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перевезення (981) Укрзалізниця (6681) вагони (790) Гусак Володимир (7)

Списувати вагони за віком неправильно, значення має стан вагона, а не рік випуску, - експерт

Списувати вагони за віком неправильно, значення має стан вагона, а не рік випуску, - експерт

Списувати нормальні вагони через вік і купувати нові - завдання, яке для "Укрзалізниці" не в пріоритеті. Набагато важливішою є програма з оновлення інфраструктури та локомотивів, яких компанії катастрофічно не вистачає.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це заявив гендиректор Федерації роботодавців та транспорту України Володимир Гусак, коментуючи новий наказ Міністерства інфраструктури про обмеження термінів експлуатації вантажних вагонів.

"Закупівля вагонів - точно не пріоритетне завдання. Так, необхідно якесь планове оновлення. Але зараз "Укрзалізниці" потрібно зосередитися на розв'язанні проблем з тягою і з організацією руху. Природно, якщо оборот вагонів буде рости, то потрібно буде дедалі більша кількість вагонів, але це ж не причина, а наслідок. І якщо "Укрзалізниця" поверне оборот вагонів до показників першого півріччя, а це 6 діб, то і набагато менш напруженою стане ситуація із вагонами", - пояснив експерт.

За його словами, "Укрзалізниця" і приватні вагонні оператори мають оновлювати свій вагонний парк у межах власних бізнес-планів, без надмірного втручання держави. Адже набагато важливіший технічний стан вагона, а не його вік.

"Мають діяти ринкові відносини, і приватні гравці цілком у змозі вирішувати, коли їм оновлювати вагони. Але сама ідея заборони експлуатації вагонів залежно від року випуску неправильна. Ми ж автомобілі не забороняємо експлуатувати залежно від року випуску. Прекрасно нашими дорогами, наприклад, ще їздять "Жигулі" 1960-х", - підкреслив Гусак.

Як відомо, Міністерство інфраструктури опублікувало новий наказ про обмеження термінів експлуатації вантажних вагонів залежно від віку. Це вже не перша спроба відомства втрутитися у вагонний ринок: попередні спроби були неуспішними, а накази були відхилені регуляторною службою.

