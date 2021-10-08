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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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голодування (425) Грузія (1829) Саакашвілі Міхеіл (2153)

Саакашвілі схуд на 12 кг за 8 днів голодування в тюрмі, - адвокат

Саакашвілі схуд на 12 кг за 8 днів голодування в тюрмі, - адвокат

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який утримується з 1 жовтня у в'язниці, за вісім днів голодування схуд на 12 кілограмів.

Про це повідомив сьогодні журналістам його адвокат Бека Басілая, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Візуально, якщо на нього подивитися, видно, що людина схудла. Наскільки я знаю, схуд приблизно на 12 кілограмів. З кожним днем ​​стан його здоров'я почне поступово погіршуватися, якщо вже не погіршився. Морально він бадьорий", - сказав Басілая після відвідання Саакашвілі в руставській в'язниці №12.

За інформацією адвоката, Саакашвілі як і раніше позбавлений права на телефонні дзвінки - це обмеження з боку прокуратури Басілая вважає незаконним.

Також читайте: У Саакашвілі в тюрмі є і телевізор, і матрац, - тюремники

"У нього дійсно вже є телевізор, також принесли додатковий матрац", - зазначив адвокат.

За його інформацією, в понеділок з Саакашвілі зможуть зустрітися його батьки і діти. Напередодні адміністрація в'язниці не дозволила відвідання навіть матері експрезидента Гіулі Аласанії.

Сьогодні батько Міхеіла Саакашвілі - Ніколоз Саакашвілі, звернувся до сина через соціальні мережі і закликав його припинити голодування.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

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Топ коментарі
+19
"Везёт человеку..." (с)
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08.10.2021 16:19
+13
срать менше буде.
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08.10.2021 16:18
+12
А я за две недели короны на 7 кг.
При полном отсутствии аппетита, вкуса и запаха.
Кто то из нас двоих врет…
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08.10.2021 16:19
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срать менше буде.
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08.10.2021 16:18 Відповісти
выйдет из тюрмы - будет коучем:
"хочеш похудэт ? спрасы мэна как !"

