Сумська область може перейти в "червону" зону найближчими днями, - обласний лабораторний центр

Сумська область може перейти в "червону" зону карантину протягом декількох днів, минаючи "помаранчеву". На це вказує динаміка виявлення нових хворих на коронавірус і зростання кількості госпіталізованих.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна про це заявив директор обласного лабораторного центру Володимир Збаразький.

У коментарі "Суспільному" він зазначив, що область за трьома показниками відповідає "червоній" зоні карантину. "Один показник - коефіцієнт виявлення хворих - тримається 4 дні. А два - по одному дню", - уточнив Збаразький.

За його словами, якщо ситуація не зміниться і ще два показники погіршаться, то область опиниться в "червоній" зоні.

"Перший показник - показник виявлення хворих. Другий - рівень госпіталізації пацієнтів - 63,7% (має бути не більше 60%), третій - динаміка рівня госпіталізації - 57,4% (не більше 50%)", - додав Збаразький.

Також читайте: З 18 жовтня у Львові посилюються карантинні обмеження, - Садовий

Він також додав, що якщо протягом двох найближчих днів ці показники не поліпшаться, то регіон автоматично перейде в "червону" зону, минаючи "помаранчеву".