В Україні за добу померло 250 осіб, зафіксовано 15 908 нових випадків захворювання на COVID-19, видужали 5 364 людини

Станом на ранок суботи, 9 жовтня, в Україні зафіксовано 15 908 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, видужали 5 364 людини, 250 померло.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 8 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 477, медпрацівників - 298). Також за минулу добу госпіталізовано 3 571 особу, летальних випадків - 250, одужали 5 364 людини", - повідомило МОЗ.

Днем раніше, 8 жовтня, за добу зафіксовано 16 362 нові випадки захворювання на СOVID-19, 7 жовтня 2021 в Україні повідомили про 15 125 нових випадків, 6 жовтня зафіксовано 12 662 нові випадки захворювання на COVID-19, 5 жовтня зафіксовано 9 846 нових випадків захворювання на СOVID-19, 4 жовтня повідомлялося про 4 821 новий випадок захворювання на СOVID-19, 3 жовтня зафіксовано 7 967 нових випадків захворювання на СOVID-19, 2 жовтня зафіксовано 11 809 нових випадків захворювання на СOVID-19, 1 жовтня зафіксовано 12 034 нові випадки захворювання на СOVID -19, 30 вересня зафіксовано 11 757 нових випадків захворювання на СOVID-19.

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Загалом за період пандемії в Україні захворіли 2 529 913 осіб, видужало 2 287 846 осіб, летальних випадків - 58 331.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.

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