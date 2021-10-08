Глави всіх фракцій і груп, крім "Слуги народу", підтримали відкликання Третьякової з посади голови комітету, - нардеп Батенко. ДОКУМЕНТ

Глави всіх фракцій і груп парламенту, крім "Слуги народу", підтримали заяву про відкликання народного депутата Галини Третьякової з посади голови комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Очікуємо рішення Голови Верховної Ради України та комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організаційної роботи Верховної Ради України. Будемо жорстко наполягати на усуненні пані Третьякової від займаної посади на наступному пленарному тижні", - написав Батенко.

"Вважаємо також, що пані Третьякова не гідна бути народним депутатом після таких цинічних і бездушних слів про смерть Антона Полякова, свого колеги. Така зухвала поведінка не може бути проігнорованою", - додав він.

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Раніше повідомлялося, що нардепка "Слуги народу" Галина Третьякова у фракційному чаті прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше". Пізніше було опубліковано скриншот повідомлення. У результаті, голови фракцій Ради вимагають зняти "слугу народу" Третьякову з посади голови комітету соціальної політики. А "слуги народу" просять відсторонити Третьякову від участі в 5 пленарних засіданнях Ради.

Пізніше Третьякова заявила, що не шкодує про слова щодо смерті нардепа Полякова: "Плакатиму лише за "слугами народу".

Нагадаємо, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайдено мертвим. Нардепа Полякова знайшли непритомним у таксі патрульні поліцейські, які зупинили машину за порушення ПДР. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті нардепа - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "Природна смерть". Водночас у Раді заявили, що надходить дедалі більше інформації про дивні обставини смерті Полякова: "Це не схоже на попередні висновки про зупинку серця".

За даними розтину, які оприлюднила прокуратура, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.