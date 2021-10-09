Саакашвілі звернувся до міжнародної спільноти: "Сподіваюся, ви не залишите непоміченою цю справу про ув'язнення без суду"
Затриманий у Грузії експрезидент Міхеіл Саакашвілі звернувся до міжнародної спільноти із закликом звернути увагу на його ув'язнення без суду.
Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Саакашвілі, його арешт ґрунтувався на двох вироках суду, "які ніхто у світі не визнає, а також на ордері на арешт за двома незавершеними справами".
"Відповідно до законодавства Грузії будь-яку особу, затриману на підставі відкритої справи та справи, що триває, мають негайно доставити до суду. Мене вже 9 днів тримають у тюрмі без слухання, і моєму адвокату суддя у справі сьогодні сказав, що найближчими тижнями слухань не очікується", - зазначає Саакашвілі.
Саакашвілі назвав такі дії спробою запобігти його появі на публіці перед запланованим другим туром виборів. "Майже в кожному великому місті моя партія йде пліч-о-пліч із партією Іванішвілі", - зазначив експрезидент Грузії.
"Сподіваюся, ви не залишите непоміченою цю справа про ув'язнення без суду", - резюмував Саакашвілі.
Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.
Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.
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Но ладно, разве он не осужден на сегодняшний день?
Без коксу совсем не соображает.
заочное осуждение это не суд а судилище
по прилету в штаты лазаренко попросил убежище и вот когда начали проверку его доброчестности для получения гражданства (фактически с начала этой процедуры он получает ВНЖ и находится под юрисдикцией США) вот тогда и всплыли его игры с отмыванием денег через штаты.
https://irrp.org.ua/amerykanska-saga-pavla-lazarenka/
твои права не нарушены, верховенство право соблюдено
"Офіс простих дармоїдів",які за наші податки ніхрена не роблять під керівництвом афериста Сракашвілі
"офіс прАстих рішень" - рідкісна фуйня, непотрібна та шкідлива для України.
Фото людей, які отримували зарплатню з наших податків, бо ЗЕлень хтіла взяти в союзники чорноротого *********.
Зараз вони осиротіли, і лишаться без роботи, яку вони і не робили .
Маю надію, що їх ніхто і ніколи не візьме працювати, бо це однозначно вороги України.
А.Танасійчук
По суду, Михуил, ты ещё получил 6 лет. 3 ещё светит. А вот за незаконное пересечение границы будет следствие и суд. Так что ДП тебе светит, хачапурный, на все 100%. И ЭТО ХОРОШО, ЭТО ПРАВИЛЬНО!
Да и вообще люди бывает месяцами и годами суда ждут и ничего, никто не призывает мировое сообщество вмешаться в судопроизводство.
А Беня обид не прощает 😆
вскормленный хинкали орел молодой
короче, летать ты не умеешь и в голове каша? - значит сиди....
приехал - сел.
не вижу ни малейшего повода для даже обсуждать все ето.
Черноглазую девицу, черногривого коня...
... одинок я, нет отрады, стены голые кругом,
тускло светит луч лампады, умирающим огнем,
Только слышно за дверями, звучно мерными шагами,
ходит в тишине ночной, безответный часовой.
Да Михо, если не случится чудо, то не видать тебе ни бабы, ни коня еще много лет.
разочарованиое придет потом, но ето уже не важно.....
всего то два нарика......