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Євросоюз на саміті Україна-ЄС представлятимуть Шарль Мішель і Урсула фон дер Ляєн

Євросоюз на саміті Україна-ЄС представлятимуть Шарль Мішель і Урсула фон дер Ляєн

Президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представлятимуть Європейський Союз на саміті Україна-ЄС, який відбудеться в Києві 12 жовтня.

Про це повідомив Європейська рада, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"23-й саміт між Євросоюзом та Україною відбудеться в Києві 12 жовтня 2021 року. ЄС буде представлений президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Україну представлятиме президент Володимир Зеленський", - йдеться в повідомленні на сайті Європейської ради.

Зазначено, що саміт підтвердить незмінну відданість зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції України з Європейським Союзом, а також непохитну підтримку Європейським Союзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

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Обговорення будуть зосереджені навколо результатів, досягнутих у реалізації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною і її поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (AA/DCFTA), а також наступних кроків; подальшого посилення економічної інтеграції (у контексті AA/DCFTA) у різних сферах, включно з кліматом, енергетикою, телекомунікаціями, зв'язком, авіацією, освітою та дослідженнями.

Крім того, на саміті обговорять дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, подальше зміцнення співробітництва у протидії гібридним загрозам та боротьбі з дезінформацією, співпрацю в боротьбі з наслідками пандемії COVID-19, а також саміт Східного партнерства, який відбудеться в Брюсселі 15 грудня.

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Ох и наплодили контор.... Европейский совет, Европейская комиссия...
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08.10.2021 18:58 Відповісти
И не говори , то ли дело в СНГ !
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08.10.2021 19:20 Відповісти
Населення Європейського Союзу - велике мультикультурне суспільство 28 держав. Станом на 1 січня 2021року населення ЄС становить близько 513, 5 мільйона осіб.

На роССії живих 143 мільйони. Про розмір ВВП говорити не будемо. кількість чиновникв на роССії - 2,4 млн. Тобто, на кожні 60 осіб один дармоїд. В США один на 157, в Україні один на 171, в ЄС один на 152. Де більше чиновників, видно по статистиці.
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08.10.2021 19:26 Відповісти
Нужное для Украиньі мероприятие , успеха президенту в переговорах !
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08.10.2021 19:22 Відповісти
"Украину будет представлять президент Владимир Зеленский" Источник:

А вести переговори буде д'Єрмак. Чи найвеличніший встигне завчити текст, написаний "авторським колективом студії офшор 95"?
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08.10.2021 19:25 Відповісти
европейское бла -бла -бла, все равно ,что ла -ла - ла.
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08.10.2021 22:32 Відповісти
 
 