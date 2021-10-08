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Захід має підсилити тиск на Росію за її дії щодо Білорусі, - заступниця міністра закордонних справ України Джапарова

Захід має підсилити тиск на Росію за її дії щодо Білорусі, - заступниця міністра закордонних справ України Джапарова

В рамках політики Путіна фактично відбувається "аншлюс" Білорусі та перетворення її в нову військову базу для дестабілізації в Європі.

Про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час неформального засідання високого рівня Ради Безпеки ООН по формулі Аррia щодо ситуації в Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами заступниці голови МЗС, для України і всієї Європи вкрай важливо, щоб Білорусь залишалася суверенною і незалежною державою, а подальша інтеграція з Російською Федерацією не привела до появи на кордонах України та Євросоюзу нових викликів і загроз.

У своєму виступі Джапарова підкреслила, що Україна прагне розвивати добросусідські відносини з Республікою Білорусь як незалежною, суверенною і процвітаючою країною, в якій відстоюються демократичні цінності і поважають основні свободи. "На жаль, сьогодні Білорусь все більше віддаляється від цієї мети", - зазначила Джапарова.

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За її словами, "в рамках політики Путіна на всебічне поглинання і позбавлення Білорусі її суверенітету фактично відбувається "аншлюс" Білорусі та перетворення її на нову військову базу для дестабілізації безпекової ситуації в Європі".

Заступниця міністра звернула особливу увагу на тривалі порушення прав людини і кампанію політичних репресій у Білорусі, які тільки посилюються. "Сказати, що ми стривожені – це нічого не сказати", – заявила вона. Жертвами цих репресій стали і громадяни України. Ми продовжимо наші зусилля щодо звільнення незаконно утримуваних наших співвітчизників та захисту їхніх прав"

Представниця України також зазначила, що Кремль використовує Білорусь як плацдарм для своїх маніпуляцій міграційними потоками в ЄС. "Саме тому, на наше переконання, Захід повинен підсилити тиск на Росію за її дії щодо Білорусі", - закликала вона.

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08.10.2021 21:59 Відповісти
Вмешательство в дела другой страны! А как с Китаем вмешивающимся в дела Тайваня? Наши депутаты уже победили эпоху зубожиння?
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08.10.2021 22:00 Відповісти
Не, пока в процессе побеждения победения победния , короче ещё всё в процессе!
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08.10.2021 22:07 Відповісти
Проститутка получила плату, встала в оплаченную позу, и клиент ее пользует. Все по обоюдному согласию, не вполне понял посыл Джапаровой.
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08.10.2021 22:02 Відповісти
Опытом снова своим делишься,девонька? Где тема Беларуси там и ты.Может тебя беларусы обрюхатели и алименты не платят.Лучше Байдена спроси почему он убийце куйло руку жмёт
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08.10.2021 22:12 Відповісти
Ты за девичью честь своего бульбофюрера возбудилось, животное?
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08.10.2021 22:36 Відповісти
Вижу ты на правду обиделась.....от беларусов натерпелась теперь от афроамериканцев страдаешь.А еще советы кому-то пытаешься давать опущенец сбежавший от войны...фууу
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09.10.2021 09:24 Відповісти
Для московії то буде - як слону дробина. Згадайте історію! Як Сталін готувався до другої світової, як він напав на Фінляндію, як розділили Польшу, відбулося захоплення країн Балтії... А тепер підніміть архіви та подивіться, що в цей час коїлося в середині СРСР! Знищення власного народу аж ніяк не завадило Сталіну розпочати другу світову на пару з Гітлером.
Дкмаєте, якісь санкції завадять московитам розпочати війнушку, якщо це збагатить "кооператив Озеро"??? Допоки баби будуть народжувати м'ясо для армії (і ця служба буде єдиною альтернативою від жебрацького існування), допоки буде існувати кремлядство - доти спокою в цій частині світу не буде.
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08.10.2021 22:08 Відповісти
 
 