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Прикордонника затримали під час одержання 1200 євро хабаря за контрабанду цигарок до Румунії, - прокуратура. ФОТО

7 жовтня за одержання хабаря затримано військовослужбовця одного з відділів прикордонної служби 31 прикордонного загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу спецпрокуратур у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Прикордонника затримали під час одержання 1200 євро хабаря за контрабанду цигарок до Румунії, - прокуратура 01

За даними слідства, прикордонник вимагав та отримав у громадянина неправомірну вигоду за безперешкодне переміщення тютюнових виробів через державний кордон України в Румунію. Затримали його правоохоронці після одержання 1200 євро хабаря.

Прикордонника затримали під час одержання 1200 євро хабаря за контрабанду цигарок до Румунії, - прокуратура 02

Слідчі дії тривають. Вирішуються питання повідомлення військовослужбовцю про підозру (ч. 3 ст. 368 КК України), обрання запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.

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08.10.2021 15:44 Відповісти
отряд не заметил потери бойца...
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08.10.2021 15:50 Відповісти
Странно, но как то доллары в Закарпатье очень изменились...
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08.10.2021 16:21 Відповісти
я так понимаю на капоте то что у него в карманах было? я еще могу понять кнопочный телефон для конспирации, к старости я слаб зрением или он курит дичь лютейшую jin ling, пхахахаха вы цену для интереса гляньте на этот деликатес, во где подставили бедолагу, щьорт побьери
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08.10.2021 16:36 Відповісти
 
 