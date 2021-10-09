Боротьба з COVID-19: за добу в Україні вакцинували майже 150 тисяч осіб
За п'ятницю, 8 жовтня, в Україні 148 735 осіб було вакциновано проти коронавірусу COVID-19. Одну дозу отримали 73 961 людина, повністю імунізовано 74 774 особи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Упродовж доби працювали 962 мобільні бригади, 3 153 пункти щеплення, 350 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 495 413 людей, із них отримали одну дозу 7 495 411 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 6 083 379 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 578 790 щеплень.
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Luca Ima
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