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Азовське море (1614) Гаага (312) Зеленський (22411)

Зеленський сформував делегацію на слухання трибуналу у справі України проти Росії щодо захоплення кораблів в Азовському морі

Зеленський сформував делегацію на слухання трибуналу у справі України проти Росії щодо захоплення кораблів в Азовському морі

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі в слуханнях Арбітражного трибуналу у справі України проти Росії із затримання українських військово-морських суден і членів їхніх екіпажів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, главою делегації і агентом України стала директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Оксана Золотарьова.

До складу делегації увійшли представник України при ЄС, заступник агента України Всеволод Ченцов, помічник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з правової роботи - начальник юридичної служби Леонід Залюбовський, заступник директора департаменту - начальник відділу міжнародних суперечок Департаменту міжнародного права МЗС Андрій Пасічник, начальник штабу - заступник командувача ВМС ЗСУ Андрій Тарасов.

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"Дозволити главі делегації залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України представників державних органів адвокатів, радників, експертів і технічних працівників. Главі делегації здійснювати із залученням представників державних органів підготовку та подання процесуальних документів, позиційних, доказових та інших матеріалів, необхідних для розгляду справи України проти Російської Федерації щодо затримання українських військово-морських суден та членів їхніх екіпажів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення у справі українських полонених моряків, яких Росія затримала в Керченській протоці. Він зобов'язав РФ повернути кораблі та відпустити українських моряків на період розгляду справи.

Згодом США підтримали рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення затриманих Росією українських моряків.

У Росії рішення трибуналу не визнають. Мовляв, суд не має права цього вимагати, оскільки інцидент у Керченській протоці не належить до юрисдикції цього суду.

26 червня Росія таки подала в Міжнародний трибунал ООН з морського права звіт про виконання рішення щодо звільнення українських моряків і кораблів.

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Топ коментарі
+22
Просто дав команду злити справу.
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08.10.2021 23:46
+20
Воно досі лише в піддавки грало в цій справі.
Заради чергової спроби посадити Порошенко, проб'є чергове дно.
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08.10.2021 23:45
+19
Ермак курирует?
уже наверное сделал пару звонков
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08.10.2021 23:41
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Могила разоряй?Интересна квеста!с( Моя в деле если что.
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08.10.2021 23:40 Відповісти
Ермак курирует?
уже наверное сделал пару звонков
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08.10.2021 23:41 Відповісти
Просто дав команду злити справу.
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08.10.2021 23:46 Відповісти
само-собой
вопрос только каким способом - не более
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08.10.2021 23:47 Відповісти
просто чижик
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09.10.2021 09:24 Відповісти
Включи канал Кривой, там Ируся Геращенко та Иванка Климпуш -Цинцадзе расскажут что к чему
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09.10.2021 01:22 Відповісти
По Г+Г интересней, там тебе офшорники зелёные всю правду расскажут.
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09.10.2021 02:10 Відповісти
Воно досі лише в піддавки грало в цій справі.
Заради чергової спроби посадити Порошенко, проб'є чергове дно.
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08.10.2021 23:45 Відповісти
А дело против Порошенко, дублирующее кацапское о якобы нашей провокации, закрыли? Нет. Так как они хотят этот суд выиграть???
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08.10.2021 23:58 Відповісти
Кстати, "26 июня Россия таки подала в Международный трибунал ООН по морскому праву отчет о выполнении решения об освобождении украинских моряков и кораблей."--- т.е. зелох подыграл кацапне, отдав цемаха, якобы в обмен на моряков---кацапня их и так бы отдала!
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09.10.2021 00:00 Відповісти
делегация
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09.10.2021 00:01 Відповісти
Tug-rug anf bob-tail !
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09.10.2021 10:55 Відповісти
Сформувало воно. ************.
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09.10.2021 00:13 Відповісти
Как в анекдоте -Тюрьма -Бакланов приходит в камеру и говорит Зебилду -С новым годом -Петя- Как? Сейчас лето -А это тебе за Шифера -год добавили
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09.10.2021 02:12 Відповісти
В новом квартале рассказали? Сильный анекдот, уровня "колобок повесился"
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09.10.2021 08:07 Відповісти
Боты зеленожопые сайты попутали
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09.10.2021 02:13 Відповісти
Гопники Мавзолейные,авианосца краденного у Украины адмирала Кузю направьте для защиты марксизмы-чЛенинизмы.... срань краснопузая... ВЫ ВОРы подонки и убицы...и эта навечная мантра.......
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09.10.2021 05:50 Відповісти
Нет ни одной ситуации в стране, где бы Клоун со своей труппой не обгадился.... Даже здесь, вместо того, чтобы требовать выполнения закона Мордором, он , дурачок, "выменял" пленных моряков, которых и так должны были освободить на следующий день и без обмена!!! таким образом он спас ху#ло от позора....и этим показал дебилизм своей команды всему миру ...
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09.10.2021 08:46 Відповісти
как так? какой трибунал?
зеля же сказал что это провокация порошенко
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09.10.2021 09:35 Відповісти
Минуточку!
Надеюсь, представители Зеленского едут в Гаагу что осудиить преступление Порошенко, отправившего корабли?
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09.10.2021 10:22 Відповісти
Лучше бы узеленские не ехали туда. Всё дело испорят.
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09.10.2021 10:53 Відповісти
А где сам вдохновитель Гюндуз? "Венедиктова сняла"? Видимо, шобла намерена провалить дело. Даже в ущерб себе, только бы Пятому насолить.
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11.10.2021 17:51 Відповісти
 
 