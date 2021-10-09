Bellingcat став "іноземним агентом" в Росії. До списку потрапили ще дві організації та сім журналістів

Міністерство юстиції Російської Федерації включило розслідувальний проєкт Bellingcat до реєстру засобів масової інформації, які є "іноземними агентами".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це свідчать оновлені дані на сайті відомства.

Bellingcat, на відміну від більшості інших "іноземних агентів", не має ні юридичної, ні фізичної присутності в Росії, йдеться у заяві проєкту, опублікованій у фейсбуці 8 жовтня.

"Метою внесення Bellingcat, ймовірно, є спроба обмежити можливості російських ЗМІ цитувати наші розслідування і поширювати наші висновки серед своєї аудиторії, що ще більше обмежує свободу преси в Росії", - сказано в повідомленні.

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Крім Bellingcat, до реєстру потрапили компанія-засновник видання "Кавказький вузол" (МЕМО) і компанія-власник видання M.News (Mason G.E.S. Anonymous Foundation).

Серед фізичних осіб у список "іноагентів" потрапили директорка "Центру захисту прав ЗМІ" Галина Арапова, а також еколог, координатор коаліції "Ріки без кордонів" Євген Симонов. Він – онук поета і письменника Костянтина Симонова.

Крім того, реєстр поповнило ще семеро журналістів:

Тетяна Вольтська ("Радіо Свобода");

Катерина Клепіковська ("Север.Реалии");

Данило Сотников ("Дождь", співпрацював із "небажаною" організацією у РФ – виданням "Проєкт");

Андрій Захаров ("Російська служба BBC", співпрацював із "Проєктом");

Єлизавета Сурначова ("Настоящее время", ексзаступниця головного редактора "Проєкта");

Олена Соловйова ("Север.Реалии");

Роман Перл ("Настоящее время").

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Нагадаємо, закон про іноземних агентів ухвалили в Росії у 2012 році. Будь-яка некомерційна організація або громадський рух можуть бути внесені до переліку агентів, якщо вони отримують фінансову підтримку з-за кордону і ведуть політичну діяльність. Критерії, за якими визначається така діяльність, у законі чітко не визначені.

Організації, що потрапили в реєстр, мають періодично звітувати про свою фінансову діяльність, а також зазначати в інтернеті і у всіх публікаціях у ЗМІ, що вони є "іноземним агентом". Порушення можуть призвести до мільйонних штрафів.

У листопаді 2017 року у Росії ухвалили закон, який дозволяє визнавати "іноземними агентами" засоби масової інформації, які отримують фінансування з-за кордону.

У Росії "іноземним агентом" також можуть визнати фізичну особу, яка поширює матеріали ЗМІ-іноагентів або бере участь в їхньому створенні, а також отримує гроші або майно з-за кордону або від російських юридичних осіб, які фінансуються з іноземних джерел.

Наразі до реєстру ЗМІ-"іноагентів" внесено 85 осіб і організації, серед ЗМІ - "Голос Америки", "Радіо Свобода", "Крим.Реалії", "Настоящее время", "Медуза".

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