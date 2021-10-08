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Сумська область може перейти в "червону" зону найближчими днями, - обласний лабораторний центр

Сумська область може перейти в

Сумська область може перейти в "червону" зону карантину протягом декількох днів, минаючи "помаранчеву". На це вказує динаміка виявлення нових хворих на коронавірус і зростання кількості госпіталізованих.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна про це заявив директор обласного лабораторного центру Володимир Збаразький.

У коментарі "Суспільному" він зазначив, що область за трьома показниками відповідає "червоній" зоні карантину. "Один показник - коефіцієнт виявлення хворих - тримається 4 дні. А два - по одному дню", - уточнив Збаразький.

За його словами, якщо ситуація не зміниться і ще два показники погіршаться, то область опиниться в "червоній" зоні.

"Перший показник - показник виявлення хворих. Другий - рівень госпіталізації пацієнтів - 63,7% (має бути не більше 60%), третій - динаміка рівня госпіталізації - 57,4% (не більше 50%)", - додав Збаразький.

Також читайте: З 18 жовтня у Львові посилюються карантинні обмеження, - Садовий

Він також додав, що якщо протягом двох найближчих днів ці показники не поліпшаться, то регіон автоматично перейде в "червону" зону, минаючи "помаранчеву".

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при словах "переходит в красную зону" у зеков сжимаются кулаки...пожалейте людей
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08.10.2021 21:38 Відповісти
Догадайтесь, какой орган сжимался бы у них при объявлении, что та или иная область переходит в голубую зону.
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08.10.2021 21:42 Відповісти
да в Украине 100 лет уже красная зона
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08.10.2021 22:16 Відповісти
Как эти уроды достали со своими зонами! Может проще взорвать атомную бомбу и перестать нас всех мучать, запирать на карантин и вакцинировать просроценными вакцинами!!!
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08.10.2021 23:07 Відповісти
На Львівщині протягом двох тижнів стрімко збільшується кількість хворих коронавірусом, що вимагають госпіталізації.

З 11 жовтня ще чотири лікарні області приєднаються до лікування COVID-пацієнтів, повідомляє пресслужба https://loda.gov.ua/news?id=62608 Львівської ОДА.

«Загалом 20 закладів Львівщини внесено до переліку ковідних: 16 з них вже приймають пацієнтів, 4 - перебувають на стадії контрактування і, відповідно до наказу департаменту, розпочнуть свою роботу з понеділка. Ці 4 заклади - це Жовківська і Самбірська районні лікарні, а також 5-та і 1-ша міські клінічні лікарні міста Львова. Практично повністю завантажена лікарня у Рудках, тому відкриваємо стаціонар у цьому напрямку у Самборі. Додаємо до роботи Жовківську лікарню, оскільки є високі тенденції до збільшення госпіталізацій саме у північній частині області», - зазначив директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис.
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09.10.2021 09:06 Відповісти
 
 