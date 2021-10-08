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Новини Справа Медведчука
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Медведчук (1694) Порошенко (15078) Гонтарева (873) Баканов Іван (328)

У межах підозри Медведчуку буде відпрацьовуватися причетність Порошенка і Гонтаревої, - глава СБУ Баканов

У межах підозри Медведчуку буде відпрацьовуватися причетність Порошенка і Гонтаревої, - глава СБУ Баканов

У межах розслідування справи за новою підозрою щодо народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука буде відпрацьовуватися причетність п'ятого президента України (2014-2019), лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка і ексглави Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава СБУ Іван Баканов.

"У частині питання стосовно Петра Олексійовича та пані Гонтаревої. Складне питання насправді. Дійсно, станом на сьогодні ми не розголошуємо в інтересах слідства інших фігурантів. Водночас, з урахуванням того, що ми побачили, іншого варіанта, ніж опрацьовувати версію причетності пана Порошенка та пані Гонтаревої до цього процесу, просто немає", - сказав Баканов.

Глава СБУ додав: "Якщо відповідні докази буде зібрано, ми вийдемо до вас на ще один брифінг і повідомимо про це суспільству".

Як повідомлялося, Медведчуку пред'явлено підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у зв'язку з причетністю до незаконного постачання вугілля з окупованої території наприкінці 2014-го - на початку 2015 року.

Читайте: Прокуратура хоче відправити Медведчука під арешт із заставою в 1 млрд грн

У свою чергу в "ЄС" порадили голові СБУ перевірити самого себе і Володимира Зеленського на предмет їхньої спільної злочинної участі в пограбуванні вкладників "Приватбанку" на 41 млн доларів, а також перевірити причетність особисто Зеленського і керівника його Офісу до зливу росіянам секретної спецоперації із затримання російських військових злочинців із так званої приватної армії Вагнера.

Також, як йдеться в повідомленні "ЄС", негайній перевірці підлягає переведення 60 млн доларів на окуповані території з державного "Укрексімбанку".

Адже це означає участь у фінансуванні тероризму з боку керівника цієї установи Мецгера, чи то кума, чи то друга, чи то свата Зеленського, який підніс його на цю посаду і якому дає публічні вказівки щодо руху коштів. Про це принаймні свідчить їхня минулорічна телефонна розмова у присутності журналістів", - йдеться в повідомленні.

У "ЄС" зазначили: "Щоби створити димову завісу і відволікти увагу суспільства від злочинів влади, виявлених розслідувачами і оприлюднених цього тижня, правоохоронці за прямою вказівкою Зеленського намагаються реанімувати свій давній і абсолютно бездоказовий фейк про нібито зв’язок Порошенка із Медведчуком.

Крім того, влада вкотре намагається очорнити Петра Порошенка як лідера української, проєвропейської опозиції на тлі плачевних результатів власного урядування".

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Топ коментарі
+66
это тот лейтенант Баканов. который вместе с вором Зелей помогал прятать в офшорах деньги вора Бени, да?

