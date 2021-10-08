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Новини
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Зеленський (22399) податки (3727) нерухомість (843) офшор (496) Шефір Сергій (127)

Зазначеного у звітності прибутку компаній оточення Зеленського навряд чи вистачило б на купівлю дорогої нерухомості в центрі Лондона, - ЗМІ

Зазначеного у звітності прибутку компаній оточення Зеленського навряд чи вистачило б на купівлю дорогої нерухомості в центрі Лондона, - ЗМІ

Журналісти з'ясували, що компанії, пов'язані з оточенням Володимира Зеленського, в 2010-х роках купували дорогу нерухомість, хоча у фінансовій документації показували значно менші доходи.

Як з'ясували журналісти "Слідства.Інфо", за час роботи з каналом олігарха Коломойського у фірм оточення Зеленського з'являється цінна нерухомість у центрі Лондона, повідомляє Цензор.НЕТ.

Документи з масштабного витоку Pandora Papers дозволили встановити, що компанії "кварталівців" мають у власності три квартири в центрі столиці Великої Британії. Йдеться про фірми першого помічника президента Володимира Зеленського, Сергія Шефіра, і співвласника "Кварталу 95" Андрія Яковлєва. Вона обійшлася колишнім партнерам президента в 7,5 млн доларів.

"Чи могли "кварталівці" заробити на неї в Україні?", - цікавляться журналісти.

"Прибутків у 2012-му компанії "Кварталу 95" у порівнянні із доходами показали небагато. Тому й сума податків вийшла незначна — всього 43 тисячі доларів. Фактично, із кожної сотні доларів доходу після всіх витрат та сплати податків залишилось лише близько 2 доларів. Далі справи Кварталу дещо погіршилися. У 2013-му, 2014-му та 2015-му фірми Зеленського були збитковими, і з кожним роком сума збитків росла. Виглядало, що Квартал витрачав більше, аніж заробляв. Тому більшість компаній групи Зеленського та партнерів в цей час або не сплачували податок на прибуток взагалі — бо не було з чого, або платили його мінімально", - зазначають журналісти.

Зазначеного у звітності прибутку компаній оточення Зеленського навряд чи вистачило б на купівлю дорогої нерухомості в центрі Лондона, - ЗМІ 01
Зазначеного у звітності прибутку компаній оточення Зеленського навряд чи вистачило б на купівлю дорогої нерухомості в центрі Лондона, - ЗМІ 02

"Навряд чи таких грошей вистачило б, щоб купити дорогу нерухомість в центрі Лондона, яка згодом з'явилася у фірм, що належали бізнес-партнерам Зеленського. Сергій Шефір, нині - першого помічника президента, і "кварталівського" сценариста та режисера Андрія Яковлєва", - резюмує видання.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що офшорні фірми Зеленського і його соратників можуть бути пов'язані з виведенням Коломойським мільйонів з "Приватбанку".

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Топ коментарі
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https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWVT9X11VlmijY-wjIuGx8IIA2EWkm8wowvAb39eyta9PeyFediWi0PwW6D1XtmozG_iQ_xwfTCThpXdShqFKDTBk2-xE61CG-cbnNVFCG2jRTEZKQ2_VEXfF2u_Em1fbY&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 1 ч ·



В череде скандалов и факапов власти я чуть не пропустил признание властью того, что нашим воинам не выплачивают "боевые". Президенту его зарплату платят. Вовремя. И слугам народа платят. Тоже вовремя. Кабмину платят вовремя. И вовремя платят даже Ермаку, Арестовичу и Лещенко. Но не платят "боевые" нашим военным. И это днище.

Факт невыплат признал замминистра обороны Александр Носов во время часа вопросов к правительству в ВР. Он сказал, что Минобороны задолжало военным выплаты единовременных вознаграждений в размере 2 млрд грн. Причиной является недостаток в деньгах в Министерстве обороны в объеме 7,1 млрд грн. Из-за этого приходится экономить на закупках топлива для армии. Считаю, что после информации о таких долгах перед военными, депутаты должны еще больше денег выделить на президентский университет и другие дорогие игрушки Зеленского. А ещё власти стоит без тендера продолжать выделять деньги на все, что только можно. Армия подождёт, да? Власть знает, если что, то у нас же есть волонтёры, которые дизель для танков привезут.

