Прокуратура хоче відправити Медведчука під арешт із заставою в 1 млрд грн
Прокуратура проситиме суд обрати запобіжний захід народному депутату України фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку у вигляді арешту з альтернативою застави в 1 млрд грн.
Про це стало відомо під час спільного брифінгу голови СБУ Івана Баканова і генерального прокурора Ірини Венедіктової, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Йдеться про запобіжний захід у рамках нової пред'явленої Медведчуку підозри у державній зраді і сприяння фінансуванню терористичних організацій.
"Якщо оцінювати все те, що ми почули, сукупність тих матеріалів, які є, я просила б безальтернативний варіант, у вигляді арешту", - сказав Баканов.
Генпрокурор Ірина Венедиктова уточнила, що "не можна за такою категорією справ іти безальтернативно".
"Тому прокуратура піде (до суду, – ред.) із клопотанням про тримання під вартою або заставою в 1 млрд грн", - сказала Венедіктова.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 8 жовтня Медведчуку пред'явили нову підозру - в державній зраді (ст. 111 КК) і сприянні діяльності терористичної організації (ст. 258-3 ч.1 КК).
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Гадаю,
вищезгаданийне проти ночі згаданий гражданін отримає багатющий життєвий досвід, массу нових і незвіданий відчуттів і - увага!!! - гарну нагоду поділитися враженнями із широким загалом (наприклад, із своїм лохторатом - вони мають панятьіпрастіть). поломницапаляница Оксана Марченко с личным водятлом Вите изменяет.. закон трагикомедии: Витя предавал Родину, а Оксана предавал Витю..
что ждет Украину с такими законами?В
1+1 никто не трогает, а это совместный бизнес Коломоя и Медведчука.
Идиотизм, Зеклоунада и ОП... держит за дураков всю Украину. Шоу для лохов продолжается.