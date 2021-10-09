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Новини Коронавірус і карантин
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карантин (18171) Одеса (5321) черга (222) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

В Одесі утворилася черга до реанімації із хворих на COVID-19, майже всім пишуть "списки". Готуйтеся! - волонтерка Ножевнікова

В Одесі утворилася черга до реанімації із хворих на COVID-19, майже всім пишуть

Реанімаційні відділення лікарень Одеси, які приймають хворих на коронавірус COVID-19, практично повністю заповнені, тому навіть з'явилося поняття "черга в реанімацію".

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомила волонтерка Катерина Ножевнікова, зазначаючи, що жителів міста доводиться  госпіталізувати в інші населені пункти Одеського регіону.

"Одесити вже лежать у Біляївці, в Чорноморську і навіть везли одного важкого в Роздільну. Реанімаційних місць одиниці. І як тільки вони звільняються, їх відразу займають. У нас тепер навіть з'явилося поняття "черга в реанімацію", - заявила волонтерка.

За її словами, в місті відкрили два нові відділення (в МКЛ №1 - 80 місць, новий корпус у лікарні №5, розташованій у районі парку Шевченка, - 90 місць) і практично відразу вони заповнились.

За даними волонтерки, місць на всіх не вистачить, а якщо відкриватимуть нові відділення, то туди потрібні лікарі. Медиків направлятимуть з інших стаціонарів, що призведе до проблем для пацієнтів з іншими захворюваннями.

Крім того, є проблеми з медпрепаратами.

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"У COVID-стаціонарах пишуть списки. Так, так... майже всім пишуть. Бо не вистачає того, що платить НСЗУ за ковідним пакетом. Наприклад, у протокол внесено препарат  "Ремдесивір", але він у країні зараз не ліцензований, і купити його може тільки фізична особа. Тому всі звернення до нас із цього питання ми змушені відхиляти. Ціна флакона - 3200 грн. На курс зазвичай пишуть 6-8 флаконів. Готуйтеся... " - написала Ножевнікова.

Також, за її даними, флакон препарату "Актемра" коштує 13-15 тис. грн, і дістати його не завжди можливо.

"Ніби й все це закупили централізовано близько місяця тому на всю країну, але закупили так мало, що все вже закінчилося", - зазначає волонтерка. Крім того, за її інформацією, медики вносять до списків необхідних ліків, які треба купити,  "Інфулган", "Реосорбілакт", "Левофлоксацин", "Гепацеф", а деякі "особливо спритні медпрацівники" вписують навіть рукавички, бинти тощо.

"І ви будете бігати і все це купувати. Бо ви боїтеся боротися за свої права", - наголосила волонтерка.

