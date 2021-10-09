Жертва нападу в поїзді "Київ-Маріуполь" Анастасія Лугова отримає 100 тис. грн компенсації від "Укрзалізниці"
Анастасія Лугова, яку влітку 2020 року побив і ледь не зґвалтував п'яний пасажир у потязі "Київ-Маріуполь", отримає 100 тисяч гривень моральної компенсації від "Укрзалізниці".
Таке рішення прийняв суд, розповіла Анастасія Лугова в ефірі "Сніданку з 1+1", інформує Цензор.НЕТ.
Жінка каже, що не задоволена рішенням суду, адже просила компенсацію у розмірі 500 тис. гривень за двох: за себе і маленького сина, який був свідком нападу.
"Ще досі я відвідую остеопата, бо в мене є порушення хрящів шиї. Зміщення від удару сталося. Досі проходжу лікування, бо є ще ґулі на лобі. Крім того, треба вставити брекети. Також працюю з психологами", - розповіла потерпіла.
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Нагадаємо, Анастасія Лугова повідомила, що 31 липня в потязі "Маріуполь-Київ" один із пасажирів без верхнього одягу увірвався в купе, де вона була з маленьким сином, почав бити і намагався зґвалтувати. Нападник зламав жінці щелепу. Його затримали і передали поліції. Заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Геращенко повідомив, що затриманий - уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження, він був тричі судимий.
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и кто кормит этих выродков??
При соответствующих условиях я бы с удовольствием
нападал на неё каждый день. Утром и вечером.
А якщо згадати зарплату Сірожі Лещенка у Наглядовій раді тіє ж Укрзалізниці, то супермало
Де вина компанії?
Тобто тепер держава відшкодовує взагалі всім на кого напали на вулиці?
потому что весьма привлекательна.
100 тысяч долларов - это нормально, а гривен - это копейки.