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Держприкордонслужба (5681) Донбас (22348) КПВВ (330)

З семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській", - Держприкордонслужба

З семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінний пропуск здійснюється лише в

Рух більшістю гуманітарних дорожніх коридорів на Донбасі заблоковано з боку тимчасово окупованих територій України. З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється тільки в "Станиці Луганській".

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України, інформує Цензор.НЕТ.

За тиждень пасажиропотік у "Станиці Луганській" зменшився на 4%. Загалом через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 7 621 особа, а на контрольовану територію - 7 280 осіб.

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Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблокували рух у понеділок і п'ятницю. Лінію розмежування у контрольному пункті перетнула 581 особа і 110 транспортних засобів на тимчасово окуповану частину Донбасу. Водночас 382 людини і 78 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.
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Вгагалі перекрити ці кляти КПП з резерваціями. Шастають, вірусню поширюють лише ці динирійці!
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09.10.2021 13:33 Відповісти
Як так? Ми ж без кармільців помремо з голоду.
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09.10.2021 13:38 Відповісти
Моісея на них немає, щоб в пустелю завів. Може нашого командирувати?
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09.10.2021 16:23 Відповісти
зачем?
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09.10.2021 13:52 Відповісти
Да закройте все КПВВ и забудьте о них.
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09.10.2021 13:59 Відповісти
Ніззя! Європа дуже глибоко стурбується!
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09.10.2021 16:25 Відповісти
закрити,замінувати
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09.10.2021 14:43 Відповісти
Встречать лугандонских "гостей" автоматными очередями. Животных не трогать....
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09.10.2021 17:16 Відповісти
 
 