сбрасывать по полтора кило в день !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
китайские жиротопки нервно курят
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08.10.2021 16:26 Відповісти
ага, сосне ясько на радость - хоть пиписку увидит не в зеркале))
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08.10.2021 16:46 Відповісти
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08.10.2021 16:32 Відповісти
за 8 дней на 12 кг даже теоретически похудеть нельзя
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08.10.2021 16:38 Відповісти
1,5 кг в сутки.. похоже, от Мишки целые куски жира отваливались
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08.10.2021 16:51 Відповісти
Мож просто помылся?)
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08.10.2021 16:55 Відповісти
на самом деле можно, при его весе и нервном надрыве. НО ЕМУ ПОЛЕЗНО.
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08.10.2021 17:01 Відповісти
Легко. Польські альпіністи не дадуть збрехати. Запитай.
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08.10.2021 17:23 Відповісти
в цілях просвітницької діяльності, можеш переконатись і сам: https://www.discovery.com/shows/naked-and-afraid-xl
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08.10.2021 18:37 Відповісти
Ну почему? Если ничего не есть и срать по полтора кило в день, то вполне реально. Видно в нем очень много дерьма накопилось.
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08.10.2021 20:35 Відповісти
В період свого президенства "Карлсон" витратив тільки на власне похудіння близько 100 тис доларів державних коштів Тепер він отримує те саме безоплатно та ще й економить кошти на його власне харчування!
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08.10.2021 16:35 Відповісти
Чого безоплатно. За кожен день його перебування на "грузинському курорті" платить держава Грузія.
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08.10.2021 16:42 Відповісти
За час його перебування в Україні на його утримування наш бюджет витратив набагато більше ... Ти хотів-би , щоб це продовжувалося?
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08.10.2021 16:47 Відповісти
Не перекручуйте моїх слів. Я не писав що хочу щоб продовжувалось. Я констатую, що "худне" він не безоплатно, як ви стверджували, а що на утримання його у в'язниці Грузія витрачає кошти.
А тепер ще додам, що Саакашвілі на сьогоднішній день є громадянином України. У ЗМІ була інформація, що грузинського громадянства його позбавили. А раз так, то я не виключаю, що кошти витрачені на утримання цього "громадянина України", який до речі при преЗедентові рехВОРми очолює, грузинська влада може виставити як зовнішній борг України перед Грузією. Тому ще рано радіти з того, що ми його здихались. Він і з тюрми в Руставі буде доїти державний бюджет України.
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08.10.2021 17:03 Відповісти
Я не знаю у чому вбачається моє "перекручування" Мені просто цікаво - а чи є приклади коли держава громадянин якої вчинив злочин до отримання її громадянства виплачувала кошти на утримання його у в"язниці тієї держави яка його засудила? Це щось новеньке у міжнародному законодавстві!
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08.10.2021 17:18 Відповісти
Добре, повертаємось і читаємо, що я вам написав: "Чого безоплатно. За кожен день його перебування на "грузинському курорті" платить держава Грузія".
Ви відповідаєте: "За час його перебування в Україні на його утримування наш бюджет витратив набагато більше ... Ти хотів-би , щоб це продовжувалося?"
 У моєму коментарі навіть натяку не було на якесь хотіння щоб щось продовжувалось.
А чи є приклади того що за перебування у в'язниці за кордоном платить держава, громадянином якої є ув'язнений я не знаю. То моє припущення, на яке я маю право.
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08.10.2021 17:48 Відповісти
А я маю право (як спеціаліст) критикувать і висміювать подібні "припущення" Бо "деякі" "теліпають язиком як собака - хвостом ... не несучи за свої "припущення" ніякої відповідальності! Єдиний приклад виставлення рахунків за утримання в тюрмі іншої держави - утримання на час екстрадиції затриманого злочинця Таке передбачено міждержавними угодами Однак на практиці до цього доходить рідко - частіше держави задовольняє "взаємозалік" (Сьогодні я не виставляю тобі рахунки а завтра - ти мені!)
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08.10.2021 17:59 Відповісти
"деякі" "теліпають язиком як собака - хвостом" стосується ваших же слів: "Ти хотів-би , щоб це продовжувалося?" Покажіть, де в моєму коментарі написано, що я хочу щоб бюджет України витрачав кошти на Саакашвілі? Де конкретно? З пустого в порожнє переливати не треба.
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08.10.2021 18:17 Відповісти
Я хотів-би щоб хтось свої дурнуваті "припущення" стосовно "виставляння рахунків Україні" не видавав за реальність!
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08.10.2021 18:33 Відповісти
Ви самі собі перечите. Якщо це припущення то воно ніяк не може видаватись за реальність. Цитата з мого коментаря: "чи є приклади того що за перебування у в'язниці за кордоном платить держава, громадянином якої є ув'язнений я не знаю. То моє припущення...".
Навчіться не тільки читати коментарі, але їх і правильно розуміти та адекватно на них реагувати.
Не бачу сенсу далі з вами вести дискусію. Бувайте здорові.
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08.10.2021 19:00 Відповісти
"Хто всрався"... Спочатку "вставив "п"ять копійок" до коментарю що тобі не адресувався (дурнуваті "п"ять копійок") Коли "ткнули мордою в лайно - почав виправдовуваться і "переводить стрілки" Врешті "хряпнув дверима" і "гордо пішов"!!!
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08.10.2021 19:10 Відповісти
Лікуйся!
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08.10.2021 19:14 Відповісти
Покажи приклад!
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08.10.2021 19:16 Відповісти
Ну ці заливають не гірше за наших слідчих з їхніми розслідуваннями.
