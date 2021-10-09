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побиття (893) напад (1095) потяг (1947)

Жертва нападу в поїзді "Київ-Маріуполь" Анастасія Лугова отримає 100 тис. грн компенсації від "Укрзалізниці"

Жертва нападу в поїзді

Анастасія Лугова, яку влітку 2020 року побив і ледь не зґвалтував п'яний пасажир у потязі "Київ-Маріуполь", отримає 100 тисяч гривень моральної компенсації від "Укрзалізниці".

Таке рішення прийняв суд, розповіла Анастасія Лугова в ефірі "Сніданку з 1+1", інформує Цензор.НЕТ.

Жінка каже, що не задоволена рішенням суду, адже просила компенсацію у розмірі 500 тис. гривень за двох: за себе і маленького сина, який був свідком нападу.

"Ще досі я відвідую остеопата, бо в мене є порушення хрящів шиї. Зміщення від удару сталося. Досі проходжу лікування, бо є ще ґулі на лобі. Крім того, треба вставити брекети. Також працюю з психологами", - розповіла потерпіла.

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Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі "Маріуполь-Київ" один із пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.
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Топ коментарі
+19
Сколько получила от Укрзалізниці семья АТО-шника , которого сепары убили в поезде и выбросили из окна?
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09.10.2021 14:57
+16
Звісно, якщо Укрзалізниця закуповує по 9 456 грн. за кришку для унітазу, а за кнопку змивання - 6 790 грн. , то на цьому фоні 100 тис. грн. за ті понівечення мало, і 500 тис. мало.

А якщо згадати зарплату Сірожі Лещенка у Наглядовій раді тіє ж Укрзалізниці, то супермало
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09.10.2021 14:54
+16
а тот, который избил эту женщину, у вас вызывает привлекательное возбуждение ?
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09.10.2021 14:54
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Удивлён что даже 100к ей дают...
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09.10.2021 14:34 Відповісти
Пока не выплачивают, а обещают. Лучше бы очилнык укрзализныци ползарплаты отдал.
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09.10.2021 16:05 Відповісти
Не могу объяснить почему, но у меня она вызывает отвращение....
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09.10.2021 14:36 Відповісти
Плохое это чутье, когда о человеке судишь ничего не зная о нем, по внешности или каким то другим качествам) Вот о маньяке можно судить даже не зная его лично, хороший человек насиловать не пойдеть) Да и его список послужной достоин "уважения".
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09.10.2021 14:46 Відповісти
самое страшное в нашей еле живой стране, что целая толпа ботов в этой теме пишет гадости про избитую женщину !!! кто эти выродки???
и кто кормит этих выродков??
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10.10.2021 07:32 Відповісти
А ты не догадываешься , это те кто кормят Люсю ,те кто кормят Ляща и титушек в Козине и еще много кого.....
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10.10.2021 09:48 Відповісти
а тот, который избил эту женщину, у вас вызывает привлекательное возбуждение ?
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09.10.2021 14:54 Відповісти
Та, може у нього інша, нетрадиційна орієнтація
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09.10.2021 14:58 Відповісти
Не, мужики-сидельцы мне еще больше не нравятся, но эта барышня мне очень напоминает даму с собачкой из Уханя... С самого начала эта история выглядит как сплошной фарс и хайп.
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09.10.2021 21:37 Відповісти
Когда красивой женщине ломают челюсть - это не хайп.
При соответствующих условиях я бы с удовольствием
нападал на неё каждый день. Утром и вечером.
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09.10.2021 23:28 Відповісти
я суров наверное потому, что в моем городе на 70 тыс человек 99,8% даже не слышали о враче-остеопате.....
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09.10.2021 21:41 Відповісти
А о костоправе слышали ? Это одно и то же.
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09.10.2021 23:29 Відповісти
це тому, що не те фото виставили - пошукай в інтернет її фото після нападу
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09.10.2021 23:30 Відповісти
а без губ накаченных ну никак нельзя?
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09.10.2021 14:40 Відповісти
это вы еще мужиков на высоких каблуках и с "туннелями" в ушах наверно не видели
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09.10.2021 14:56 Відповісти
Нормально она эту историю раскрутила. Не подключила и не включились бы СМИ, не фига бы не дали.
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09.10.2021 14:50 Відповісти
Що тут нормального? 100 тис. грн. за такі травми?
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09.10.2021 14:56 Відповісти
Ничего, но первый раз слышу, чтоб кто-то получил от них такую сумму. А чернухи в поездах всегда хватало если погуглить. Тут ещё цветочки.
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09.10.2021 15:01 Відповісти
Ну якби за кожну чорнуху пасажири б відсужували у Укрзалізниці та її керівництва компенсації - ми вже ДАВНО їздили б у зовсім інших вагонах з зовсім іншим рівнем сервісу
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09.10.2021 23:32 Відповісти
Звісно, якщо Укрзалізниця закуповує по 9 456 грн. за кришку для унітазу, а за кнопку змивання - 6 790 грн. , то на цьому фоні 100 тис. грн. за ті понівечення мало, і 500 тис. мало.

А якщо згадати зарплату Сірожі Лещенка у Наглядовій раді тіє ж Укрзалізниці, то супермало
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09.10.2021 14:54 Відповісти
Сколько получила от Укрзалізниці семья АТО-шника , которого сепары убили в поезде и выбросили из окна?
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09.10.2021 14:57 Відповісти
Усе іде на зарплату лещенкам, куди їм думати про АТОшників. А Сірожа відпрацьовує, про офшори розповідає, що вони тепер у всїх є
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09.10.2021 15:02 Відповісти
В родне юристы у пострадавшей?
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09.10.2021 15:15 Відповісти
Я не зрозумів. А за що відшкодування???
Де вина компанії?

Тобто тепер держава відшкодовує взагалі всім на кого напали на вулиці?
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09.10.2021 16:06 Відповісти
Они отказались от полицейских в поезде и не следили за правопорядком. Бортпроводница должна была срочно вызвать полицию.
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09.10.2021 16:58 Відповісти
А что с этим дебилоидом- нападавшим? Хоть в тюрьме?
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09.10.2021 20:07 Відповісти
https://m.censor.net/ru/news/3260902/v_sizo_skonchalsya_rudzko_kotoryyi_jestoko_izbil_i_pytalsya_iznasilovat_televeduschuyu_lugovuyu_v_poezde
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09.10.2021 20:24 Відповісти
Он умер. У него была онкология- злокачественна опухоль в голове, возможно это и было причиной....Кстати, он был нормальным "сидельцем", потому -то авторитетные люди запретили Виталия прессовать, а тем более опускать, на сизо и на зоне. Знал его лично, это младший брат одноклассницы-подруги моей дочери. Для упоротых : его поступок не одобряю и не оправдываю, однако заявляю, что по жизни он не был ни насильником, ни маньяком.
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10.10.2021 10:35 Відповісти
Авторитетные? Среди бандитской мрази не может быть авторитетных людей.
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18.10.2021 17:41 Відповісти
От твоего отрицания, статус кво нисколько не изменится...были, есть и будут
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18.10.2021 21:57 Відповісти
Как это Лещенко ещё не объяснил всем, что она сама виновата,
потому что весьма привлекательна.
100 тысяч долларов - это нормально, а гривен - это копейки.
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09.10.2021 23:25 Відповісти
 
 