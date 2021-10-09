ЄС та США дуже розчаровані зривом засідання комісії щодо керівника САП, - посольство
Європейський Союз та Сполучені Штати Америки розчаровані затримкою обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і закликають відновити роботу відбіркової комісії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні.
"ЄС та США дуже розчаровані незрозумілими та невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вирішального органу у боротьбі з корупцією на високому рівні. Ми закликаємо відбіркову комісію відновити роботу без подальших затримок. Зупинка процесу відбору підриває роботу антикорупційних органів, створених Україною та її міжнародними партнерами", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, засідання комісії, яка мала обрати керівника САП, не відбулося через відсутність членів комісії: Олени Бусол, Андрія Гуджала і Євгена Соболя.
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Й ДРУГА ЧАСТИНА ЦЕ БУЛА НАСОЛОДА ДВИВИТСЬ, ЯК ОПУСКАЛИ ЗЕГНИД ДАНИЛЮК, ЧУМАК, ФУРСА - Й ГОЛОВНЕ ЯК МІНУСУВАЛИ ЗЕГНИД НАРІД У СТУДІЇ...
лишь бы )(уйло был доволен
какую угрозу неукраинец-гешефтмахер и его кагал несут стране!!!
п.с.
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