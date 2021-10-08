Разумков: Близько 50 "слуг" підходили до мене і просили вибачення, що проголосували за мою відставку

Керівництво фракції "Слуги народу" і представники Офісу Президента тиснули на нардепів, щоб ті підтримали відставку Дмитра Разумкова з поста спікера Верховної Ради.

Про це Разумков заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні до мене підійшли близько 50 моїх колег, які вчора проголосували зеленою (кнопкою за відставку Разумкова. - Ред.). І сказали: вибач, але ми так зробили, бо нас викликали, нас переконували, назвемо це так, що ви повинні проголосувати", - розповів Разумков.

"У тому числі керівництво фракції, запрошували і в Офіс Президента, це не секрет", - додав він.

Разумков підкреслює, що одні тільки "слуги" без підтримки інших політично сил не змогли б відправити його у відставку.

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"215 голосів. Якби не було інших політичних сил, то теза колег про те, що вони змінюють внутрішнім рішенням партії - не відповідає дійсності. Вона просто не відповідає дійсності: завдяки двом великим групам і партії "Батьківщина" ми отримали ось такий результат", - сказав ексспікер.

Нагадаємо, 7 жовтня Рада відправила Разумкова у відставку. 8 жовтня депутати призначили спікером Руслана Стефанчука.