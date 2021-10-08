Сумська область може перейти в "червону" зону найближчими днями, - обласний лабораторний центр
Сумська область може перейти в "червону" зону карантину протягом декількох днів, минаючи "помаранчеву". На це вказує динаміка виявлення нових хворих на коронавірус і зростання кількості госпіталізованих.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна про це заявив директор обласного лабораторного центру Володимир Збаразький.
У коментарі "Суспільному" він зазначив, що область за трьома показниками відповідає "червоній" зоні карантину. "Один показник - коефіцієнт виявлення хворих - тримається 4 дні. А два - по одному дню", - уточнив Збаразький.
За його словами, якщо ситуація не зміниться і ще два показники погіршаться, то область опиниться в "червоній" зоні.
"Перший показник - показник виявлення хворих. Другий - рівень госпіталізації пацієнтів - 63,7% (має бути не більше 60%), третій - динаміка рівня госпіталізації - 57,4% (не більше 50%)", - додав Збаразький.
Він також додав, що якщо протягом двох найближчих днів ці показники не поліпшаться, то регіон автоматично перейде в "червону" зону, минаючи "помаранчеву".
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З 11 жовтня ще чотири лікарні області приєднаються до лікування COVID-пацієнтів, повідомляє пресслужба https://loda.gov.ua/news?id=62608 Львівської ОДА.
«Загалом 20 закладів Львівщини внесено до переліку ковідних: 16 з них вже приймають пацієнтів, 4 - перебувають на стадії контрактування і, відповідно до наказу департаменту, розпочнуть свою роботу з понеділка. Ці 4 заклади - це Жовківська і Самбірська районні лікарні, а також 5-та і 1-ша міські клінічні лікарні міста Львова. Практично повністю завантажена лікарня у Рудках, тому відкриваємо стаціонар у цьому напрямку у Самборі. Додаємо до роботи Жовківську лікарню, оскільки є високі тенденції до збільшення госпіталізацій саме у північній частині області», - зазначив директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис.