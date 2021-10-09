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В Україні за добу померло 250 осіб, зафіксовано 15 908 нових випадків захворювання на COVID-19, видужали 5 364 людини

В Україні за добу померло 250 осіб, зафіксовано 15 908 нових випадків захворювання на COVID-19, видужали 5 364 людини

Станом на ранок суботи, 9 жовтня, в Україні зафіксовано 15 908 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19, видужали 5 364 людини, 250 померло.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я України.

"За добу 8 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 477, медпрацівників - 298). Також за минулу добу госпіталізовано 3 571 особу, летальних випадків - 250, одужали 5 364 людини", - повідомило МОЗ.

Днем раніше, 8 жовтня, за добу зафіксовано 16 362 нові випадки захворювання на СOVID-19, 7 жовтня 2021 в Україні повідомили про 15 125 нових випадків, 6 жовтня зафіксовано 12 662 нові випадки захворювання на COVID-19, 5 жовтня зафіксовано 9 846 нових випадків захворювання на СOVID-19, 4 жовтня повідомлялося про 4 821 новий випадок захворювання на СOVID-19, 3 жовтня зафіксовано 7 967 нових випадків захворювання на СOVID-19, 2 жовтня зафіксовано 11 809 нових випадків захворювання на СOVID-19, 1 жовтня зафіксовано 12 034 нові випадки захворювання на СOVID -19, 30 вересня зафіксовано 11 757 нових випадків захворювання на СOVID-19.

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Загалом за період пандемії в Україні захворіли 2 529 913 осіб, видужало 2 287 846 осіб, летальних випадків - 58 331.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1310), Дніпропетровській (1291), Львівській (1177), Донецькій (1080) та Харківській (984) областях.

Читайте також: В Україні в наявності 6 мільйонів доз вакцини CoronaVac, - МОЗ
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Топ коментарі
+8
Учитывая что там уже третью дозу вкололи и численность населения цифры не очень.
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09.10.2021 09:10
+5
Слушайте кацапское СМИ, и не колитесь, это называется - естественный отбор.
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09.10.2021 08:39
+5
Ооооо, очередной дуб антиваксер !Срану угадывать надо, пацак ?
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09.10.2021 09:18
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Слушайте кацапское СМИ, и не колитесь, это называется - естественный отбор.
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09.10.2021 08:39 Відповісти
А что то Израиль антиваксерам разонравился? Вот их сводки за 3 последних дня

October 8 (GMT)

1,809 new cases and 3 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

October 7

2,379 new cases and 20 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

October 6

1,624 new cases and 7 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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09.10.2021 09:04 Відповісти
Учитывая что там уже третью дозу вкололи и численность населения цифры не очень.
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09.10.2021 09:10 Відповісти
Если пересчитать на наше население, то 8 октября у нас было бы 7200 заболевших и 12 умерших.
По заболевшим мы jобгоняем Израиль в 2,3 раза, а по умершим в 20 раз, даже при пересчете на наше население. Вы этому рады?

16,362 new cases and 241 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 source ]
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09.10.2021 09:23 Відповісти
если бы в Израиле была наша медицина и умерших было как и у нас
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09.10.2021 11:07 Відповісти
Хрена с два. Высокая степень вакцинации в Израиле сильно снижает нагрузку на больницы. А число койко-мест в больницах на 100 тыс населения в Израле примерно в 2 раза ниже, чем в Украине.
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09.10.2021 11:19 Відповісти
в Израиле такие койко-места в больницах?
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09.10.2021 12:59 Відповісти
Там и такие есть
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09.10.2021 20:54 Відповісти
ну у психушках и не такое бывает
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10.10.2021 08:54 Відповісти
твой вопрос был такой:
"в Израиле такие койко-места в больницах?"
Чем ты недоволен?
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10.10.2021 09:09 Відповісти
Кризис в обеспечении койко-местами в израиле назрел еще до ковида

Доля больничных коек достигла 30-летнего минимума по сравнению с населением.
В период с 2010 по 2017 год население Израиля увеличилось на 1,1 миллиона человек, но во внутренние крылья было добавлено только 358 коек. Администрация больницы: в настоящее время мы оказываем помощь только самым тяжелым пациентам.
Новость от 2019 года.
Так что снижение нагрузки на больницы путем массовой вакцинации - это был единственный выход для Израиля.
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10.10.2021 09:48 Відповісти
https://www.haaretz.co.il/news/health/.premium-1.6961776 https://www.haaretz.co.il/news/health/.premium-1.6961776

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10.10.2021 09:50 Відповісти
Ух, как у Вас подтанцовка сработала! Пока я пост набрал, у Вас уже 3 лайка....
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09.10.2021 09:24 Відповісти
Хто випереджає Україну у добовій смертності в Європі?

