УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9520 відвідувачів онлайн
Новини
1 612 5
кордон (4639) криза (418) мігранти (1074) Євросоюз (12770)

12 країн ЄС закликали Єврокомісію прискорити рішення щодо охорони зовнішніх кордонів блоку

12 країн ЄС закликали Єврокомісію прискорити рішення щодо охорони зовнішніх кордонів блоку

12 міністрів внутрішніх справ країн Європейського Союзу (ЄС) звернулися зі спільним листом до Єврокомісії (ЄК), в якому міститься заклик до ЄС прискорити зміни у сферах захисту зовнішніх кордонів і міграції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

У листі, ініційованому міністеркою внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, Європейській комісії наголошується на необхідності посилення захисту зовнішніх кордонів ЄС, запобіганні зловживанням системою надання притулку в ЄС із боку недемократичних режимів і виділення коштів ЄС на будівництво паркану на кордоні з Білоруссю, повідомило МВС Литви в п'ятницю.

Лист підписали також міністри Австрії, Болгарії, Чехії, Данії, Естонії, Греції, Кіпру, Латвії, Польщі, Словаччини та Угорщини. Рада міністрів юстиції та внутрішніх справ ЄС у п'ятницю в Люксембурзі також обговорить конкретні заходи щодо подолання кризи нелегальної міграції.

"(...) Ми стикаємося з феноменальною гібридною атакою, організованою білоруським режимом, але ця криза ще раз показала, що ми можемо об'єднатися в пошуку ефективних рішень. Від самого початку міграційної кризи ми отримали від країн Євросоюзу всебічну допомогу - експертну, фінансову та гуманітарну. Я вірю, що разом ми знайдемо швидкі політичні рішення, яких від нас чекають народ Литви і жителі всієї Європи", - цитуються в повідомленні міністерства слова А. Білотайте.

Читайте також: Захід має посилити тиск на Росію за її дії щодо Білорусі, - заступниця міністра закордонних справ України Джапарова

У листі міністри вітали рішення Європейської комісії розглянути питання про зміцнення правової бази ЄС і включення в план дій ЄС оперативних, правових, дипломатичних та фінансових заходів з реагування на нелегальну міграцію і її запобігання. Міністри також підкреслюють необхідність швидких і конкретних рішень на рівні ЄС для боротьби з нелегальною міграцією та іншими гібридними загрозами.

За їхніми словами, для забезпечення цілісності та ефективного функціонування Шенгенської зони всі зовнішні кордони ЄС мають бути захищені на максимальному рівні. Тому в Шенгенському прикордонному кодексі необхідно встановити чіткі правила дій, які країни можуть зробити в разі нелегальної міграції та інших гібридних загроз. У листі також згадується необхідність "додаткового і адекватного фінансування з бюджету ЄС" для зведення паркану. У ньому також сказано, що слід розглянути питання про подальшу розробку загальних стандартів прикордонного контролю ЄС і, зокрема, спостереження за зовнішніми кордонами.

Читайте також: Польща фіксує рекордний наплив нелегалів з Білорусі, понад 500 людей за добу намагалися перетнути кордон

З ініціативи Литви ще у вересні були підготовлені пропозиції зі змінами до законодавства ЄС, які б дозволили державам-членам діяти швидко і пропорційно  в разі загрози національній безпеці. Литва, Латвія і Польща з літа стикаються з різким збільшенням потоку нелегальної міграції з Білорусі.

Цього року до Литви потрапили понад 4,1 тис. мігрантів, які незаконно перетинають литовсько-білоруський кордон. Вільнюс звинувачує мінський режим в організації міграційних потоків і називає це гібридною агресією, в країні у зв'язку з цим оголошено екстремальну ситуацію.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дэнги давай !
показати весь коментар
09.10.2021 12:27 Відповісти
Можно и без денег, сразу Меркельше эту шпану отправлять.
показати весь коментар
09.10.2021 13:07 Відповісти
римляни колись теж "вали" на кордонах будували, але з часом варвари усе це помножили на нуль.
показати весь коментар
09.10.2021 13:54 Відповісти
А например турки, собираются устанавливать на своих границах автоматические пулеметные турели. Может ЕС нужно взять на вооружение такую идею?
https://www.youtube.com/watch?v=nAQBoP-QWik
показати весь коментар
09.10.2021 14:38 Відповісти
Как это? А принять к себе всех страждущих мусульман? Это же святое!!!
показати весь коментар
09.10.2021 16:53 Відповісти
 
 