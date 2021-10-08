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ВР (14812) Батенко (10) Слуга народу (2800) Третьякова Галина (111) Поляков Антон (107)

Глави всіх фракцій і груп, крім "Слуги народу", підтримали відкликання Третьякової з посади голови комітету, - нардеп Батенко. ДОКУМЕНТ

Глави всіх фракцій і груп, крім

Глави всіх фракцій і груп парламенту, крім "Слуги народу", підтримали заяву про відкликання народного депутата Галини Третьякової з посади голови комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Очікуємо рішення Голови Верховної Ради України та комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організаційної роботи Верховної Ради України. Будемо жорстко наполягати на усуненні пані Третьякової від займаної посади на наступному пленарному тижні", - написав Батенко.

Глави всіх фракцій і груп, крім Слуги народу, підтримали відкликання Третьякової з посади голови комітету, - нардеп Батенко 01

"Вважаємо також, що пані Третьякова не гідна бути народним депутатом після таких цинічних і бездушних слів про смерть Антона Полякова, свого колеги. Така зухвала поведінка не може бути проігнорованою", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не вірю в природну смерть Полякова. Немає довіри до правоохоронних органів під контролем Банкової", - Дубінський

Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення. У результаті, голови фракцій Ради вимагають зняти "слугу народу" Третьякову з посади голови комітету соціальної політики. А "слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради.

Пізніше Третьякова заявила, що не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова: "Плакатиму лише за "слугами народу".

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Глави всіх фракцій і груп, крім Слуги народу, підтримали відкликання Третьякової з посади голови комітету, - нардеп Батенко 02

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Топ коментарі
+29
Вона була неякісною дитиною і виросла у таку собі kurvu зелену...
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08.10.2021 18:01
+25
Какая отвратительная рожа,а нутро ещё херовее....Тьфу,плядь.
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08.10.2021 18:06
+22
А хто, взагалі, оце ухрьопище красноголове до Ради припхав?! Воно ж дебільне!
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08.10.2021 18:07
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Можно было бы предложить на кол посадить, но это будет как "кролика в терновый куст"...
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08.10.2021 17:59 Відповісти
Вона була неякісною дитиною і виросла у таку собі kurvu зелену...
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08.10.2021 18:01 Відповісти
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08.10.2021 18:16 Відповісти
какое увольнение ей дыбу веревку с мыцлом или стрижка головы секирой... как и всей фрикции вместе с бубочкой служивых собак и гиен...
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08.10.2021 19:11 Відповісти
Какая отвратительная рожа,а нутро ещё херовее....Тьфу,плядь.
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08.10.2021 18:06 Відповісти
А хто, взагалі, оце ухрьопище красноголове до Ради припхав?! Воно ж дебільне!
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08.10.2021 18:07 Відповісти
А воно там не одне,- монозбрід.
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08.10.2021 18:19 Відповісти
Єрмак
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08.10.2021 19:38 Відповісти
Вітаю, єрмак! В тебе чудовий смак!
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08.10.2021 19:45 Відповісти
А чого дивуватися такому голосуванні-"слуги народу" з нею згодні.
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08.10.2021 18:08 Відповісти
Гнать курву з України,не те що з депутатів.
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08.10.2021 18:10 Відповісти
не курву а курв СН
СН партия зашквара
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08.10.2021 18:24 Відповісти
Решает власть. А власть у слуг.
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08.10.2021 18:11 Відповісти
и служанок.
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08.10.2021 18:13 Відповісти
служки не голосували, господар убрав Полякова,хто буде незадоволений, може стати слідуючим.
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08.10.2021 18:12 Відповісти
Стерва.
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08.10.2021 18:12 Відповісти
Занадто м'яко. Тут потрібні багатоповерхові нецензурні ґепітети 🤬🤬🤬
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08.10.2021 18:36 Відповісти
а культурно підійде? Судячи із народної класики:"не буває некрасивих жінок, а тільки брак горілки..." Ви ж зрозумійте, що таких поціновувачів крисоти, чи чоловіків, що зможуть допитись до екстріму- не може існувати в природі... Треба поспівчувати жеж дівці, цнота у її віці виїдає мозок.
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08.10.2021 19:03 Відповісти
Кобёл-баба. На 5 заседаний отстранить и на хвост соли насыпать. Это ее перевоспитает?!
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08.10.2021 18:13 Відповісти
Зеленых АМОРАЛОВ не перевоспитает НИЧТО!
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08.10.2021 19:05 Відповісти
подарувати їй надувного Колю Оболонського, а для пікантних спогадів- Яременка, прив'язаного до дуба... А то, здохне тумба-перекошена із павутинням у норці...
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09.10.2021 11:24 Відповісти
Вона ж не порушила "партійні принципи".
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08.10.2021 18:15 Відповісти
и ЗЕльоные идеалы

шо воно таке - ху зна !
але всі ЗЄльоні ними наче мамою клянуться
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08.10.2021 20:37 Відповісти
Неякісна ненавсна украінофобка
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08.10.2021 18:15 Відповісти
за что ? обычная душевная ЗЕльоная женщина-крокодила

