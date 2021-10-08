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обстріл (27057) Донбас (22348) бойові дії (3204) операція Об’єднаних сил (6725)

Від початку доби війська РФ 5 разів обстрілювали українські позиції з великокаліберних кулеметів, РПГ і стрілецької зброї, - штаб ООС

Від початку доби війська РФ 5 разів обстрілювали українські позиції з великокаліберних кулеметів, РПГ і стрілецької зброї, - штаб ООС

Від початку поточної доби, 8 жовтня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв, використовуючи ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Поблизу Троїцького окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі Майорська ворожі збройні формування вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

У напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Також читайте: Командування військ РФ продовжує підготовку найманців, використовуючи фейки росЗМІ про неминучість масштабного збройного конфлікту між Україною і РФ

Поблизу Кримського найманці вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Унаслідок ворожого вогню одного військовослужбовця Об'єднаних сил поранено. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої важкості.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - підкреслили в пресцентрі штабу ООС.

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Топ коментарі
+3
кацап бех знов за сове -))) чув я таке у 14му від полонених рузге кізяків
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08.10.2021 14:11
+2
Сколько 200 и 300, на "тойстороне"? Или что???
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08.10.2021 13:58
+1
Бех, значит тупин вообще не при чем?
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08.10.2021 14:52
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кацап бех знов за сове -))) чув я таке у 14му від полонених рузге кізяків
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08.10.2021 14:11 Відповісти
Бех, значит тупин вообще не при чем?
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08.10.2021 14:52 Відповісти
Причем. Они встречались и обсуждали кто и какую возьмет на себя роль в этой воне. Самолеты летали месяц в Донецк. Сбу все это знает и без меня.
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08.10.2021 14:54 Відповісти
нуну бибасен да братик в кокочлении сливянском подох да иди отседова убогий
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08.10.2021 14:57 Відповісти
Бред сумасшедшего ))
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08.10.2021 14:59 Відповісти
так кокочление как вещал твой Паша губапреф против олгархоф и фошиздов
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08.10.2021 15:02 Відповісти
Это тебе так хочется )) Я против рахи и олигархов. Это единое целое спрута.
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08.10.2021 15:03 Відповісти
не виляй убогий как бабай перед кадыровцами
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08.10.2021 15:05 Відповісти
Виляешь ты. И смотришься как дурачок ))
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08.10.2021 15:09 Відповісти
так что там с олигархами которые развязали гафноцыд твоих братишке из Бимбасса
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08.10.2021 15:18 Відповісти
Лошара, украинские олигархи договорились о поставках российских солдат и российской техники на Донбасс и об этом не знал тупин? Ну вот зачем так своего вождя опускаешь? Бортникову пожалуюсь, посадят тебя на подвал за слова "Путин Лох".
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08.10.2021 14:57 Відповісти
Ты больной ? )) Какие они украинские ? Там эта днр с 1991 года. Негласно с ментами, бандитская резервация. Тимоха не зря за колючку говорила )) Где я сказал ,что путин не знал ? Это все с ним было переговорено. Ты притворяешься таким тупым ?
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08.10.2021 15:02 Відповісти
ДНР с 91 года?
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08.10.2021 15:05 Відповісти
По сути ,да. Ты же не знаешь,что там творилось.. Там с автоматами бегали по Донецку. Пока ахметов все под себя не подмял. И ментов в том числе.Донбасс это вотчина его. Крышуемая рахой. - На бандитском слэнге ))
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08.10.2021 15:08 Відповісти
Так когда ДНР образовалась и когда Северодонецк был?
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08.10.2021 15:11 Відповісти
О днр они мечтали с 91 года. Чтобы не платить Киеву. Люди не причем.Это все донецкая шобла власти. Там все бандиты.
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08.10.2021 15:13 Відповісти
А теперь поясни свою же фразу: "Запомни солдат ! С олигархами войны не выиграть. Ты будешь умирать ни за что. А они будут подставлять тебя. Потому как им нужна война. И хаос с законами."
Чем ты думал когда писал это?
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08.10.2021 15:21 Відповісти
Ты сначала поясни,что ты думаешь )) А тот тут у меня подозрения насчет тебя возникли ))
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08.10.2021 15:24 Відповісти
Я думаю, что территориальную целостность Украины необходимо отстаивать на всех фронтах. В зоне ведения боевых действий, в ходе ведения международной деятельности, в ходе выявления коллаборантов у нас в стране.
А теперь поясни свою же фразу: "Запомни солдат ! С олигархами войны не выиграть. Ты будешь умирать ни за что. А они будут подставлять тебя. Потому как им нужна война. И хаос с законами."
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08.10.2021 15:30 Відповісти
А что тут понимать ? Ты в своем уме ? Олигархи - это предатели .Им не нужна демократия. Иначе им не выжить.Поэтому они будут противодействовать ей. Антикоррупционный суд кого наказал за пять лет ? Никого.А почему ? Потому ,что они не дают ему ходу. В этом весь и смысл - что олигархии не нужна демократическая Украина. Им нужен хаос 90-х.Запад враг для них с его законами.А солдат воюет именно за демократию. Запада.Но солдат пешка.И ему никогда не выиграть войну,если за спиной власть олигархии.
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08.10.2021 16:21 Відповісти
"Запомни солдат ! С олигархами войны не выиграть. Ты будешь умирать ни за что. А они будут подставлять тебя. Потому как им нужна война. И хаос с законами."
То есть надо нашим пацанам не воевать, а разойтись по домам (дезертировать)? Так выглядит смысл твоего высказывания?
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08.10.2021 16:44 Відповісти
Пацанам расходиться не надо. Но они должны понимать,кто у них в тылу. Они должны из жертв вырасти в тех,кто сможет уничтожить олигархический строй в стране. Тогда и победа над кацапами настанет.Как в Хорватии например.
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08.10.2021 16:51 Відповісти
"Ты будешь умирать ни за что."
А граждане Украины это тоже "ничто"?
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08.10.2021 16:58 Відповісти
Дело не в гражданах Украины. А в бессмысленной ситуации,когда войну не возможно выиграть. Из за того,что правители эту войну не хотят заканчивать.Потому как работают на олигархов. Именно поэтому,гибель солдат бессмысленна. Ты никогда не поймешь этого. Потому,что не собираешься занимать их места.
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08.10.2021 19:48 Відповісти
Их места не собираешься занимать ты. Я там был. А тебе пофиг на Украину, для тебя кацапы, убившие более 15000 наших сограждан поф. Потому что ты их до сих пор братьями считаешь. Вот из-за этого в твоей голове война становится бессмысленной.
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09.10.2021 07:24 Відповісти
Удостоверение УБД ЮА № 005807
А мразь последняя предлагает не воевать, а сдать Украину тупину. Потому что ты, крыса, боишься войны.
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09.10.2021 07:48 Відповісти
У меня к тебе одна просьба: не пиши всяку хрень под сообщениями о наших погибших и раненых хлопцах. А доказывать я тебе ничего не должен. Это ты мне пришли свое УБД, потому что риторика у тебя как у рашотролля.
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09.10.2021 08:31 Відповісти
Сколько 200 и 300, на "тойстороне"? Или что???
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08.10.2021 13:58 Відповісти
 
 