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журналістика (1714) прокуратура (3633) Укрексімбанк (474)

У справі про напад на журналістів в "Укрексімбанку" повідомили третю підозру

У справі про напад на журналістів в

Підозру отримав керівник служби безпеки банку Ігор Тельбізов. Саме він заламував руку оператору, коли у журналістів відбирали камери.

Про третю підозру повідомила Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"8 жовтня 2021 року у межах провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми", третій особі, а саме працівнику охорони банку, повідомлено про підозру за ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень", - сказано в повідомленні.

Імовірно, мова про керівника служби безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова. Він заламував руку оператору Олександру Мазуру.

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Нагадаємо, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

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Топ коментарі
+6
Всех этих выродков на зону в петушатник и закрыть дверь на ключ! Чтобы их там под ноль стёрли!
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08.10.2021 18:49
+5
Скоро на дворника перепихнут… а финансирование терроризма останется за кадром, а главный СБУшник открышует мецгера, а СБУшника - президент. Коррупционная цепочка
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08.10.2021 19:17
+3
Зе их отмажет, чуть чуть помучают, страсти утихнут и всё замнётся. Как с делом всех убитых за последнее время всё забудется.
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08.10.2021 19:18
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Всех этих выродков на зону в петушатник и закрыть дверь на ключ! Чтобы их там под ноль стёрли!
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08.10.2021 18:49 Відповісти
ну рожи же тупо бандюков.. пилять кто у власти одни **** бандиты.. что бы вы повыздыхали твари до миллионного колена!
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08.10.2021 19:00 Відповісти
В общем, начался настоящий цирк.
Вручат подозрения всем сотрудникам банка, оштрафуют каждого на 50 грн и на этом все закончиться.
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08.10.2021 19:04 Відповісти
Он исполнитель, а заказчик мецгер(какая чисто украинская фамилия).
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08.10.2021 19:04 Відповісти
А Мецгеру почему не вручили подозрение в финансировании терроризма?
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08.10.2021 19:12 Відповісти
Скоро на дворника перепихнут… а финансирование терроризма останется за кадром, а главный СБУшник открышует мецгера, а СБУшника - президент. Коррупционная цепочка
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08.10.2021 19:17 Відповісти
Зе их отмажет, чуть чуть помучают, страсти утихнут и всё замнётся. Как с делом всех убитых за последнее время всё забудется.
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08.10.2021 19:18 Відповісти
тельбізови, мецгери... якась окупація...
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08.10.2021 20:32 Відповісти
Зеленский неплохо нагрел руки с помощью Мецгера....
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08.10.2021 21:12 Відповісти
ну так отломайте ему голову.... не надо жалеть мразей!
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09.10.2021 12:17 Відповісти
 
 