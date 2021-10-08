Разумков: Близько 50 "слуг" підходили до мене і просили вибачення, що проголосували за мою відставку
Керівництво фракції "Слуги народу" і представники Офісу Президента тиснули на нардепів, щоб ті підтримали відставку Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.
Про це Разумков заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні до мене підійшли близько 50 моїх колег, які вчора проголосували зеленою (кнопкою за відставку Разумкова. - Ред.). І сказали: вибач, але ми так зробили, бо нас викликали, нас переконували, назвемо це так, що ви повинні проголосувати", - розповів Разумков.
"У тому числі керівництво фракції, запрошували і в Офіс Президента, це не секрет", - додав він.
Разумков підкреслює, що одні тільки "слуги" без підтримки інших політично сил не змогли б відправити його у відставку.
"215 голосів. Якби не було інших політичних сил, то теза колег про те, що вони змінюють внутрішнім рішенням партії - не відповідає дійсності. Вона просто не відповідає дійсності: завдяки двом великим групам і партії "Батьківщина" ми отримали ось такий результат", - сказав ексспікер.
Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку. 8 жовтня депутати призначили спікером Руслана Стефанчука.
Будь ласка, зачекайте...
на то они и слуги - извиниться на всякий случай стоит, а вдруг этот пан снова возвысится...?
вон их босс Зеля и перед кадыровым извинился на всякий случай - местный начальник в далекой Московии, но начальник , мало ли что..
Думала, ти більш товстошкірий. Знав же, з ким зв*язався. А тобою навіть закашлялися.
Помню кампанию против мажоритарки - гречкосеи скупают голоса избирателей! Только партии - наше все! Олигархи зачистили под себя политическое поле, чтоб не возится с 226 депутатами в розницу, оптом скупили три - четыре партии и дальше «заботятся о благе». А когда кто то не устраивает, устраняют самым простым способом - «по беспределу» .
а вибачалися так...на всяк випадок...і нашим і вашим (хто зна що завтра буде))))
Век наш пробует нас:
Можешь выйти на площадь?
Смеешь выйти на площадь?
Можешь выйти на площадь,
Смеешь выйти на площадь
В тот назначенный час?!
Где стоят по квадрату
В ожиданье полки...
А.Галич
Ще на початку, коли він був № 1 в "слугах" і практично створював це явище, дехто з політологів підозрював що Дмитрик одного разу вистрибне з того лайна і почне свою дорослу гру.
Дімон досить розумний і освічений щоб бачити що за лайно створюється і не "марався" в Раді.
Тепер він вискочив з зеленого лайна і будемо спостерігати його на каналах Україна, Україна24, ICTV, Прямий, та Еспресо.
Все тільки починається! Закупайте чіпси, поки дешеві, та спостерігайте!
-----------------------------------------------------------------------------------
А бабка Жюлька даже не извинилась. Взяла у Слуг народа за голосование за отставку Разумкова чемодан денег и не поперхнулась.
Но надо отдать ей должное-деньги честно раздала всем членам своей фракции поровну, в том числе и Сергею Соболеву.
Они косяками уходили к рыгам.
Взять одного Портнова, а таких по стране тысячи.
Они решили, что синица в конверте лучше чем журавль в небе.
Діма прощай
Діма прості