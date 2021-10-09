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Справа про розкрадання 150 млн грн на будівництві Подільського моста: прокуратура повідомила про підозру чотирьом фігурантам

Київська міська прокуратура в межах кримінального провадження за фактом привласнення коштів територіальної громади та службової недбалості під час будівництва Подільського моста через р. Дніпро повідомила про нові підозри першому заступнику керівника КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Києва", керівнику генпідрядної організації, а також вручила повідомлення про підозру двом керівникам підрядних організацій.

Як передає  Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що у квітні 2017 року між КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд м. Києва" і генпідрядником було укладено договір генпідряду на виконання робіт із будівництва Подільського мостового переходу.

У листопаді 2019 року генпідрядник залучив підрядні організації для нібито надання послуг з використання найманого нестандартного обладнання з операторами (машиністами та допоміжним персоналом), включно з переміщенням важких вантажів та іншими додатковими послугами. Упродовж 2020 року на підставі підписаних актів здачі-приймання виконаних робіт із бюджету було переказано 148 млн грн.

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Справа про розкрадання 150 млн грн на будівництві Подільського моста: прокуратура повідомила про підозру чотирьом фігурантам 01

Водночас, відповідно висновку комплексної судової будівельно-технічної експертизи, виконання робіт на зазначену суму не підтверджується документально та фактично.

Крім того, упродовж серпня-листопада 2020 року між замовником будівництва, генпідрядником та підрядниками складено та підписано акти приймання виконаних робіт з облаштування антикорозійного захисту металевих елементів несучих конструкцій прогонової споруди мосту. Водночас, відповідно до висновку експертів, обсяги та вартість виконаних робіт не відповідають відомостям, зазначеним у документах. Розмір завищення становить близько 1,8 млн гривень.


Справа про розкрадання 150 млн грн на будівництві Подільського моста: прокуратура повідомила про підозру чотирьом фігурантам 02

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У зв’язку з цим першому заступнику керівника КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та керівнику генпідрядної організації повідомлено про нові підозри за новими встановленими епізодами за ч. 2 ст. 367 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України відповідно.

Крім того, вручено повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України двом керівникам підрядних організацій, які фактично були залучені для виконання робіт за завищеними цінами та обготівкування коштів.

Загальний розмір завданих столичному бюджету збитків за цими епізодами становить близько 150 млн грн.

Справа про розкрадання 150 млн грн на будівництві Подільського моста: прокуратура повідомила про підозру чотирьом фігурантам 03

У прокуратурі нагадали, що 16 серпня 2021 року вище зазначеним керівнику КП та генпідряднику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України відповідно через завищення вартості робіт із фарбування прогонових плит Подільського мосту на понад 4,5 млн гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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Топ коментарі
+6
ну тут в принципе "чернуха" на Виталика, опосредовано.

клоун завистлив к боксеру. Боксер политические заказы не выполняет и в саунах бои не проводил.
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09.10.2021 11:48
+5
Зелені чорти намагаються поставити свою з5лену потвору смотрящім от і риють під Кличка , щоби вигрібАти бабло із столиці !

Раджу цим слугам урода не чіпати Киів , бо проблем у вас буде багатенько
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09.10.2021 12:29
+4
простоя вопрос=ты делаешь ремонт в квартире. договорился о смете. принял работы. заехал. как ты можешь проверить, сколько раз грунтовали стены, сколько слоев шпатлевки, сколько раз ее шлифовали, где купили обои, на опте или в магазине, есть ли у прораба скидки на фирме где он покупает материалы..... и т.д. когда строят мост, так же составляется смета, если цены упали, строители в плюсе, если поднялись, смету увеличивают. то, что делает клоунское быдло, это 1000% заказуха против Кличко. ишак боится всех, кто ростом выше 160 см.
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09.10.2021 12:21
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Хто, где а ну аж ЦЕ ВЕЛЫКЭ крадивницствво
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09.10.2021 11:41 Відповісти
ну тут в принципе "чернуха" на Виталика, опосредовано.

клоун завистлив к боксеру. Боксер политические заказы не выполняет и в саунах бои не проводил.
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09.10.2021 11:48 Відповісти
простоя вопрос=ты делаешь ремонт в квартире. договорился о смете. принял работы. заехал. как ты можешь проверить, сколько раз грунтовали стены, сколько слоев шпатлевки, сколько раз ее шлифовали, где купили обои, на опте или в магазине, есть ли у прораба скидки на фирме где он покупает материалы..... и т.д. когда строят мост, так же составляется смета, если цены упали, строители в плюсе, если поднялись, смету увеличивают. то, что делает клоунское быдло, это 1000% заказуха против Кличко. ишак боится всех, кто ростом выше 160 см.
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09.10.2021 12:21 Відповісти
проверить можно. тяжело, дорого, но по квартире тоже можно проверить.

и обои самому купить/подвезти)))

тут, с объектами капстроительства иные моменты.

дали отмашку нарыть. изъяли документы. отправили на экспертизу документы, кроме одного(который "забыли").

результат экспертизы - нарушени/завышена смета и т.п. потом конечно этот документ всплывет, может до суда, в другой экспертизе...

но сроки+репутационные потери
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09.10.2021 12:39 Відповісти
Зелені чорти намагаються поставити свою з5лену потвору смотрящім от і риють під Кличка , щоби вигрібАти бабло із столиці !

Раджу цим слугам урода не чіпати Киів , бо проблем у вас буде багатенько
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09.10.2021 12:29 Відповісти
Киевляне не для того голосовали за Кличко, чтобы их обворовывал кто-то другой!
Руки прочь!
Однако, те же люди проголосовали и за вислюка...
Тады ой, как с этим быть?
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09.10.2021 12:50 Відповісти
Тупой ишак всегда идет за морковкой)))
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09.10.2021 13:26 Відповісти
Подождем когда эта же экспертиза по Великому будівництву пройдет!!
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09.10.2021 13:24 Відповісти
Через за два місяці ми можемо відчути повну узурпацію влади з боку Зеленського: "Напівзаконним способом через суд чи рішенням Кабміну може бути усунено мера Києва Віталія Кличка,
будуть порушені кримінальні справи ще проти кількох мерів, які незручні ************* 😡
Такий сценарій ми вже бачили з переобиранням голови НАК "Нафтогаз", коли Кабмін звільнив Наглядову раду, потім всупереч регламенту був призначений керівник,
а за тим повернули Наглядову раду".
Так що киянам залишається одне- не допустити узурпаціі влади зеленими потворами в столиці !!
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09.10.2021 13:44 Відповісти
 
 