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08.10.2021 16:18 Відповісти
дык, маладая лубофница!)))
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08.10.2021 16:18 Відповісти
это у него от тоски -
кило за Яресько
+
полкило за Сандру
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08.10.2021 16:28 Відповісти
Ви про Ясько напевне.
Яресько - пристойна жінка.
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08.10.2021 16:54 Відповісти
Та да,таки Ясько.Я сам ,каюсь,грешил на Яресько.Фамилии созвучны.Да простит меня Наталия Ивановна.
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08.10.2021 17:05 Відповісти
Вибачаюсь, звісно ж шмаркачка Ясько
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08.10.2021 18:39 Відповісти
А я за две недели короны на 7 кг.
При полном отсутствии аппетита, вкуса и запаха.
Кто то из нас двоих врет…
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08.10.2021 16:19 Відповісти
Так сейчас с него,все сожранное в Украине,прононсом выходит.Тужься поболе Михуил.
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08.10.2021 16:23 Відповісти
Не беря самого карлсона - все же отсутствие аппетита и голодовка разные вещи. Во вторых - все зависит от изначального веса и роста, если лишних кг 30 есть - то это одно, если не толстый - то другое.
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08.10.2021 16:53 Відповісти
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08.10.2021 18:41 Відповісти
Справді, від коронавірусу худнуть, навіть якщо нема втрати апетиту і стан хворого порівняно нормальний. У жировій тканині багато рецепторів ACE2, через які коронавірус потрапляє в клітину і там реплікується. Можливо, організм знищує заражені жирові клітини.
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09.10.2021 06:22 Відповісти
"Везёт человеку..." (с)
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08.10.2021 16:19 Відповісти
этот еще придет к такому-же способу похудения.. попозже
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08.10.2021 16:22 Відповісти
АБАЖ
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08.10.2021 16:22 Відповісти
И вот Это нами пытается управлять? Деньги за снятие жилья у тещи еще получает,или дополнительные доходы появились?
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08.10.2021 16:25 Відповісти
нахера ему"дополнительный матрац"?
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08.10.2021 16:20 Відповісти
Феерический бубнеж . Я 6 месяцев сбрасывал так вес при правильном питании, интервальном голодании и физических нагрузках. Это возможно только в случае, если вышло так много удобрения с одного гордого нарушителя границ Украины .
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08.10.2021 16:20 Відповісти
читал что при пытках человек в сутки теряет несколько кило, или если человек под большим моральным прессом..
- насчет морального пресса подтверждаю - как то пришлось испытать горе за неприятностью - так через пару недель похудел на пару размеров..
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08.10.2021 16:25 Відповісти
Я вот не понимаю идиотов, которые во первых сравнивают голодовку и правильное питание. Так же люди, которые сравнивают разные веса. Карлсон был здоровым боровом. И при какой нибудь относительной норме человек может быть с лишним весом и весить 90 кг, а может 130. И в этом случае похудение тоже будет по разному. Повторю - речь не про карлсона.
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08.10.2021 17:00 Відповісти
Про идиотов, это вы очень замечательно самопрорекламировались. Просто феерически и хамски. Как настоящее быдло .
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08.10.2021 18:33 Відповісти
Ничего, ему полезно, люди кучу денег тратят чтоб сбросить вес.
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08.10.2021 16:21 Відповісти
Так пусть зеленый шут ему пирожков передаст.
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08.10.2021 16:22 Відповісти
Фигня все это, если будут реальные угрозы то начнут кормить принудительно. А вообще все эти голодовки это просто пиар.
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08.10.2021 16:24 Відповісти
Трындит адвокат. 12 кг жировой ткани это 57 тысяч килокалорий, это Сааке хватит на 23 дня, если сидеть и лежать.
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08.10.2021 16:24 Відповісти
Може какав харашо...
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08.10.2021 16:26 Відповісти
Може подавати патент на новий спосіб похудання.
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08.10.2021 16:24 Відповісти
Кажуть похудання це корисно...
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08.10.2021 16:25 Відповісти
пропеллеру легче будет)))
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08.10.2021 16:26 Відповісти
так за етим и сел...
а то разбрюхатился - ни один пропеллер уже не тянет...
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08.10.2021 16:27 Відповісти
щас ему Лизка Ясько блинчиков напечёт из колумбийской муки..
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08.10.2021 16:29 Відповісти
а теперь он еще и страдалец, и притерпевший от режима сиделец...
учитесь набирать очки, зеленые ...
стефан? ау?
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08.10.2021 16:30 Відповісти
а его взвешивали перед посадкой ? єто больше похоже на пиар - дабьі сжалились и пожалели (телефонировать нельзя. мать не впустили). а херушки - твоя горлопанская "деятельность" так надоела что мне тебя не жаль даже если тьі подохнешь. и кому он хотел позвонить - на кого надавить своим компраматом ? и кому хотел передать сигнал к силовому вьізволению.
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08.10.2021 16:30 Відповісти
ето не похоже - ето чистый пиар, примерно как ***** сиськатое на коне
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08.10.2021 16:34 Відповісти
не хочу злорадствовать, но похудеть Михаилу надо давно.
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08.10.2021 16:32 Відповісти
Конечно похудел, он же без матраса и телевизора )))