а почему не отозвут ЗЕбеню з посады, который нагадил мелко и подло нагадил Разумкову в тапки аккурат на день его рождения.
вот такая вот страшная ЗЕльоная мстя
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08.10.2021 18:16 Відповісти
Вона виросла в неповній сім'ї, де неповноцінні діти. Любий фізіономіст прочитає на її обличчі рівень її інтелектуального розвитку. На жаль це характерна ознака більшості з монобільшості
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08.10.2021 18:22 Відповісти
Як казав Путін хто як обзивається той так і називається а взагалі починає здаваться що більшість команди Слуг було витягнуто з сміттєвого кошика
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08.10.2021 18:24 Відповісти
Уйло вбивця, так константував Байден. А ця зельйоная рошфорообразна українофобка, після отримання зедоларів у конвертах сильно розпоясалась, і ріже хуцпу наліво і направо, пора в Тамбов, галя хоче в Тамбов.
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08.10.2021 18:44 Відповісти
Если посмотреть глубже, то именно вот такие третьяковы-брагары, юрченки-тищенки, трухины-иванисовы и пр. дубинские-бужанские своими "подвигами" ДЕЛАЮТ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ НЕИЗБЕЖНОГО ВОЗВРАТА КЛОУНА В ЕГО РОДНОЙ ВОНЮЧИЙ КВАРТАЛ - для дальнейшей члено-игры на рояле, что явл. пиком его творч. и мозг. способностей...
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08.10.2021 18:30 Відповісти
А "слуги", що характерно, не проголосували. Тобто вони одностайно підтримують цю павучиху.
Симптоматично.
Із цією кінченою тварюкою все зрозуміло - дай їй владу, і отримаємо примусову ґевтаназію замість виходу на пенсію та переробку померлих на органічні добрива. Там людські якості відсутні як такі. Жахливо те, що вони такі самі. Зебіли, ви розумієте, КОГО ви уповносечили керувати Україною?
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08.10.2021 18:33 Відповісти
Як же добре у селі. Все уже спить, останні квіти як сигнальні вогні - відчепіться від нас нарешті, у нас відпустка, ми поза зоною до весни. Побачимося у наступній реінкарнації.
І моментально переключається оптика. Так, я читала про депутатів, і про цю, як її, пряму кишку із соціальної політики. Там де що на умі, те на язиці, як у наших сільських алкоголіків.
Читала, так.
А переймаюся зовсім про інше. У мене минулого року десять саджанців не перезимували, всі абрикоски. Ризикнути іще раз посадити з осені? Чи все таки на весну? - https://t.me/nuts_roses/307?single https://t.me/nuts_roses/307?single

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08.10.2021 18:57 Відповісти
Только что в Трускавце партия "СЛУГИ КОНВЕРТОВ" именно эту ТРЕТЬЯКОВУ наградила потешным парт-Оскаром "ЗА УПОРСТВО В ТУПОСТИ" (за "детей низк. качества"). Прошло неск. дней, а она уже почти заработала следующий такой же приз! Браво! Хотя, говорят, КОЛЯ-КАТЛЕТА сильно обижен. Он был уверен, что номинация "УПОРСТВО В ТУПОСТИ" - 100% его... И ещё про обиженных: при награждении почему-то забыли известного ПИВОКРАДА и ЛЮБИТЕЛЯ АМЕРИКАНСКИХ БУМАЖНЫХ ПЛЮШЕК ЮРЧЕНКО. Он совершенно заслуженно должен был получить приз "ЛУЧШИЙ ЗЕЛЕНЫЙ БЕГУН ОТ ПРАВОСУДИЯ", ибо даже великий мелкий ЗЕ во Львове публично-торжеств. изрёк: "ЮРЧЕНКО ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ СИДЕТЬ!", а тот продолжает бегать...
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08.10.2021 19:04 Відповісти
Сракадюймовочка
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08.10.2021 20:01 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUwsqKJSY4Lk5V2XQLkCGmfSsXaXg4FWDGNOMbDi6vl0__vzw9b5U_WZvhyNlyoZ8TxMornjtjj9pYDoyc02oxWp2axq4LeJ_1YAwtJLgqAciyatE5JkfIUt7bWWFY8yHo&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUwsqKJSY4Lk5V2XQLkCGmfSsXaXg4FWDGNOMbDi6vl0__vzw9b5U_WZvhyNlyoZ8TxMornjtjj9pYDoyc02oxWp2axq4LeJ_1YAwtJLgqAciyatE5JkfIUt7bWWFY8yHo&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6114422481965112?__cft__[0]=AZUwsqKJSY4Lk5V2XQLkCGmfSsXaXg4FWDGNOMbDi6vl0__vzw9b5U_WZvhyNlyoZ8TxMornjtjj9pYDoyc02oxWp2axq4LeJ_1YAwtJLgqAciyatE5JkfIUt7bWWFY8yHo&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·



Скажу то, что и говорю всегда. За свой выбор в 2019 году украинцы должны отхлебать сполна.

И за голосование за Зеленского. И за голосование за «Слугу народа» с такими персонажами как Третьякова.

Может, что-то наш народ вдруг и поймёт в этой жизни…

За всей этой суетой мало кто обратил внимание на ключевое: все решения Зеленского в Раде протягиваются голосами Коломойского.

Это на тему того, кто у нас был и остаётся главным олигархам в стране с 2019 года.
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08.10.2021 21:21 Відповісти
Недоперевийо Ъувалась тітка...
Треба до Колі за досвідом звертатися.
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09.10.2021 00:17 Відповісти
 
 