Українського воїна поранено внаслідок обстрілу військами РФ на Донбасі, від початку доби 6 порушень режиму "тиші", - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська від початку доби 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Поранень зазнав український воїн, він перебуває у важкому стані.
Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.
Так, війська РФ обстріляли позиції українських воїнів біля Золотого-4, використовуючи ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.
Поблизу Троїцького війська застосовували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
В районі Майорська ворожі збройні формування вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
У напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Кримського найманці РФ вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
А біля Причепилівки війська РФ здійснили обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - тяжкий.
Будь ласка, зачекайте...
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ
Однако, спутниковые снимки, публикуемые международными агентствами, опровергают заявление российской армии: базе иранских беспилотников на аэродроме Т-4 нанесен значительный ущерб.
Были уничтожены платформы для запуска беспилотников.
Число жертв этого авиаудара, возрастет, так как есть множество раненых, некоторых из которых находятся в тяжелом состоянии.,,