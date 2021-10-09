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Глобальний збій у роботі соціальної мережі Instagram зафіксовано увечері 8 жовтня

Глобальний збій у роботі соціальної мережі Instagram зафіксовано увечері 8 жовтня

Користувачі з усього світу в п'ятницю ввечері знову повідомляли про проблеми в роботі соцмережі Instagram, яка належить Facebook.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Downdetector.

Зокрема, слід зазначити, що перші дані про проблеми з Instagram почали надходити з 21:15.

Найбільше скарг надходило із США, Британії, Канади, Німеччини та Італії.

Користувачі незадоволені, як працює сайт, також є проблеми з мобільним додатком і входом в облікові записи.

Як відомо, в понеділок увечері в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Проблеми з підключенням до цих соцмережах тривали близько шести годин.

Читайте також: Масштабний збій у роботі Facebook, WhatsApp і Instagram
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Топ коментарі
+13
Як жити, навіть не знаю тепер...
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09.10.2021 01:23
+6
Это же сколько задрочни сейчас "ломает"? Даже дорогу теперь не перейдешь уткнувшись в телефон! Ужас просто!
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09.10.2021 08:54
+5
главное не выходи на улицу....простудишься!
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09.10.2021 01:55
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Як жити, навіть не знаю тепер...
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09.10.2021 01:23 Відповісти
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09.10.2021 07:52 Відповісти
почтальоны перестали носить телеграммы
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09.10.2021 08:54 Відповісти
Порошенко никак не угомониться.
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09.10.2021 01:41 Відповісти
Там ще й Обама руку приложив 😄
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09.10.2021 07:50 Відповісти
главное не выходи на улицу....простудишься!
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09.10.2021 01:55 Відповісти
ето не кацапы не....
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09.10.2021 05:40 Відповісти
І шо ж воно буде, як "радіва" не буде ...
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09.10.2021 07:34 Відповісти
Серьезный, видать, сбой. под статьей даже нет кнопки "Поделиться в Инстаграмм"
Куда же теперь инстателки всем своим тупым стадом пастись поплетутся?
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09.10.2021 08:09 Відповісти
Неабиякий стрес для прищавих підлітків. Цем ж треба вживу спілкуватись.
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09.10.2021 08:12 Відповісти
А ещё теперь в транспорте придется смотреть в окно, а не в телефон! Это же зверство просто! Помогите!
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09.10.2021 17:08 Відповісти
та насрать...
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09.10.2021 08:12 Відповісти
а шо тєлєграмм?
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09.10.2021 08:45 Відповісти
ТАСС - телеграфное агентство советского союза
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09.10.2021 08:53 Відповісти
тіпа правапріємнік?...гаварят всє радіастанциі рассіі! пєрєдайом саабщєніє тєлєграмм!
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09.10.2021 09:06 Відповісти
Это же сколько задрочни сейчас "ломает"? Даже дорогу теперь не перейдешь уткнувшись в телефон! Ужас просто!
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09.10.2021 08:54 Відповісти
 
 