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Медведчук (1694) запобіжний захід (452) Баканов Іван (328) Венедіктова (829)

Прокуратура хоче відправити Медведчука під арешт із заставою в 1 млрд грн

Прокуратура хоче відправити Медведчука під арешт із заставою в 1 млрд грн

Прокуратура проситиме суд обрати запобіжний захід народному депутату України фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку у вигляді арешту з альтернативою застави в 1 млрд грн.

Про це стало відомо під час спільного брифінгу голови СБУ Івана Баканова і генерального прокурора Ірини Венедіктової, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Йдеться про запобіжний захід у рамках нової пред'явленої Медведчуку підозри у державній зраді і сприяння фінансуванню терористичних організацій.

"Якщо оцінювати все те, що ми почули, сукупність тих матеріалів, які є, я просила б безальтернативний варіант, у вигляді арешту", - сказав Баканов.

Генпрокурор Ірина Венедиктова уточнила, що "не можна за такою категорією справ іти безальтернативно".

"Тому прокуратура піде (до суду, – ред.) із клопотанням про тримання під вартою або заставою в 1 млрд грн", - сказала Венедіктова.

Дивіться також: Медведчуку повідомлено нову підозру про державну зраду і сприяння тероризму, - СБУ. ВIДЕО

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 8 жовтня Медведчуку пред'явили нову підозру - в державній зраді (ст. 111 КК) і сприянні діяльності терористичної організації (ст. 258-3 ч.1 КК).