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Топ коментарі
+26
Перед тем, как отстаивать свои права, надо об обязанностях вспомнить. Ну и сколько среди клиентов реанимации вакцинировавшихся? Сколько тех, кто постоянно в общественных местах и транспорте носил маски?. Или тоже было вначале очень смешно и "просто надо сходить в лесу костёр понюхать", как у Лукашенко, а теперь вспомнили о стоимости лечения и где же на вас всех брать деньги?
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09.10.2021 14:55
+20
Медикаментов нет зато бабки на дорогах пилятся, аж гай шумит. Готовьте ваши сбережения, дорогие заболевшие.
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09.10.2021 14:53
+20
Что ты несешь. Придурки не хотят вакцинироваться чтобы Сорос им чип не вживил, а ты сюда Степанова приплел. В Украине уже как месяца два все желающие могли вакцинироваться. Только они Раша ТВ и попов в церквях РПЦ слушают и верят что их чипируют.
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09.10.2021 15:09
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Панику нагоняют. щас все эти препараты указаны волонтером сметут с полок все кому нужно и не нужно и будет ампула стоять не 3600 а 10000
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09.10.2021 15:18 Відповісти
Щоб ти знав - цю волонтерку вся Одеса знає, і всі тільки на неї мають сподівання, коли державні інституції не справляються! Якщо б ти у своєму місті зробив би хоча б тисячну частку того, що вона зробила в Одесі, тобі б пам'ятник треба було б поставити ще за життя!
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09.10.2021 16:07 Відповісти
Журналисты, проведите опрос в етих приемниках. Уверен что 99% етих козлов не вакцинированы, а 70% любители рузкогомира и прихожане РПЦ. У меня соседи на голову больные прихожане местной росийской *церкви* когда сказал что привезли и делают прививки бесплатно притом, в ответ выпучила глаза и *тавышоооо?*. америкосы вживляют чипы, отравить всех хотят и тд. Только *спутником V* согласны прививаться
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09.10.2021 15:18 Відповісти
Треба було сказати що спутником V прививають через клизму, бо російські чіпи великі і в голку не пролазять
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10.10.2021 12:24 Відповісти
Одесса проводила отдыхающих,пофестивалила, прокатала концерты кацапских певунов- вот результат.
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09.10.2021 15:19 Відповісти
ну прям, фестивалили\туристили вроде летом, а сейчас - октябрь. хотя если две недели назад был какой-то шабаш с понаехавшими соседями из-за поребрика, то вполне может быть
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09.10.2021 21:07 Відповісти
Тому що за 2 роки "пандемії " страшнішої не знайшли...
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09.10.2021 15:20 Відповісти
кто в очередь записывается, рекомендую в ожидания напомнить себе
https://www.youtube.com/watch?v=GdyHkKYP9fw
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09.10.2021 15:21 Відповісти
Але на величне крадівництво додали ще 15 мільйярдів - то важливіше, для зє влади.
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09.10.2021 15:31 Відповісти
Как неожиданно!
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09.10.2021 15:40 Відповісти
Есть два варианта - либо очередь на вакцинацию ( небольшая, у меня она заняла 15 минут) либо в реанимацию, каждый выбирает себе сам...
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09.10.2021 15:43 Відповісти
я чпокнулся без очереди. Пришел в поликлиниук - говорю - как записаться на очередь на вакцинацию?
Они говорят - вам на когла?
- да хоть на сейчас!
- сзади вас дверь открыта, сейчас врач придет, вот медсестра. вот опросный лист, термометр на руку чпокнули, документы - минут 8-10 в комп данные врач вносил, чтобы все был записано что кому когда и как кололи.
Теперь в Дие спокойно могу взять сертификат с QR-кодом, и сходить в кино на Бонда как белый человек.
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09.10.2021 16:54 Відповісти
В кино? На Бонда? Антихрист. За то в церковь к Гундяю тебя не пустят. Чипанутый. Впрочем как и я.
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09.10.2021 17:10 Відповісти
Я Пфайзером вакцинировалась, поэтому записалась онлайн через Хелси за день. Перезвонила даже, проверила, точно ли Пфайзер? Летом в Харькове ее было сложно найти, но в сентябре - полно, в каждом центре вакцинации.
Пришла в назначенное время, впереди 3 человека, за 10 минут все оформила, сделала и ушла. Красота! Быстро, бесплатно и без очередей.
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09.10.2021 19:04 Відповісти
Да, сейчас вообще без проблем, пара-тройка вакцин на выбор. Хотя и летом тоже было почти без проблем, я в августе бабушку соседку возил на Южный вокзал, бизнес-центр там центр вакцинации, Файзер кололи, очереди нет вообще.
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09.10.2021 21:36 Відповісти
У меня было приблизительно так же, только когда я пришел там было человек пять бабушек, вот я и потерял минут 15 времени😁😁😁
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09.10.2021 21:31 Відповісти
Геленджикский «обнуленыш» (по заявлению 46-го Президента США мистера Джо Байдена - «УБИЙЦА») настойчиво предлагает Украине «С любовью из России!» использовать для прививки от лёгочной чумы (Ковида-19) только российскую вакцину «Спутник», мотивируя тем, что медицинская спецлаборатория Лубянки имеет длительный и успешный опыт таких прививок на Александре Литвиненко, Викторе Ющенко, семьи Скрипалей и Алексее Навальном. Российская вакцина, это кремлевская рулетка, а точнее добровольная эфтаназия.



