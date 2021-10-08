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Білорусь (7834) кордон (4637) Польща (8248) стрілянина (1757)

МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі через стрілянину на кордоні з польським військовим

МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі через стрілянину на кордоні з польським військовим

Тимчасовий повірений у справах Білорусі в Польщі Олександр Чеснівський був викликаний в МЗС РП у зв'язку з погіршенням ситуації у сфері безпеки на спільному кордоні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС Польщі.

"У зв'язку з ситуацією на польсько-білоруському кордоні та агресивними діями Білорусі проти Польщі в МЗС в черговий раз був викликаний тимчасовий повірений у справах Білорусі в Польщі Олександр Чеснівський", - йдеться в повідомленні МЗС Польщі.

Як зазначається, з білоруським дипломатом розмову провів директор Східного департаменту МЗС РП.

Також читайте: Білоруські прикордонники обстріляли польських солдатів

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, за повідомленням Прикордонної служби Польщі, білоруський патруль здійснив постріли з вогнепальної зброї в сторону польських військовослужбовців на кордоні. Ймовірно, це були холості патрони.

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Топ коментарі
+12
Это не беларусы, это кацапье семя, тьфу...
Беларусы за кратами альбо свалили(
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08.10.2021 19:05
+7
беларусы прямо как фрицы провокации делают...
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08.10.2021 18:59
+7
Напоминает провокации перед нападением СССР в1939г на Финляндию. Одно забыли,как 3,14зды от маленькой Финляндии получили.
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08.10.2021 19:38
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беларусы прямо как фрицы провокации делают...
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08.10.2021 18:59 Відповісти
Это не беларусы, это кацапье семя, тьфу...
Беларусы за кратами альбо свалили(
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08.10.2021 19:05 Відповісти
скорее както пытаются заставить говорить с собой, признавая власть в беларуси.
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08.10.2021 19:02 Відповісти
ну да, выразите ему свою глубокую обеспокоенность..
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08.10.2021 19:04 Відповісти
...и озабоченность
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08.10.2021 19:07 Відповісти
пошли уж ******* , бацька начал брать пример со своего политического патрона .
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08.10.2021 19:08 Відповісти
А ему деваться некуда. Он плотно сидит у ***** на кукане. И будет делать всё что скажет *****.
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08.10.2021 19:27 Відповісти
да по ногам разрывными с ШИЛКИ нее не пробывали... или даже по черепушкам.... а что ИХ ЭТИХ УБЛЮДКОВ НЕМА.. а мало ли кто там стрелял американцы будь что то похожее возле их границ давно бы спустили с высоты 16 тыс. метров управляемую бимбочку весом в тонну в бумажной оболочке когда она взрывается на высоте 2 метра над землей выставляется высотометр и все облако огня и никаких следов оболочки температура + 3000 градусов что кости в пепел превращаются в радиусе 300 метров что попало.... получают удары разрушающие внутренности человека...
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16.11.2021 14:21 Відповісти
А чего же американцы у мексиканцев не стреляли когда те бузили на границе?
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16.11.2021 19:14 Відповісти
Колись ще за живого Кім Чен Іра була новина, що Північна Корея обстріляла прикордонників Південної Кореї.https://www.pravda.com.ua/news/2021/10/6/7309534/
У Європарламенті хочуть міжнародного трибуналу над Лукашенком Бульбафюрер іде до нього семимильними кроками.
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08.10.2021 19:11 Відповісти
а ввалить в ответ слабо?
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08.10.2021 19:18 Відповісти
На то и расчет. Как в Грузии 08,08,08...
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08.10.2021 20:11 Відповісти
Польша страна НАТО,и помощнее Грузии.
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08.10.2021 20:30 Відповісти
Так весь понт - это представить, что Польша совершила акт агрессии и тогда НАТО типа не сработает. А кацапы впишутся "ихтамнетами".
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08.10.2021 20:31 Відповісти
Значит потом прихлопнем и бульбаша и ***** за раз. Не долго музыке играть.
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08.10.2021 19:38 Відповісти
Напоминает провокации перед нападением СССР в1939г на Финляндию. Одно забыли,как 3,14зды от маленькой Финляндии получили.
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08.10.2021 19:38 Відповісти
Москалі поклали далеко за пів мільйона. але й фіни втратили більше 100 тисяч чоловіків, що для 4-мільйонної нації було близьке до невідновних втрат. Фінляндія була змушена прийняти умови москви і втратила території.
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08.10.2021 20:07 Відповісти
Главное не в этом,а в том,что СССР планировал полностью захватить Финляндию,но довольствовался лишь небольшим куском. Мощь СССР и Финляндии была абсолютно несопоставима,что военным ресурсом,что человеческим.Фины первые смогли отстоять свою независимость. А территории? Не исключено что вернутся,всему свое время.
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08.10.2021 23:38 Відповісти
Фінляндія втратила свою незалежність і стала московським домініоном за результатами зимової війни. Але уникла окупації. В москві був створений уряд, щось на кшталт фінлянської народної республіки, який пізніше був інкорпорований безпосередньо в уряд Фінляндії. Хельсінки став штабквартирою кремлівських спецслужб і місцем для задоволення потреб верхівки у західних товарах. Проте такий статус виявився кращим, порівняно із Прибалтикою, що була окупована і заселена значною кількістю московитів. Ну і годі вже порівнювати стан Фінляндії із Україною. Яка відмовилась від збройної боротьби, потім від незалежності, потім від етнічної однорідності і згодом стала частиною совітского народу, ледь не втративши мову, дух і пам'ять.
Історія російсько-фінської війни дуже цікава з огляду на тисячі донбаських паралелей, що її варто вивчати в Україні, поряд із питаннями нашого власного протистояння.
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08.10.2021 23:57 Відповісти
Не ведитесь, это Зеленчиха подрабатывает
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09.10.2021 02:27 Відповісти
Для чого говорити про холості? Це не проймає.
Треба усім розказувати про бойові і показувати сліди від куль.
І заручитися підтримкою, і попередити бульбопацюка про наслідки.
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11.10.2021 11:43 Відповісти
 
 