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08.10.2021 20:42
+55
Ну как же без этого!
У зелёных мразей аллергия на Порошенко:
В любом преступлении ищут "визитку Порошенко".
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08.10.2021 20:42
+52
Та хто б сумнівався.
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08.10.2021 20:41
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Мне больше сейчас интересно, что там с 60 миллионами баксов выданых Мезгером на финансирование терроризма.
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08.10.2021 21:34 Відповісти
и єто тоже. тут каждьій день на зашквар ложиться зашквар за зашкваром - уже без мата сложно сформулировать реакцию на происходящее
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08.10.2021 21:47 Відповісти
а! да! чуть не забьіл. кто єтот зельоньій убийца, кто заказал Антона Полякова?
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08.10.2021 21:49 Відповісти
Деньги освоены!
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09.10.2021 11:18 Відповісти
Мало того, что они освоены террористами и сепарами но ещё и освоен откат с этих денег теми, кто его выделял террористам и сепарам.
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09.10.2021 12:25 Відповісти
Этот Медведчук хотел нам выпаривать кацапский, вонючий газ по 175 бакса и нажиться на этом.
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08.10.2021 21:24 Відповісти
Будь якою маячнею тре замазати бубочкіни офшори, держзралу, гвалтування ВР...
І лейтенант баканов напоготові...
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08.10.2021 21:24 Відповісти
Оборзели обсосы крыворогатые! Вы бубу из под капельницы уже достали?!
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08.10.2021 21:25 Відповісти
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08.10.2021 21:29 Відповісти
Не подскажите, когда по другу детства ЗЕ и этого лейтенанта подводных сил бронекавалерийской авиации, Мецгеру, уголовку возбудят за финансирование терроризма?
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08.10.2021 21:33 Відповісти
А " загоролось" это что?
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08.10.2021 22:00 Відповісти
Какой бодрый лейтенант однако. К слову, а что же он так не бодриться за финансирование терроризма Мецгером? Ааааа, наверное тоже в одной песочнице пасочки строили.
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08.10.2021 21:31 Відповісти
А виведення коштів Бенею і Зелею вже розслідували ?
Уроди зелені....
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08.10.2021 21:34 Відповісти
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08.10.2021 21:39 Відповісти
Целый лейтенант бЫканов и бубочка так обосрались с офшорами и финансированием сепаров, что бьются в истерике. Не поможет, за все придется ответить. Сколько там найвелычнишому осталось кукарекать с банковой, 2.5 года? Это в идеальном варианте. Бандюковичу
оставалось всего ничего до конца его каденции и он, благодаря мууууудрому нариду запросто мог пойти на второй срок. И где он теперь? А генпрокурор, а министр МВД? Но эта рыгоанальная шобла была бандюками, но не идиотами, как нынешний сброд во главе с клоуном. Делай выводы, бубочка, и купи себе хатынку с видом на море в Хайфе.
На всякий случай.
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09.10.2021 07:41 Відповісти
дАВаЙТЕ проведем расследование об закатывание ковидново фонда выделеного петром алексеечем из собственных офшор в асфальт. А то как то без это не клеется все остальные высеры в сторону Зеленского.
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08.10.2021 21:42 Відповісти
баканов ты налоги то оплатил? или всё в офшорах спрятано? блюститель законов ты наш
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08.10.2021 21:45 Відповісти
Третій рік "відпрацьовуєте", все погрожуєте, як в анекдоті Чапаєв Анкє, перепочили б щоб пуп не розв*язався.
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08.10.2021 21:55 Відповісти
А есть среди зельоных уродов хоть одно неуродливое мужское лицо?! Про тьоток я молчу...
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08.10.2021 21:56 Відповісти
А причохи а ля "Чиполлино" это в тренде у СН? Как у арахамии.
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08.10.2021 21:58 Відповісти
Офшорный лейтенант Баканов.

Зеленський і Баканов не задекларували свої офшорні компанії

Народний депутат Володимир Ар'єв направив запити президенту України Володимиру Зеленському і голові СБУ Івану Баканову щодо незадекларованих ними офшорних компаній, інформацію про які оприлюднили журналісти-розслідувачі в рамках глобального проекту Pandora Papers.

https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/4782308388498646 Volodymyr Ariev : Зеленський не задекларував офшорну компанію Maltex Multicapital Corp. попри те, що є кінцевим вигодонабувачем і тому зобов'язаний був записати її в е-декларацію. Не записав у жодну.

Аналогічна ситуація у голови СБУ Івана Баканова з офшоркою Davegra Limited, яка була номінальним тримачем зеленської офшорки Maltex Multicapital Corp. і зберігала трастову декларацію з іменами реальних власників Maltex та їхніх часток. Тобто, Баканов кришував президентський офшор.
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08.10.2021 21:59 Відповісти




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08.10.2021 22:00 Відповісти
Роль "...пети и гонтОревой..." понятна: "петя" уголь грузил в вагоны, а "гонтОрева" считала сколько лопат угля погрузили.

