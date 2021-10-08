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Саміт НАТО, де планують підтвердити майбутнє членство України в Альянсі, відбудеться 29-30 червня

Саміт НАТО, де планують підтвердити майбутнє членство України в Альянсі, відбудеться 29-30 червня

Саміт глав держав і урядів країн-членів Організації Північно-Атлантичного договору відбудеться в Мадриді 29-30 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в п'ятницю під час візиту в Мадрид заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Я радий, що зараз ми можемо підтвердити, що саміт у Мадриді відбудеться 29-30 червня", - сказав генсек НАТО.

Також читайте: Майбутнє членство України в НАТО підтвердять на саміті в Мадриді, - Столтенберг

Як повідомлялося раніше, на саміті НАТО в Мадриді наступного року союзники планують підтвердити незмінну підтримку України і Грузії та рішення про їхнє майбутнє членство в Альянсі.

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08.10.2021 15:09 Відповісти
На каждом саммите подтверждают будущее членство но при этом так и не дают ПДЧ.
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08.10.2021 15:13 Відповісти
Вообще все стабильно .. ЗеМрази и дальше будут развивать "стратегичнской партнерство" и.т.д хрень
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08.10.2021 15:15 Відповісти
Уже 100 раз подтверждали, а толку - 0.
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08.10.2021 15:18 Відповісти
Пока еЕвропа бздит Московию и трусится перед Московией как перед падлой, вспоминая всех , европейских людей и их детей, в независимости воевали эти люди с Московией или не воевали. Всех германских людей московиты насиловали а после убивали кто ножом, кто прикадом, кто пулей, а кто и отрезанием германских конечностей у германских женщин и мужчин.
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08.10.2021 15:21 Відповісти
А при Порошенко в нас би вже півроку як був ПДЧ
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08.10.2021 15:44 Відповісти
на саммите НАТО где собираются подтвердить что они собираются и дальше подтверждать будущее членство.... НАТО нам едва ли светит скоро. Украине нужен, уже сегодня, договор о союзничестве вне НАТО с США и серьезное укрепление военного сотрудничества с Турцией
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08.10.2021 15:44 Відповісти
Ну,если к тому времени,Зельоные смоются,то Украина получит шанс. А так,ближайшее,что пахнет,это тайожный союз.
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08.10.2021 16:54 Відповісти
Конечно, Украина обязательно вступит в НАТО. Сразу же после того как зачистит Донбасс и Крым от россиян. На Керченском мосту поставят блок-пост с сине-желтым флагом, и - вперед в НАТО.
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08.10.2021 18:44 Відповісти
 
 