Своєю чергою промислові асоціації заявили, що різке скорочення кількості вантажних вагонів призведе до дефіциту рухомого складу, зривів поставок продукції і перебоїв у виробництві, а в підсумку стане ударом для економіки України.
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Топ коментарі
+3
А вот тут неувязочка. Не гарантированного, а назначенного. Ну еще кроме ресурса есть срок эксплуатации. Так вот как это ни странно, но со времен Кучмы были постоянные продления ресурса и срока эксплуатации. При Порохе самолеты и двигатели начали проходить полноценный ремонт.
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09.10.2021 14:16
+2
ну да, мы же не отсталая московия, где эти вагоны списали,
у нас и пасажирские вагоны долго хорошие, и грузовые, и кредит
мы можем ДНРу гнилому дать - мы ЛУЧШИЕ
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09.10.2021 13:09
+2
интересно, этот ублюдок где видел жигули 60х годов ?
но в целом естб чем гордиться, мы страна жигулей ...
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09.10.2021 13:12
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Так это хороший источник метал лома
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09.10.2021 13:08 Відповісти
ну да, мы же не отсталая московия, где эти вагоны списали,
у нас и пасажирские вагоны долго хорошие, и грузовые, и кредит
мы можем ДНРу гнилому дать - мы ЛУЧШИЕ
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09.10.2021 13:09 Відповісти
интересно, этот ублюдок где видел жигули 60х годов ?
но в целом естб чем гордиться, мы страна жигулей ...
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09.10.2021 13:12 Відповісти
Ты то может и на Жигулях ездишь ,а вот в Швейцарии поезда и по 120 лет ездят и состояние идеальное. Если есть желание стать более грамотным в этом вопросе есть институт и лаборатории в Днепре
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09.10.2021 14:32 Відповісти
в Швейцарии не летят котяхи по ходу поезда, там нормальные туалеты и дужки на унитазах не по 1000000 у.е., за грузовые вообще молчу, у половины дна нет)) а со стороны вроде ничё и колёса крутятся.
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09.10.2021 15:12 Відповісти
жигули 60х это фиаты, бу вагоны едут из парашки, где их списыват по их закону, здесь растамаживают, парашка просто так их сюда прёт ? помощь от рузьге братов ?
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09.10.2021 17:29 Відповісти
как бы торговать с кацапьём это зашквар ...
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09.10.2021 17:30 Відповісти
Серьезно? А почему автомобили по такому же принципу ети *експерды* не рассматривают? Почему у нас 5-ти летний автомобиль уже *евробляха* которую нужно на металолом хотя многие даже 15-ти летние автомобили находятся в лучшем состоянии чем новые тазы выпускаемые у нас и на рашке.
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09.10.2021 13:14 Відповісти
Это чисто украинская дикость.
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09.10.2021 13:16 Відповісти
В авиации есть хорошее правило - двигатели списываются немедленно после выработки гарантированного ресурса, независимо от их состояния.
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09.10.2021 13:15 Відповісти
поэтому авиация - наиболее безопасный вид транспорта, отчасти поэтому авиация столько стоит.
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09.10.2021 13:22 Відповісти
А вот тут неувязочка. Не гарантированного, а назначенного. Ну еще кроме ресурса есть срок эксплуатации. Так вот как это ни странно, но со времен Кучмы были постоянные продления ресурса и срока эксплуатации. При Порохе самолеты и двигатели начали проходить полноценный ремонт.
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09.10.2021 14:16 Відповісти
Ресурс двигателя устанавливает изготовитель, а не Кучма.
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09.10.2021 16:36 Відповісти
Ресурс (срок эксплуатации) устанавливает ГИ авиации ПС ЗСУ на основании бюллетенй промышленности. Я говорю не Кучме, который не устанавливал эти показатели, а о том времени, когда он был Президентом. Я заранее предупреждаю, чтобы потом не обижаться на меня. Не надо умничать там, где не понимаете.
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09.10.2021 16:40 Відповісти
Скажу больше: к примеру ресурс планера украинских МиГ-29 (самые "новые" у нас 1990 года) уже давно вышел, но его постоянно продлевают, так как новых самолётов истребительной авиации в обозримом будущем, не предвидится. Примерно так же обстоят дела и у Укрзализныци.
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09.10.2021 17:11 Відповісти
не, тут другое, завозят списанные в парашке вагоны,
может они и хорошие, но это тупо рузге деньги ...
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09.10.2021 17:24 Відповісти
Так я про это и говорил, драться надо чем-то. И почему-то мне вспомнился гособоронзаказ на 21 год. А ведь летают, пилоты жизнью рискуют, технари тюрьмой...
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09.10.2021 18:23 Відповісти
Вы наивно полагаете, что подобных прецедентов не было. Были. еще во времена СССР были попытки продлить ресурс, мой отец принимал участие в работе комиссий по расследованию печальных последствий, после чего такого рода продлевания прекратилось, по крайней мере в СССР.
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09.10.2021 18:18 Відповісти
Так вот представьте себе такую дикую ситуацию, когда срок эксплуатации МиГ-29 до первого ремонта с 7 лет продлили (поэтапно, на основе всего-навсего безаварийной эксплуатации на бригаду в 200 летных часов) до 18 лет. А потому что на ремонт в бюджет не было заложено средств. Но летали, с одного самолета на другой агрегаты переставляли. В совке за такое зам по ИАС полка посадили бы. Но вопрос не в совке, а сейчас сколько истребителей поступило в войска после ремонта?
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09.10.2021 18:36 Відповісти
Главный инженер разве зам?
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10.10.2021 09:17 Відповісти
Главный инженер это уже уровень армии, корпуса.
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10.10.2021 09:27 Відповісти
Двигатели - но не самолеты.Самолет летает,пока годен к полетам.Заменено,отремонтировано,обслужено все,что надо.И - никаких проблем,летай.
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09.10.2021 15:20 Відповісти
Речь шла о двигателях, но есть и много других технических причин по которым самолёту могут запретить приземляться в той или иной стране.
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09.10.2021 16:34 Відповісти
Вы причастны к авиации?
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09.10.2021 16:42 Відповісти
Ну,во-первых,речь не шла о поездках наших вагонов в Америку ,так же, как самолетов АН-2(хотя они там летают). Мы говорили о том, когда самолет,вагон,пароход становится непригодным к эксплуатации. Кстати,в США не строят полностью новых грузовых тепловозов. Берут раму и тележки от старого(считается, что у них нет срока службы), диагностируют и устанавливают новый дизель -генератор и систему управления. Наверное, от бедности.
Во-вторых, причастность или непричастность к авиации сильно облегчает демагогическую полемику.Еще Жванецкий отмечал, что во время спора лучше всего попросить у человека документы.
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10.10.2021 10:11 Відповісти
Двигатели - но не самолеты.Самолет летает,пока годен к полетам.Заменено,отремонтировано,обслужено все,что надо.И - никаких проблем,летай.
Ваши слова?
Самолет в целом становится непригодным к дальнейшей эксплуатации по достижению назначенного срока эксплуатации или назначенного налета.
Двигатели также.
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10.10.2021 10:19 Відповісти
Да,похоже нам не о чем говорить.Просвещение - не мой профиль.
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10.10.2021 10:30 Відповісти
Меня в авиации не надо просвещать. Я старший инженер 204 бригады по авиационному вооружению. Ушел в запас в 2019 году. Я просто говорю как оно есть на самом деле. А АН-2 летают потому что у него нет назначенного срока эксплуатации, только межремонтный.
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10.10.2021 10:34 Відповісти
В военной авиации вас просвещать не надо.
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11.10.2021 07:28 Відповісти
Ми такі багаті щоб списувати всі підряд? Вчіться у Ізраїлю. На кранах замінюють лише ходову частину, а не увесь кран.
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09.10.2021 13:23 Відповісти
А усталость металлоконструкции ,это всё мелочи? Главное ходовая,
оригинально.
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09.10.2021 13:49 Відповісти
Усталость проверяется дефектоскопом.

