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В Україні в наявності 6 мільйонів доз вакцини CoronaVac, - МОЗ

В Україні в наявності 6 мільйонів доз вакцини CoronaVac, - МОЗ

В Україні є близько 6 млн доз вакцини від коронавірусу CoronaVac, понад 2 млн осіб вже зробили щеплення цим препаратом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

"На початок жовтня понад 2 млн українців щепилися вакциною CoronaVac. Наразі країна має близько 6 млн доз цієї вакцини. Вона доступна у центрах масової вакцинації, пунктах щеплень, нею вакцинують мобільні бригади", - сказано в повідомленні.

У МОЗ зазначають, що вакцина проти COVID-19 CoronaVac, яку розробила китайська біофармацевтична компанія Sinovac Biotech,  - це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, "убитий" вірус. Організм реагує на нього і виробляє імунітет.

CoronaVac схвалена ВООЗ для екстреного використання і застосовується у 40 країнах, таких як Китай, Туреччина, Аргентина, Бразилія, Мексика, Індонезія, Казахстан, Вірменія, Грузія тощо.

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Згідно з результатами чилійського дослідження, проведеного в лютому-квітні 2021 року, опублікованими в журналі "The New England Journal of Medicine", ефективність Coronavac/Sinovac становить 65,9% у запобіганні захворюванню на COVID-19 (штами "Альфа" та "Гамма"), 87,5% у попередженні госпіталізації та 86,3% у запобіганні смерті. 

Крім того, вакцина також довела свою ефективність у запобіганні госпіталізації та смерті внаслідок захворювання, викликаного штамом "Дельта". Дослідження серед мешканців Китаю віком 18–59 років, які здійснював центру контролю та профілактики захворювань у Гуанчжоу в травні 2021 року під час спалаху захворюваності на штам "Дельта", виявили, що дві дози вакцини мали ефективність у 59% відсотків проти симптоматичного захворювання на COVID-19, 70,2% проти середньої форми тяжкості захворювання і 100% проти важких випадків.

Дослідження серед 43,8 тис. літніх людей віком від 70 років у штаті Сан-Паулу, Бразилія, з січня по квітень 2021 року, результати якого опубліковані в авторитетному британському медичному журналі "The BMJ", показали, що ефективність вакцини Coronavac/Sinovac проти симптоматичної хвороби, викликаної штамом "Гамма", для людей цієї вікової групи становила 46,8%, ефективність у запобіганні госпіталізації була 55,5%, проти смерті – 61,2%. При цьому для вікової групи 70-74 роки ефективність проти симптоматичної хвороби становила – 59%, проти госпіталізації – 77,6%, а проти смерті – 83,9%. Чим старші були піддослідні, тим нижчою була ефективність.

У МОЗ зазначають, що щеплення вакциною CoronaVac дозволяє подорожувати до 50 країн світу, зокрема до Австрії, Іспанії, Греції, Фінляндії, Швеції, Нідерландів тощо.

