Зеленський сформував делегацію на слухання трибуналу у справі України проти Росії щодо захоплення кораблів в Азовському морі

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі в слуханнях Арбітражного трибуналу у справі України проти Росії із затримання українських військово-морських суден і членів їхніх екіпажів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Зокрема, главою делегації і агентом України стала директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Оксана Золотарьова.

До складу делегації увійшли представник України при ЄС, заступник агента України Всеволод Ченцов, помічник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з правової роботи - начальник юридичної служби Леонід Залюбовський, заступник директора департаменту - начальник відділу міжнародних суперечок Департаменту міжнародного права МЗС Андрій Пасічник, начальник штабу - заступник командувача ВМС ЗСУ Андрій Тарасов.

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"Дозволити главі делегації залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України представників державних органів адвокатів, радників, експертів і технічних працівників. Главі делегації здійснювати із залученням представників державних органів підготовку та подання процесуальних документів, позиційних, доказових та інших матеріалів, необхідних для розгляду справи України проти Російської Федерації щодо затримання українських військово-морських суден та членів їхніх екіпажів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення у справі українських полонених моряків, яких Росія затримала в Керченській протоці. Він зобов'язав РФ повернути кораблі та відпустити українських моряків на період розгляду справи.

Згодом США підтримали рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення затриманих Росією українських моряків.

У Росії рішення трибуналу не визнають. Мовляв, суд не має права цього вимагати, оскільки інцидент у Керченській протоці не належить до юрисдикції цього суду.

26 червня Росія таки подала в Міжнародний трибунал ООН з морського права звіт про виконання рішення щодо звільнення українських моряків і кораблів.