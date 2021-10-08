Від початку доби війська РФ 5 разів обстрілювали українські позиції з великокаліберних кулеметів, РПГ і стрілецької зброї, - штаб ООС
Від початку поточної доби, 8 жовтня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв, використовуючи ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.
Поблизу Троїцького окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі Майорська ворожі збройні формування вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
У напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Кримського найманці вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Унаслідок ворожого вогню одного військовослужбовця Об'єднаних сил поранено. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - середньої важкості.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - підкреслили в пресцентрі штабу ООС.
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Чем ты думал когда писал это?
А теперь поясни свою же фразу: "Запомни солдат ! С олигархами войны не выиграть. Ты будешь умирать ни за что. А они будут подставлять тебя. Потому как им нужна война. И хаос с законами."
То есть надо нашим пацанам не воевать, а разойтись по домам (дезертировать)? Так выглядит смысл твоего высказывания?
А граждане Украины это тоже "ничто"?
А мразь последняя предлагает не воевать, а сдать Украину тупину. Потому что ты, крыса, боишься войны.