Нагадуємо, станом на 8 жовтня в Україні повний курс вакцинації проти COVID-19 пройшли понад 6 млн осіб.
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Топ коментарі
+4
Это в принципе единственная правильная вакцина с практически полным отсутствием побочек и действительным эффектом при заболевании в отличии от всяких генноноваций
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08.10.2021 17:57
+3
А почему "единственно правильнуя" вакцину не используют в США, Евросоюзе, Японии? Нет средств приобрести? Не понимают единственноправильности? Назло бабушке отмораживают уши?
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08.10.2021 18:07
+3
Она не плоха, она обладает наименьшей доказанной эффективностью среди прочих восьми рекомендованных МОЗ вакцин. И, как любая инактивированная вакцина, у большинства людей она вызывает иммунный ответ именно на тот штамм вируса, из которого она сделана. Не у всех, у большинства. Но часть людей получает специфический иммунитет, который распознает белки, которые одинаковы у всех штаммов, и получают защиту от всех мутаций. Новомодные мРНК и векторные вакцины пытаются вызвать иммунный ответ в организме только на один белок - так называемый "шип", который и позволяет проникнуть в клетку вирусу. Плюс в этом - пока у вируса этот белок не менялся, он в достаточной степени специфичен для всей группы коронавирусов, поэтому новомодные вакцины имеют одинаковую эффективность против всех штаммов. Минус - если всё же в ходе мутаций этот белок изменится, новомодные вакцины станут полностью бесполезны. В то время, как инактивированная вакцина "обучает" организм определять вирус по многим разным белкам, и есть шанс, что она хуже, но будет работать по крайнем мере у части людей.
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08.10.2021 18:40
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а давайте сначала депутатов этой китайской хренью уколем...трижды!
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08.10.2021 17:38 Відповісти
Уколи...
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08.10.2021 17:39 Відповісти
Так не будешь колоть? Или что?
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08.10.2021 17:50 Відповісти
А сколько доз нормальной вакцины в наличии?
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08.10.2021 17:44 Відповісти
Всмысле нормальной? А чем эта вакцина плоха? Я понимаю что это цензор, что тут все поголовно эксперты криминалисты, вирусологи, экономисты и тд, но все же...
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08.10.2021 17:50 Відповісти
Это в принципе единственная правильная вакцина с практически полным отсутствием побочек и действительным эффектом при заболевании в отличии от всяких генноноваций
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08.10.2021 17:57 Відповісти
Она пользуется спросом в мире, она доступна и главное она помогает. То что она с Китая это аргумент для школьников, тамощние ученные ничем не отличаются от американских к примеру.
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08.10.2021 18:01 Відповісти
А почему "единственно правильнуя" вакцину не используют в США, Евросоюзе, Японии? Нет средств приобрести? Не понимают единственноправильности? Назло бабушке отмораживают уши?
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08.10.2021 18:07 Відповісти
Потому ,что это еще и вопрос денег.В США надо продавать Файзер,в ЕС Астро Зенеку,про Японию не знаю,наверняка что-то есть.
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08.10.2021 18:35 Відповісти
Кроме того,если верить конспирологам,вирус выведен в Китае.Тогда они знают про этот вирус все,и их вакцина самая действенная.
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08.10.2021 18:37 Відповісти
Во первых модерна и файзер намного лучше китайской, но вот только побочки есть, пугаются состояний как при корно, но это не то. Хотя я все же не рекомендовал их к пожилым людям, но а китайская это классическая вакцина сделана по принципу как и от оспы когда то. Ну как бы в Украине есть выбор, какую тебе сделать вакцину, это хорошо, реально замечательно.
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08.10.2021 19:06 Відповісти
Теоретично. А насправді, шо там за вірус і де вони його взяли - хз.
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08.10.2021 20:12 Відповісти
Я привился Коронаваком супруга Файзером, итог я 6 дней пролежал с температурой 38,5 и капаюсь от пневмонии а у нее просто день недомагания был
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08.10.2021 22:02 Відповісти
Я смотрел данные по Бразилии и Аргентине - они выложили их первыми .потом врач из Казахстана ( знакомство заочно) писал что стараются применять только его из за отсутствия побочек и большой ответственности врача перед родственниками пациента и в конце буквально месяц назад знакомая ( с общирными связями )обошла несколько больниц . институтов и везде в личном разговоре ей советовали именно его . А так может наложиться на укол что угодно от банального ОРЗ до гриппа
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08.10.2021 22:33 Відповісти
Ну если уж совсем кратко - те вакцины которые использует "золотой миллиард.". А гуманитарная помощь странам 3 мира, прив сем желании, доверия не вызывает.
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08.10.2021 18:00 Відповісти
Она признана ВОЗ, она помогает. Или политические игры имеют значение больше чем здоровье?
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08.10.2021 18:14 Відповісти
она признана ВОЗ.... Она помагает.... Вам сколько лет? ООН распределяет гуманитарную продовольственную помощь всяким голодранцам в Африке, в виде мешков с рисом, просом и пр. Эта помощь помагает местным не сдохнуть с голода. Вот только в ресторанах Старого и Нового света такого деликатеса не наблюдается.
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08.10.2021 18:24 Відповісти
В случае с Украиной, это даже не гуманитарная помощь, это взятка за неправильное голосование.
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08.10.2021 18:41 Відповісти
Она не плоха, она обладает наименьшей доказанной эффективностью среди прочих восьми рекомендованных МОЗ вакцин. И, как любая инактивированная вакцина, у большинства людей она вызывает иммунный ответ именно на тот штамм вируса, из которого она сделана. Не у всех, у большинства. Но часть людей получает специфический иммунитет, который распознает белки, которые одинаковы у всех штаммов, и получают защиту от всех мутаций. Новомодные мРНК и векторные вакцины пытаются вызвать иммунный ответ в организме только на один белок - так называемый "шип", который и позволяет проникнуть в клетку вирусу. Плюс в этом - пока у вируса этот белок не менялся, он в достаточной степени специфичен для всей группы коронавирусов, поэтому новомодные вакцины имеют одинаковую эффективность против всех штаммов. Минус - если всё же в ходе мутаций этот белок изменится, новомодные вакцины станут полностью бесполезны. В то время, как инактивированная вакцина "обучает" организм определять вирус по многим разным белкам, и есть шанс, что она хуже, но будет работать по крайнем мере у части людей.
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08.10.2021 18:40 Відповісти
как бы все правильно, но мРНК тоже учит распознавать видоизмененные структуры вируса, она мощней, но лютая по побочкам, однако врачам она само то, что нужно. Ну если есть риск бурной реакции, то однозначно Китай, от создателей или случайных прародителей ковид19 .
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08.10.2021 19:15 Відповісти
мРНК от Pfizer - это фактически созданный с нуля в лаборатории или на заводе вирус. Полноценный вирус с липидной оболочкой. Но, чтобы случайно не создать чудовище Франкенштейна, создатели этого вируса пошли ещё дальше, и встроили в РНК вируса крохотный кусочек, аминокислоту, которая не встречается в природе. Т.е. синтезировать по этой РНК белок в клетке получается, в вот сделать копию РНК, как это делает обычный вирус - уже нет, потому что нет в клетке для этого таких запасных частей. Вообще сейчас вакцинация мРНК вакцинами - это огромный научный эксперимент в рамках всей планеты, как поведет себя человеческий организм при контакте с чуждой ему биологической формой жизни.

