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журналістика (1714) напад (1095) прокуратура (3633) Укрексімбанк (474) Мецгер (99)

Мецгеру повідомлено про нову підозру у справі про напад на журналістів "Схем", - прокуратура

Мецгеру повідомлено про нову підозру у справі про напад на журналістів

Прокуратура повідомила про нову підозру відстороненому очільнику "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру у справі про напад на журналістів програми "Схеми".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва 8 жовтня 2021 року повідомлено про нову підозру одному з керівників державного банку в межах провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми". Вказаній особі інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне утримання людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 КК України)", - сказано в повідомленні.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Читайте також: Розслідування "Схем" щодо "Укрексімбанку": 60 млн дол. кредиту бізнесмену Брюховецькому, який платить податки в "ДНР". ВIДЕО

Слідчі і процесуальні дії в кримінальному провадженні тривають.

Досудове розслідування здійснюється Голосіївським управлінням поліції ГУ НП в м.Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохоронці шукають двох співробітників "Укрексімбанку" у справі про напад на журналістів, - Офіс генпрокурора

Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Укрексімбанку" відсторонили голів департаментів безпеки та інформполітики
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Топ коментарі
+21
А где дело по поводу финансирования сепаров? Тоже чудесное новое подозрение, о котором надо сообщить.
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08.10.2021 14:13
+20
А за финансирование терроризма ещё нет?
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08.10.2021 14:13
+11
Какая там мера пресечения?!
На тормозах спустят и все.
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08.10.2021 14:13
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А где дело по поводу финансирования сепаров? Тоже чудесное новое подозрение, о котором надо сообщить.
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08.10.2021 14:13 Відповісти
Какая там мера пресечения?!
На тормозах спустят и все.
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08.10.2021 14:13 Відповісти
А за финансирование терроризма ещё нет?
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08.10.2021 14:13 Відповісти
Шмаркля своих корешей не сдает.
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08.10.2021 16:56 Відповісти
а что
оно еще не в Испании??
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08.10.2021 14:14 Відповісти
Плешивый уже скорее всего в Израиле.
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08.10.2021 14:34 Відповісти
Мецгер - мясник ( німецькою)
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08.10.2021 14:15 Відповісти
У дедушки гитцеля внук мецгер?

Der Großvater des Schinders hat einen Metzgerenkel?
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08.10.2021 14:18 Відповісти
у нас людину яка виловлює бродячих собак називали гицель,ще за совка були,зараз нема
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08.10.2021 15:53 Відповісти
Гитцель чисто еврейское слово.
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08.10.2021 16:23 Відповісти
у нас в місті до війни було багато житів,прийшли німці зробили гєто,потім вивезли,був дууже великий їх цвинтар майже в центрі,прийшли комі зрівняли бульдозерами з землею і зверху асфальт,тепер їх майже нема
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08.10.2021 20:47 Відповісти
да ему подельнику Зеленского и всех Криворожских бандитов НАСРАТЬ! скоро с повышением пристроят....всех за лов держат. Януковощ номер 2 !!!
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08.10.2021 14:16 Відповісти
ну и чтобы уж наверняка - давайте паровозом и третье объявите)
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08.10.2021 14:16 Відповісти
Спасибо жителям Кривбасса за президента "ананаса"!
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08.10.2021 14:17 Відповісти
Как кстати Малюська продвинул вопрос с частными тюрьмами. Я думаю Мецгер сейчас просматривает сайты с наилучшими предложениями.
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08.10.2021 14:21 Відповісти
Почему не задержали Мецгера за финансирование терроризма ? Смерти наших воинов - героев не на его совести? Не с его ли помощью путинская нечисть убивает наших героев?
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08.10.2021 14:39 Відповісти
Кстати пограничники могли бы дать отчёт - пересёк он границу или нет
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08.10.2021 14:47 Відповісти
Новая кличка Мецгера - «вырубиегонафиг»

ДОЖИЛИСЬ .

Госслужащий ,нанятый за гроши налогоплательщика , занимается бандитизмом в своём ДОРОГОМ кабинете
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08.10.2021 14:42 Відповісти
вы видели его "зарплаты" в двух банках? И его жена в набсовете приватбанка.....
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08.10.2021 14:44 Відповісти
Он решил что Бога за я… поймал ( или зеленского )
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08.10.2021 14:46 Відповісти
Пісюаніста за ...
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08.10.2021 14:51 Відповісти
Теперь можно поверить , что оппозиционного журналиста из Саудовской Аравии расчленили прямо в посольстве страны Саудовской .
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08.10.2021 14:45 Відповісти
вот это правильная быстрая реакция властей на преступление.
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08.10.2021 15:55 Відповісти
"быстрая реакция властей"

 Не смішіть. влада цілу добу мовчала, як в рот води набрала. Навпаки з банку розкручували інформацію, що журналіст заволодів конфіденційною інформацією. Йому збирались пришити справу, тим більше що у журналістів "Радіо Свобода" конфлікт з Бубочкою. Журналіста врятувало те, що вдалось відновити знищені за вказівкою Мецгера записи інтерв'ю. Правда, я не заздрю тому ІТішнику Укрексімбанку, який "вичистив" запис. Якщо його ще не звільнили з банку, то створять умови що сам піде.
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08.10.2021 16:35 Відповісти
 
 