Захід має підсилити тиск на Росію за її дії щодо Білорусі, - заступниця міністра закордонних справ України Джапарова
В рамках політики Путіна фактично відбувається "аншлюс" Білорусі та перетворення її в нову військову базу для дестабілізації в Європі.
Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час неформального засідання високого рівня Ради Безпеки ООН по формулі Аррia щодо ситуації в Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.
За словами заступниці голови МЗС, для України і всієї Європи вкрай важливо, щоб Білорусь залишалася суверенною і незалежною державою, а подальша інтеграція з Російською Федерацією не привела до появи на кордонах України та Євросоюзу нових викликів і загроз.
У своєму виступі Джапарова підкреслила, що Україна прагне розвивати добросусідські відносини з Республікою Білорусь як незалежною, суверенною і процвітаючою країною, в якій відстоюються демократичні цінності і поважають основні свободи. "На жаль, сьогодні Білорусь все більше віддаляється від цієї мети", - зазначила Джапарова.
За її словами, "в рамках політики Путіна на всебічне поглинання і позбавлення Білорусі її суверенітету фактично відбувається "аншлюс" Білорусі та перетворення її на нову військову базу для дестабілізації безпекової ситуації в Європі".
Заступниця міністра звернула особливу увагу на тривалі порушення прав людини і кампанію політичних репресій у Білорусі, які тільки посилюються. "Сказати, що ми стривожені – це нічого не сказати", – заявила вона. Жертвами цих репресій стали і громадяни України. Ми продовжимо наші зусилля щодо звільнення незаконно утримуваних наших співвітчизників та захисту їхніх прав"
Представниця України також зазначила, що Кремль використовує Білорусь як плацдарм для своїх маніпуляцій міграційними потоками в ЄС. "Саме тому, на наше переконання, Захід повинен підсилити тиск на Росію за її дії щодо Білорусі", - закликала вона.
Будь ласка, зачекайте...
побеждения победения победния, короче ещё всё в процессе!
Дкмаєте, якісь санкції завадять московитам розпочати війнушку, якщо це збагатить "кооператив Озеро"??? Допоки баби будуть народжувати м'ясо для армії (і ця служба буде єдиною альтернативою від жебрацького існування), допоки буде існувати кремлядство - доти спокою в цій частині світу не буде.