PS (одел шапочку из фольги) и проводят его инопланетяне - рептилоиды. Но это очень секретная информация, её отовсюду удаляют!1!1!
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08.10.2021 19:24 Відповісти
ты зе избиратель? я вижу сразу. Ты человек не шаришь что такое вирус и его составные, наши клетки и все состоит из РНК, мы тоже вирус? Все организмы вирус? Ты на зеленном приколе или коксу нюхнул, как твой май канф Зе
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10.10.2021 16:23 Відповісти
Бобёр, выдыхай!

Нельзя так серьезно ко всему относиться, расслабься, весь монитор слюной забрызгал.

PS Но если что, мы и наши клетки не состоят из РНК, вообще всего генетического материала, включая ДНК и РНК, в наших клетках хорошо если 0.00001% от её веса. Но это клетки, живой и очень сложный организм. А вот вирус, он неживой, хоть и биологический объект. И ему ничего, кроме собственно генетического материала и оболочки и не нужно. Оболочка обеспечивает защиту этого генетического материала от внешней среды и одновременно является механизмом по доставке этого материала в живую клетку, а ДНК или РНК обеспечивает трансляцию в целевой клетке и создание ей множества копий вируса, аж до тех пор, пока она не исчерпает все свои ресурсы и не умрет. А раз вирусу больше ничего не нужно, то там и ничего и нет, кроме ДНК или РНК и липидной оболочки. Вот серьезно, проверь. Учебник по биологии за класс 7-й... 8-й, давно это было, не помню точно.
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10.10.2021 17:58 Відповісти
Не неси бред
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14.10.2021 14:32 Відповісти
Могу дать поносить тебе

Хотя, нет, лучше не надо, боюсь последствий
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14.10.2021 14:41 Відповісти
?
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28.10.2021 07:20 Відповісти
"В Украине имеется около 6 млн доз вакцины от коронавируса..."
Коли її строк придатності виходить?
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08.10.2021 17:51 Відповісти
Через два года, если хранить в холодильнике. Китайцы обещают просто феноменально высокий срок годности на фоне остальных вакцин.
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08.10.2021 18:48 Відповісти
она по классическому способу построена, это вполне реально
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08.10.2021 19:16 Відповісти
Наши доблестные врачи будут хранить её как обычно, как попало, и в результате пару миллионов доз выбросят в мусор, опять таки, как обычно.
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08.10.2021 19:31 Відповісти
с хранением все нормально, даже доставку в места вакцинации привозят ее в соответственных контейнерах и то привозят столько доз, сколько реально сделают и бес остатка
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10.10.2021 16:20 Відповісти
Столько вакцины в Украине, а в парламенте, никто не привит. Думайте, думайте, пфайзерцы)))
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08.10.2021 19:10 Відповісти
оставь политику в другом месте
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08.10.2021 19:19 Відповісти
Э нет, сюда как раз за политикой и приходят. Это же новостной сайт, а не форум любителей макрамэ.
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08.10.2021 19:26 Відповісти
кстати, они там, в парламенте сидят вместе в куче, орут друг на друга, брызгаясь выделениями, иногда берут друг друга за барки - нервничают), воздушно-капельные массы опускаются вниз к трибуне с верхних рядов--и никто не болеет!!масок нет, ковида нет.
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08.10.2021 20:24 Відповісти
Сегодня Германия запретила вьезд невакцинированным гражданам Украины. В списке вакцин с которыми разрешен вьезд нет короновака. Так что степанов-зеленский могут засунуть это китайской дерьмо себе в очко.
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08.10.2021 20:53 Відповісти
Шикарная вакцина. Серьезно. После вакцинирования никая зараза не берет. Обычно осенью болел простудой, а в этом году никакого намека на оную. Даже насморка не было. Рекомендую.
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08.10.2021 21:58 Відповісти
Даже герпес и прочий триппер вылечил?
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08.10.2021 22:15 Відповісти
6 млн доз? Вот и славно, на всех Слуг Наркомана и тех кто их выбрал (73%) должно хватить. Остальных можно и Пфайзером с Модерной привить, им потом результаты правления гопкомпании-95 разгребать
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08.10.2021 23:27 Відповісти
 
 