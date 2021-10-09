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ОБСЄ (3480) Цимбалюк Євгеній (50)

Політично ми переграємо Росію на полі ОБСЄ, - посол Києва в організації Цимбалюк

Політично ми переграємо Росію на полі ОБСЄ, - посол Києва в організації Цимбалюк

Міжнародне коло підтримки довкола України посилилося після оголошення вимог до Росії в межах Віденського документа ОБСЄ, і політично Україна переграє Росію в ОБСЄ, заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії.

Цимбалюк пояснив, якими мають бути наступні кроки в ОБСЄ після виступу України: Росія має дати пояснення ОБСЄ щодо 19 батальйонно-тактичних груп, які вона залишила на кордоні з Україною після навчань "Захід-2021", та відреагувати на рекомендації постійних органів організації.

"Росія проігнорувала першу зустріч, на якій ми вимагали пояснень. Вона має також відреагувати на рекомендації, які були висунуті на спільному засіданні Постійної ради і Форуму з безпекової співпраці (органи ОБСЄ. – Ред.), але, на жаль, цей механізм не має каральної дії. Якщо Росія скаже: "У нас там допорогові значення військ", - хоча ідеться про сотні тисяч, прямого ефекту, на перший погляд, і немає. Але не треба забувати, що коли ми здійснюємо всі ці кроки, відбувається консолідація міжнародної підтримки навколо України", – сказав Цимбалюк.

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Попри те, що ОБСЄ є консенсусною організацією, де Росія може заблокувати будь-яке рішення, цей крок України дієвий, вважає Цимбалюк.

"Вперше у засіданні, де ми хотіли отримати пояснення від Росії, взяла участь низка інших делегацій. Також виступали навіть ті, хто зазвичай не виступає, – представники Європейського Союзу, тобто додаткові партнери, які зазвичай зберігають нейтральну позицію. Вони вимагали від Росії пояснень і вносили пропозиції щодо реагування на цю ситуацію, наприклад, провести додаткові інспекції. Для нас важливо, що міжнародне коло підтримки України після цих кроків значно посилилося. Інструкції, які дипломати надсилали з Відня своїм національним урядам, спричинили продовження і посилення санкцій. Вони закладають позиції для продовження тиску на Російську Федерацію. Політично ми переграємо Росію на полі ОБСЄ", - заявив посол.

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Топ коментарі
+4
Азербайджан так 30 лет игрался с еврокомиссарами и Минскими угодами, пока не выкинул этих игрунов на мороз.
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09.10.2021 11:23
+4
Це все лише балачки.
Реальні успіхи на всіх фронтах були за минулої влади.
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09.10.2021 12:22
+3
Забористый кокс у зесрани однако
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09.10.2021 12:44
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Азербайджан так 30 лет игрался с еврокомиссарами и Минскими угодами, пока не выкинул этих игрунов на мороз.
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09.10.2021 11:23 Відповісти
турки все сделали. а азери статисты
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09.10.2021 11:26 Відповісти
Знаю трёх Цымбалюков и все фантастические люди. Что-то в этой фамилии есть. Может президента среди Цымбалюков выбирать?
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09.10.2021 11:37 Відповісти
Дипломатичні відносини це козир зелених покидьків....просрали все.
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09.10.2021 12:02 Відповісти
Игроки хреновые... Так почему же народ живет в нищете и становится все хуже? 30 лет выброшенные из жизни людей. Что за страна?
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09.10.2021 12:05 Відповісти
Це з серії Дайте, медаль, дайте медаль...?
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09.10.2021 12:18 Відповісти
Це все лише балачки.
Реальні успіхи на всіх фронтах були за минулої влади.
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09.10.2021 12:22 Відповісти
Забористый кокс у зесрани однако
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09.10.2021 12:44 Відповісти
У нас все дипломаты должны быть из колен Израилевых, типа сами мы не можем думать интернационально.
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09.10.2021 16:11 Відповісти
Слухаю і вірю кожному твоєму слову. А от де результат вашого"перегравання"? Наведи хоч один приклад.
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09.10.2021 17:27 Відповісти
политически мі переигріваем)(уйла
а фактически имеем при власти агента ФСБ ермака и его марионетку поцЗедента
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09.10.2021 17:40 Відповісти
 
 