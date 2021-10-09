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Російські окупанти розміщують "Гради" та гаубиці в житлових районах на Донбасі, - ОБСЄ

Російські окупанти розміщують

Російсько-окупаційні війська розміщують військову техніку в житлових районах Донбасу. Її помітили спостерігачі місії ОБСЄ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у звіті СММ ОБСЄ за 8 жовтня.

ОБСЄ зафіксувала озброєння, розміщене в порушення ліній відведення на непідконтрольних територіях Донбасу: 1 гаубицю, 1 протитанкову гармату і 2 реактивні системи залпового вогню у двох житлових кварталах.

Зокрема, в житловому районі Луганська патруль ОБСЄ помітив одну буксировану гаубицю 122-го калібру ("Жаба") і протитанкову гармату 120-го калібру ("Рапіра"). Крім того, в житловому районі н. п. Катеринівка бойовики розмістили 2 реактивні системи залпового вогню "Град" 122-го калібру.

Також вказують на ознаки військової присутності і присутності військового типу в зоні безпеки. У Луганській області ОБСЄ зафіксувала 1 бронетранспортер (БТР-80). Його бойовики розмістили також у житловому кварталі окупованого Луганська.

Читайте також: Росія - не "посередник" у війні на Донбасі, - місія ЄС в ОБСЄ
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Топ коментарі
+9
Тут нового ничего нет! Они всегда за мирное население прячутся
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09.10.2021 08:54
+8
На випадок початку повномасштабного конфлікту ці гаубиці і гради потрібно зносити разом з місцевими лугандонівцями.Кричати ***** ввєді войска вони осмілювались,а гнати цих тварин з під своїх будинків у них духу не вистачає.
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09.10.2021 09:12
+5
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09.10.2021 10:14
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Тут нового ничего нет! Они всегда за мирное население прячутся
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09.10.2021 08:54 Відповісти
Оце новина так новина....
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09.10.2021 08:57 Відповісти
Зате ж бандер нема.
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09.10.2021 09:00 Відповісти
...а до 2014 там були одні суцільні бандери...русскіє люді з під підлоги лише по ночах вилазили...
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09.10.2021 09:12 Відповісти
та не може бути? нарешті побачили- шори їм познімали?
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09.10.2021 09:09 Відповісти
На випадок початку повномасштабного конфлікту ці гаубиці і гради потрібно зносити разом з місцевими лугандонівцями.Кричати ***** ввєді войска вони осмілювались,а гнати цих тварин з під своїх будинків у них духу не вистачає.
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09.10.2021 09:12 Відповісти
1. Не 120(122)-го калибра, а калибром 120мм(122мм)
2. Рапира - 100мм, а не 120

"Иногда лучше жевать, чем говорить" ...
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09.10.2021 09:24 Відповісти
Люто плюсую!
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09.10.2021 10:06 Відповісти
кацапы всегда толпой непричемных воюют - ихний маразматик даже не скрывал етого
"мы пойдем не впереди а позади женщин и детей" - и пусть они (Украина) тока посмеют стрельнуть...
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09.10.2021 09:48 Відповісти
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09.10.2021 10:14 Відповісти
не актуально, если ***** будет стрелять со школ, детских садиков - пусть ВСУ попробуют не стрелять !
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09.10.2021 13:08 Відповісти
Все йде по *********** вказівках (пам"ятаєте?). Попереду його засраного від жаху війска виставляються жінки і діти. А воно разом зі своїми пропагандонами на весь світ трубить,що армія підерефії є самою хороброю і людолюбивою армією у світі, ну вже такою лояльною до мирного населення, що аж хочеться подивитись на пам"ятник солдату із врятованою дівчинкою на руках,що стоїть у Німеччині. Засранці засранські,ото добре,що представники ОБСЄ "засікли" їх у житлових кварталах НП,нехай увесь світ дізнається про "хоробрість" ************.
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09.10.2021 10:29 Відповісти
Ето уже НЕ жильіе дома, ето укрепрайон- его надо уничтожить...
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09.10.2021 10:57 Відповісти
Ну если будет полномасштабное наступление, то пусть не обижаются, будем истреблять кацапских животных вместе с мирным населением, а что еще остаётся?? И никто нас не имеет права осуждать за это, тем более мавзолейные сепары и пропагандоны, когда Рабссия делала то же самое в Чечне. Во время второй чеченской войны, чтоб восстановить там свою власть, рашка пол чеченской республики расхерячила и никто не заморачивался по поводу жертв среди мирного населения, а их было свыше 70 тысяч!! Более того, рашка военной агрессией забрала себе территорию, которая ей не принадлежала, а Украина отстаивает свою законную территорию!!
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09.10.2021 16:43 Відповісти
угу, на словах все герои истребляторы, а по факту крым без единого выстрела отдали, а потом очереди стояли паспорта получать и даже партизанить никто не пытался
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09.10.2021 21:14 Відповісти
То что очереди стояли, это ты преувиличиваешь. Людей под дулами автоматов гнали на фейковый референдум
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10.10.2021 02:17 Відповісти
Червона армія ніколи не заморочувалась мирняком і населеними пунктами - стирали артилерією і бомбили не тільки при розташуванні озброєння, а й при розміщенні солдат противника, або навіть при можливості розміщення солдат противника. А деколи і взагалі без усяких причин.
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11.10.2021 11:23 Відповісти
 
 