Румунія,де відносно хрінувато з вакцинацією,і рашка,де не вакцина,а гівно..

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
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09.10.2021 09:33 Відповісти
Ооооо, очередной дуб антиваксер !Срану угадывать надо, пацак ?
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09.10.2021 09:18 Відповісти
И что это дало?
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09.10.2021 08:59 Відповісти
А кто тебе сказал, что мы ненормальные? А ты нормальный)Хочешь колись твоё право. Каждый сам за себя. А что делать переболевшим? Мнения разделились)
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09.10.2021 08:59 Відповісти
что значит - что делать переболевшим?
однозначно колоться
даже болеющие на ковид или что-то иное должны колоться
если они хотя бы в состоянии дойти до пункта вакцинации
никаких проверок состояния здоровья не делается, значит нужно всем
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09.10.2021 12:23 Відповісти
Слушайте кацапское СМИ,

жріть гівно,але не ЛОЖКАМИ,А ЧЕРПАКАМИ!
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09.10.2021 09:11 Відповісти
А на Засрахе ковид выкашивает пацаков уже тысячами в день ,вы там держитесь за буек Тупина...
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09.10.2021 09:22 Відповісти
Кстати,как тебе уровень мышебратства ?
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09.10.2021 09:23 Відповісти
Єдине запитання: де був цей страшний вірус з квітня по жовтень???
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09.10.2021 08:50 Відповісти
Отдыхал))
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09.10.2021 09:01 Відповісти
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09.10.2021 09:27 Відповісти
У Раші відсиджувався.
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09.10.2021 10:00 Відповісти
вирус был в отпуске, набирался сил, зная что скоро начнется вакцинация
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09.10.2021 12:24 Відповісти
Прививаемся, прививаемся, а количество зарегистрированных случаев все растет! Болеем, болеем - получаем естественный иммунитет от ковида, а количество случаев растет! Как это?😇
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09.10.2021 08:50 Відповісти
Он мутирует постоянно, индийский штамм, южноафриканский и тд.
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09.10.2021 08:54 Відповісти
Виходить що із-за вакцинації...
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09.10.2021 09:02 Відповісти
ЛОГІКА БУВАЄ РІЗНА..

в тому числі викривлена антиваксерною пропагандою...
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09.10.2021 09:13 Відповісти
Ніде в ЗМІ не зустрічав антиваксерної пропаганди, навпаки, з ранку до ночі "вакцинуйтесь!!!", бо смертельний вірус всіх вб'є...
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09.10.2021 09:19 Відповісти
Зазначається, що фальшиві твердження й теорії змов щодо вакцин проти коронавірусу широко поширюються в соціальних мережах ще з початку пандемії у світі.
Як повідомляв Укрінформ, глобальний центр взаємодії Державного департаменту США (GEC), що бореться з іноземною пропагандою, визначив чотири російські видання, які поширюють фейки про вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech і Moderna. Йдеться про видання «News Front», підконтрольне Федеральній службі безпеки РФ, «New Eastern Outlook» і «Oriental Review», які напряму контролюються Службою зовнішньої розвідки Росії, а також «Rebel Inside», яким керує Головне розвідувальне управління генштабу Збройних сил Росії.
https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3208190-facebook-posilue-borotbu-z-fejkami-pro-covidvakcini.html
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09.10.2021 09:26 Відповісти
Це зовсім інші речі.... Вони обси...ють інших виробників вакцин, рекламуючи свій "спутнік", а не проти вакцинації взагалі.
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09.10.2021 09:43 Відповісти
Мудрийнарит, с памятью или совестью у тебя очень плохо! *Забыл* бигборды по всей стране -*вакцинация- чипизация*?
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09.10.2021 09:26 Відповісти
Как же он тогда распространялся до вакцинации?
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09.10.2021 09:27 Відповісти
Ще раз запитаю, де він був з квітня по жовтень?
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09.10.2021 09:30 Відповісти
Там де і грип, ангіна і інші респіраторні. При температурі більше 41 той вірус просто гине, а було ж літо, чи ні. То є раз.
І ще - в розповсюджені будь-якої інфекції існує циклічність, тобто, спади й підйоми. В цей період, літній, був спад, трохи передихнули, розслабились, а тепер маємо нову хвилю. мало того, з новими штамами.
До речі, треба бути ну реально повним ідіотом, щоб того всього не чути і не розуміти. як там в тебе на рахунок того, ідіотизму, тобто? Не муляє?
P.S. Сьогоднішня статистика. Серед госпіталізованих 96-98% невакцинованих. Серед померлих - 100%. Просто статистика, а ти думай, якщо звичайно, не клінічний ідіот.
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09.10.2021 09:56 Відповісти
А че сразу не 146 процентов?у нас в больнице много лежит с побочкой но их никто в статистику не пишет
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09.10.2021 10:19 Відповісти
Ще раз відповідаю він в Раші відсиджувався
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09.10.2021 10:01 Відповісти
Ясно....
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09.10.2021 10:13 Відповісти
Ти не бачив статистики, що все літо в Україні кількість захворівших на ковід нижче 10 тис не падала? То подивись
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
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09.10.2021 10:04 Відповісти
Кількість померлих теж не падала?
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09.10.2021 10:10 Відповісти
Я посилання кому давав? Що, у антиваксерів зір дуже поганий? Ну, в приципі, це логічно, ви ж хворіли багато...
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09.10.2021 10:31 Відповісти
Ну так че не было паники и не орали на каждом канале?
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09.10.2021 10:21 Відповісти
Вопросы, начинающиеся на "Ну так че" посылайте в ЧЕлябинск.
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09.10.2021 10:43 Відповісти
Отдыхал на курортах, и в закрытых школах. Вернулись с морей, и открылись школы. Посмотрите на детскую статистику.
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09.10.2021 10:14 Відповісти
5 місяців всі були на морях, і повернулись тільки тепер?
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09.10.2021 11:40 Відповісти
Неужели не понятно, так всегда было и с обычными ОРЗ и гриппом - летом их практически не было из-за обилия тепла и солнечных лучей. А ближе к зиме всё и начиналось (
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09.10.2021 15:03 Відповісти
https://www.ukr.net/news/details/covid19/87554275.html
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09.10.2021 08:57 Відповісти
Учёные Pfizer в скрытом видео говорят, что естественный иммунитет, лучше, чем вакцинация COVID-19