Сам вагон - это такое лего, что любую часть можно заменить.
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09.10.2021 15:38 Відповісти
Ты как ни день то перекрашиваешься. То сам же вместе с порохоботами постоянно визжишь что нужно выбрасывать весь автомобиль а не колеса или мотор. То гнали на Разумкова а теперь вместе с Петькой за него горой стоите. Как детский понос вы неадекватные
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09.10.2021 14:21 Відповісти
Никакие экономические выгоды не могут оравдать гибель людей.
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09.10.2021 18:22 Відповісти
Медленно минуты уплывают вдаль,
Встречи с ними ты уже не жди.
И, хотя нам прошлого немного жаль,
Лучшее, конечно, впереди!

Скатертью, скатертью дальний путь стелется
И упирается прямо в небосклон.
Каждому, каждому в лучшее верится,
Катится, катится голубой вагон.

Может, мы обидели кого-то зря -
Календарь закроет этот лист,
К новым приключениям спешим, друзья,
Эй, прибавь-ка ходу, машинист!

Скатертью, скатертью дальний путь стелется
И упирается прямо в небосклон.
Каждому, каждому в лучшее верится,
Катится катится голубой вагон.

Голубой вагон бежит, качается,
Скорый поезд набирает ход.
Ну зачем же этот день кончается,
Пусть бы он тянулся целый год!

Скатертью, скатертью дальний путь стелется
И упирается прямо в небосклон.
Каждому, каждому в лучшее верится,
Катится, катится голубой вагон.
Каждому, каждому в лучшее верится,
Катится, катится голубой вагон
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09.10.2021 13:54 Відповісти
В 60-х Жигули ещё по Италии бегали.
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09.10.2021 14:06 Відповісти
когда сссру продали лицензию те жагули уже 10 лет выпускались в Италии))
Fiat 124 - общее название семейства автомобилей, производившихся в период 1966-1982 годов итальянской компанией https://ru.wikipedia.org/wiki/FIAT FIAT S.p.A.
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09.10.2021 15:18 Відповісти
а втома металу буває?
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09.10.2021 16:01 Відповісти
Буває. Але тільки в колесах. Міняй колеса і нащо викидати весь вагон?
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09.10.2021 19:32 Відповісти
Ця компанія погано працює бо є державною,віддайте її інвесторам за символічну 1 грн!
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09.10.2021 16:09 Відповісти
І який це дятел випускає такі тупі накази?
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09.10.2021 19:30 Відповісти
А кто виновен в том, что УЗ к такому состоянию вагоны привела? Любовь к баблу?
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09.10.2021 21:29 Відповісти
Коррупция наше фффсё((((( УЗ никогда добропорядочностью не могла похвастатся, но за их жадность платим, к сожалению, мы
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10.10.2021 13:41 Відповісти
для проверки состояния пожалуйста пригласите представителей из европы. бо наши и металлолом пропустят...
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11.10.2021 10:33 Відповісти
 
 