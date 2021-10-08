Українського воїна поранено внаслідок обстрілу військами РФ на Донбасі, від початку доби 6 порушень режиму "тиші", - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Поранень зазнав український воїн, він перебуває у важкому стані.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

Так, війська РФ обстріляли позиції українських воїнів біля Золотого-4, використовуючи ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Поблизу Троїцького війська застосовували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

В районі Майорська ворожі збройні формування вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

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У напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Кримського найманці РФ вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

А біля Причепилівки війська РФ здійснили обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - тяжкий.