МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі через стрілянину на кордоні з польським військовим
Тимчасовий повірений у справах Білорусі в Польщі Олександр Чеснівський був викликаний в МЗС РП у зв'язку з погіршенням ситуації у сфері безпеки на спільному кордоні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС Польщі.
"У зв'язку з ситуацією на польсько-білоруському кордоні та агресивними діями Білорусі проти Польщі в МЗС в черговий раз був викликаний тимчасовий повірений у справах Білорусі в Польщі Олександр Чеснівський", - йдеться в повідомленні МЗС Польщі.
Як зазначається, з білоруським дипломатом розмову провів директор Східного департаменту МЗС РП.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, за повідомленням Прикордонної служби Польщі, білоруський патруль здійснив постріли з вогнепальної зброї в сторону польських військовослужбовців на кордоні. Ймовірно, це були холості патрони.
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Беларусы за кратами альбо свалили(
У Європарламенті хочуть міжнародного трибуналу над Лукашенком Бульбафюрер іде до нього семимильними кроками.
Історія російсько-фінської війни дуже цікава з огляду на тисячі донбаських паралелей, що її варто вивчати в Україні, поряд із питаннями нашого власного протистояння.
Треба усім розказувати про бойові і показувати сліди від куль.
І заручитися підтримкою, і попередити бульбопацюка про наслідки.