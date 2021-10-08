У межах підозри Медведчуку буде відпрацьовуватися причетність Порошенка і Гонтаревої, - глава СБУ Баканов
У межах розслідування справи за новою підозрою щодо народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука буде відпрацьовуватися причетність п'ятого президента України (2014-2019), лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка і ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава СБУ Іван Баканов.
"У частині питання стосовно Петра Олексійовича та пані Гонтаревої. Складне питання насправді. Дійсно, станом на сьогодні ми не розголошуємо в інтересах слідства інших фігурантів. Водночас, з урахуванням того, що ми побачили, іншого варіанта, ніж опрацьовувати версію причетності пана Порошенка та пані Гонтаревої до цього процесу, просто немає", - сказав Баканов.
Глава СБУ додав: "Якщо відповідні докази буде зібрано, ми вийдемо до вас на ще один брифінг і повідомимо про це суспільству".
Як повідомлялося, Медведчуку пред'явлено підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у зв'язку з причетністю до незаконного постачання вугілля з окупованої території наприкінці 2014-го - на початку 2015 року.
У свою чергу в "ЄС" порадили голові СБУ перевірити самого себе і Володимира Зеленського на предмет їхньої спільної злочинної участі в пограбуванні вкладників "Приватбанку" на 41 млн доларів, а також перевірити причетність особисто Зеленського і керівника його Офісу до зливу росіянам секретної спецоперації із затримання російських військових злочинців із так званої приватної армії Вагнера.
Також, як йдеться в повідомленні "ЄС", негайній перевірці підлягає переведення 60 млн доларів на окуповані території з державного "Укрексімбанку".
Адже це означає участь у фінансуванні тероризму з боку керівника цієї установи Мецгера, чи то кума, чи то друга, чи то свата Зеленського, який підніс його на цю посаду і якому дає публічні вказівки щодо руху коштів. Про це принаймні свідчить їхня минулорічна телефонна розмова у присутності журналістів", - йдеться в повідомленні.
У "ЄС" зазначили: "Щоби створити димову завісу і відволікти увагу суспільства від злочинів влади, виявлених розслідувачами і оприлюднених цього тижня, правоохоронці за прямою вказівкою Зеленського намагаються реанімувати свій давній і абсолютно бездоказовий фейк про нібито зв’язок Порошенка із Медведчуком.
Крім того, влада вкотре намагається очорнити Петра Порошенка як лідера української, проєвропейської опозиції на тлі плачевних результатів власного урядування".
Будь ласка, зачекайте...
І лейтенант баканов напоготові...
Уроди зелені....
оставалось всего ничего до конца его каденции и он, благодаря мууууудрому нариду запросто мог пойти на второй срок. И где он теперь? А генпрокурор, а министр МВД? Но эта рыгоанальная шобла была бандюками, но не идиотами, как нынешний сброд во главе с клоуном. Делай выводы, бубочка, и купи себе хатынку с видом на море в Хайфе.
На всякий случай.
Зеленський і Баканов не задекларували свої офшорні компанії
Народний депутат Володимир Ар'єв направив запити президенту України Володимиру Зеленському і голові СБУ Івану Баканову щодо незадекларованих ними офшорних компаній, інформацію про які оприлюднили журналісти-розслідувачі в рамках глобального проекту Pandora Papers.
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/4782308388498646 Volodymyr Ariev : Зеленський не задекларував офшорну компанію Maltex Multicapital Corp. попри те, що є кінцевим вигодонабувачем і тому зобов'язаний був записати її в е-декларацію. Не записав у жодну.
Аналогічна ситуація у голови СБУ Івана Баканова з офшоркою Davegra Limited, яка була номінальним тримачем зеленської офшорки Maltex Multicapital Corp. і зберігала трастову декларацію з іменами реальних власників Maltex та їхніх часток. Тобто, Баканов кришував президентський офшор.
Сколько можнот дурью маяться? А, Игокович? Или умишка не хватает понять, что это очередной ФСБшный треш?
Але насправді бабло через лінію фронту перевозили люди Ахметова (ну, можливо, під охороною людей Грицака, аякже, якась охорона мала б бути) для зарплати кротам Ахметова за видобуте і перевезене через лінію фронту вугілля. А що і куди возив мертвечук з допомогою кузяри - то вже їхня справа, нехай розслідують
Винний, бо порівняв Зеленського зі шмарклею!
А Гонтарева винна, бо поламала цілу галузь відчизняної
електронікибанківської системи, - пилосособудування.
Бо те, що ви - фінансово безголовий, я і так знаю.
Два с половиной года танцуете с бубнами вокруг этого грузного тела… Самих не затошнило ещё?
Як гадаєте, скільки пароплавів для цього знадобилось?
..
и вот оно! Порошенко таки вспомнили, хоть как то) да тупо, да прогнозируемо, ну а что делать?
Это новое, 65-ое дело против Порошенко или старое, 34-ое?
Forwarded from https://t.me/putch111/6042 Путч
Тему про Медведчука Шустер зробив "на от*бісь". Він не продемонтрував головного - (фейк)відео, яке просили продемонструвати і лейтенант Баканов і прокурорша Венедиктова (але не ризикнули показати на своїй пресусі). Причому генпрокурорша в прямому ефірі з таким проханнм зверталася двічі.
Тема якогось зв'язку Медведчук-Порошенко, на що розраховували в офісі Зеленського, залишилася не розкритою. Тему намагався реанімувати Давид Арахамія з надією на емоційну реакцію Ірини Геращенко. Але вона тактично промовчала.
На Банковій сталася істерика. За нашими даними керівництву ток-шоу дзвонив цілий радник цілого Андрія Єрмака одіозний Міша Подоляк з вимогою прокрутити в ефірі відео після реклами, але Савік Шустер відмовився продовжувати тему і вивів до мікрофона звільненого Дмитра Разумкова, котрий почав коврове бомбардування "слуг народу".
У третьому блоці ток-шоу Савік Шустер задіяв артилерію, болючу для Володимира Зеленського офшорну тему та відмивання грошей олігарха Ігоря Коломойського.