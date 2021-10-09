УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9520 відвідувачів онлайн
Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
3 793 67
Грузія (1831) затримання (4312) Саакашвілі Міхеіл (2153)

Саакашвілі звернувся до міжнародної спільноти: "Сподіваюся, ви не залишите непоміченою цю справу про ув'язнення без суду"

Саакашвілі звернувся до міжнародної спільноти:

Затриманий у Грузії експрезидент Міхеіл Саакашвілі звернувся до міжнародної спільноти із закликом звернути увагу на його ув'язнення без суду.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Саакашвілі, його арешт ґрунтувався на двох вироках суду, "які ніхто у світі не визнає, а також на ордері на арешт за двома незавершеними справами".

"Відповідно до законодавства Грузії будь-яку особу, затриману на підставі відкритої справи та справи, що триває, мають негайно доставити до суду. Мене вже 9 днів тримають у тюрмі без слухання, і моєму адвокату суддя у справі сьогодні сказав, що найближчими тижнями слухань не очікується", - зазначає Саакашвілі.

Читайте також: У Саакашвілі в тюрмі є і телевізор, і матрац, - тюремники

Саакашвілі назвав такі дії спробою запобігти його появі на публіці перед запланованим другим туром виборів. "Майже в кожному великому місті моя партія йде пліч-о-пліч із партією Іванішвілі", - зазначив експрезидент Грузії.

"Сподіваюся, ви не залишите непоміченою цю справа про ув'язнення без суду", - резюмував Саакашвілі.

Читайте також: Саакашвілі схуд на 12 кг за 8 днів голодування в тюрмі, - адвокат

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+27
"Сміяться при слові "ЛОПАТА"!!!" Стосовно "Карлсона" УЖЕ є ДВА вироки суду що вступили в законну силу!!! Він навіть не "затриманий за підозрою у вчиненні злочину" а "засуджений що відбуває покарання"!!!
показати весь коментар
09.10.2021 12:46
+22
СУДОМ КОТОРЫЙ ОН РЕФОРМИРОВАЛ ПО ЕГО СЛОВАМ
показати весь коментар
09.10.2021 12:48
+22

"Офіс простих дармоїдів",які за наші податки ніхрена не роблять під керівництвом афериста Сракашвілі


"офіс прАстих рішень" - рідкісна фуйня, непотрібна та шкідлива для України.
Фото людей, які отримували зарплатню з наших податків, бо ЗЕлень хтіла взяти в союзники чорноротого *********.
Зараз вони осиротіли, і лишаться без роботи, яку вони і не робили .
Маю надію, що їх ніхто і ніколи не візьме працювати, бо це однозначно вороги України.
А.Танасійчук
показати весь коментар
09.10.2021 12:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кабы другие издания сообщили, что голодовка Карлсона успешно завершилась.
Но ладно, разве он не осужден на сегодняшний день?
Без коксу совсем не соображает.
показати весь коментар
09.10.2021 12:44 Відповісти
Причем дважды. Два приговора -- на 6 лет и на 3 года.
показати весь коментар
09.10.2021 12:50 Відповісти
а что же в США досих пор не судили Фирташа, зачно
заочное осуждение это не суд а судилище
показати весь коментар
09.10.2021 13:13 Відповісти
у фирташа есть американское гражданство?
показати весь коментар
09.10.2021 13:23 Відповісти
а в Лазаренко было американское гражданство?
показати весь коментар
09.10.2021 13:27 Відповісти
а у лазаренко паспорт панамы
по прилету в штаты лазаренко попросил убежище и вот когда начали проверку его доброчестности для получения гражданства (фактически с начала этой процедуры он получает ВНЖ и находится под юрисдикцией США) вот тогда и всплыли его игры с отмыванием денег через штаты.
показати весь коментар
09.10.2021 13:37 Відповісти
совет на будущее - в интернете есть много полезной и ценной информации которая может пригодиться при выдвижение аргументов. ознакомься

https://irrp.org.ua/amerykanska-saga-pavla-lazarenka/
показати весь коментар
09.10.2021 13:39 Відповісти
разве суда не было? был
твои права не нарушены, верховенство право соблюдено
показати весь коментар
09.10.2021 12:45 Відповісти
И даже задержали по решению суда. Наркота память отшибла Карслону.

