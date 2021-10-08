Ціни на електроенергію в західних областях залишаються на 15% нижчими, ніж в інших регіонах України, - "Оператор ринку"
Рівень оптових цін на електроенергію у Бурштинському енергоострові (Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська області) наблизився до рівня цін в іншій частині України після рішення НКРЕКП про вирівнювання цінових обмежень по всій енергосистемі.
Про це свідчать дані ДП "Оператор ринку".
Ціни в трьох областях на заході країни, як і раніше, нижчі, ніж на решті території України, передає УНІАН.
Середньозважена ціна в Бурштинському острові на ринку на добу вперед на 9 жовтня становить 2,17 грн/кВт.годину, у той час, як у решті частини ОЕС на 15% вище – 2,55 грн/кВт.година.
Нагадаємо, напередодні НКРЕКП послабила цінові обмеження в Бурштинському енергоострові. Однак максимальна ціна для виробників у регіоні залишається істотно нижчою, ніж на решті території України.
Рішення про підвищення цінових обмежень у Бурштинському енергоострові ухвалено після звернення керівництва Калуської ТЕЦ, яка через занижені ціни залишилася без вугілля та коштів на його закупівлю.
З кінця серпня ТЕЦ кілька разів зупинялася через нестачу вугілля, який станція не могла закупити через тривалу роботу нижче собівартості.
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на заході країни 2 аес
На одном из заводов "Газпрома" произошел мощный взрыв
Пожар произошел ночью 8 октября на крупнейшем в Западной Сибири газоперерабатывающем заводе.
Взрыв на Амурском газоперерабатывающем заводе, который является частью "Газпрома", произошел ночью. Предварительная причина - разгерметизация оборудования. Сведений о пострадавших нет.
После разгерметизации произошел выброс газа, а сразу за этим и взрыв. Столб огня было видно с расстояния в несколько километров. Завод пока что остановлен. Проводится расследование.
https://youtu.be/Jo5FjuIYHhU
плюс - нужно удерживаать высокие цены на газ в европе