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Шабунін (522)

Єрмакові члени комісії з обрання керівника САП зірвали ключовий етап конкурсу, - Шабунін

Єрмакові члени комісії з обрання керівника САП зірвали ключовий етап конкурсу, - Шабунін

Засідання комісії, яка мала обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не відбулося у суботу, 9 жовтня, через відсутність кворуму.

Про це глава правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін пише на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що у четвер в Україні була Робін Данніген - провідна дипломатк у команді Блінкена, яка відповідає за Європу та Євразію. Вона акцентувала увагу ОП на критичності виконання зобов'язань, взятих Зеленським у спільному з Байденом листі.

"А першим пунктом графіку у цьому листі - САП. Українська влада на найвищому рівні пообіцяла, що все буде тіп-топ", - пише Шабунін, зазначаючи, що Данніген зі свого боку підтвердила готовність американців виконувати свою частину зобов'язань.

"Сьогодні - на другий день після її від'їзду - Єрмакові члени комісії (вибрані Радою) зірвали ключовий етап конкурсу - практичне завдання. Не з’явилися контрольовані ОП члени: Олена Бусол, Андрій Гуджал, Євген Соболь

Читайте також: "Сьогодні стане зрозуміла ціна публічних обіцянок президента", - Шабунін про засідання Конкурсної комісії з добору керівника САП

Дату практичного завдання комісія визначила заздалегідь, була зроблена купа протокольної і підготовчої роботи, приїхали обидва фіналісти...

Я не знаю, який план у Зеленського, але у США це буде сприйнято як свідомий і продуманий плювок в обличчя Блінкену особисто. Про що державний секретар США точно розповість Байдену, коли будуть ухвалювати якесь важливе рішення щодо України", - вважає Шабунін.

На його думку, зрив конкурсу з обрання керівника САП стане відправною точкою критичних проблем у відносинах із США.

"І справа не в САП. Справа в неспроможності президента України дотримуватися власних зобов’язань.
Цю неспроможність, до речі, бачить не тільки американський істеблішмент. Її бачать еліти всіх провідних столиць світу.

Хто захоче мати серйозні справи з президентом, нездатним дотримуватися власних зобов'язань?
І не має значення, чи зрив конкурсу САП - це самодіяльність Єрмака/Татарова, чи вказівка Зеленського. Відповідальність на президенті особисто", - написав Шабунін.

