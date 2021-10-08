Зазначеного у звітності прибутку компаній оточення Зеленського навряд чи вистачило б на купівлю дорогої нерухомості в центрі Лондона, - ЗМІ

Журналісти з'ясували, що компанії, пов'язані з оточенням Володимира Зеленського, в 2010-х роках купували дорогу нерухомість, хоча у фінансовій документації показували значно менші доходи.

Як з'ясували журналісти "Слідства.Інфо", за час роботи з каналом олігарха Коломойського у фірм оточення Зеленського з'являється цінна нерухомість у центрі Лондона, повідомляє Цензор.НЕТ.

Документи з масштабного витоку Pandora Papers дозволили встановити, що компанії "кварталівців" мають у власності три квартири в центрі столиці Великої Британії. Йдеться про фірми першого помічника президента Володимира Зеленського, Сергія Шефіра, і співвласника "Кварталу 95" Андрія Яковлєва. Вона обійшлася колишнім партнерам президента в 7,5 млн доларів.

"Чи могли "кварталівці" заробити на неї в Україні?", - цікавляться журналісти.

"Прибутків у 2012-му компанії "Кварталу 95" у порівнянні із доходами показали небагато. Тому й сума податків вийшла незначна — всього 43 тисячі доларів. Фактично, із кожної сотні доларів доходу після всіх витрат та сплати податків залишилось лише близько 2 доларів. Далі справи Кварталу дещо погіршилися. У 2013-му, 2014-му та 2015-му фірми Зеленського були збитковими, і з кожним роком сума збитків росла. Виглядало, що Квартал витрачав більше, аніж заробляв. Тому більшість компаній групи Зеленського та партнерів в цей час або не сплачували податок на прибуток взагалі — бо не було з чого, або платили його мінімально", - зазначають журналісти.





"Навряд чи таких грошей вистачило б, щоб купити дорогу нерухомість в центрі Лондона, яка згодом з'явилася у фірм, що належали бізнес-партнерам Зеленського. Сергій Шефір, нині - першого помічника президента, і "кварталівського" сценариста та режисера Андрія Яковлєва", - резюмує видання.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що офшорні фірми Зеленського і його соратників можуть бути пов'язані з виведенням Коломойським мільйонів з "Приватбанку".