але..

як рядовому громадянину зрозуміти,що у нього імунітет саме на Ковід(всі штами),а не здохне, визначаючи це в реанімації!?

Ольгінські бл..ді!Коли нарешті ви "попуститесь"!?
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09.10.2021 09:18 Відповісти
Тест на антитіла здати релігія не дозволяє???
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09.10.2021 09:20 Відповісти
антитіла від якого штаму?
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09.10.2021 09:23 Відповісти
Від того, від якого і вакцина....
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09.10.2021 09:25 Відповісти
А прививка от чего?????
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09.10.2021 09:33 Відповісти
ДОПОМАГАЄ-ЗНАЧИТЬ ВАКЦИНА. 822574
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09.10.2021 09:37 Відповісти
"Естественный иммунитет от инфекции будет производить антитела к множеству белков, которыми обладает вирус, тогда как в ответ на вакцину организм будет производить антитела только на тот белок, который был введен. Таким образом вакцина содержит единственный белок, который попадает в организм, - спайковый. Поэтому после вакцины у нас есть только антитела к спайк-белку, тогда как после естественной инфекции у нас есть антитела к нескольким белкам",

Отметим, что ИФА-тест на антитела является единственным способом определить наличие иммунитета к COVID-19 как после перенесенной болезни, так и в результате вакцинации. Главное, чтобы https://www.unn.com.ua/ru/news/1927233-u-vidomogo-************-virobnika-testiv-na-covid-19-diaprof-med-pidtverdili-vidpovidnist-vimogam-yes тест имел соответствующую сертификацию.
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09.10.2021 09:40 Відповісти
Учи матчасть. Вакцина Короновак дает антитела ко всем запчастям вируса (в т.ч. и внутренним, что только мешает организму бороться). И эффективность такой вакцины ниже, чем у Пфайзера или Модерны.
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09.10.2021 11:11 Відповісти
О даааа, только многие страны приостановили и приостанавливают вакцинацию Модерной)
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09.10.2021 11:24 Відповісти
В поликлиниках мвд и сбу прививают только короноваком. С чего бы?🤔. Не верите, можете уточнить
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09.10.2021 11:26 Відповісти
Учи матчасть. Пфайзер и Модерна иногда приводят к перикардиту у мужчин до 30 лет. Вас удивляет, что в СБУ и МВД много таких мужчин?
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09.10.2021 11:38 Відповісти
Меня уже ничего не удивляет. Розыгрыш призов среди вакцинируемых. Вакцинация на рынках, трц и почтах. Осталось только в общественных туалетах и на улицах отлавливать)
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09.10.2021 11:41 Відповісти
Оставьте Ваши девичьи фантазии, Алиса. Если кто-то в туалете на Вас охотиться и будет, то вводить он Вам будет не вакцину.
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09.10.2021 11:46 Відповісти
естественного иммунитета у украинцев НЕТ, как и секса в СССР не было
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09.10.2021 09:30 Відповісти
бл..дь,

