері, насправді ж в прірву і рухались. Так само, як і зараз, бо гетьман з блазнем - рідні брати, представники тієї ж правлячої олігархії, основне завдання якої - грабувати країну, вичавивши все, що можна. Що буде з країною потім, їх не цікавить, бо всі їх хатинки, гроші та майно - все за кордоном, Україна для них - лише годівниця. Але шоколадні придурки цього не розуміють і, з якогось пуйла вирішили, що олігарх, він же лютий ворог, України, може бути "патріотом".
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08.10.2021 16:04 Відповісти
Пане Кіля Азіров, всі лідери націй у різні часи були не з голоти, а з тих, яких сьогодні називають олігархами і звичайно не всі, а ті, що мали мають державницьку, проукраїнську позицію. Бо як правило голота нацарює мільярд і вкравши казну втікає до таких самих. А цей один олігарх, Петро Олексійович, разом з іншими почав розбудовувати вільну Україну, почавши з армії, мови і віри, а маланські олігархи і олігархи з московії - її розтягувати, душити, знищувати. Правда є виняток,як приклад президент США Ендрю Джексон був вихідцем із простої сім'ї, але був грамотним і здається військовим. Але це не стосується в нас, бо маємо різний устрій держави і не маємо таких інститутів стримування узурпації влади і дуристики в прийнятих рішеннях.
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08.10.2021 16:21 Відповісти
Не треба вважати український народ ідіотами, а себе єдино великорозумним. Результати гетьманської "розбудови" люди відчули на власній шкірі, в тому числі і військові, яких порожні лозунги теж не переконали. Тому сивочолий і отримав відповідну оцінку своїм діянням на виборах. І ніяке Г+Г тут ні при чому. Це я тобі кажу як людина, абсолютно нейтральна до обох, і Г+Г не дивлюсь вже багато років. Як і 5 канал.
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08.10.2021 17:21 Відповісти
в цього пропагандона наратитиви точ-в-точ, як вчора в потураєва. І, можливо, він і є під таким псевдо. Тому попросту - його наюх в спам
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08.10.2021 16:20 Відповісти
Какой там саммит, Зе не знает как жопу прикрыть от вагнергейта и офшора
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08.10.2021 13:53 Відповісти
Ого , як бомбануло кацапів від заяв Порошенка 😆
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08.10.2021 13:56 Відповісти
Все правильно говорит, но зелебуинов в данный момент волнует только прикрытие собственной жопы и велике крадивництво (ну и еще архиважные вопросы - антисемитизм и разрешить двойное гражданство).
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08.10.2021 13:58 Відповісти
Перед Европой сейчас намного больший вызов чем СП2. Это небывалый подъем цен московией на природный газ.
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08.10.2021 14:13 Відповісти
Європа не маланський клан в Україні, вони за рік перебудують свої потоки в бік Норвегії і американського газу. Хай побакланить терорист № 1 максимум рік, цими діями він довів, що з ним ніяких домовленностей(приклад Меркель, яка верещала, що то економічний проект), вже ніхто робити не буде.
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08.10.2021 15:45 Відповісти
Наскільки відомо, газпром умови підписаних з ним контрактів виконує в повному обсязі і навіть більше...
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08.10.2021 21:38 Відповісти
Какие санкции против братского для зебилов народа?!! квартальным мародерам на парашию еще бежать после Майдана3
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08.10.2021 14:14 Відповісти
К чему громкие слова ? Надо послать на саммит от ПЕС Климпуш-Цин
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08.10.2021 14:24 Відповісти
фрицы в лице рашистской подельницы Меркель "приложили максимум санкций " от ЕС для противодействия Украине и ее народу , разрешив строительство и эксплуатацию трубы .В ЕС остались единицы ,которые поддерживают Украину ,всех остальных купил кремлевский сутенер .Без США толку не будет ,но для этого нужно почистить ОП от рашистской агентуры , на которую наверное указали "зе" во времья визита
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08.10.2021 14:38 Відповісти
Хватит звиздеть, на работу давай топай. Прогульщик хреновый.
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08.10.2021 15:12 Відповісти
Молодець Петро! Жаль тільки, що коли сам був при кориті, СП-2 не дуже протидіяв. При ньому він почав будуватись і будувався, аж гай шумів...
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08.10.2021 15:15 Відповісти
Не тратьте куме силы -- спускайтеся на дно
Поздно матушка -- я уже умер
Пускать желчь поздно
Надо было кричать когда только шли разговоры о строительстве СП-2
А то ''настоящие украинцы '' кричали :
Нет в России таких спецов , развалится крымский мост /резюме налицо/
Нет отдельно взятого государства в мире -- все крепко связано
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08.10.2021 15:37 Відповісти
Петро Олексійович навіть не будучи президентом робить все від нього залежне, щоб хоч якось посилити санкції проти ворога -Росії, а Найвєлічайший і Найкосовороткіший Гундос Термосович намагається і дає всім зрозуміти, що все добре - він прагне зустрічі з ху@лом-терористом світового масштабу і ніби все вирішить однією фотографією з тим злочинцем і, добре розуміючи, що цим дає посил знімати санкції в агресора, у всякому разі їх не посилювати і налагоджувати торгівлю.
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08.10.2021 15:42 Відповісти
Де ж він був раніше, коли був при владі і СП-2 тільки починали будувати?..
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08.10.2021 21:43 Відповісти
в ОП сидять пропутінські сили, шансів в нас немає
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01.12.2021 15:19 Відповісти
"Меня терзают смутные сомнения"© - подозреваю, что какие-то сволочуги-диверсанты регулярно и обильно подсыпают мне в пиСщу мощный ингибитор, наглухо блокирующий среди меня рост электоральной поддержки Петра Алексеевича Порошенко. Вместо того, чтобы денно и нощно бороться за избрание Порошенко П.А. пожизненным верховным правителем с диктаторскими полномочиями или за коронацию на царствие, из меня так и прёт: "Порохатый Барыга", "Сывочолый Мародёр", "доза Тошнотворного Порош(ен)ка". И даже как-то тянет устроиться переводчиком с сербского языка на украинский, потому как без малейших лингвистических затруднений свободно перевожу: "ПОРОШЕНКА" - "ПОРОСЯ".
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01.12.2021 16:24 Відповісти
 
 