Из Киева сообщили, что Верховная Рада освободила производителей вакцин против коронавируса от любых последствий прививок, в том числе и летальных. За соответствующий законопроект http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71406 №5247 проголосовали 238 зеленых депутатов. Этот Закон предусматривает освобождение производителя или владельца регистрационного свидетельства вакцины от COVID-19 от ответственности за любые последствия после прививки этим препаратом.
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09.10.2021 19:39 Відповісти
Реальность передает большой привет антиваксерам и адептам теории заговора. Естественный отбор никто не отменял.
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09.10.2021 15:47 Відповісти
Реальность такова что с 2011г.(раньше не обращал внимание у) нас каждую зиму ИВЛ все заняты . пульмонология забита и размещение идёт во все остальные отделения куда только можно .школы закрывают на карантин болеют целыми классами . Но вот только раньше это называлось - пневмония . Что изменилось кроме названия ? Разве .что почему то 29 валентную от пневмонии не предлагали колоть всем желающим
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09.10.2021 18:34 Відповісти
Все в порядке. Все придумано мировым мозком. Это блеф и мираж. Можно не заморачиваться.
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09.10.2021 21:06 Відповісти
всьо пройдет..

https://www.youtube.com/watch?v=RF25xjZc1xQ
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10.10.2021 10:05 Відповісти
Армянский комсомол.
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09.10.2021 15:48 Відповісти
Ну и почему в стране еще не введена " красная зона" или как минимум в 8-10 областях... Что еще нужно, что бы люди на улице валялись. ( если то что здесь говорят правда).
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09.10.2021 15:52 Відповісти
А это чтобы защитить права вакцинированных. Вакцинированным-то красная зона, дистанции, удаленка не нужны. А кто не вакцинировался - кто вам доктор. Или сидите дома, или бегите вакцинироваться.
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09.10.2021 19:07 Відповісти
Так вакцинированные тоже болеют... тоже являются переносчиками. Вакцины защищают от тяжелого течения болезни не более того и то с 60-75% случаев ( а не поголовно)... Качество вакцин неоднозначное, то одна то другая страна Запада отказывается и запрещает применение той или иной вакцины.. и т.д. И главное в перечне на обязательную вакцинацию есть почтальоны но почему то нет мед работников. И знакомые из числа медиков не то что не спешат вакцинироваться, а вообще не собираются..( и их ни кто не обязывает этого делать) Не кажется ли это вам странным. Ведь они должны были быть вакцинированы в первую очередь и поголовно. Ну я так думаю ( как говорил один из героев кинофильма Мимино.)
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09.10.2021 19:30 Відповісти
Это не просто странно, а очень-очень странно.
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09.10.2021 23:09 Відповісти
Вакцины защищают от тяжелого течения болезни не более того и то с 60-75% случаев ( а не поголовно)... Качество вакцин неоднозначное/

СПРАВА ДОБРОВІЛЬНА.

зАВЖДИ маєш на вибір інше

не вакцинуватись.

