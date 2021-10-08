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Громадянин ЄС намагався вивезти до Ірландії 0,5 кг кокаїну в коробці з желейними цукерками, - Київська митниця. ФОТОрепортаж

Київські митники спільно з СБУ та прикордонниками зафіксували спробу переміщення кокаїну юним громадянином однієї з європейських країн, який відлітав через аеропорт "Бориспіль" в Ірландію.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Державної митної служби.

Громадянин ЄС намагався вивезти до Ірландії 0,5 кг кокаїну в коробці з желейними цукерками, - Київська митниця 01

Керуючись оперативною інформацією, митники провели огляд багажу і особистих речей одного з авіапасажирів рейсу "Київ-Дублін". Сховок з небезпечною речовиною було виявлено в дорожній валізі пасажира серед особистих речей.

Громадянин ЄС намагався вивезти до Ірландії 0,5 кг кокаїну в коробці з желейними цукерками, - Київська митниця 02

"Прозорий пакет з пресованою речовиною білого кольору був у невеликій круглій подарунковій коробці під різнокольоровими желейними цукерками популярного українського бренду", - йдеться в повідомленні.

Громадянин ЄС намагався вивезти до Ірландії 0,5 кг кокаїну в коробці з желейними цукерками, - Київська митниця 03
Громадянин ЄС намагався вивезти до Ірландії 0,5 кг кокаїну в коробці з желейними цукерками, - Київська митниця 04

За допомогою експресаналізатора митники встановили, що виявлена ​​речовина - кокаїн вагою 0,5 кг, вартістю понад 2 млн грн.

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Топ коментарі
+3
Порошенко уже арестовали?
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08.10.2021 16:53
+3
достатньо того, що зеля знищує кокс без допомоги інших. до речі, де він його бере?
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08.10.2021 16:54
+2


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08.10.2021 16:53
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Таможенники, главное работу на дом не берите
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08.10.2021 16:48 Відповісти
Таможенникам можно. Патологоанатомам не стОит.
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08.10.2021 16:53 Відповісти
А конфеты желейные не ... ?
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08.10.2021 16:49 Відповісти
Просто, представил себе, чтобы сейчас началось, если бы зеля ещё и конфеты желейные производил...
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08.10.2021 16:51 Відповісти
достатньо того, що зеля знищує кокс без допомоги інших. до речі, де він його бере?
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08.10.2021 16:54 Відповісти
он не лох , производит то что конфеты "прикрывают".
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08.10.2021 16:54 Відповісти
"...популярного украинского бренда"
і знову ці шалені бджолки !

а кое-кто про сою нудит
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08.10.2021 17:02 Відповісти


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08.10.2021 16:53 Відповісти
если бы иностранец вез "Бабусины казкы" Житомирской фабрики в целофановом пакете, пограничники могли бы и не заметить
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08.10.2021 17:05 Відповісти
Порошенко уже арестовали?
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08.10.2021 16:53 Відповісти
буба закупил всю партию - страна одобрямснула....
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08.10.2021 16:56 Відповісти
***
собаки могут быть нашими лучшими друзьями,
но только кот никогда не сообщит полиции, где марихуана.
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08.10.2021 17:03 Відповісти
в ОП заходил перед отъездом?
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08.10.2021 17:03 Відповісти
 
 