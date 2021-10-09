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Латвія із понеділка запроваджує НС через коронавірус: жорсткі заходи переважно стосуються невакцинованих

Латвія із понеділка запроваджує НС через коронавірус: жорсткі заходи переважно стосуються невакцинованих

Починаючи з понеділка, 11 жовтня, уряд Латвії запроваджує у країні режим надзвичайної ситуації на три місяці. Набуває чинності низка жорстких обмежень для боротьби з поширенням COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, особи, які не щеплені або не перехворіли на COVID-19, надалі зможуть відвідувати лише магазини з товарами першої необхідності, що закриє їм доступ, наприклад, в торгові центри. Після перехідного періоду, який завершиться 18 жовтня, підприємства, які надають послуги громадського транспорту і отримують дотацію з державного або муніципального бюджету, не надаватимуть пільги на проїзд особам, не щепленим проти коронавірусу.

Без COVID-сертифікату можна буде відвідувати тільки продовольчі магазини, аптеки, магазини товарів для гігієни, оптики, телекомунікацій і для тварин, пункти продажу преси та автозаправні станції. У таких місцях на одного відвідувача необхідно виділити 25 квадратних метрів. Для магазинів, що працюють у так званому безпечному режимі - без допуску невакцинованих - на одного відвідувача має припадати 15 квадратних метрів приміщення.

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Усі співробітники публічного сектору мають в обов'язковому порядку вакцинуватися проти COVID-19. Починаючи з 15 листопада, виконувати службові обов'язки зможуть лише працівники, які щеплені або перенесли це захворювання. Роботодавцям надається право оцінювати необхідність вакцинації проти коронавірусу будь-якого співробітника. Якщо специфіка роботи не дозволяє забезпечити співробітникові можливість роботи "віддалено", персонал, який не перехворів і не вакцинований до кінця, зможе працювати очно лише з антиген-тестом, зробленим за останні 72 години.

Запроваджуються певні обмеження й для вакцинованих. Приміром, на заходах у так званому "зеленому" режимі запроваджуються додаткові заходи безпеки: необхідно носити маски, дотримуватися дистанції, а також дотримуватися обмежень за кількістю учасників на конкретних заходах.

Посилюються обмеження у сфері освіти. Школярі та студенти продовжать навчатися очно, проте виключно в масках, які стають обов'язковими в приміщеннях. Тестування школярів проводитиметься раз на тиждень, а не раз на два, як зараз.

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Під час НС будуть заборонені розважальні заходи в приміщеннях, зокрема в аквапарках, розважальних центрах та батутних парках. Відвідування культурних заходів, зокрема й розважальних, буде доступним лише в "зеленій" зоні - з дотриманням усіх заходів епідеміологічної безпеки. Маски дозволяється не використовувати під час занять спортом.

У "зеленій" зоні буде дозволено надання послуг краси, але за умови, що на одного відвідувача відводиться площа не менше 15 квадратних метрів.

Встановлено обмеження й для виставок, де мінімальна відстань між експонатами має бути не менше трьох метрів, а дистанція між відвідувачами з різних домогосподарств - не менше двох метрів.

Під час НС заклади громадського харчування, культури, розваг та релігійні громади зможуть починати роботу не раніше 6:00 й закінчувати не пізніше 21:00. Ці обмеження не стосуватимуться місць, де їжа подається на винос, а також терміналів ризького аеропорту. Послуги громадського харчування дозволяється надавати лише в епідеміологічно безпечному середовищі: не більше чотирьох осіб за одним столиком, відстань між столиками - не менше трьох метрів і наявність розмежувальної стінки між ними.

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За останню добу в Латвії зафіксували 1 669 інфікованих коронавірусом. Рівень захворюваності (кількість нових випадків на 100 тис. осіб за два тижні) зріс до 829,2. Це новий історичний максимум.