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Топ коментарі
+53
Зеленский сознательно разрывакт отношения с США. Ему намного ближе быть генерал-губернатором Малороссийского округа **********
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09.10.2021 11:22
+49
у зе-крыс паническая возня...там офшоры у главнюка, тут номер с шофером-шефира тухлый, здесь стремно "отминусовали одного врага" как мукнула третьякова и разумкова выпихнули по сомнительным причинам... а еще ж "вагнергейт" никто не отменял...
опять же ))) не очень получается приплести до всего этого Порошенко))))...
оспади!!!! как жеж заболбал этот **** цирк воровской !!!!
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09.10.2021 11:32
+47
Только у самых упоротых зебилов остались какие-то непонимания, кто такой зеофшорник.
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09.10.2021 11:19
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Только у самых упоротых зебилов остались какие-то непонимания, кто такой зеофшорник.
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09.10.2021 11:19 Відповісти
Єрмаковські, шабінінські... А проукраїнські члени комісії там взагалі Є?
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09.10.2021 11:54 Відповісти
а коли були - в які часи
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09.10.2021 12:01 Відповісти
Олена Бусол, Андрій Гуджал, Євген Соболь... у всіх них якісь твапинні, пташині прізвища...
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09.10.2021 12:39 Відповісти
І це ж на фоні "вагнергейту", офшорного скандалу, економічної кризи...??? Це що ж, спеціально все роблять, самі ж підривають ситуацію із середини, новітні "Кольчуги" і сценарій як по Кучмі , але напевно скоро вже дограються до "Зелю геть...?"Прокатіт"...?Є приказка " Від любові до ненависті один крок...!"
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10.10.2021 06:48 Відповісти
Зелупа 🤡🤢 заявлял ,что д'Ермаку он «полностью доверяет и уйдут они только вместе '
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10.10.2021 07:53 Відповісти
Зеленский сознательно разрывакт отношения с США. Ему намного ближе быть генерал-губернатором Малороссийского округа **********
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09.10.2021 11:22 Відповісти
Так оно и есть.
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09.10.2021 11:23 Відповісти
100 %
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09.10.2021 11:42 Відповісти
Ермак - российский агент "Козырь". Он с Демченко выполняет задание Кремля разорвать отношения с США и развернуть Украину в сторону РФ. А в Украине установить диктатуру Зеленского-Ермака.
Как на Майдане их полиция била людей за плакат "Коломойского - под санкции" мы вчера видели. Готовят в Украине вторую Беларусь в союзе с РФ.
Согласится ли украинский народ встать на колени перед Ермаком-Путиным?
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09.10.2021 13:40 Відповісти
Блин да что вы все вцепились в Ермака? Да он кацапский агент, но
президент резидент то ЗЕЛЯ, вот про что нужно говорить - нет не говорить, а КРИЧАТЬ
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09.10.2021 18:47 Відповісти
А Зеленский - пустое место, марионетка Коломойского и Ермака, не вылазит из наркосостояния из-за страха опубликования коломойских - российских - американских компроматов на него.
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09.10.2021 22:25 Відповісти
ЭТО ФАКТ ! Почему так вяло реагируют ветераны и оппозиция с интеллигенцией ??? Сплошная констатация ОЧЕВИДНОГО - внутренняя оккупаци
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10.10.2021 07:57 Відповісти
Как думаешь для чего наши Европейские партнеры создали у нас кучу этих Аникорупційних органів? Чтобы бороться с корупцией? Задумайся.
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09.10.2021 16:49 Відповісти
І це ж на фоні "вагнергейту", офшорного скандалу, економічної кризи...??? Це що ж, спеціально все роблять, самі ж підривають ситуацію із середини, новітні "Кольчуги" і сценарій як по Кучмі , але напевно скоро вже дограються до "Зелю геть...?"Прокатіт"...?Є приказка " Від любові до ненависті один крок...!"
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10.10.2021 06:49 Відповісти
головне - володарювати . тому влада - безмежна влада - небезпечна і для тих хто живе при цій владі і тим хто її використовує - втрачають розум.
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10.10.2021 09:31 Відповісти
Що дебіли, всі назначаються по відкритим конкурсам?
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09.10.2021 11:23 Відповісти
у зе-крыс паническая возня...там офшоры у главнюка, тут номер с шофером-шефира тухлый, здесь стремно "отминусовали одного врага" как мукнула третьякова и разумкова выпихнули по сомнительным причинам... а еще ж "вагнергейт" никто не отменял...
опять же ))) не очень получается приплести до всего этого Порошенко))))...
оспади!!!! как жеж заболбал этот **** цирк воровской !!!!
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09.10.2021 11:32 Відповісти
Зато без барыги!(с)
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09.10.2021 11:33 Відповісти
Если Украина переживет эту, практически поголовную, тупость нарида, как вы думаете, чьей кожей должно быть обтянуто кресло следующего президента?
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09.10.2021 11:38 Відповісти
Каламойского.... не?
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09.10.2021 18:53 Відповісти
Тут несколько вариантов: например, гауляйтер ермак в кресле из шкуры слитого зюзи... Я бы выступил за шкуру уголовника кучмы...
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09.10.2021 18:58 Відповісти
Кучма уже неактуально, сейчас интересен дуэт, кукловод Ко и его марионетка Зе.
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09.10.2021 19:18 Відповісти
Пока эта гнида жива, очищение Украины должно начинать с него.
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09.10.2021 20:02 Відповісти
А тогда, почему не с Кравчука?
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09.10.2021 20:43 Відповісти
Потому, что судить надо по делам.
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09.10.2021 21:20 Відповісти
Приоритетно!
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10.10.2021 16:45 Відповісти
а яку з обіцянок виконав зелупа?
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09.10.2021 11:44 Відповісти
Головну, з ним не поскучаєш. Одні маски-що.
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09.10.2021 11:55 Відповісти
І ще одну
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09.10.2021 12:33 Відповісти
Нарик 🤡🤢👿👹************ , а выборц его - дегенераты🤮🤮🤮
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09.10.2021 14:19 Відповісти
Як яку?!!! Постійно в очі ***** дивиться! Там же кінець війни...
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10.10.2021 16:47 Відповісти
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09.10.2021 11:52 Відповісти
Дело в несостоятельности припиЗЕдента Украины на всю голову, придерживаться собственных обязательств. Оно в угаре 24х7.
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09.10.2021 12:25 Відповісти
офшорный клоун вместе со своим шапито умышленно рвут связи с ЕС и США, потому что клоунский вектор развития страны - быть колонией парашии, ведь тогда можно беспредельно грабить страну и нуланд будет не указ
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09.10.2021 12:33 Відповісти
Зеленский проводит время в общении с украинским исполнительным директором Китайской торговой ассоциации неким Русланом Осипенко. Тот объясняет ему "как хорошо живут друзья Поднебесной" С ним в паре Альфред Праус из Австрии, собственник ГО "РК "КИЇВ ІНТЕРНЕШНЛ БІЗНЕС"

