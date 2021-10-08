Прикордонника затримали під час одержання 1200 євро хабаря за контрабанду цигарок до Румунії, - прокуратура. ФОТО

7 жовтня за одержання хабаря затримано військовослужбовця одного з відділів прикордонної служби 31 прикордонного загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

За даними слідства, прикордонник вимагав та отримав у громадянина неправомірну вигоду за безперешкодне переміщення тютюнових виробів через державний кордон України в Румунію. Затримали його правоохоронці після одержання 1200 євро хабаря.

Слідчі дії тривають. Вирішуються питання повідомлення військовослужбовцю про підозру (ч. 3 ст. 368 КК України), обрання запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.

Читайте також: Прикордонника затримали на Закарпатті під час одержання 2,5 тис. дол. хабаря за контрабанду цигарок, - ДБР. ФОТО