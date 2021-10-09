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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) Київ (19120) Кличко (3477) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

У Києві зафіксовано найбільшу кількість хворих на коронавірус із квітня: 863 нові випадки за добу, 13 осіб померли

У Києві зафіксовано найбільшу кількість хворих на коронавірус із квітня: 863 нові випадки за добу, 13 осіб померли

За минулу добу в Києві зафіксовано 863 нові випадки захворювання на коронавірус COVID-19, 13 людей померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"863 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за  добу в столиці. 13 осіб померли. Загалом від коронавірусу в столиці за період пандемії зафіксовано 5516 летальних випадків. А підтверджених випадків захворювання - 239 723", - навів дані мер.

Захворіли 481 жінка віком від 18 до 95 років, 313 чоловіків віком від 18 до 95 років. А також 35 дівчаток від 5 місяців до 17 років і 34 хлопчики від 4 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 104 хворих на коронавірус і 176 осіб із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали за минулу добу 186 осіб. Загалом коронавірус подолали 222 425 жителів столиці.

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Топ коментарі
+3
Ну, кабы за два года истерии можно было бы поставить излучатели в метро, автоматы по продаже масок и перчаток на остановках.
Я уже не говорю о том, чтобы хоть раз за 7 лет полить улицы города.
Ждем, что отбитоголовый объявит очередной локлаун и нанется отлов и штрафование физкультурников.
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09.10.2021 13:05
+1
А главное он должен заставить людей самих заботится о своем здоровье, носить маски, вакцинироваться...Но тут загвоздка, у половины людей ковида не существует, а у половины половины вместо вакцины вживляют чипы или генетическую хрень, которая превращает в Халка. Но мы же свободная страна умных людей? Долой ограничения, авось сдохнет кто-то другой, а не я.
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09.10.2021 13:20
+1
троляка "антивакцинатор" з рашки працює по темі ... В спам свинособаку!
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09.10.2021 13:54
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Ну, кабы за два года истерии можно было бы поставить излучатели в метро, автоматы по продаже масок и перчаток на остановках.
Я уже не говорю о том, чтобы хоть раз за 7 лет полить улицы города.
Ждем, что отбитоголовый объявит очередной локлаун и нанется отлов и штрафование физкультурников.
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09.10.2021 13:05 Відповісти
А главное он должен заставить людей самих заботится о своем здоровье, носить маски, вакцинироваться...Но тут загвоздка, у половины людей ковида не существует, а у половины половины вместо вакцины вживляют чипы или генетическую хрень, которая превращает в Халка. Но мы же свободная страна умных людей? Долой ограничения, авось сдохнет кто-то другой, а не я.
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09.10.2021 13:20 Відповісти
Херовый народ достался вумному ветале, что поделать!
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09.10.2021 14:16 Відповісти
Треба переводити школи, хоча б старшу ланку, на дистанційну освіту! Знову лікарні забиті, а діти заражають один одного і несуть вірус додому!
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09.10.2021 13:35 Відповісти
И здесь вам дети покоя не дают. На истерите!!!
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09.10.2021 13:46 Відповісти
троляка "антивакцинатор" з рашки працює по темі ... В спам свинособаку!
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09.10.2021 13:54 Відповісти
Хам)))
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09.10.2021 19:04 Відповісти
Какой смысл устраивать локдаун в Киеве, если область игнорирует локдаун и целый день электрички подвозят миллионы заразных селюков в Киев? Прошлый локдаун электрички круглосуточно подвозили толпы народа в Киев. А в Киеве невозмоно было никуда добраться. Только по пропускам по одному пенсу в троллейбусе, млядь!🤬
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09.10.2021 13:26 Відповісти
Педалікс Баблобакс не хоче лікувати українців, бажає їхньої смерті - це показують його звіті. А можна було б задіяти лазерну терапію вже давно, виліковує грип за 2 дні, померлих не було б взагалі. Таки Педалікс разом з Лохдауном за одно - ставленики фашистсько сексти хабад яка жадає якомога більше смертей українців (мають звільнити територію для стоврення Північого Ізраїлю; на 2050 р. за їхнім сценарієм в Україні має лишитися 8 млн. мешканців)
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09.10.2021 14:02 Відповісти
Вольодымер, ты палишся. Пидлога борошна у тебя. Сиди на своих мокшанских болотах, крыса.
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09.10.2021 14:19 Відповісти
 
 