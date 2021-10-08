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Українського воїна поранено внаслідок обстрілу військами РФ на Донбасі, від початку доби 6 порушень режиму "тиші", - штаб ООС

Українського воїна поранено внаслідок обстрілу військами РФ на Донбасі, від початку доби 6 порушень режиму

Російсько-окупаційні війська від початку доби 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Поранень зазнав український воїн, він перебуває у важкому стані.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, війська РФ обстріляли позиції українських воїнів біля Золотого-4, використовуючи ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Поблизу Троїцького війська застосовували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

В районі Майорська ворожі збройні формування вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

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У напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Кримського найманці РФ вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

А біля Причепилівки війська РФ здійснили обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - тяжкий.
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найскорішого одужання і повного відновлення нашому захиснику...
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08.10.2021 17:24 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ
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08.10.2021 18:32 Відповісти
,,9 октября контр-адмирал России, Вадим Кулить заявил, что сирийские ПВО с помощью комплексов "Панцирь-С1" сбили 8 из 12 ракет, выпущенных израильскими самолетами F-16 по целям в провинции Хомс.

Однако, спутниковые снимки, публикуемые международными агентствами, опровергают заявление российской армии: базе иранских беспилотников на аэродроме Т-4 нанесен значительный ущерб.
Были уничтожены платформы для запуска беспилотников.
Число жертв этого авиаудара, возрастет, так как есть множество раненых, некоторых из которых находятся в тяжелом состоянии.,,
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10.10.2021 06:18 Відповісти
 
 