і попасти\не попасти на ШВЛ.
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10.10.2021 09:38 Відповісти
Ну ну) Опять) снова) Пока отмашку МОЗ не даст, каждый будет как ему хочется править бал. Если утонул, но перед этим чихнул, то умер от ковида.
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09.10.2021 15:57 Відповісти
"в протокол внесен ремдисивир, но он в стране сейчас не лицензирован, и купить его может только физическое лицо. Источник:
Ганьба уряду Зеленського!
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09.10.2021 15:57 Відповісти
ремдесевир стоит тысячи гривень. Этим препаратом обычно лечат ВИЧ-инфицированных, он мешает иммунинету ненормально работать.
Годубовская пролоббировала его завоз еще в прошлом году. на курс лечение стоит около 20 тыс грн.
Но есть ДЕКСАМЕТАЗОН, который, в отличие от ремдесевира, рекомендован ВОЗ как ЕДИНСТВЕННЫЙ точно эффективный препарат против развития осложнений о КОВИД-19.
И который стоит 5 ампул 25 грн. И колоть его надо аж 2 раза в день.
Эффект - за одну ночь падает температура, которая до этого не сбивалась с 40 градусов в течение 2 дней.
сам колол приятелю, когда у него поражение легких было 30% на КТ, и медперсонал, зная, что у него ковид, отказались приезжать к нему домой колоть - чтоб не заразиться.
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09.10.2021 16:57 Відповісти
ви розумієте в чому проблема, препарат знаходиться в протоколі, а протокол-це інструкція для лікаря по призначенню!
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09.10.2021 19:00 Відповісти
проблема в пустоголовых врачах-роботах, которые от протокола не отступят, если даже это приведет к смерти пациента
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09.10.2021 19:59 Відповісти
https://www.who.int/ru/news-room/feature-stories/detail/who-recommends-against-the-use-of-remdesivir-in-covid-19-patients
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10.10.2021 01:24 Відповісти
Не є прибічником Зеленої влади, але хто людям винний, що вони ще досі не вакціонувались? Тобто вакцини викидаються, бо в них скінчився термін придатності, бо люди не хочуть аби їх чипували!

Це ті самі люди, які вибрали оцей непотріб у владу.

Отже - це природній відбір - нежиттеспроможні організми відмирають, і неважливо, що виявилось причиною - зайва сьома нога, чи відсутність мозку.
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09.10.2021 16:03 Відповісти
Та добре вже, романтик із Одеси! Нежиттєздатні організми, з точки зору нашої влади і медиків також, це ті люди, що не мають грошей, тобто пенсіонери непрацюючі, ті ж медики - середній персонал особливо, вчителі, дрібні службовці, ще хтось! І не тільки ковід, і зовсім не ковід, а інші, всім відомі захворювання ще в 90-х роках і до сих пір вбивали і продовжують вбивати українців. У яких не знайшлося коштів на операції при онкозахворюваннях, чи якісні ліки для "нфарктників" і "інсультників"...
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09.10.2021 17:06 Відповісти
Ви хочете сказати, що від Ковіду вмирають лише бідні?

Ще раз спробую сформулювати думку, яку Ви не зрозуміли. Ніхто не заважає людям захиститись якщо не від самої хвороби, то хоча б від тяжких наслідків цієї хвороби. І це безкоштовно! Але вони в силу якихось забобонів самі відмовляються від цього. Тож яке це має відношення до рахунку в банку? І хто їм винен у цьому, окрім них самих?
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09.10.2021 17:59 Відповісти
Боже, скільки можна гнати на ЦН одну і ту ж саму думку! 73% зелених дебілів, які неправильно, тобто не за П. Порошенка проголосували на президентських виборах, не хочуть лікуватися (навіть безкоштовно, якщо вам вірити). І взагалі, люди не такі, старається можновладці для них стараються, а вони не розуміють і не дякують! Здавна в Україні казали: "в кого гроші - той і пан"! А немає грошей - ніхто лікувати не буде! Все інше - інформаційне сміття! В нашій благословенній Україні!
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09.10.2021 18:21 Відповісти
Бачу - Ви і вдруге не зрозуміли. Очевидно, що Ви голосували за Зе.

Ще раз - вакцінація безкоштовна!

Але маю думку, що Ви все одно не зрозумієте, і будете і надалі розповідати про бідних холопів і багатих панів.
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09.10.2021 18:25 Відповісти
На неї витрачено кошти платників податків. Це зовсім не "безкоштовно".
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09.10.2021 20:08 Відповісти
І що? Люди за неї платять при вакцінації?

Знаєте, скільки коштує одна доза вакцини, якщо купувати великими партіями? Тоді порівняйте з тим, скільки коштує один день в реанімації! І додайте сюди кошторис на підготовку кваліфікованого лікаря-реаніматолога разом із середнім і молодшим медичним персоналом.

