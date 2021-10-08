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з'їзд (120) Слуга народу (2800) Корнієнко (665)

"Слуга народу" збереться на з'їзд у листопаді: заплановано створення нового органу - президії політради, - Корнієнко

Керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не планує складати з себе повноваження у разі обрання першим віцеспікером Верховної Ради.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у ВР.

Відповідаючи на питання, чи тримається він за посаду, політик заявив: "Я поки бачив мало людей, які хотіли б розділити зі мною такі принади роботи глави партії, як ходіння в НАЗК, під трьома кримінальними справами все життя, тому що у нас через недосконалість законодавства будь-який платіж з неправильно написаними реквізитами - це кримінальна відповідальність глави партії".

Нардеп також розповів, що на листопад заплановано з'їзд партії "СН", на якому планують створити новий орган - президію політичної ради, який буде "працювати оперативно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частина "слуг народу" вийшла із фракційного чату після скандалу з Третьяковою: стало зрозуміло, що туди можна заходити як у кулуари, - Корнієнко

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Топ коментарі
+18
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08.10.2021 15:32
+9
Ну прям политбюро.
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08.10.2021 15:29
+9
Совок смердючий.
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08.10.2021 15:33
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Ну прям политбюро.
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08.10.2021 15:29 Відповісти
нафига вам новый орган?вы и старым пользоваться не научились...
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08.10.2021 15:30 Відповісти
Чего-чего нового...?
А старый куда дели?
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08.10.2021 15:30 Відповісти
Полит совет ,Центральный комитет, Президиум, съезд партии...
Это вам ничего не напоминает?
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08.10.2021 15:31 Відповісти
А сама назва монобільшості?
До речі, вислів ;Дєпутат-Слуґа народа; придумав Йосиф Сралін.
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08.10.2021 15:36 Відповісти
Копайте глибше- там хтось з лідерів французької революції звав себе "слугою народу".
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08.10.2021 16:28 Відповісти
Планируют создать новый орган , для игры на фортепиано 😆😆😆
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08.10.2021 15:31 Відповісти
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08.10.2021 15:32 Відповісти
посадите аксакалов испитых типа агрохимии во главе президиума цк кпсс и запануете..)
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08.10.2021 15:32 Відповісти
Всех на ржавую баржу и....выездное навсегда...особождение Украины от дерьма.
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08.10.2021 15:32 Відповісти
Совок смердючий.
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08.10.2021 15:33 Відповісти
Следующие действия...пионеры - зелепупики с значками портретами Зе. молодежь комсомол - Зелямольцы.......и члены кпсс - ЧЛЕНЫ зелябобики, женское крыло бардина янченко безуглая...********* во главе с третьяковой.
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08.10.2021 15:35 Відповісти
не сомневаюсь, что в возбужненных мозгах кокаинщиков такой план зреет))
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08.10.2021 15:48 Відповісти
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08.10.2021 17:04 Відповісти
«Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь нам как сесть!» -
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
Зелебобики! Вы за басни голосовали?
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08.10.2021 15:36 Відповісти
Когда уже назначение Генсека?
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08.10.2021 15:36 Відповісти
пока заняты коронацией жиробаса)
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08.10.2021 15:54 Відповісти
Скоро детей в школах в юные Зелененцы будут принимать. После возрождения ЦК КПСС
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08.10.2021 15:57 Відповісти
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08.10.2021 17:07 Відповісти
Где съезд пройдет? Неужели снова в Лос Трускавцах?
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08.10.2021 15:59 Відповісти
И то верно. Больше "органов" хороших и разных. А коррупция, война, экономика ... то такое.
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08.10.2021 16:19 Відповісти
Не далеко ми втекли від Совка.
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08.10.2021 16:30 Відповісти
Я думал тольо у меня такие ассоциации.
Съезд пройдет в марте 13 числа, в Минске.
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08.10.2021 16:38 Відповісти
В ноябре прислуги клоуна соберутся разве что в сизо вместе со своим зеленым паханом.
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08.10.2021 16:38 Відповісти
щеб покварталили, та сказали, що це і є декомунізація...
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08.10.2021 16:44 Відповісти
Не всех еще из " Квартала" трудоустроили.. Один "Лысый" чего стоит. Готовый Глава Президиума Политсовета "народных комиссаров"., т.е. " слуг"
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08.10.2021 16:53 Відповісти
У меня вопрос к 41% избирателей, проголосовавших за слуг недоумка во втором туре: "Вы не блюете, когда видите своих избранников?"
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08.10.2021 17:27 Відповісти
 
 