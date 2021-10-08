Посилення санкцій проти РФ і протидія "Північному потоку-2" мають бути результатом саміту Україна-ЄС, - Порошенко
П'ятий Президент, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав владу приділити особливу увагу майбутньому саміту Україна-ЄС, який відбудеться 12 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Є речі, які точно об’єднують українське суспільство. Якщо в 2014 році інтеграцію до ЄС підтримувала третина України, то на сьогодні абсолютна більшість українського народу – за європейську інтеграцію. Я пишаюся тим, що нашій команді вдалося внести зміни до Конституції, де інтеграція до ЄС і НАТО стала обов’язковою для всіх гілок влади", – нагадав п’ятий президент.
"Я хочу наголосити, що прориви в нашій інтеграції були саме на саміті. Це було і укладення Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, і про нові напрями секторальної інтеграції, і про безвіз, який здавався абсолютно неймовірним", – зазначив Порошенко.
За словами лідера "ЄС", необхідно приділити особливу увагу цьому саміту.
"Дуже важливо, щоб ми приділили особливу увагу цьому Саміту. Дуже шкода, що уряд не цікавить думка всієї Верховної Ради щодо бачення результатів, які треба досягнути на саміті. А це має бути спільна протидія Північному потоку – 2. Це має бути посилення санкцій проти Російської Федерації. Це мають бути спільні і узгоджені дії проти зимового реваншу, на який зараз розраховує Кремль", – наголосив Порошенко.
"І як знак того, що це позиція всієї Верховної Ради, що вся Україна об’єдналася задля реалізації цих цілей, голова Комітету з питань інтеграції до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе має бути включена до складу делегації на саміт", – наголосив п'ятий президент.
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тот тратит время зря
хорошими делами
прославиться нельзя
А! ЩЕ! Цунамі в Малайзії, пожежі в Австралії, Сибіру, Канаді та США, ***** в Африці, світові фінансофі кризи... Ну і звісно пандемія COVID!
А трохи докладніше можна? Що "просрано" і в угоду яким "дєньжатам"? Просто цікаво: чи будуть у вашій відповіді "офшори", "Мальдіви", "Ліпєцкая фабріка", "збагачення у 850 разів", "термос" чи ще щось із репертуару "ольгінців" та "іжє с німі"...
Тобто саме це було "просрано"? І за які ж "дєньжата"?
"За него стали бы грудью. И солдат и народ" (с)
Ви вважаєти вибори 2019-го незаконними? Результати сфалсифікованими? На якій підставі "ставати груддю"? Розум програв яскравому шоу - що поробиш, буває. А от де "смєтуни", які обіцяли "смєсті єго, єслі что-то подьот нє так"? Особливо після стількох порушень законів та Конституції "узеленськими"...
ПС. І так, докеруватись до того, щоб програти вибори кишеньковому недоумкуватому блазню - це треба зуміти. Це не дно, це - днище. Після якого нормальній людині соромно було б навіть на люди показуватись, не те, щоб ще рота розтуляти. Безвіз з ЄС? Так його мають навіть Венесуела з Гондурасом. Чи Порох пишається, що привів Україну до рівня цих відсталих, Богом забутих, злиденних країн?
Поздно матушка -- я уже умер
Пускать желчь поздно
Надо было кричать когда только шли разговоры о строительстве СП-2
А то ''настоящие украинцы '' кричали :
Нет в России таких спецов , развалится крымский мост /резюме налицо/
Нет отдельно взятого государства в мире -- все крепко связано