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обстріл (27076) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

За минулу добу на Донбасі поранено одного українського воїна, найманці РФ 10 разів порушили режим тиші, - штаб ООС

За минулу добу на Донбасі поранено одного українського воїна, найманці РФ 10 разів порушили режим тиші, - штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-окупаційних військ на Донбасі 10 разів порушували режим припинення вогню, поранено одного українського військовослужбовця. Від опівночі порушень не зафіксовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

"За минулу добу, 8 жовтня, російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я - тяжкий", - йдеться у звіті.

Зокрема, позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв, використовуючи ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю. Поблизу Троїцького ворог зробив обстріли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У районі Майорська ворожі збройні формування вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. У напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Кримського найманці двічі вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також мінометів калібру 120 мм. Біля Причепилівки ворог застосував станкові протитанкові і автоматичні станкові гранатомети. У бік населеного пункту Лопаскине найманці двічі здійснили обстріли з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Широкиного обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У штабі додали, що станом на 7:00  9 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Топ коментарі
+13
Военнослужащие Вооруженных сил Украины с передовой записали видеообращение к народному депутату от ОПЗЖ Киве (оно же чмо) в связи с его поздравлением Путина (оно же *****)

https://youtu.be/AmvBYVTAY-k
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09.10.2021 08:26
+10
Одужуй якнайшвидше, воїне !

Тобто, прес-центр вирішив хоч не брехати про вогонь у відповідь. Совісні.
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09.10.2021 08:39
+9
Молодці !
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09.10.2021 08:37
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Военнослужащие Вооруженных сил Украины с передовой записали видеообращение к народному депутату от ОПЗЖ Киве (оно же чмо) в связи с его поздравлением Путина (оно же *****)

https://youtu.be/AmvBYVTAY-k
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09.10.2021 08:26 Відповісти
Молодці !
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09.10.2021 08:37 Відповісти
Интересно, Кива смотрел?
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09.10.2021 09:16 Відповісти
Одужуй якнайшвидше, воїне !

Тобто, прес-центр вирішив хоч не брехати про вогонь у відповідь. Совісні.
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09.10.2021 08:39 Відповісти
Дивує, точніш, НЕ ДИВУЄ те, що цей й інші ватні гандони, причудово себе почувають в Україні!
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09.10.2021 09:03 Відповісти
Держись, Брат!!!

Скорейшего и полного выздоровления!!!
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09.10.2021 09:10 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
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09.10.2021 09:54 Відповісти
Найшвидшого одужання нашому захисникові. Боже, поможи
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09.10.2021 11:02 Відповісти
Найшвидшого одужання воїнові
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09.10.2021 19:54 Відповісти
 
 