Померло семеро осіб. За останні сім днів зареєстрували 63 летальні випадки. Загальна кількість жертв хвороби в країні становить 2794.
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Топ коментарі
+7
а жовті зірки на одяг, гетто і табори?
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09.10.2021 14:19
+7
всьому свій час, чим менше буде залишатися нештрикнутих, тим більше будуть закручувати гайки
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09.10.2021 14:21
+6
Вони такими і були. В будь-якій "демократичній" країні насправді обмежень і заборон більше, ніж в страшному тоталітарному "совку". Просто багато з них завуальовано під "демократію", типу як тут: можеш не вакцинуватись, але ні на роботу, ні в магазин тебе не пустять. Що, фактично, те ж саме, що примусова вакцинація, тільки ще гірше, бо розділяє людей на "правильних" і "неправильних", що є, фактично, фашизмом, і ще й прикрита цинічним лицемірством...
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09.10.2021 14:57
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а жовті зірки на одяг, гетто і табори?
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09.10.2021 14:19 Відповісти
всьому свій час, чим менше буде залишатися нештрикнутих, тим більше будуть закручувати гайки
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09.10.2021 14:21 Відповісти
не всім, а лише антивакцинним ідіотам - "кожному своє"
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09.10.2021 14:21 Відповісти
насправді то не смішно. наче б то країни зі сталою демократією скочуються до стану дрімучих тоталітарних держав середини 20-го століття.
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09.10.2021 14:24 Відповісти
Вони такими і були. В будь-якій "демократичній" країні насправді обмежень і заборон більше, ніж в страшному тоталітарному "совку". Просто багато з них завуальовано під "демократію", типу як тут: можеш не вакцинуватись, але ні на роботу, ні в магазин тебе не пустять. Що, фактично, те ж саме, що примусова вакцинація, тільки ще гірше, бо розділяє людей на "правильних" і "неправильних", що є, фактично, фашизмом, і ще й прикрита цинічним лицемірством...
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09.10.2021 14:57 Відповісти
Правильно, и докторов под суд. Колют, понимаешь ли, живых людей металлическими иголками. Это где же видано в 21 веке добровольно на уколы идти, медицид сплошной развели, как и русофобию эту.
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09.10.2021 14:24 Відповісти
А еще из незапамятных времен сумасшедших в специальных заведениях держали. А еще несогласных с властью в концлагерях и ГУЛАГЕ. А еще, вот не поверишь, есть страны, в которых массовая вакцинация идет полным ходом. И там только тупой и дремучий не привился. Но их ни в какие лагеря не закрывают. Им не дают возможности присутствовать в общественных местах. Геноцид и русофобия сплошная.
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09.10.2021 15:24 Відповісти
Не усім можна вакцинуватись. А ризики пов'язані з ускладненнями від вакцинації повинні бути менші ніж ризики від хвороби. За всі часи масова вакцинація подолала лише одну хворобу - натуральну віспу. Проте ніякі нюанси виробників експериментальних вакцин не цікавлять.
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09.10.2021 16:25 Відповісти
Да не вопрос, не вакцинируйся и сиди себе дома. Где геноцид и фашизмс нацизмом вместе взятые?
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09.10.2021 16:33 Відповісти
Киля, копай капусту и не сдохнешь от голода. Или у вас на рабсее уже и капусты не осталось?
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09.10.2021 16:46 Відповісти
У тебя, тролляка, капуста вместо мозга, потому ты и Азиров, потому и тупишь. Спутником уже укололся? Рабсиянин табя, как на вашей параше говорят, за версту видно.
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09.10.2021 16:58 Відповісти
Рабсиянин, не вакцинируйся, чем вас, козломордых меньше, тем всему миру легче.
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09.10.2021 17:25 Відповісти
Так, лица, не привитые или не переболевшие COVID-19
Це ще й по-людськи...
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09.10.2021 14:21 Відповісти
Ось для чого потрібні тести на антитіла.
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09.10.2021 14:23 Відповісти
На їхню точність можна покладатися ?
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09.10.2021 22:45 Відповісти
а где-то в тишине тихо поскрипывает пёрышко и пишется рукопись "Mein Covid"..
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09.10.2021 14:23 Відповісти
Бред, в продуктовые магазины можно а в торговые центр нельзя.
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09.10.2021 14:32 Відповісти
да и хрен с ними - всё по интернету сейчас покупается кроме еды
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09.10.2021 14:35 Відповісти
В Латвии нет никаких проблем покупки еды по интернету.
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09.10.2021 19:33 Відповісти
ага и вакцинованные будут также заходить в продуктовые магазины и заражать невакцинированных они также хорошо повторно заражаются только они могут и не почувствовать или легкой форме но остальных заражать также видно по Британии где ежедневно по 36 000 с коллективным имунитетом привившийся большинство разница только в количевствах смертях но заражают все также вакцинированый или нет едеинственное это только им легкое течение болезни
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09.10.2021 14:38 Відповісти
Кількість смертей насправді зменшується тому, що вірус мутує і потроху пристосовується до співжиття з людським організмом, не вбиваючи його. Так як і організми людей потроху навчаються протидіяти вірусу. Бо більшість захворіли вже не вперше, наскільки зрозуміло. А про те, що більшість хворих переносять хворобу в легкій формі або взагалі безсимптомно, говорили ще з самого початку пандемії, задовго до появи вакцин, так що заслуги в цьому цих "вакцин" теж, скоріше за все, нема абсолютно...
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09.10.2021 15:06 Відповісти
За последние семь дней зарегистрировали 63 летальных исхода.
І що? Потрібно вводити ЧС?
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09.10.2021 14:41 Відповісти
Так их всего осталось 1,8 млн и население продолжает сокращаться, тут даже лишние пару тысяч в год серьезный удар.
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09.10.2021 14:52 Відповісти
Цікаво, який відсоток вакцинації в Латвії?
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09.10.2021 15:03 Відповісти
2-чі - 46,7%.
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09.10.2021 22:47 Відповісти
Ни х оно не даст
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09.10.2021 14:46 Відповісти
...а ета врємя в прєкраснай солнєчьнай Бєларуссіі, каторий ми нє пєрєстайом завідавать... - "...белорусский президент посоветовал смотреть не на «привлекательную» пищу с Запада, а вспомнить рецепты здоровой пищи из «далекого детства»:

