В Україні в наявності 6 мільйонів доз вакцини CoronaVac, - МОЗ

В Україні є близько 6 млн доз вакцини від коронавірусу CoronaVac, понад 2 млн осіб вже зробили щеплення цим препаратом.

"На початок жовтня понад 2 млн українців щепилися вакциною CoronaVac. Наразі країна має близько 6 млн доз цієї вакцини. Вона доступна у центрах масової вакцинації, пунктах щеплень, нею вакцинують мобільні бригади", - сказано в повідомленні.

У МОЗ зазначають, що вакцина проти COVID-19 CoronaVac, яку розробила китайська біофармацевтична компанія Sinovac Biotech, - це інактивована вакцина, яка містить у своєму складі неактивний, "убитий" вірус. Організм реагує на нього і виробляє імунітет.

CoronaVac схвалена ВООЗ для екстреного використання і застосовується у 40 країнах, таких як Китай, Туреччина, Аргентина, Бразилія, Мексика, Індонезія, Казахстан, Вірменія, Грузія тощо.

Згідно з результатами чилійського дослідження, проведеного в лютому-квітні 2021 року, опублікованими в журналі "The New England Journal of Medicine", ефективність Coronavac/Sinovac становить 65,9% у запобіганні захворюванню на COVID-19 (штами "Альфа" та "Гамма"), 87,5% у попередженні госпіталізації та 86,3% у запобіганні смерті.

Крім того, вакцина також довела свою ефективність у запобіганні госпіталізації та смерті внаслідок захворювання, викликаного штамом "Дельта". Дослідження серед мешканців Китаю віком 18–59 років, які здійснював центру контролю та профілактики захворювань у Гуанчжоу в травні 2021 року під час спалаху захворюваності на штам "Дельта", виявили, що дві дози вакцини мали ефективність у 59% відсотків проти симптоматичного захворювання на COVID-19, 70,2% проти середньої форми тяжкості захворювання і 100% проти важких випадків.

Дослідження серед 43,8 тис. літніх людей віком від 70 років у штаті Сан-Паулу, Бразилія, з січня по квітень 2021 року, результати якого опубліковані в авторитетному британському медичному журналі "The BMJ", показали, що ефективність вакцини Coronavac/Sinovac проти симптоматичної хвороби, викликаної штамом "Гамма", для людей цієї вікової групи становила 46,8%, ефективність у запобіганні госпіталізації була 55,5%, проти смерті – 61,2%. При цьому для вікової групи 70-74 роки ефективність проти симптоматичної хвороби становила – 59%, проти госпіталізації – 77,6%, а проти смерті – 83,9%. Чим старші були піддослідні, тим нижчою була ефективність.

У МОЗ зазначають, що щеплення вакциною CoronaVac дозволяє подорожувати до 50 країн світу, зокрема до Австрії, Іспанії, Греції, Фінляндії, Швеції, Нідерландів тощо.

Нагадуємо, станом на 8 жовтня в Україні повний курс вакцинації проти COVID-19 пройшли понад 6 млн осіб.