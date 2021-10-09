Глобальний збій у роботі соціальної мережі Instagram зафіксовано увечері 8 жовтня

Користувачі з усього світу в п'ятницю ввечері знову повідомляли про проблеми в роботі соцмережі Instagram, яка належить Facebook.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Downdetector.

Зокрема, слід зазначити, що перші дані про проблеми з Instagram почали надходити з 21:15.

Найбільше скарг надходило із США, Британії, Канади, Німеччини та Італії.

Користувачі незадоволені, як працює сайт, також є проблеми з мобільним додатком і входом в облікові записи.

Як відомо, в понеділок увечері в роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Проблеми з підключенням до цих соцмережах тривали близько шести годин.

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