ЯКИЙ ПРИРОДНІЙ ІМУНІТЕТ НА СКОРІШЕ ВСЬОГО СТВОРЕНУ КАЦАПАМИ("ВЕКТОР") НОВУ БАКТЕРІОЛОГІЧНУ ЗБРОЮ?
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09.10.2021 09:36 Відповісти
https://voxukraine.org/fejk-pandemiyi-ispanki-ne-bulo-lyudi-pomirali-vid-masovoyi-vaktsinatsiyi/ https://voxukraine.org/fejk-pandemiyi-ispanki-ne-bulo-lyudi-pomirali-vid-masovoyi-vaktsinatsiyi/

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09.10.2021 09:17 Відповісти
Ці смерті не були спричинені вакцинацією. Під час пандемії іспанки https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/1918-pandemic-h1n1.html не було вакцини, тому від неї не могли загинути люди. Першу вакцину від грипу в США https://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/pandemic-timeline-1930-and-beyond.htm#:~:text=1940s%3A%20Thomas%20Francis%2C%20Jr.,produce%20most%20flu%20vaccines%20today виготовили лише в 1940 році.

теж перша думка була,читаючи цей фейк.

теперішнє покоління юзерів просто з "пустими файлами" по елементарній історії науки та Людства,.

і без Гугла вони ..уй скажуть хто такий Луї Пастер..(
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09.10.2021 09:22 Відповісти
Для впоротих антивакцинаторів, які хочуть отримати природній імунітет, а не вацинуватись - 4,55 млн. померлих під час пандемії Ковіду на сьогодні також того хотіли. Бажаєте поповнити той список?
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09.10.2021 10:03 Відповісти
неудачные примеры..
если бы придумали хоть какую-то вакцину от онкологии , люди в очередях бы ночевали в пункты вакцинации ...
онкология не передаётся воздушно-капельным путём и через контакт...
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09.10.2021 10:31 Відповісти
А это не примеры, это жизнь. Жизнь больных людей, на которых нашему государству просто начхать. У
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09.10.2021 12:13 Відповісти
Ну, тогда отменяйте борьбу с туберкулезом, диабетом и онкологией. Так по Вашей логике?
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09.10.2021 10:55 Відповісти
6 миллионов не хотели, чтобы их поразила за это время молния. И шо?
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09.10.2021 10:12 Відповісти
В настоящее время в мире ежегодно заболевают туберкулезом более 10 миллионов человек, более миллиона из них умирает, смертность от туберкулеза составляет около 14%. Туберкулез остается ведущей причиной смертности от инфекционных заболеваний в мире, опережая ВИЧ/СПИД и COVID-19. г.
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09.10.2021 10:12 Відповісти
От туберкулеза в Украине за год умирает 3400-3500 человек. А от ковида на 30 тысяч в год (В этом году есть шанс серьезно превысить это число)
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09.10.2021 10:37 Відповісти
"Это другое", та й про епідемію СНіДу вже забули....
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09.10.2021 10:12 Відповісти
Ну почему же? Проваксеры уже испытывают м-РНК вакцину от ВИЧ, а антиваксеры продолжают попытки выработать к ВИЧ природный иммунитет.
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09.10.2021 11:41 Відповісти
Проснись. БЦЖ всем еще в роддоме делают.
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09.10.2021 10:41 Відповісти
И это данные на утро СУББОТЫ... А что мы запоем утром во вторник???
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09.10.2021 11:08 Відповісти
Ни коллективный иммунитет ни вацинация не влияют на статистику смертности. Как госплан.
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09.10.2021 11:27 Відповісти
Шо интересно - медикам можно вакцинироваться по желанию. Почему? Либо у них поголовный иммунитет, либо вакцина опаснее, чем само ковидло
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09.10.2021 13:45 Відповісти
Я против украинских вакцин. Херь какую то завезли. Не понятно где 4 месяца хранили. Вообще много очень вопросов. Вообще что колят. По иммунитету хренячит вакцина. Если хотите уколоться смотрите срок годности. Если не хотите к медсестре все вопросы
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10.10.2021 06:00 Відповісти
Тихий геноцид, те кто принимает решения тупо нех не делают. Сокращают население до 20 миллионов. В этом году тысяч 700 умрет и 300 выедет
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10.10.2021 06:03 Відповісти
Смотрите Статистику в Израиле. Где 100% вакцинация. Хуже чем в Украине. Да и вообще я этой статистике не доверяю. Есть такое подозрение что власть в Украине готовит локдаун для успокоения недовольных в случае ухудшения экономической ситуации в Украине.
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10.10.2021 17:13 Відповісти
А вообще знаю средство от короновируса. Испытал на себе и всех родственниках. Помогает. Раньше в комментариях писал его. А Счас думаю что эта инфа Дорого стоит чтоб ее распространять вот так за просто так . Да впрочем мне ни кто не верит.
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10.10.2021 17:23 Відповісти
 
 