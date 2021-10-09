12 країн ЄС закликали Єврокомісію прискорити рішення щодо охорони зовнішніх кордонів блоку

12 міністрів внутрішніх справ країн Європейського Союзу (ЄС) звернулися зі спільним листом до Єврокомісії (ЄК), в якому міститься заклик до ЄС прискорити зміни у сферах захисту зовнішніх кордонів і міграції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

У листі, ініційованому міністеркою внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, Європейській комісії наголошується на необхідності посилення захисту зовнішніх кордонів ЄС, запобіганні зловживанням системою надання притулку в ЄС із боку недемократичних режимів і виділення коштів ЄС на будівництво паркану на кордоні з Білоруссю, повідомило МВС Литви в п'ятницю.

Лист підписали також міністри Австрії, Болгарії, Чехії, Данії, Естонії, Греції, Кіпру, Латвії, Польщі, Словаччини та Угорщини. Рада міністрів юстиції та внутрішніх справ ЄС у п'ятницю в Люксембурзі також обговорить конкретні заходи щодо подолання кризи нелегальної міграції.

"(...) Ми стикаємося з феноменальною гібридною атакою, організованою білоруським режимом, але ця криза ще раз показала, що ми можемо об'єднатися в пошуку ефективних рішень. Від самого початку міграційної кризи ми отримали від країн Євросоюзу всебічну допомогу - експертну, фінансову та гуманітарну. Я вірю, що разом ми знайдемо швидкі політичні рішення, яких від нас чекають народ Литви і жителі всієї Європи", - цитуються в повідомленні міністерства слова А. Білотайте.

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У листі міністри вітали рішення Європейської комісії розглянути питання про зміцнення правової бази ЄС і включення в план дій ЄС оперативних, правових, дипломатичних та фінансових заходів з реагування на нелегальну міграцію і її запобігання. Міністри також підкреслюють необхідність швидких і конкретних рішень на рівні ЄС для боротьби з нелегальною міграцією та іншими гібридними загрозами.

За їхніми словами, для забезпечення цілісності та ефективного функціонування Шенгенської зони всі зовнішні кордони ЄС мають бути захищені на максимальному рівні. Тому в Шенгенському прикордонному кодексі необхідно встановити чіткі правила дій, які країни можуть зробити в разі нелегальної міграції та інших гібридних загроз. У листі також згадується необхідність "додаткового і адекватного фінансування з бюджету ЄС" для зведення паркану. У ньому також сказано, що слід розглянути питання про подальшу розробку загальних стандартів прикордонного контролю ЄС і, зокрема, спостереження за зовнішніми кордонами.

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З ініціативи Литви ще у вересні були підготовлені пропозиції зі змінами до законодавства ЄС, які б дозволили державам-членам діяти швидко і пропорційно в разі загрози національній безпеці. Литва, Латвія і Польща з літа стикаються з різким збільшенням потоку нелегальної міграції з Білорусі.

Цього року до Литви потрапили понад 4,1 тис. мігрантів, які незаконно перетинають литовсько-білоруський кордон. Вільнюс звинувачує мінський режим в організації міграційних потоків і називає це гібридною агресією, в країні у зв'язку з цим оголошено екстремальну ситуацію.