За минулу добу на Донбасі поранено одного українського воїна, найманці РФ 10 разів порушили режим тиші, - штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-окупаційних військ на Донбасі 10 разів порушували режим припинення вогню, поранено одного українського військовослужбовця. Від опівночі порушень не зафіксовано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу Операції об'єднаних сил (ООС).

"За минулу добу, 8 жовтня, російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров'я - тяжкий", - йдеться у звіті.

Зокрема, позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв, використовуючи ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю. Поблизу Троїцького ворог зробив обстріли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У районі Майорська ворожі збройні формування вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. У напрямку Красногорівки противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Кримського найманці двічі вели обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також мінометів калібру 120 мм. Біля Причепилівки ворог застосував станкові протитанкові і автоматичні станкові гранатомети. У бік населеного пункту Лопаскине найманці двічі здійснили обстріли з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Широкиного обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У штабі додали, що станом на 7:00 9 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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