Ну, когда же этот трэш закончится??? И очень хочу услышать от фанатиков Зе слова "А что при вас военным не должны были?". Так вот, при нас военным выплаты не задерживали. И когда я закончил свою каденцию народного депутата, то долги перед военными равнялись нулю. Не то, что сейчас...
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08.10.2021 16:25
+12
та не может быть..
доложите,что произошла ошибка !
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08.10.2021 16:23
+12
Ох уж эти журналисты!
Никакого уважения к многостаночнику зеленскому.
Все найдут и озвучат.
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08.10.2021 16:23
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та не может быть..
доложите,что произошла ошибка !
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08.10.2021 16:23 Відповісти
Зескот расскажите людям как хуже не будет.
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08.10.2021 16:51 Відповісти
Ох уж эти журналисты!
Никакого уважения к многостаночнику зеленскому.
Все найдут и озвучат.
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08.10.2021 16:23 Відповісти
багатоклавішник
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08.10.2021 17:29 Відповісти
https://www.facebook.com/borislav.bereza?__cft__[0]=AZWVT9X11VlmijY-wjIuGx8IIA2EWkm8wowvAb39eyta9PeyFediWi0PwW6D1XtmozG_iQ_xwfTCThpXdShqFKDTBk2-xE61CG-cbnNVFCG2jRTEZKQ2_VEXfF2u_Em1fbY&__tn__=-UC%2CP-R Борислав Береза

https://www.facebook.com/borislav.bereza 1 ч ·



В череде скандалов и факапов власти я чуть не пропустил признание властью того, что нашим воинам не выплачивают "боевые". Президенту его зарплату платят. Вовремя. И слугам народа платят. Тоже вовремя. Кабмину платят вовремя. И вовремя платят даже Ермаку, Арестовичу и Лещенко. Но не платят "боевые" нашим военным. И это днище.

Факт невыплат признал замминистра обороны Александр Носов во время часа вопросов к правительству в ВР. Он сказал, что Минобороны задолжало военным выплаты единовременных вознаграждений в размере 2 млрд грн. Причиной является недостаток в деньгах в Министерстве обороны в объеме 7,1 млрд грн. Из-за этого приходится экономить на закупках топлива для армии. Считаю, что после информации о таких долгах перед военными, депутаты должны еще больше денег выделить на президентский университет и другие дорогие игрушки Зеленского. А ещё власти стоит без тендера продолжать выделять деньги на все, что только можно. Армия подождёт, да? Власть знает, если что, то у нас же есть волонтёры, которые дизель для танков привезут.

Ну, когда же этот трэш закончится??? И очень хочу услышать от фанатиков Зе слова "А что при вас военным не должны были?". Так вот, при нас военным выплаты не задерживали. И когда я закончил свою каденцию народного депутата, то долги перед военными равнялись нулю. Не то, что сейчас...
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08.10.2021 16:25 Відповісти
Зескот должен ответить на много вопросов , но под плинтусом не звука
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08.10.2021 16:53 Відповісти
Я не вижу эффекта от деятельности Зеленского. И даже если это вранье,суть дела не меняет.
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08.10.2021 16:26 Відповісти
Зато путло видит и потирает ладошки.
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08.10.2021 16:54 Відповісти
Михаил Самуэлевич Паниковский, который вообще не любил большого скопления честных людей в одном месте опасливо присел на корточки… (с)
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08.10.2021 16:26 Відповісти
бывают клоуны коверные, а бывают клоуны офшорные
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08.10.2021 16:26 Відповісти
Согласно отчёту Пандора Пейперс, в Украине рекордное количество клоунов.
Разных.
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08.10.2021 16:35 Відповісти
Нам, українцям, як завжди не пощастило. Дістався нам замість чарівного килиму якійсь обдрипаний зелений ковьорний з під мамо римо з кривого рогА! КОЛИ ВЖЕ, мля?!!!
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08.10.2021 17:16 Відповісти
Так, а у шкапчику...
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08.10.2021 16:27 Відповісти
Швидше за все, купуючи нерухомість Зєлєнскій ввів промокод. Тому всі розмови про корупцію - інсинуацій порохоботів.
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08.10.2021 16:27 Відповісти
Ахахаха)))))
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08.10.2021 16:31 Відповісти
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08.10.2021 16:27 Відповісти
Совести у Вас нет,журналюги.Все что Сопля нажила непосильным трудом во имя Бени,налогообложению не подлежит в Украине.А сколько им уплачено на Земле обетованной?Не завидуйте.
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08.10.2021 16:29 Відповісти
В Лондоне покупают дома только воры. Потому что на сыром острове можно надежно спрятаться. Кто не боится правосудия приобретает недвижимость в более приятных местах.
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08.10.2021 16:30 Відповісти
Офшорный барыга этот ваш зеленский
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08.10.2021 16:31 Відповісти
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08.10.2021 16:36 Відповісти
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08.10.2021 16:40 Відповісти
Только Лондона? А Италия, испания, Ялта..... имного еще чего по миру всей этой Шоблы Зе и Коломойши. Конечно он Коломойшу США не сдаст...мафия и круговая порука с компроматом друг на дружку.
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08.10.2021 16:44 Відповісти
А всем лохам-гражданам Украины - Гетьманцев вражина и налоги на ФСЁ!
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08.10.2021 16:44 Відповісти
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08.10.2021 16:52 Відповісти
Убытки, одни убытки...
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08.10.2021 16:57 Відповісти
У него кишка тонка. нет? ответь КОЗЕЛ.
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08.10.2021 17:21 Відповісти
все прибыли в офшоре, все убытки в Украине.
всё просто так, кроме денег.
платите налоги, лохи
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08.10.2021 18:19 Відповісти
 
 