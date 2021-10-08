До переліку співробітників, які обов'язково мають робити щеплення, можуть додати листонош і соцпрацівників, - Радуцький
Міністерство охорони здоров'я збирається розширити перелік професій, для представників яких вакцинація від COVID-19 є обов'язковою.
Про це повідомив у фейсбуці глава комітету ВР з питань здоров'я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що, згідно з прогнозами вчених НАН України, через два-три тижні країна досягне пікових навантажень на систему охорони здоров'я, і тоді кожну добу виявлятимуть 25-30 тис. хворих на коронавірус.
"97,1 % госпіталізацій припадає на тих, хто відмовився від вакцинації. На сьогодні в Україні вакцинована приблизна четверта частина дорослого населення – 6 мільйонів людей. Тобто шанс опинитись на лікарняному ліжку у невакцинованих щонайменше вдесятеро вищий, ніж у вакцинованих людей. Це статистика. Які ще потрібні докази ефективності вакцин?" - пише Радуцький.
Глава комітету ВР з питань здоров'я нації зазначив, що система охорони здоров'я може вакцинувати по 250 тис. осіб на добу. Але темпи вакцинації знижуються: так, за останню добу щеплення зробили лише 127 тис. Українців.
"Надалі до переліку професій, для яких вакцинація є умовою допуску до робочого місця, планують внести всіх працівників державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників і співробітників поштових послуг", - додав Радуцький.
Будь ласка, зачекайте...
Знаєте, яка верхня межа вакцинації в Україні? Більше якої цифри ми ніколи не скочимо, навіть якщо стрибатимемо вище голови? 25 %. От побачите, вакцинується двадцять п'ять відсотків максимум. Я б так хотіла помилися у прогнозах, але…
Хай пробачать наші волонтери, але я більше не закидатиму гроші на кисневі концентратори.
І я навіть не вважаю, що потрібно когось агітувати чи щось доводити. Ми маємо ідеальний соціальний експеримент, у якому рішення кожного насамперед окошиться на цьому кожному. Коли ти сам, своїми руками, робиш добре чи погане безпосередньо собі. Це точно як вибори, тільки прилітає від вибору прямо в чоло.
І мені здається, що заважати не потрібно. Коли ми іще таке побачимо? У реальному часі, просто на наших очах розгортається величезна драма, і люди добровільно, власними руками, обирають собі роль у цій драмі, роль глядачів або безпосередніх учасників. Мені б дуже, дуже хотілось додивитися, чим це все закінчиться.
А тим притомним друзям, хто ще не дійшов до лікаря, просто повідомляю: вакцини Києві є, вибір є, черг нема. Якщо вагаєтеся - подзвоніть своєму сімейнику і запитайте пораду. Не в інтернеті, не на форумах, запитайте лікаря, який точно знає, з якою заразою ми зіткнулися і що на нас насувається. - https://t.me/nuts_roses/306 https://t.me/nuts_roses/306
Проблема в другом..в городской дежурной больнице нету иммуноглобулина...только пришел домой добирался с другого конца города ...завтра (вернее уже сегодня) идти в другую дежурную и там тоже может не быть...
самое смешное что еще и ложат на стационар...Попал так попал
Ви місце укусу обробили ?
Але ж у місті знайдеться той препарат, якщо в лікарні нема ?
Здоров'я Вам. Хай все буде добре. Пишіть !