"Нафтогаз" розмитнив 2,4 млрд куб. м. газу, поставлені "Газпромом" ще в 2015 році: це призвело до недоотримання бюджетом 2,25 млрд грн ренти, - журналіст Винничук

У вересні Україна імпортувала найбільші за рік обсяги газу по середній ціні $344/тис. куб м при цінах на європейських біржах більше $1000. Половина газу була імпортована з Росії. Але ж ми не імпортуємо газ з РФ.

Про це повідомив журналіст Юрій Віннічук, передає Цензор.НЕТ.

"У вересні через українську митницю було оформлено 3 млрд куб м газу на $1,1 млрд. Це найбільші за весь 2021 рік обсяги розмитнення імпортного газу. Середня ціна розмитненого газу становила $344 за тис. куб. м. Це при тому, що ціна газу на європейських біржах перевищила $1000 за тис куб м. Більша половина цього газу була поставлена з Росії. На це звернув увагу аналітик з Dragon Capital Денніс Саква. Як виявилося, митниця зарахувала у вересневу статистику оформлення Нафтогазом газу, який Газпром поставив Україні у 2015 році. Тоді Нафтогаз відмовився підписувати акт прийому-передачі газу, оскільки кремлівська монополія включила в нього обсяги газу, які вона поставила на окуповані Росією території Донецької та Луганської областей. Зараз газ оформили не на підставі актів приймання-передавання газу між Газпромом та Нафтогазом, а на підставі довідки Укртрансгазу", - розповів він.

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"Тобто, в жовтні-листопаді 2015 році в Україну було поставлено Газпромом 2,4 млрд куб м газу, які не пройшли митне оформлення. Державна фіскальна служба (ДФС) побачила в цьому спробу ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. ДФС завела проти посадових осіб компанії справу за підозрою в ухиленні від сплати податків. В тому числі – проти тодішнього голови правління Андрія Коболєва. В 2018 році ДФС нарахувала Коболєву штраф на 8,3 млрд грн по цій справі. Податкові міліціонери готувалися повідомити менеджерам НАКу підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та обрати їм запобіжний захід. Розповідають, що ще місяць тому Коболєв готувався до арешту. У вересні 2021 року НАК сплатив до бюджету 3 млрд грн ПДВ. Ймовірно таким чином у компанії "попросили" додати грошей у бюджет", - пояснив журналіст.

"Другий момент - зменшення обсягів надходження рентних платежів до бюджету від газовидобувних компаній. Для розрахунку ренти на газ в Україні беруться середні ціни імпортованого за місяць газу, згідно даних митниці. Однак у вересні через митницю було проведено значні обсяги газу по цінах 2015 року. Як підрахував ексменеджер Нафтогазу Олексій Хабатюк, середня ціна імпорту зменшилася з $546 до $344 за тис. кубів. В результаті замість 5,91 млрд грн ренти газовидобувні компанії сплатять до бюджету 3,66 млрд грн ренти. Тобто, державний Нафтогаз сплатив 3 млрд грн ПДВ, а видобувні компанії, включаючи державне Укргазвидобування і приватних видобувників з часткою приблизно 30%, не доплатять в бюджет 2,25 млрд грн ренти. Цією справою ДФС допомогла газовидобувним компаніям заощадити на сплаті податків за період, коли ціни на газ досягли пікових значень – вище $1300 за тис. куб. м.", - резюмував Віннічук.







