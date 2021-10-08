У межах підозри Медведчуку буде відпрацьовуватися причетність Порошенка і Гонтаревої, - глава СБУ Баканов

У межах розслідування справи за новою підозрою щодо народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука буде відпрацьовуватися причетність п'ятого президента України (2014-2019), лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка і ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава СБУ Іван Баканов.

"У частині питання стосовно Петра Олексійовича та пані Гонтаревої. Складне питання насправді. Дійсно, станом на сьогодні ми не розголошуємо в інтересах слідства інших фігурантів. Водночас, з урахуванням того, що ми побачили, іншого варіанта, ніж опрацьовувати версію причетності пана Порошенка та пані Гонтаревої до цього процесу, просто немає", - сказав Баканов.

Глава СБУ додав: "Якщо відповідні докази буде зібрано, ми вийдемо до вас на ще один брифінг і повідомимо про це суспільству".

Як повідомлялося, Медведчуку пред'явлено підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у зв'язку з причетністю до незаконного постачання вугілля з окупованої території наприкінці 2014-го - на початку 2015 року.

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У свою чергу в "ЄС" порадили голові СБУ перевірити самого себе і Володимира Зеленського на предмет їхньої спільної злочинної участі в пограбуванні вкладників "Приватбанку" на 41 млн доларів, а також перевірити причетність особисто Зеленського і керівника його Офісу до зливу росіянам секретної спецоперації із затримання російських військових злочинців із так званої приватної армії Вагнера.

Також, як йдеться в повідомленні "ЄС", негайній перевірці підлягає переведення 60 млн доларів на окуповані території з державного "Укрексімбанку".

Адже це означає участь у фінансуванні тероризму з боку керівника цієї установи Мецгера, чи то кума, чи то друга, чи то свата Зеленського, який підніс його на цю посаду і якому дає публічні вказівки щодо руху коштів. Про це принаймні свідчить їхня минулорічна телефонна розмова у присутності журналістів", - йдеться в повідомленні.

У "ЄС" зазначили: "Щоби створити димову завісу і відволікти увагу суспільства від злочинів влади, виявлених розслідувачами і оприлюднених цього тижня, правоохоронці за прямою вказівкою Зеленського намагаються реанімувати свій давній і абсолютно бездоказовий фейк про нібито зв’язок Порошенка із Медведчуком.

Крім того, влада вкотре намагається очорнити Петра Порошенка як лідера української, проєвропейської опозиції на тлі плачевних результатів власного урядування".