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08.10.2021 16:35 Відповісти
Так ему срочно книгу рекордов Гинесса надо вызывать!
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08.10.2021 16:36 Відповісти
Это брехня наглая, человек не может сидя в закрытом помещении с низкой мышечной массой сжечь такое количество килокалорий ( то есть он сжигал по 10 000 в сутки ) .
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08.10.2021 16:42 Відповісти
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08.10.2021 18:44 Відповісти
Я неделю почти ничего не ел и пил по минимуму, похудал на 6кг, было 102 стало 96.
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08.10.2021 16:48 Відповісти
Теперь он "умный, красивый, в меру упитанный мужчина, ну в полном расцвете сил."
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08.10.2021 16:51 Відповісти
Скинули нам внука на вихідні Стою перед вибором - пиріжки з яблуками чи рулет з горіховою крупкою?
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08.10.2021 16:56 Відповісти
Як на мене, пиріжки з яблуками краще.
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08.10.2021 17:06 Відповісти
Я теж так думаю Бо яблука на балконі гниють , а горіхи і до зими діждуться - у мене ще пів відра тогорічних лежить ...
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08.10.2021 17:12 Відповісти
Горіхи з медом дуже непогано йдуть. Та і без меду їх можна непогано точити.
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08.10.2021 17:23 Відповісти
У нас мед "не дуже йде" - не ******* За рік використовуємо десь літр - не більше Я для рулетів горіхових цукор використовую Спочатку підсмажую горіхи у шкаралупі на сковороді (щоб аж вона темніть починала ) Потім колю, вибираю ядра По можливості очищаю від плівки внутрішньої (вона гірчить трохи) Потім товчу у ступці і змішую з цукром Далі - робота дружини Місить тісто дріжжове, розкатує , посипає начинкою, скручує рулети і пече в духовці А потім змазує яйцем і допікає
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08.10.2021 17:33 Відповісти
Гарно розповідаєш, аж їсти захотілося. Горіхи доволі дивний продукт. Весь час збираюся їсти їх по 4-5 на кожен день (це для серця корисно) і не виходить. Лежать вони тижнями, а потім бац - приходить натхнення і за раз вмолотиш штук 30-40.
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08.10.2021 17:40 Відповісти
Частіше заходь на "Ватру" Там і крім горіхів є багато смачного...
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08.10.2021 17:47 Відповісти
1 кг жира, это около 8000 ккал. 12 кг, это 96000 кккал. Человек сжигает в день 2000-2500 ккал. Итого, нужно минимум дней 40, чтоб сбросить 12 кг жира. И это при нормальном обмене веществ. При голодовке обмен веществ замедляется.
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08.10.2021 16:53 Відповісти
Весы в тюрьме врут.
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08.10.2021 16:55 Відповісти
12 кило за 8 дней....его там обстругали?
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08.10.2021 16:58 Відповісти
не
у Карлссона
бензин кончился
был полный бак
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25.10.2021 21:48 Відповісти
Ну смотря какой вес, если 130 был , до 10% скинуть при полном отказе от ед, вполне возможно за короткий срок. Хотя ему один хрен веры мало. А если все же правда, то Михо нужно у одного нашего героя учиться голодать. Вместо закономерной кончины или отказа внутренних органов за два месяца голодовки, он весьма бодро себя чувствует, как минимум внешне.
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08.10.2021 17:00 Відповісти
10% разве что за счёт воды, и то, если б он все эти дни в сауне сидел, а не в камере
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08.10.2021 18:37 Відповісти
Адвокат в своєму репертуарі, що попало "городити", аби клієнту догодити.Звичайна адвокатська схема: 1)взяти гроші з клієнта. 2) пообіцяти зробити все. 3) ніхрена не зробити. 4) вміло пояснити клієнту чому нічого не зміг зробити, щоб клієнт залишився задоволений.
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08.10.2021 17:08 Відповісти
Михо - грузин и пусть с ним разбирается Грузия !
У нас своих проблем за гланды: война, экономика, коррупция, ковид и т.п.
Он туда поехал сам, совершеннолетний, вменяемый - ну и пусть сам там мукает !
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08.10.2021 17:11 Відповісти
Изменил Миша женщинам бальзаковского возраста с корабельной сосной - никто его даже не пожалеет.
Надо было брать пример с мадам капительман.
Тягалась с Шуфричем и Власенко втихаря и старперы по прежнему ее обожают.
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08.10.2021 17:27 Відповісти
Вот после этого он начнет худеть а это всего навсего про#рался...
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08.10.2021 17:29 Відповісти
Страна Дураков((( Чтоб вам всю жизнь обслуживать Зеленского и Порошенко!
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08.10.2021 17:41 Відповісти
Надiйка вышла из чата . . .
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08.10.2021 18:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OGsHshpYkiU
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08.10.2021 18:28 Відповісти
Саакашвили похудел на 12 кг за 8 дней. Судя по математическим расчетам через три месяца Саакашвили будет весить шесть миллиграмм.
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08.10.2021 18:29 Відповісти
А прогулы ему на работе в Украине ставят ? Или платят зарплату по полной
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08.10.2021 18:32 Відповісти
Так может стефанчука туда на похудение?
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08.10.2021 20:34 Відповісти
Такое хоть и редко возможно тогда, когда похудение идёт под контролем и как минимум уже полтора месяца. А именно в первый период пусть 10 дней, 3 кг за счастье! И у молодых причём.
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08.10.2021 22:31 Відповісти
Через 100 дней совсем сойдёт в ноль
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08.10.2021 23:07 Відповісти
 
 