Політично ми переграємо Росію на полі ОБСЄ, - посол Києва в організації Цимбалюк

Міжнародне коло підтримки довкола України посилилося після оголошення вимог до Росії в межах Віденського документа ОБСЄ, і політично Україна переграє Росію в ОБСЄ, заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії.

Цимбалюк пояснив, якими мають бути наступні кроки в ОБСЄ після виступу України: Росія має дати пояснення ОБСЄ щодо 19 батальйонно-тактичних груп, які вона залишила на кордоні з Україною після навчань "Захід-2021", та відреагувати на рекомендації постійних органів організації.

"Росія проігнорувала першу зустріч, на якій ми вимагали пояснень. Вона має також відреагувати на рекомендації, які були висунуті на спільному засіданні Постійної ради і Форуму з безпекової співпраці (органи ОБСЄ. – Ред.), але, на жаль, цей механізм не має каральної дії. Якщо Росія скаже: "У нас там допорогові значення військ", - хоча ідеться про сотні тисяч, прямого ефекту, на перший погляд, і немає. Але не треба забувати, що коли ми здійснюємо всі ці кроки, відбувається консолідація міжнародної підтримки навколо України", – сказав Цимбалюк.

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Попри те, що ОБСЄ є консенсусною організацією, де Росія може заблокувати будь-яке рішення, цей крок України дієвий, вважає Цимбалюк.

"Вперше у засіданні, де ми хотіли отримати пояснення від Росії, взяла участь низка інших делегацій. Також виступали навіть ті, хто зазвичай не виступає, – представники Європейського Союзу, тобто додаткові партнери, які зазвичай зберігають нейтральну позицію. Вони вимагали від Росії пояснень і вносили пропозиції щодо реагування на цю ситуацію, наприклад, провести додаткові інспекції. Для нас важливо, що міжнародне коло підтримки України після цих кроків значно посилилося. Інструкції, які дипломати надсилали з Відня своїм національним урядам, спричинили продовження і посилення санкцій. Вони закладають позиції для продовження тиску на Російську Федерацію. Політично ми переграємо Росію на полі ОБСЄ", - заявив посол.

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