І кожен день реанімації цього довбня, який не хоче аби його чіпували, я оплачую зі своїх податків!
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09.10.2021 20:14 Відповісти
"І кожен день реанімації цього довбня, який не хоче аби його чіпували, я оплачую зі своїх податків!"
Все это оплачивают. Как и реанимацию для тех, у кого от вакцины тяжелые побочки.

Кстати, Вы уже отказались от госпитализации в случае ковида? ведь вам вакцина гарантирует легкое течение
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09.10.2021 20:47 Відповісти
Дурак, чи що?

Це ті, які не вакціонуються, повинні написати відмову від госпіталізації у випадку захворювання.
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09.10.2021 21:17 Відповісти
То есть все-таки боишься. что у тебя несмотря на вакцинацию может быть тяжелое течение?
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09.10.2021 21:21 Відповісти
ПАЦЮК =лахта.

тобто безпринципний демагог
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10.10.2021 09:42 Відповісти
Оплачую їхню реанімацію я, зі своїх податків!
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09.10.2021 21:18 Відповісти
Они тоже платят налоги. Ты не уникален.
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09.10.2021 21:21 Відповісти
Вирогідність тяжкого перебігу хвороби є завжди, але у вакціонованих вона набагато меньша.

А давай так - тим, хто не вакціонувався, надавати медичні послуги будуть лише у обсягах сплачених ними податків? Згоден?
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09.10.2021 22:22 Відповісти
"Вирогідність тяжкого перебігу хвороби є завжди, але у вакціонованих вона набагато меньша."
хто тобы таке сказав? Ляшко? ти йому віриш?)))
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09.10.2021 22:26 Відповісти
Це витікає з того документу, який Ви самі ж запропонували мені почитати, де нібіто спростовується єфект від вакцінації.
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09.10.2021 22:43 Відповісти
Вгадали! Тільки я голосував ПРОТИ Порошенка в другому турі президентських виборів! І більшість з цих пресловутих 73% голосували іменно по цій причині! Скільки з них залишилось на стороні Зеленського на цей час, гадаю дуже мало! Радий, що ви так хвилюєтесь за здоров"я цих негарних 73%. Прививайтесь раз, чи двічі-тричі, можна і за гроші і не бійтеся непривитих.
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09.10.2021 20:13 Відповісти
Це ті самі люди, які вибрали оцей непотріб у владу

які постійно вибрають непотріб у владу
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10.10.2021 09:56 Відповісти
Ви всє врєті! Ето же обичная пнєвмонія от которой обично умірают каждий год! Не разводітє паніку!!!111
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09.10.2021 16:18 Відповісти
От обычной пневмонии каждый год умирает несколько миллионов человек. Так было и в 109м, и 2018м. Без всякого ковида.
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09.10.2021 19:58 Відповісти
мої підрахунки річної давності:

якщо світова пандемія- треба брати загальні цифри.
7.8 лярда -населення Землі.
припустимо колективний імунітет-коли 60 відсотків 'перенесли.'..
припустимо лише 10 відсотків з них з симтомами(захворіли)..
і з них 1(хоча поки що смертність 2.7) відсоток помер.

