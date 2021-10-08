"Слуга народу" збереться на з'їзд у листопаді: заплановано створення нового органу - президії політради, - Корнієнко
Керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не планує складати з себе повноваження у разі обрання першим віцеспікером Верховної Ради.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв'ю журналістам у ВР.
Відповідаючи на питання, чи тримається він за посаду, політик заявив: "Я поки бачив мало людей, які хотіли б розділити зі мною такі принади роботи глави партії, як ходіння в НАЗК, під трьома кримінальними справами все життя, тому що у нас через недосконалість законодавства будь-який платіж з неправильно написаними реквізитами - це кримінальна відповідальність глави партії".
Нардеп також розповів, що на листопад заплановано з'їзд партії "СН", на якому планують створити новий орган - президію політичної ради, який буде "працювати оперативно".
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А старый куда дели?
Это вам ничего не напоминает?
До речі, вислів ;Дєпутат-Слуґа народа; придумав Йосиф Сралін.
Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты есть,
Скажи лишь нам как сесть!» -
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней, -
Им отвечает Соловей, -
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь».
Зелебобики! Вы за басни голосовали?
Съезд пройдет в марте 13 числа, в Минске.