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Топ коментарі
+25
Залог по статье за измену не предусмотрен законом.
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08.10.2021 18:32
+23
Какой залог или домашний арест при статье измена Родине.. Он уже давно должен "греть" нары и жрать тюремную баланду в компании Рабиновича ( уголовника трижды под судом, сидел 7 лет реально), Кивы ( только за его последние "выступления" в поддержку страны агрессора), Шуфрич- мусорныйбак. и это только минимум кандидатов... ( хотя там еще десятка два "заслуженных рашен агентов")
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08.10.2021 18:33
+19
в доларах беріть, ідіоти! і не 1 млрд, а 10!!! ***** заплатить!
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08.10.2021 18:28
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в доларах беріть, ідіоти! і не 1 млрд, а 10!!! ***** заплатить!
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08.10.2021 18:28 Відповісти
гос измена и какой то залог......????????да отпустите на поруки или киллеру в руки.
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08.10.2021 19:43 Відповісти
Во це правльна стратегія! Медведчук може поповнити бюджет процентів на 30, що місяця нове діло і новий залог!
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08.10.2021 20:40 Відповісти
А можно отправить сразу в СИЗО и не морочить налогоплатильщикам яйц.., ой мозги?
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08.10.2021 18:29 Відповісти
зачем в СИЗО? расстрелять за измену по приказу данилова
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08.10.2021 18:34 Відповісти
Розстріляти із... фістолета. По три рази на добу. Протягом 10 років. Без вихідних і свят.
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08.10.2021 22:51 Відповісти
Ніякого СІЗО, цю тварюку треба на довічне відразу, добувати вугілля на дні найглибшої шахти. За Україну і за Василя Стуса.
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08.10.2021 19:02 Відповісти
самое прикольное дать ему миллиард и голым без еды воды выбросить в далеком океане на необитаемом островке... через годик приплыть и забрать тело.... или умалишенного кума Путина...
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08.10.2021 19:14 Відповісти
Або здичавілого до рівня неандертальця )))
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08.10.2021 19:44 Відповісти
Хм... У мене є ще веселіша ідея. Відрядити гражданіна ведмедчука на острів Занзібар. Подейкують, що там жиє один https://mrakopedia.net/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B0 збоченець-інкуб , що має... своєрідне почуття гумору.
Гадаю, вищезгаданий не проти ночі згаданий гражданін отримає багатющий життєвий досвід, массу нових і незвіданий відчуттів і - увага!!! - гарну нагоду поділитися враженнями із широким загалом (наприклад, із своїм лохторатом - вони мають панятьіпрастіть).
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08.10.2021 22:47 Відповісти
То есть цена чтобы этот ублюдок был на свободе 50 лямов за гос. измену?!
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08.10.2021 18:30 Відповісти
пока мужа судят, православная поломницапаляница Оксана Марченко с личным водятлом Вите изменяет.. закон трагикомедии: Витя предавал Родину, а Оксана предавал Витю..
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08.10.2021 18:30 Відповісти
Для мертвейчука все-одно мало. А за державну зраду в умовах віни взагалі розстріл повинен бути.
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08.10.2021 18:32 Відповісти
А когда Зеля на него наехал, что здесь писали? Переобулись?
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08.10.2021 19:55 Відповісти
Залог по статье за измену не предусмотрен законом.
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08.10.2021 18:32 Відповісти
Так и есть. В тюрьму на максимальный срок и конфискация всего имущества. Но мы же в Украине живем где убийцы на свободе гуляют а свидетели убийств и других преступлений в тюрьмах сидят.
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08.10.2021 18:36 Відповісти
Не в оправдание мертветчука, в оправдание здравого смысла, не подавятся ссуки?
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08.10.2021 18:33 Відповісти
Какой залог или домашний арест при статье измена Родине.. Он уже давно должен "греть" нары и жрать тюремную баланду в компании Рабиновича ( уголовника трижды под судом, сидел 7 лет реально), Кивы ( только за его последние "выступления" в поддержку страны агрессора), Шуфрич- мусорныйбак. и это только минимум кандидатов... ( хотя там еще десятка два "заслуженных рашен агентов")
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08.10.2021 18:33 Відповісти
За измену Родине,в первую очередь,надо садить твой зевыбор,а зеголосилок лишить права голоса
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08.10.2021 18:37 Відповісти
Ну да.. при предыдущем "гаранте" Медведчук чувствовал себя в Украине как у Бога за пазухой...Был минским переговорщиком от Украины.., бизнес рос как на дрожжах, влияние на политическую тусовку возрастало ни по дням, а по часам... Смешно вы написали.. И это я не за Зелепупенко топлю.. А просто констатирую.. ( Но для адептов " веры в святость патрона, вождя, сэнсэя," любое не согласие с их догмами, это по сути есть ересь и анафема.) Флаг вам в руки.
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08.10.2021 19:02 Відповісти
Древко флага тебе этого,вместо швабры,любезный..
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08.10.2021 19:22 Відповісти
Какой то маразм. Еще не посадили а уже торгуются насчет как выпустить под залог. Зато холопов сразу хватают за яйца и в каталажку а уже потом обговаривают залог или меру пресечения
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08.10.2021 18:35 Відповісти
Как это по таким обвинениям нельзя "идти безальтернативно"?зесрань такая срань....
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08.10.2021 18:35 Відповісти
Интересно кто нибудь просчитал последствия для страны этой фигни??
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08.10.2021 18:36 Відповісти
И чем Зеленский лучше Медведчука. Страну ведет в одном направлении. К обрыву!
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08.10.2021 18:39 Відповісти
Вот именно,зегнида,пытаясь замазать свою госизмену,делает вид,что хочет посадить мертвечука -цирк для зесрани
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08.10.2021 18:42 Відповісти
Малувато, хоча б 10 млрд., щоб хоч покрити потреби Збройних сил України. А взагалі вже повинен мотати строк з конфіскацією всього "нажитого непосильним трудом".
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08.10.2021 18:40 Відповісти
А хто буде покривати потреби ЗСУ...зепацюк?його це зовсім не колише...
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08.10.2021 18:44 Відповісти
Я бы эту падлу расстрелял без суда и следствия!!!
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08.10.2021 18:44 Відповісти
Ну зачем же без суда ,с показательным судом в прямом эфире по всем каналам . Сначала временно отменить мораторий на смертную казнь (сославшись на войну и крайнюю тяжесть преступления)и взять в аренду в США электрический стульчик...
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08.10.2021 19:28 Відповісти
То есть у нас за измену Родине и предательство можно откупиться.
что ждет Украину с такими законами?В
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08.10.2021 18:45 Відповісти
Хотіти відправити під арешт- не означає відправити... Було б добре. Але... будєм посмотрєть.
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08.10.2021 18:47 Відповісти
Вообще-то эта сволочь, только за Стуса, должна лежать под землей лет тридцать уже.
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08.10.2021 18:49 Відповісти
Стуса он оправдывал, оправдывал,... но не получилось...
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09.10.2021 11:28 Відповісти
Ой да ладно вам. Очередная серия "борьбы с олигархами" для лохов.
1+1 никто не трогает, а это совместный бизнес Коломоя и Медведчука.
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08.10.2021 18:56 Відповісти
Після кожного зашквару Слуг вони шукають чим перебити свої промахи. Надіюсь на слідуючий зашквар Зелених не потрібно буде довго чекати і після нього вони розстріляють Медведчука
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08.10.2021 18:58 Відповісти
..а шо вдруг случилось?.. это шоб саму тему Зели Ахшор замять такими большими для лохтората цифрами?
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08.10.2021 19:03 Відповісти
як різко всплив медведчук, коли потрібно відвернути увагу від зашкварів
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08.10.2021 19:08 Відповісти
МЕРТВЕЧУК А - В БУЦЕГАРНЮ !!!
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08.10.2021 19:43 Відповісти
Звичайна показуха, щоб зам'яти скандали дебіла. Баканов і дура прокурорка повинні сісти надовго.
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08.10.2021 19:49 Відповісти
Что хочет медведчук, вот что реально важно. Шоу для зебилов must go on.
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08.10.2021 19:55 Відповісти
Почитал и усмехнулся, народ высказывается, НАКАЗАТЬ, РАССТРЕЛЯТЬ, еще куда то. Власти нужны деньги.
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08.10.2021 21:27 Відповісти
Они что готовятся уже за себя залоги вносить ?
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09.10.2021 11:26 Відповісти
За гос. Измену и финансирование терроризма залог в 1 млрд грн., это смешно, какой к черту залог?? За такое залог не дают, медведчуку нужно давать реальный срок на долго и место у параши на Нарах.

Идиотизм, Зеклоунада и ОП... держит за дураков всю Украину. Шоу для лохов продолжается.
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08.10.2021 22:43 Відповісти
1 млрд грн. для предателя и агента Рашки - медведчука это просто ни что, он наворовал и ограбил Украину на коррупционых схемах, на 10 млрдов баксов$$$$$ за все 30 лет независимости Украины.
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08.10.2021 22:46 Відповісти
Да чо репу парить? расстрелять и все. делов то. и пусть потом адвокаты обеляют мертветчука......
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09.10.2021 00:19 Відповісти
Да уж придётся! Как Стуся его теперь на Колыму не отправишь.
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09.10.2021 11:25 Відповісти
 
 