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Житомирщина (1234) корупція (4612) СБУ (12497)

СБУ спіймала чиновника в Житомирі на махінаціях з тендерами. Сума збитків - понад 3 млн грн

СБУ спіймала чиновника в Житомирі на махінаціях з тендерами. Сума збитків - понад 3 млн грн

Служба безпеки України викрила керівника комунального підприємства "Житомирське трамвайно-тролейбусне управління" у постійних порушеннях тендерного законодавства. Через недбалість чиновника міський бюджет зазнав збитків на більш ніж 3 мільйони гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За наявною інформацією, зловмисник тричі за рік переглядав угоду з підприємством, яке виграло тендер на постачання електроенергії очолюваному ним депо. І щоразу ціна на електроенергію для міського електротранспорту зростала. У середньому - на 10 відсотків, порівняно з попередньою.

Такі дії чиновника суперечать чинному законодавству про публічні закупівлі.

Перевірка, проведена фахівцями Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області, підтвердила, що ця оборудка завдала бюджету Житомира збитків на понад 3 мільйони гривень.

Наразі керівнику комунального підприємства, відповідальному за укладання договорів, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для виявлення та покарання всіх причетних осіб.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБ України у Житомирській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Житомирської окружної прокуратури.

Також дивіться: Вимагав у середньому по $2 тис. у підприємців, погрожував "перевірками": СБУ затримала чиновника КМДА. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+2
3 млн гр 😀😀😀???

вот чем занято СБУ
А 60 млн долларов денег налогоплательщика , выданных под липовые документы фирме из ДНР , СБУ не интересуют ?
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08.10.2021 14:50
+1
Ойойой, да неужели! Три миллиона аж? А что там нащщёт 60 лимонов в долларах кредита в ордло?
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08.10.2021 14:43
+1
Зелене бидло думає ,що все зійде з рук, хряк янукович ,свого часу був впевнений ,що йому все по шарабану- чим закінчив всі знають. Зелень закінчить гірше януковича.
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08.10.2021 14:48
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Ойойой, да неужели! Три миллиона аж? А что там нащщёт 60 лимонов в долларах кредита в ордло?
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08.10.2021 14:43 Відповісти
Зелене бидло думає ,що все зійде з рук, хряк янукович ,свого часу був впевнений ,що йому все по шарабану- чим закінчив всі знають. Зелень закінчить гірше януковича.
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08.10.2021 14:48 Відповісти
Хоть одно такое "разоблачение" кончилось приговором суда? То то же....Блеф и стремление показать свою нужность!Генпрокуратура полностью похерила контроль за возбуждаемыми делами которые зачастую открываются с целью элементарного рекета со стороны правоохранителей...
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08.10.2021 14:56 Відповісти
Тю! Любой ЖЭК трухани - посыпется такая коррупция, тока успевай сажать... Вплоть до горсовета и выше.
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08.10.2021 14:43 Відповісти
Валерачка, ну сдесь жыж не про ковид, ну нафига опять этот смайл притащщил?
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08.10.2021 14:51 Відповісти
У тебя тема КОВИДа - особая попоболь
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08.10.2021 14:52 Відповісти
Не, просто троллю там всяческих ковидобесов
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08.10.2021 14:56 Відповісти
а как там с кредитами Эксимбанка??
Кума поцЗедента не трогаете??
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08.10.2021 14:44 Відповісти
3 млн гр 😀😀😀???

вот чем занято СБУ
А 60 млн долларов денег налогоплательщика , выданных под липовые документы фирме из ДНР , СБУ не интересуют ?
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08.10.2021 14:50 Відповісти
це саме те, чим повинна займатись сбу і лейтенант баканов!!!!! супер.
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08.10.2021 15:31 Відповісти
Работа СБУ в ловле коррупционеров, напомнила старый анекдот:
Идет мужик ночью по пустой улице. Темно, страшно. Видит навстречу идет мент
- Товарищ милиционер, тут ходить не опасно?
- Было б опасно, я бы тут не ходил.
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08.10.2021 16:24 Відповісти
хахахахахахаах))))))
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08.10.2021 16:46 Відповісти
 
 