Решил Зеля-Ермак продавать Украину Китаю-России?!
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09.10.2021 15:25 Відповісти
дикий вой на шЫколадных болотах.... А шо собственно произошло?????
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09.10.2021 13:25 Відповісти
Краще "вой", чім зелена діарея!
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10.10.2021 16:51 Відповісти
На тертій рік Єрмаків Шабунін рискнув сказати про його деструктивний вплив та вагу... Ая к добре підгавкував владі на каналах Пінчука, коли розвалювали КС...
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09.10.2021 13:29 Відповісти
Пришло время уже как-то действовать - ведь видно, что сдают Украину Путину.
Завтра в Киеве собираются люди, чтобы ехать Автомайданом к Зеленскому. Когда-то также ездили к Януковичу.
Тогда дали возможность всем подонкам убежать в РФ. АнтиМайдан вернулся и вместе с врагом добивают Украину.
Дан урок всем нам на будущее - раненого врага надо добивать окончательно, а то потом он вернется и убьет тебя.
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09.10.2021 13:52 Відповісти
ермак это медведчук
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09.10.2021 14:31 Відповісти
И даже хуже
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10.10.2021 08:03 Відповісти
Блазень провокує Захід лишити Україну підтримки , щоб потім сказати : " вони нас не підтримують" та повернутися до Рф та Китаю.Поки що на Заході підтримують Україну та відрізняють не адектні дії Зе. Та чи надовго їм вистачить терпіння - не відомо.
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09.10.2021 14:44 Відповісти
Пока во власть не прийдут украинцы-фронтовики - ничего не изменится.
А гешефтмахеры с типа паРашинскими фамилиями - губят страну!!!
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09.10.2021 15:16 Відповісти
Єтаваніможетбить! Вифсеврете! Авидокажите!
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09.10.2021 15:20 Відповісти
Нещодавно, буквально на цьому тижні, Шабунін нахвалював нашу владу.
Шо сі сталось ?
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09.10.2021 15:28 Відповісти
Шабунін, ти сам себе "убІл об стЄну".... ваші білі пОльта людей вже за...бали.. гутапЄрчЄві ви ненаші - а тупо бізнесмени на довєріЇ...(
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09.10.2021 16:17 Відповісти
https://www.google.com/search?client=avast-a-3&sxsrf=AOaemvIazOgQTU5KzoSuOYVSt0LwVOiCSw:1633736451201&q=%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiX7tHG_rvzAhUL_CoKHc_nDJ4QkeECKAB6BAgBEDY недоразумение , которое носит титул "Президент Украины" , не может бросить свою няньку ермака-Козыря. которая фактически управляет государством. Если нянька сказала: "Не будет конкурса", значит его не будет. У няньки хозяева серьезные, с ядерной кнопкой. А без няньки и его соски, https://www.google.com/search?client=avast-a-3&sxsrf=AOaemvIazOgQTU5KzoSuOYVSt0LwVOiCSw:1633736451201&q=%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiX7tHG_rvzAhUL_CoKHc_nDJ4QkeECKAB6BAgBEDY недоразумение не представляет себе жизни, такой уж у нас ПреЗЕдент.
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09.10.2021 19:36 Відповісти
**********, а выбравшие его и поддерживающие до сих пор - в плохом смысле п………
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10.10.2021 08:09 Відповісти
Офшорные крысы реформируют страну аж гай шумит))))))
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09.10.2021 21:28 Відповісти
Эта "несостоятельность" - не дурость. Это часть стратегии по уничтожению имиджа УКраины в Европе .... Ведь это манкирование просьбами Европы-США проходит под вопли "да мы всё делаем.. а они нас не любят" читайте: пора смотреть в глаза х**лу... Оно нас любит...
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09.10.2021 21:47 Відповісти
Не переживай ты так сильно,приедет Зеля в Израиль встанет под флаг со звездой Давида и на выдохе скажет "Ну вот я и дома".Вы его с радостью примете,потому что с ним будет большая куча шекелей.
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09.10.2021 22:03 Відповісти
Ермак - это гнида, которая системно работает на врага.
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09.10.2021 23:32 Відповісти
Єрмак співробітник розвідки ГУР МО РФ, а президент наш нееееее
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09.10.2021 23:45 Відповісти
И почему мы до сих пор не в НАТО?
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10.10.2021 10:17 Відповісти
Зкацаплених агентів видають їх дії в Україні!!!
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10.10.2021 12:00 Відповісти
Шабуняяяя !! і хто "барига".??
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10.10.2021 12:04 Відповісти
Скоро клоун буде для Заходу як Кучма - просто не помічатимутт.
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10.10.2021 17:12 Відповісти
Гнусавый:"Я вам ничего не должен".
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11.10.2021 08:16 Відповісти
 
 