Зазначеного у звітності прибутку компаній оточення Зеленського навряд чи вистачило б на купівлю дорогої нерухомості в центрі Лондона, - ЗМІ
Журналісти з'ясували, що компанії, пов'язані з оточенням Володимира Зеленського, в 2010-х роках купували дорогу нерухомість, хоча у фінансовій документації показували значно менші доходи.
Як з'ясували журналісти "Слідства.Інфо", за час роботи з каналом олігарха Коломойського у фірм оточення Зеленського з'являється цінна нерухомість у центрі Лондона, повідомляє Цензор.НЕТ.
Документи з масштабного витоку Pandora Papers дозволили встановити, що компанії "кварталівців" мають у власності три квартири в центрі столиці Великої Британії. Йдеться про фірми першого помічника президента Володимира Зеленського, Сергія Шефіра, і співвласника "Кварталу 95" Андрія Яковлєва. Вона обійшлася колишнім партнерам президента в 7,5 млн доларів.
"Чи могли "кварталівці" заробити на неї в Україні?", - цікавляться журналісти.
"Прибутків у 2012-му компанії "Кварталу 95" у порівнянні із доходами показали небагато. Тому й сума податків вийшла незначна — всього 43 тисячі доларів. Фактично, із кожної сотні доларів доходу після всіх витрат та сплати податків залишилось лише близько 2 доларів. Далі справи Кварталу дещо погіршилися. У 2013-му, 2014-му та 2015-му фірми Зеленського були збитковими, і з кожним роком сума збитків росла. Виглядало, що Квартал витрачав більше, аніж заробляв. Тому більшість компаній групи Зеленського та партнерів в цей час або не сплачували податок на прибуток взагалі — бо не було з чого, або платили його мінімально", - зазначають журналісти.
"Навряд чи таких грошей вистачило б, щоб купити дорогу нерухомість в центрі Лондона, яка згодом з'явилася у фірм, що належали бізнес-партнерам Зеленського. Сергій Шефір, нині - першого помічника президента, і "кварталівського" сценариста та режисера Андрія Яковлєва", - резюмує видання.
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що офшорні фірми Зеленського і його соратників можуть бути пов'язані з виведенням Коломойським мільйонів з "Приватбанку".
Будь ласка, зачекайте...
доложите,что произошла ошибка !
Никакого уважения к многостаночнику зеленскому.
Все найдут и озвучат.
https://www.facebook.com/borislav.bereza 1 ч ·
В череде скандалов и факапов власти я чуть не пропустил признание властью того, что нашим воинам не выплачивают "боевые". Президенту его зарплату платят. Вовремя. И слугам народа платят. Тоже вовремя. Кабмину платят вовремя. И вовремя платят даже Ермаку, Арестовичу и Лещенко. Но не платят "боевые" нашим военным. И это днище.
Факт невыплат признал замминистра обороны Александр Носов во время часа вопросов к правительству в ВР. Он сказал, что Минобороны задолжало военным выплаты единовременных вознаграждений в размере 2 млрд грн. Причиной является недостаток в деньгах в Министерстве обороны в объеме 7,1 млрд грн. Из-за этого приходится экономить на закупках топлива для армии. Считаю, что после информации о таких долгах перед военными, депутаты должны еще больше денег выделить на президентский университет и другие дорогие игрушки Зеленского. А ещё власти стоит без тендера продолжать выделять деньги на все, что только можно. Армия подождёт, да? Власть знает, если что, то у нас же есть волонтёры, которые дизель для танков привезут.
Ну, когда же этот трэш закончится??? И очень хочу услышать от фанатиков Зе слова "А что при вас военным не должны были?". Так вот, при нас военным выплаты не задерживали. И когда я закончил свою каденцию народного депутата, то долги перед военными равнялись нулю. Не то, что сейчас...
Разных.
всё просто так, кроме денег.
платите налоги, лохи