Сколько можнот дурью маяться? А, Игокович? Или умишка не хватает понять, что это очередной ФСБшный треш?
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08.10.2021 22:31 Відповісти
За что оно платят то оно и строчит
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08.10.2021 22:34 Відповісти
Як на мене, тут не прийнято писати про кожну гримасу з виступів клоунів на аренах цирку. А лише про реальні речі. На кшталт Державної зради і розкриття державної таємниці білоруському КГБ, несплати податків у офшорних оборутках і відмивання коштів, виведених з Приватбанку, порушення Конституції через підпорядкування так званому президенту законодавчої, виконавчої, судової гілок влади і спроб руйнування свободи слова в Україні.
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08.10.2021 23:03 Відповісти
ще не "отработали" За два з половиною роки, часу не вистачило.
Але насправді бабло через лінію фронту перевозили люди Ахметова (ну, можливо, під охороною людей Грицака, аякже, якась охорона мала б бути) для зарплати кротам Ахметова за видобуте і перевезене через лінію фронту вугілля. А що і куди возив мертвечук з допомогою кузяри - то вже їхня справа, нехай розслідують
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08.10.2021 22:24 Відповісти
Всех троих на нары)))
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08.10.2021 22:46 Відповісти
Та навіщо вам Медвечук? Одразу і починайте з Порошенка.
Винний, бо порівняв Зеленського зі шмарклею!
А Гонтарева винна, бо поламала цілу галузь відчизняної електроніки банківської системи, - пилосособудування.
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08.10.2021 22:54 Відповісти
Ага.Помню.Аж в 3 раза почти гривню поломала))А когда это Питроликсеич Зелю шмарклей называл?Можно ссылочку?
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08.10.2021 23:01 Відповісти
Скажіть, шановний невже вас і в Гуглі банять?
Бо те, що ви - фінансово безголовий, я і так знаю.
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08.10.2021 23:05 Відповісти
Ослан Осланович Осланов, сначала поменяй фио для начала,а потом начинай хрюкать в общественном месте
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08.10.2021 23:14 Відповісти
"Банки", которые закрыла Гонтарева в основном были легализированными бандитскими общаками, потому так и бесновались бандюки и их обслуга.
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09.10.2021 08:21 Відповісти
Ребята, либо делайте уже что-то с этим Петром, либо оставьте в покое державника на радость его миньёнам.
Два с половиной года танцуете с бубнами вокруг этого грузного тела… Самих не затошнило ещё?
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08.10.2021 22:55 Відповісти
Рашкотварь падлючая, идешь на 3 веселых буквы
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08.10.2021 23:15 Відповісти
кретин - твой диагноз
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09.10.2021 12:29 Відповісти
Гарно вззули Украину эти аморальные уродцы. ЮВТ как-то подсчитала ,Они присвоили и вывели в панамские оффшоры более438 млрд из разоренных банковВот и и Укрэксимбанк спонсировал наемников Ордло.
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08.10.2021 23:24 Відповісти
Та п#здець... Де взять такі гроші?
Як гадаєте, скільки пароплавів для цього знадобилось?
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09.10.2021 00:02 Відповісти
Они присвоили и вывели в панамские оффшоры более438 млрд ))
..
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09.10.2021 06:55 Відповісти
То, что зебилы спонсировали дыру через госбанк и мужа ленкиной подружки тоже Порох виноват??? Твари зеленые!
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09.10.2021 00:20 Відповісти
офшоры, Поляков, Чаус, ***** внешней политики, токсичность, ВАГНЕРОВЦЫ, будь они неладны, да Вова? невменяемая безуглая, разумков и весь треш стефанчука...я ждал с понедельника этой новости)
и вот оно! Порошенко таки вспомнили, хоть как то) да тупо, да прогнозируемо, ну а что делать?
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09.10.2021 00:36 Відповісти
Гамнюк завжди залишиться гамнюком...
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09.10.2021 07:30 Відповісти
правильно.
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09.10.2021 08:33 Відповісти
Від цієї всієї мерзоти зеленої вже нудить.... Країну перетворили в Балаган...
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09.10.2021 08:51 Відповісти
А я говорил, нефиг сейчас Пороху бодаться с медведчуком. ЗЕмрази стараются задавить всех, т.к. понимают, что на следующих выборах.... да и до выборов могут не дотянуть. А так как из них 99.9% никто и звать их никак, в лучшем случае будут пахать на 3 копейки, это в лучшем случае. Так что, совместными усилиями уничтожить это быдло с соснами, а потом..... ну потом можете бодаться. А пока, цель должна быть одна - убрать зеленое дерьмо из украинской власти.
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09.10.2021 09:15 Відповісти
Кого дивують намагання баканова виконати основне маніакальне бажання його дружбана, криворогульного вови, - хоч якось прив'язати Порошенка до якоїсь кримінальної справи!
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09.10.2021 10:04 Відповісти
Минуточку!
Это новое, 65-ое дело против Порошенко или старое, 34-ое?
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09.10.2021 10:46 Відповісти
Чмо очкастое, билетер 95 квартала с липовым званием ты сначало разберись в твоем участии в выводе через офшоры украденных беней денег привата и аферами с гидроэлектростанциями где ты и твоя жена главные фигуранты, а потом со своими хозяевами суркисами.....
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09.10.2021 11:17 Відповісти
https://t.me/Sharpreview Sharp`s
Forwarded from https://t.me/putch111/6042 Путч

Тему про Медведчука Шустер зробив "на от*бісь". Він не продемонтрував головного - (фейк)відео, яке просили продемонструвати і лейтенант Баканов і прокурорша Венедиктова (але не ризикнули показати на своїй пресусі). Причому генпрокурорша в прямому ефірі з таким проханнм зверталася двічі.
Тема якогось зв'язку Медведчук-Порошенко, на що розраховували в офісі Зеленського, залишилася не розкритою. Тему намагався реанімувати Давид Арахамія з надією на емоційну реакцію Ірини Геращенко. Але вона тактично промовчала.
На Банковій сталася істерика. За нашими даними керівництву ток-шоу дзвонив цілий радник цілого Андрія Єрмака одіозний Міша Подоляк з вимогою прокрутити в ефірі відео після реклами, але Савік Шустер відмовився продовжувати тему і вивів до мікрофона звільненого Дмитра Разумкова, котрий почав коврове бомбардування "слуг народу".
У третьому блоці ток-шоу Савік Шустер задіяв артилерію, болючу для Володимира Зеленського офшорну тему та відмивання грошей олігарха Ігоря Коломойського.
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09.10.2021 12:14 Відповісти
интересно, когда все это квартальное говно сметут, где будет прятаться этот поц?
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09.10.2021 12:26 Відповісти
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