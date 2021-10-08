УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7804 відвідувача онлайн
Новини
2 424 21
електроенергія (6006) Оператор ринку (77)

Ціни на електроенергію в західних областях залишаються на 15% нижчими, ніж в інших регіонах України, - "Оператор ринку"

Ціни на електроенергію в західних областях залишаються на 15% нижчими, ніж в інших регіонах України, -

Рівень оптових цін на електроенергію у Бурштинському енергоострові (Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська області) наблизився до рівня цін в іншій частині України після рішення НКРЕКП про вирівнювання цінових обмежень по всій енергосистемі.

Про це свідчать дані ДП "Оператор ринку".

Ціни в трьох областях на заході країни, як і раніше, нижчі, ніж на решті території України, передає УНІАН.

Середньозважена ціна в Бурштинському острові на ринку на добу вперед на 9 жовтня становить 2,17 грн/кВт.годину, у той час, як у решті частини ОЕС на 15% вище – 2,55 грн/кВт.година.

Нагадаємо, напередодні НКРЕКП послабила цінові обмеження в Бурштинському енергоострові. Однак максимальна ціна для виробників у регіоні залишається істотно нижчою, ніж на решті території України.

Рішення про підвищення цінових обмежень у Бурштинському енергоострові ухвалено після звернення керівництва Калуської ТЕЦ, яка через занижені ціни залишилася без вугілля та коштів на його закупівлю.

З кінця серпня ТЕЦ кілька разів зупинялася через нестачу вугілля, який станція не могла закупити через тривалу роботу нижче собівартості.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+1
Немного позитива

На одном из заводов "Газпрома" произошел мощный взрыв

Пожар произошел ночью 8 октября на крупнейшем в Западной Сибири газоперерабатывающем заводе.

Взрыв на Амурском газоперерабатывающем заводе, который является частью "Газпрома", произошел ночью. Предварительная причина - разгерметизация оборудования. Сведений о пострадавших нет.

После разгерметизации произошел выброс газа, а сразу за этим и взрыв. Столб огня было видно с расстояния в несколько километров. Завод пока что остановлен. Проводится расследование.
показати весь коментар
08.10.2021 14:55
+1
3 обдасті з 7, навіть не 50 відсотків, і я не скулю, що в мене дорожче ніж в сусідів.
показати весь коментар
08.10.2021 15:03
+1
Хто палить ліс? Приїдь сюди, заведу в ліс, вийдеш в Румунії, підеш по паленому.
показати весь коментар
08.10.2021 15:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Западенцы молодцы. Не то,что лохи на востоке.
показати весь коментар
08.10.2021 14:47 Відповісти
Ты нацик ?
показати весь коментар
08.10.2021 14:55 Відповісти
3 обдасті з 7, навіть не 50 відсотків, і я не скулю, що в мене дорожче ніж в сусідів.
показати весь коментар
08.10.2021 15:03 Відповісти
На заході дві ядерні електростанції та одна ГЕС.
показати весь коментар
08.10.2021 15:19 Відповісти
подкрутите им там тариф - все равно жгут лес)
показати весь коментар
08.10.2021 14:49 Відповісти
Хто палить ліс? Приїдь сюди, заведу в ліс, вийдеш в Румунії, підеш по паленому.
показати весь коментар
08.10.2021 15:05 Відповісти
Просто на Заході мало великих підприємств чиї витрати доводиться розпихувати по тарифам населення. Та і ТЕС мабуть працюють не на антрациті, а менш дорогому вугіллі.
показати весь коментар
08.10.2021 14:53 Відповісти
тут написали про бурштинський енергоострів...ключове слово - острів
на заході країни 2 аес
показати весь коментар
08.10.2021 15:17 Відповісти
Хмельницька та Рівненська АЕС, плюс Дністровська ГЕС яка працює лише на 25% потужності.
показати весь коментар
08.10.2021 15:21 Відповісти
Хмельницька та Рівненська АЕС, плюс Дністровська ГЕС не входить в Бурштинський енергоострів
показати весь коментар
08.10.2021 18:51 Відповісти
Ви не зрозуміли запитання та мою відповідь.
показати весь коментар
08.10.2021 19:14 Відповісти
Вже зрозумів натяк, щоб на 100% працювали їх потрібно Ахметці продати
показати весь коментар
08.10.2021 19:53 Відповісти
Немного позитива

На одном из заводов "Газпрома" произошел мощный взрыв

Пожар произошел ночью 8 октября на крупнейшем в Западной Сибири газоперерабатывающем заводе.

Взрыв на Амурском газоперерабатывающем заводе, который является частью "Газпрома", произошел ночью. Предварительная причина - разгерметизация оборудования. Сведений о пострадавших нет.

После разгерметизации произошел выброс газа, а сразу за этим и взрыв. Столб огня было видно с расстояния в несколько километров. Завод пока что остановлен. Проводится расследование.
показати весь коментар
08.10.2021 14:55 Відповісти
Видео
https://youtu.be/Jo5FjuIYHhU
показати весь коментар
08.10.2021 14:58 Відповісти
взрывы происходят не просто так...российского газа всё меньше, туркмения свой уже в китай направляет..
плюс - нужно удерживаать высокие цены на газ в европе
показати весь коментар
08.10.2021 15:19 Відповісти
За что такие блага?
показати весь коментар
08.10.2021 14:59 Відповісти
Певне за мову, російськомовним нехай росія продає.
показати весь коментар
08.10.2021 15:06 Відповісти
теперь рыжему памятник поставят рядом с мицкевичем...
показати весь коментар
08.10.2021 15:04 Відповісти
Зате в західних областях повний "беспрєдєл" по газу, де допис завищених показників це найменша проблема, з якою стикаються майже всі.
показати весь коментар
08.10.2021 15:19 Відповісти
 
 