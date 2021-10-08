Саакашвілі схуд на 12 кг за 8 днів голодування в тюрмі, - адвокат
Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який утримується з 1 жовтня у в'язниці, за вісім днів голодування схуд на 12 кілограмів.
Про це повідомив сьогодні журналістам його адвокат Бека Басілая, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Візуально, якщо на нього подивитися, видно, що людина схудла. Наскільки я знаю, схуд приблизно на 12 кілограмів. З кожним днем стан його здоров'я почне поступово погіршуватися, якщо вже не погіршився. Морально він бадьорий", - сказав Басілая після відвідання Саакашвілі в руставській в'язниці №12.
За інформацією адвоката, Саакашвілі як і раніше позбавлений права на телефонні дзвінки - це обмеження з боку прокуратури Басілая вважає незаконним.
"У нього дійсно вже є телевізор, також принесли додатковий матрац", - зазначив адвокат.
За його інформацією, в понеділок з Саакашвілі зможуть зустрітися його батьки і діти. Напередодні адміністрація в'язниці не дозволила відвідання навіть матері експрезидента Гіулі Аласанії.
Сьогодні батько Міхеіла Саакашвілі - Ніколоз Саакашвілі, звернувся до сина через соціальні мережі і закликав його припинити голодування.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
Будь ласка, зачекайте...
"хочеш похудэт ? спрасы мэна как !"
сбрасывать по полтора кило в день !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
китайские жиротопки нервно курят
А тепер ще додам, що Саакашвілі на сьогоднішній день є громадянином України. У ЗМІ була інформація, що грузинського громадянства його позбавили. А раз так, то я не виключаю, що кошти витрачені на утримання цього "громадянина України", який до речі при преЗедентові рехВОРми очолює, грузинська влада може виставити як зовнішній борг України перед Грузією. Тому ще рано радіти з того, що ми його здихались. Він і з тюрми в Руставі буде доїти державний бюджет України.
Ви відповідаєте: "За час його перебування в Україні на його утримування наш бюджет витратив набагато більше ... Ти хотів-би , щоб це продовжувалося?"
У моєму коментарі навіть натяку не було на якесь хотіння щоб щось продовжувалось.
А чи є приклади того що за перебування у в'язниці за кордоном платить держава, громадянином якої є ув'язнений я не знаю. То моє припущення, на яке я маю право.
Навчіться не тільки читати коментарі, але їх і правильно розуміти та адекватно на них реагувати.
Не бачу сенсу далі з вами вести дискусію. Бувайте здорові.
кило за Яресько
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полкило за Сандру
Яресько - пристойна жінка.
При полном отсутствии аппетита, вкуса и запаха.
Кто то из нас двоих врет…
- насчет морального пресса подтверждаю - как то пришлось испытать горе за неприятностью - так через пару недель похудел на пару размеров..
а то разбрюхатился - ни один пропеллер уже не тянет...
учитесь набирать очки, зеленые ...
стефан? ау?
у Карлссона
бензин кончился
был полный бак
У нас своих проблем за гланды: война, экономика, коррупция, ковид и т.п.
Он туда поехал сам, совершеннолетний, вменяемый - ну и пусть сам там мукает !
Надо было брать пример с мадам капительман.
Тягалась с Шуфричем и Власенко втихаря и старперы по прежнему ее обожают.