Латвія із понеділка запроваджує НС через коронавірус: жорсткі заходи переважно стосуються невакцинованих

Починаючи з понеділка, 11 жовтня, уряд Латвії запроваджує у країні режим надзвичайної ситуації на три місяці. Набуває чинності низка жорстких обмежень для боротьби з поширенням COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, особи, які не щеплені або не перехворіли на COVID-19, надалі зможуть відвідувати лише магазини з товарами першої необхідності, що закриє їм доступ, наприклад, в торгові центри. Після перехідного періоду, який завершиться 18 жовтня, підприємства, які надають послуги громадського транспорту і отримують дотацію з державного або муніципального бюджету, не надаватимуть пільги на проїзд особам, не щепленим проти коронавірусу.

Без COVID-сертифікату можна буде відвідувати тільки продовольчі магазини, аптеки, магазини товарів для гігієни, оптики, телекомунікацій і для тварин, пункти продажу преси та автозаправні станції. У таких місцях на одного відвідувача необхідно виділити 25 квадратних метрів. Для магазинів, що працюють у так званому безпечному режимі - без допуску невакцинованих - на одного відвідувача має припадати 15 квадратних метрів приміщення.

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Усі співробітники публічного сектору мають в обов'язковому порядку вакцинуватися проти COVID-19. Починаючи з 15 листопада, виконувати службові обов'язки зможуть лише працівники, які щеплені або перенесли це захворювання. Роботодавцям надається право оцінювати необхідність вакцинації проти коронавірусу будь-якого співробітника. Якщо специфіка роботи не дозволяє забезпечити співробітникові можливість роботи "віддалено", персонал, який не перехворів і не вакцинований до кінця, зможе працювати очно лише з антиген-тестом, зробленим за останні 72 години.

Запроваджуються певні обмеження й для вакцинованих. Приміром, на заходах у так званому "зеленому" режимі запроваджуються додаткові заходи безпеки: необхідно носити маски, дотримуватися дистанції, а також дотримуватися обмежень за кількістю учасників на конкретних заходах.

Посилюються обмеження у сфері освіти. Школярі та студенти продовжать навчатися очно, проте виключно в масках, які стають обов'язковими в приміщеннях. Тестування школярів проводитиметься раз на тиждень, а не раз на два, як зараз.

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Під час НС будуть заборонені розважальні заходи в приміщеннях, зокрема в аквапарках, розважальних центрах та батутних парках. Відвідування культурних заходів, зокрема й розважальних, буде доступним лише в "зеленій" зоні - з дотриманням усіх заходів епідеміологічної безпеки. Маски дозволяється не використовувати під час занять спортом.

У "зеленій" зоні буде дозволено надання послуг краси, але за умови, що на одного відвідувача відводиться площа не менше 15 квадратних метрів.

Встановлено обмеження й для виставок, де мінімальна відстань між експонатами має бути не менше трьох метрів, а дистанція між відвідувачами з різних домогосподарств - не менше двох метрів.

Під час НС заклади громадського харчування, культури, розваг та релігійні громади зможуть починати роботу не раніше 6:00 й закінчувати не пізніше 21:00. Ці обмеження не стосуватимуться місць, де їжа подається на винос, а також терміналів ризького аеропорту. Послуги громадського харчування дозволяється надавати лише в епідеміологічно безпечному середовищі: не більше чотирьох осіб за одним столиком, відстань між столиками - не менше трьох метрів і наявність розмежувальної стінки між ними.

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За останню добу в Латвії зафіксували 1 669 інфікованих коронавірусом. Рівень захворюваності (кількість нових випадків на 100 тис. осіб за два тижні) зріс до 829,2. Це новий історичний максимум.

Померло семеро осіб. За останні сім днів зареєстрували 63 летальні випадки. Загальна кількість жертв хвороби в країні становить 2794.