показати весь коментар
09.10.2021 12:52 Відповісти
БЕБЕБЕБЕБЕБ -)))
показати весь коментар
09.10.2021 12:45 Відповісти
"Сміяться при слові "ЛОПАТА"!!!" Стосовно "Карлсона" УЖЕ є ДВА вироки суду що вступили в законну силу!!! Він навіть не "затриманий за підозрою у вчиненні злочину" а "засуджений що відбуває покарання"!!!
показати весь коментар
09.10.2021 12:46 Відповісти
СУДОМ КОТОРЫЙ ОН РЕФОРМИРОВАЛ ПО ЕГО СЛОВАМ
показати весь коментар
09.10.2021 12:48 Відповісти
Узник... ты зачем туда поехал? - Пропиарится в тюрьме это твой выбор.
показати весь коментар
09.10.2021 12:47 Відповісти
Так лохануться. Теперь он там на долго. Теперь не будет под ногами у зелёных путаться, красиво развели
показати весь коментар
09.10.2021 12:58 Відповісти
Как без РЕШЕНИЯ СУДА?! Два суда состоялись!!!! Сиди Мишаня по приговору судов!!!
показати весь коментар
09.10.2021 12:47 Відповісти
Ещё два суда впереди 😆
показати весь коментар
09.10.2021 12:56 Відповісти
Четыре, добавь парочку за незаконное пересечение границ, от нас и Грузии
показати весь коментар
09.10.2021 13:12 Відповісти
Знал кеда лез
показати весь коментар
09.10.2021 12:49 Відповісти
Покушай. На голодный желудок плохо думается, еще хуже, чем на откормленный до потери дыхания. Украина сыграла злую шутку с тобой и зеленским: расчет на то, что вы - пуп земли, без которого планета налетит на ось мироздания совершенно не оправдался. Ты уже это понял, зеленскому еще предстоит это понять. Приятного аппетита, надеюсь какая-то из любимых привезла с собой борщика.
показати весь коментар
09.10.2021 12:52 Відповісти
Міша! Ти нікому нах не впав! Збитий льотчик! Ось така муйня, малята!
показати весь коментар
09.10.2021 17:15 Відповісти

"Офіс простих дармоїдів",які за наші податки ніхрена не роблять під керівництвом афериста Сракашвілі


"офіс прАстих рішень" - рідкісна фуйня, непотрібна та шкідлива для України.
Фото людей, які отримували зарплатню з наших податків, бо ЗЕлень хтіла взяти в союзники чорноротого *********.
Зараз вони осиротіли, і лишаться без роботи, яку вони і не робили .
Маю надію, що їх ніхто і ніколи не візьме працювати, бо це однозначно вороги України.
А.Танасійчук
показати весь коментар
09.10.2021 12:54 Відповісти
Бред больного человека , который болен властью и лёгким баблом !
показати весь коментар
09.10.2021 13:01 Відповісти
На фото (крім двох малолєток) всі такі вгодовані нівроку! ЗЕколгосп "Тихе й сите житття"!
показати весь коментар
09.10.2021 17:17 Відповісти
Впервые слышу чтоб приговоры судов должен кто-то признавать, а в европейских судах он не оспаривал.
показати весь коментар
09.10.2021 12:54 Відповісти
Жумал его там на руках носить будут, а тут такой облом, не фартонуло пацану
показати весь коментар
09.10.2021 12:54 Відповісти
не фартонуло пацану Пацан не дошел к успеху!
показати весь коментар
09.10.2021 17:19 Відповісти
Так спешил в тюрьму, что через две границы пробрался незаконно. А теперь взывает к мировому сообществу? Нелогично , михо!
показати весь коментар
09.10.2021 12:55 Відповісти
ЗАТОЧЕНИЕ БЕЗ СУДА!!!!
По суду, Михуил, ты ещё получил 6 лет. 3 ещё светит. А вот за незаконное пересечение границы будет следствие и суд. Так что ДП тебе светит, хачапурный, на все 100%. И ЭТО ХОРОШО, ЭТО ПРАВИЛЬНО!
показати весь коментар
09.10.2021 12:57 Відповісти
Угу)))Не забудут)))
показати весь коментар
09.10.2021 12:59 Відповісти
Бред, есть 2 приговора суда. Он хочет еще раз попасть в суд приговор которого он тоже не признает.
Да и вообще люди бывает месяцами и годами суда ждут и ничего, никто не призывает мировое сообщество вмешаться в судопроизводство.
показати весь коментар
09.10.2021 12:59 Відповісти
в Грузії вироки не складаються? Так само, як і в нас - більший срок поглинає менший? Непорядочок...
показати весь коментар
09.10.2021 13:01 Відповісти
могу передать Михуилу две бутылки вина "Минасцали" и салфетку с запахом шашлыка..
показати весь коментар
09.10.2021 13:01 Відповісти
Сурово 👍🏼😆но справедливо !
показати весь коментар
09.10.2021 13:06 Відповісти
А ще пляшечку "Минасраллі" і "Минабзделлі"!
показати весь коментар
09.10.2021 17:22 Відповісти
👍🏼😆😆😆
показати весь коментар
09.10.2021 18:40 Відповісти
Та здрасьте---бухло туда нельзя. Хавку можно. Есть блюдо народное с тех мест---люблю дома готовить для своих. Называется--жришодали---грузинское кстати.
показати весь коментар
09.10.2021 20:34 Відповісти
Похоже на то, что зелёнский его заманил и успешно сдал , так как Михуил был злейшим врагом Бени !

