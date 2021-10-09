Єрмакові члени комісії з обрання керівника САП зірвали ключовий етап конкурсу, - Шабунін
Засідання комісії, яка мала обрати керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не відбулося у суботу, 9 жовтня, через відсутність кворуму.
Про це глава правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін пише на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що у четвер в Україні була Робін Данніген - провідна дипломатк у команді Блінкена, яка відповідає за Європу та Євразію. Вона акцентувала увагу ОП на критичності виконання зобов'язань, взятих Зеленським у спільному з Байденом листі.
"А першим пунктом графіку у цьому листі - САП. Українська влада на найвищому рівні пообіцяла, що все буде тіп-топ", - пише Шабунін, зазначаючи, що Данніген зі свого боку підтвердила готовність американців виконувати свою частину зобов'язань.
"Сьогодні - на другий день після її від'їзду - Єрмакові члени комісії (вибрані Радою) зірвали ключовий етап конкурсу - практичне завдання. Не з’явилися контрольовані ОП члени: Олена Бусол, Андрій Гуджал, Євген Соболь
Дату практичного завдання комісія визначила заздалегідь, була зроблена купа протокольної і підготовчої роботи, приїхали обидва фіналісти...
Я не знаю, який план у Зеленського, але у США це буде сприйнято як свідомий і продуманий плювок в обличчя Блінкену особисто. Про що державний секретар США точно розповість Байдену, коли будуть ухвалювати якесь важливе рішення щодо України", - вважає Шабунін.
На його думку, зрив конкурсу з обрання керівника САП стане відправною точкою критичних проблем у відносинах із США.
"І справа не в САП. Справа в неспроможності президента України дотримуватися власних зобов’язань.
Цю неспроможність, до речі, бачить не тільки американський істеблішмент. Її бачать еліти всіх провідних столиць світу.
Хто захоче мати серйозні справи з президентом, нездатним дотримуватися власних зобов'язань?
І не має значення, чи зрив конкурсу САП - це самодіяльність Єрмака/Татарова, чи вказівка Зеленського. Відповідальність на президенті особисто", - написав Шабунін.
Будь ласка, зачекайте...
Как на Майдане их полиция била людей за плакат "Коломойского - под санкции" мы вчера видели. Готовят в Украине вторую Беларусь в союзе с РФ.
Согласится ли украинский народ встать на колени перед Ермаком-Путиным?
президентрезидент то ЗЕЛЯ, вот про что нужно говорить - нет не говорить, а КРИЧАТЬ
опять же ))) не очень получается приплести до всего этого Порошенко))))...
оспади!!!! как жеж заболбал этот **** цирк воровской !!!!
Решил Зеля-Ермак продавать Украину Китаю-России?!
Завтра в Киеве собираются люди, чтобы ехать Автомайданом к Зеленскому. Когда-то также ездили к Януковичу.
Тогда дали возможность всем подонкам убежать в РФ. АнтиМайдан вернулся и вместе с врагом добивают Украину.
Дан урок всем нам на будущее - раненого врага надо добивать окончательно, а то потом он вернется и убьет тебя.
А гешефтмахеры с типа паРашинскими фамилиями - губят страну!!!
Шо сі сталось ?