Боротьба з COVID-19: за добу в Україні вакцинували майже 150 тисяч осіб

За п'ятницю, 8 жовтня, в Україні 148 735 осіб було вакциновано проти коронавірусу COVID-19. Одну дозу отримали 73 961 людина, повністю імунізовано 74 774 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Упродовж доби працювали 962 мобільні бригади, 3 153 пункти щеплення, 350 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 495 413 людей, із них отримали одну дозу 7 495 411 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 6 083 379 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 578 790 щеплень.

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