А Беня обид не прощает 😆
показати весь коментар
09.10.2021 13:05 Відповісти
в темнице сырой (без телевизора)
вскормленный хинкали орел молодой
показати весь коментар
09.10.2021 13:05 Відповісти
Он купил себе телевизор сам 😀
показати весь коментар
09.10.2021 13:07 Відповісти
Ну, орёл то уже не то, не молодой, а пидстаркуватый. Да и вообще он орёл из тех орлов, что на насесте сидит и кур топчет.
показати весь коментар
09.10.2021 14:20 Відповісти
ничо Михуил, не кипешуй... зато две передачки получать будешь - от законной и беспардонной (но молоденькой))))
показати весь коментар
09.10.2021 13:05 Відповісти
Молоденька не довго носитиме передачки! Мухуїл щогось вартий лише при владі і посадах!
показати весь коментар
09.10.2021 17:26 Відповісти
Ха..Возможен третий вариант-обе -и старая(потому что бросил ради молодой), и молодая(потому что перспектив у старого дурака уже нет) пошлют его на йух ,и будет Карлсон сидеть без варенья.
показати весь коментар
09.10.2021 18:12 Відповісти
от Вы не романтик )))))
показати весь коментар
09.10.2021 18:32 Відповісти

показати весь коментар
09.10.2021 21:20 Відповісти
Как оказалось Саакашвили пьет натуральные соки в тюрьме и лопает мёд, вот такая у него голодовка.))
показати весь коментар
09.10.2021 13:06 Відповісти
Канечно не оставим, вернем и отдадим под суд за незаконное пересечение границы. Сидеть будеш в Украине и обращаться к международному сообществу.....
показати весь коментар
09.10.2021 13:10 Відповісти
михулик заметил шо на него все забили и взвыл ором?
короче, летать ты не умеешь и в голове каша? - значит сиди....
показати весь коментар
09.10.2021 13:11 Відповісти
Грузия предупреждала - приедеш? - сядешь.
приехал - сел.
не вижу ни малейшего повода для даже обсуждать все ето.
показати весь коментар
09.10.2021 13:15 Відповісти
Так нафуй ти тоді, як громадянин України, поперся нелегально в "контейнері" в Грузію робити заколот ? Казковий ідіот. Сіді, Міша, тобі це корисно, може мізки нарешті від наркоти звільняться..
показати весь коментар
09.10.2021 13:16 Відповісти
Нахіба ж ти припхався туди? Сидів би в простих рішеннях і горя не знав. Що шукав, те і знайшов.
показати весь коментар
09.10.2021 13:17 Відповісти
Посчитал, что простые решения не для его ума.Он достоин более сложных)
показати весь коментар
09.10.2021 13:38 Відповісти
Жадоба влади.
показати весь коментар
09.10.2021 15:51 Відповісти
Отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня,
Черноглазую девицу, черногривого коня...
... одинок я, нет отрады, стены голые кругом,
тускло светит луч лампады, умирающим огнем,
Только слышно за дверями, звучно мерными шагами,
ходит в тишине ночной, безответный часовой.

Да Михо, если не случится чудо, то не видать тебе ни бабы, ни коня еще много лет.
показати весь коментар
09.10.2021 13:18 Відповісти
щось не сидиться Карлсону,він любить висоту,по дахах бігати
показати весь коментар
09.10.2021 13:22 Відповісти
Карлсон объявил голодовку, но от варенья не отказывается.
показати весь коментар
09.10.2021 13:28 Відповісти
Ну, так оно же лекарство
показати весь коментар
09.10.2021 14:17 Відповісти
яська как порядочная слугиня должна снять хату де то рядом с зоной и подкармливать пилота-аса.
разочарованиое придет потом, но ето уже не важно.....
показати весь коментар
09.10.2021 14:10 Відповісти
Недалекий дурачек. Надеюсь долго его не будет в Украине.
показати весь коментар
09.10.2021 14:18 Відповісти
страна похерила наркота....
показати весь коментар
09.10.2021 15:01 Відповісти
Саакашвили и Деканоизе и прочая сволочь саакавилии разжиревшая в Украине!А где же ваши реформированные и так разрекламированные в Украине, ваши суды и полиция в Грузии !! Значит всё это время и всегда вы нагло врали всем украинцам и всему миру!! Посадили Саакашвили и правильно сделали !надеюсь ещё долго этого козла Саакашвилии и его банды в Украине не будет!!
показати весь коментар
09.10.2021 15:16 Відповісти
путать Грузию с одним наркоманом? - ето как говорить шо Украина ето зеленский....
всего то два нарика......
показати весь коментар
09.10.2021 15:23 Відповісти
Не проти побажати ще одному президенту таких"пригод" як у Міхо, ото було б прикольно!
показати весь коментар
09.10.2021 15:42 Відповісти
Михо совсем дурак? Суд уже давно был и Михо сидит по приговору суда.
показати весь коментар
09.10.2021 15:44 Відповісти
Такой смешной, интересно, на что он расчитывал, прилетая туда где кроме тюрьмы его ничего не ждет?
показати весь коментар
09.10.2021 18:42 Відповісти
 
 