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Боротьба з COVID-19: за добу в Україні вакцинували майже 150 тисяч осіб

За п'ятницю, 8 жовтня, в Україні 148 735 осіб було вакциновано проти коронавірусу COVID-19. Одну дозу отримали 73 961 людина, повністю імунізовано 74 774 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Упродовж доби працювали 962 мобільні бригади, 3 153 пункти щеплення, 350 центрів вакцинації.

Боротьба з COVID-19: за добу в Україні вакцинували майже 150 тисяч осіб 01

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 495 413 людей, із них отримали одну дозу 7 495 411 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 6 083 379 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 578 790 щеплень.

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а на родине антиваксеров - ноль
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09.10.2021 10:03 Відповісти
Что там за родина антиваксеров? Северная Снигерия?
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09.10.2021 13:39 Відповісти
Ни коллективный иммунитет, ни вакцинация не влияют на статистику смертности. Чюдо пандемия.
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09.10.2021 11:17 Відповісти
И от ковидла мрут и от вакцинации мрут. Да что ж такое?
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09.10.2021 13:48 Відповісти
 
 