Списувати вагони за віком неправильно, значення має стан вагона, а не рік випуску, - експерт
Списувати нормальні вагони через вік і купувати нові - завдання, яке для "Укрзалізниці" не в пріоритеті. Набагато важливішою є програма з оновлення інфраструктури та локомотивів, яких компанії катастрофічно не вистачає.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель", про це заявив гендиректор Федерації роботодавців та транспорту України Володимир Гусак, коментуючи новий наказ Міністерства інфраструктури про обмеження термінів експлуатації вантажних вагонів.
"Закупівля вагонів - точно не пріоритетне завдання. Так, необхідно якесь планове оновлення. Але зараз "Укрзалізниці" потрібно зосередитися на розв'язанні проблем з тягою і з організацією руху. Природно, якщо оборот вагонів буде рости, то потрібно буде дедалі більша кількість вагонів, але це ж не причина, а наслідок. І якщо "Укрзалізниця" поверне оборот вагонів до показників першого півріччя, а це 6 діб, то і набагато менш напруженою стане ситуація із вагонами", - пояснив експерт.
За його словами, "Укрзалізниця" і приватні вагонні оператори мають оновлювати свій вагонний парк у межах власних бізнес-планів, без надмірного втручання держави. Адже набагато важливіший технічний стан вагона, а не його вік.
"Мають діяти ринкові відносини, і приватні гравці цілком у змозі вирішувати, коли їм оновлювати вагони. Але сама ідея заборони експлуатації вагонів залежно від року випуску неправильна. Ми ж автомобілі не забороняємо експлуатувати залежно від року випуску. Прекрасно нашими дорогами, наприклад, ще їздять "Жигулі" 1960-х", - підкреслив Гусак.
Як відомо, Міністерство інфраструктури опублікувало новий наказ про обмеження термінів експлуатації вантажних вагонів залежно від віку. Це вже не перша спроба відомства втрутитися у вагонний ринок: попередні спроби були неуспішними, а накази були відхилені регуляторною службою.
Своєю чергою промислові асоціації заявили, що різке скорочення кількості вантажних вагонів призведе до дефіциту рухомого складу, зривів поставок продукції і перебоїв у виробництві, а в підсумку стане ударом для економіки України.
Будь ласка, зачекайте...
у нас и пасажирские вагоны долго хорошие, и грузовые, и кредит
мы можем ДНРу гнилому дать - мы ЛУЧШИЕ
но в целом естб чем гордиться, мы страна жигулей ...
может они и хорошие, но это тупо рузге деньги ...
Во-вторых, причастность или непричастность к авиации сильно облегчает демагогическую полемику.Еще Жванецкий отмечал, что во время спора лучше всего попросить у человека документы.
Ваши слова?
Самолет в целом становится непригодным к дальнейшей эксплуатации по достижению назначенного срока эксплуатации или назначенного налета.
Двигатели также.
оригинально.
Сам вагон - это такое лего, что любую часть можно заменить.
Встречи с ними ты уже не жди.
И, хотя нам прошлого немного жаль,
Лучшее, конечно, впереди!
Скатертью, скатертью дальний путь стелется
И упирается прямо в небосклон.
Каждому, каждому в лучшее верится,
Катится, катится голубой вагон.
Может, мы обидели кого-то зря -
Календарь закроет этот лист,
К новым приключениям спешим, друзья,
Эй, прибавь-ка ходу, машинист!
Скатертью, скатертью дальний путь стелется
И упирается прямо в небосклон.
Каждому, каждому в лучшее верится,
Катится катится голубой вагон.
Голубой вагон бежит, качается,
Скорый поезд набирает ход.
Ну зачем же этот день кончается,
Пусть бы он тянулся целый год!
Скатертью, скатертью дальний путь стелется
И упирается прямо в небосклон.
Каждому, каждому в лучшее верится,
Катится, катится голубой вагон.
Каждому, каждому в лучшее верится,
Катится, катится голубой вагон
Fiat 124 - общее название семейства автомобилей, производившихся в период 1966-1982 годов итальянской компанией https://ru.wikipedia.org/wiki/FIAT FIAT S.p.A.