«Как люди питались? Те люди, кто страше, помнят. Помню, в память врезалось: на этот хлеб сахара насыпешь, водой побрызгаешь, чтобы не рассыпался. Начинаешь есть - собака подошла, схватила этот кусок хлеба. Упал - в пыль, в грязь. Поднял - съел. И это была хорошая, здоровая пища».
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09.10.2021 15:13 Відповісти
Ну это все хорошо. А что будет, если от ковида будут умирать вакцинированные? Скроем или будем лепить отмазки о 100500 хронических заболеваниях? Прибалтийские шпроты никак не определятся, но ни среди умных, ни среди красивых, я лично их не вижу
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09.10.2021 16:48 Відповісти
Ніхто не доказав ефективність вакцинації. Немає ще навіть ближніх результатів - вони вималюються на рівні лютого-березня 2022р. Це будуть перші результати - хто і як захворів, вакциновані-невакциновані, вікові категорії, наявність супутніх захворювань, смертність, ускладнення, інвалідність.
Т.з. "ефективність" вакцинації поки що продавлюють фармацевтичні компанії (через проплачених медиків, епідеміологів, інфекціоністів, науковців), щоб побільше продати вакцин і заробити бабла. Бо весною може виплисти (а, найшвидше і випливе!) вся афера з неефективністю вакцинації в порівнянні із загальною групою населення. Але мільярди грошей уже розсмокчуться по кишенях паразитуючих злочинців.
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09.10.2021 19:06 Відповісти
 
 