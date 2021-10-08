Глави всіх фракцій і груп, крім "Слуги народу", підтримали відкликання Третьякової з посади голови комітету, - нардеп Батенко. ДОКУМЕНТ
Глави всіх фракцій і груп парламенту, крім "Слуги народу", підтримали заяву про відкликання народного депутата Галини Третьякової з посади голови комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.
Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Очікуємо рішення Голови Верховної Ради України та комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організаційної роботи Верховної Ради України. Будемо жорстко наполягати на усуненні пані Третьякової від займаної посади на наступному пленарному тижні", - написав Батенко.
"Вважаємо також, що пані Третьякова не гідна бути народним депутатом після таких цинічних і бездушних слів про смерть Антона Полякова, свого колеги. Така зухвала поведінка не може бути проігнорованою", - додав він.
Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення. У результаті, голови фракцій Ради вимагають зняти "слугу народу" Третьякову з посади голови комітету соціальної політики. А "слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради.
Пізніше Третьякова заявила, що не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова: "Плакатиму лише за "слугами народу".
Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".
За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
Будь ласка, зачекайте...
СН партия зашквара
шо воно таке - ху зна !
але всі ЗЄльоні ними наче мамою клянуться
а почему не отозвут ЗЕбеню з посады, который нагадил мелко и подло нагадил Разумкову в тапки аккурат на день его рождения.
вот такая вот страшная ЗЕльоная мстя
Симптоматично.
Із цією кінченою тварюкою все зрозуміло - дай їй владу, і отримаємо примусову ґевтаназію замість виходу на пенсію та переробку померлих на органічні добрива. Там людські якості відсутні як такі. Жахливо те, що вони такі самі. Зебіли, ви розумієте, КОГО ви уповносечили керувати Україною?
І моментально переключається оптика. Так, я читала про депутатів, і про цю, як її, пряму кишку із соціальної політики. Там де що на умі, те на язиці, як у наших сільських алкоголіків.
Читала, так.
А переймаюся зовсім про інше. У мене минулого року десять саджанців не перезимували, всі абрикоски. Ризикнути іще раз посадити з осені? Чи все таки на весну? - https://t.me/nuts_roses/307?single https://t.me/nuts_roses/307?single
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6114422481965112?__cft__[0]=AZUwsqKJSY4Lk5V2XQLkCGmfSsXaXg4FWDGNOMbDi6vl0__vzw9b5U_WZvhyNlyoZ8TxMornjtjj9pYDoyc02oxWp2axq4LeJ_1YAwtJLgqAciyatE5JkfIUt7bWWFY8yHo&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Скажу то, что и говорю всегда. За свой выбор в 2019 году украинцы должны отхлебать сполна.
И за голосование за Зеленского. И за голосование за «Слугу народа» с такими персонажами как Третьякова.
Может, что-то наш народ вдруг и поймёт в этой жизни…
За всей этой суетой мало кто обратил внимание на ключевое: все решения Зеленского в Раде протягиваются голосами Коломойского.
Это на тему того, кто у нас был и остаётся главным олигархам в стране с 2019 года.
Треба до Колі за досвідом звертатися.