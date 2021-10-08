Саакашвілі схуд на 12 кг за 8 днів голодування в тюрмі, - адвокат

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який утримується з 1 жовтня у в'язниці, за вісім днів голодування схуд на 12 кілограмів.

Про це повідомив сьогодні журналістам його адвокат Бека Басілая, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Візуально, якщо на нього подивитися, видно, що людина схудла. Наскільки я знаю, схуд приблизно на 12 кілограмів. З кожним днем ​​стан його здоров'я почне поступово погіршуватися, якщо вже не погіршився. Морально він бадьорий", - сказав Басілая після відвідання Саакашвілі в руставській в'язниці №12.

За інформацією адвоката, Саакашвілі як і раніше позбавлений права на телефонні дзвінки - це обмеження з боку прокуратури Басілая вважає незаконним.

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"У нього дійсно вже є телевізор, також принесли додатковий матрац", - зазначив адвокат.

За його інформацією, в понеділок з Саакашвілі зможуть зустрітися його батьки і діти. Напередодні адміністрація в'язниці не дозволила відвідання навіть матері експрезидента Гіулі Аласанії.

Сьогодні батько Міхеіла Саакашвілі - Ніколоз Саакашвілі, звернувся до сина через соціальні мережі і закликав його припинити голодування.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.