*******.
7.8*0.6*0.1*0.01=

4.68 млн. при смерності 1.0(котра буде відома після закінчення пандемії)
\
на сьогодні померло 4.9
\не врахував появу "Дельти"...
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10.10.2021 09:46 Відповісти
И это при том, что четверть населения вакцинирована, а треть имеет естественный иммунитет вследствие перенесенного заболевания. Чюдо светского гуманизма, чюдо трансформации.
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09.10.2021 17:12 Відповісти
кароче буба и тут молодец...ковидные шекели укатать в асфальт,шоб катафалки рессоры не ломали...ванга,блеать,криворогая.
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09.10.2021 17:17 Відповісти
Эй, ДЕПУТАТЫ!
Хватит мет жрать под водку! Давайте выходите из эйфории и страну спасайте, падлы.
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09.10.2021 17:49 Відповісти
главное - ДОРОГИ!!!!!
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09.10.2021 17:53 Відповісти
https://www.ukr.net/news/details/covid19/87560367.html
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09.10.2021 17:59 Відповісти
Зате Укравтодор в фаворі! Знову отримали дотації на дерибан! В такій прекрасній країні така хр@нова держава!! Ганьба!!!
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09.10.2021 18:05 Відповісти
Эта проста грип. Де ваши доказатильства.
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09.10.2021 18:09 Відповісти
Был в сентябре в Одессе, там принципиально никто и нигде не носит масок. Я все удивлялся, как их корона не берет. А вот и подобралась к ним.
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09.10.2021 18:17 Відповісти
Ну что,свидетели плоской земли,это наверняка постановка?
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09.10.2021 18:18 Відповісти
Посмотри мировую статистику - в сравнении с августом число серьезно больных резко снизилось - сот 103 тыс. до 83 тыс.
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09.10.2021 18:39 Відповісти
Это за счет тех стран где идиотов антиваксеров меньше. Но мы то , благодаря им жрем полной ложкой.
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09.10.2021 19:34 Відповісти
Израиль, США, Великобритания
статистика говорит об обратном
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09.10.2021 20:07 Відповісти
Пандемия не бывает в отдельно взятой стране, и волны не могут оставаться в каком-нибудь государстве месяцами. Волна прокатывается очень быстро. Изучите историю эпидемий. Две недели и болезнь из деревни уходит дальше.
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19.10.2021 19:45 Відповісти
Свидетель зомбоящика, сколько реанимационных мест насчитывалось в Украине в 1991 году и сейчас?
Если ты туп, то подсказываю, что 1 место в реанимации очень легко заполнить на 100%.
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09.10.2021 19:56 Відповісти
По ящику смотрю только футбол,вот прям щас
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09.10.2021 20:04 Відповісти
зомбоящик - это лживая официальная риторика, в лапше из которой ты, судя по комментам, утопаешь
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09.10.2021 20:06 Відповісти
В этом случае нельзя шутить, но не могу не спросить а вы что (власть) не знали что будет новый виток заболеваний? а вы что не знали что надо подготовить новые места в больницах? а вы что не думали что можно закупить больше аппаратов швл? а вы что не можете отказаться от дальнейшего распила денег с "ВЕЛИКОГО КРАДІВНИСТВА"
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09.10.2021 18:47 Відповісти
Місця підготувати можно. Навіть апаратуру відповідну купити можна.

Питання в іншому - де лікарів з відповідною кваліфікацією взяти? Адже файного лікаря за рік-другий не підготуєш!

Саме тому так важлива вакцінація, бо завдяки їй набагато меньше людей буде хворіти важкою формою, отже меньшій кількості буде потрібна реанімація!

Але ж в нас всі такі мудрі, шопіпець! Принаймі 73% так точно!
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09.10.2021 19:58 Відповісти
"Саме тому так важлива вакцінація, бо завдяки їй набагато меньше людей буде хворіти важкою формою"

Статистика найбільш вакцинованих країн спростовує це твердження.
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09.10.2021 20:54 Відповісти
Можно посилання?
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09.10.2021 21:15 Відповісти
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1019992/Vaccine_surveillance_report_-_week_38.pdf https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1019992/Vaccine_surveillance_report_-_week_38.pdf
Наприклад, Велика Британія.
Переважна більшість померлих від ковіду - двічі вакциновані. Особливо в старших группах, де, начебто, вакцина повинна найбільше захищати ("групи ризику").
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09.10.2021 21:17 Відповісти
по твоей ссылке

The rate of hospitalisation within 28 days of a positive COVID-19 test increases with
age, and is substantially greater in unvaccinated individuals compared to vaccinated
individuals.
The rate of death within 28 days or within 60 days of a positive COVID-19 test increases
with age, and again is substantially greater in unvaccinated individuals compared to fully
vaccinated individuals.

Ты снова соврал.
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09.10.2021 21:38 Відповісти
если документ оперирует числами 2 и 2, и в результате их сложения получает 5, то этот вывод неправильный и ложный

а теперь смотрим:
80+ лет из 1521 умерших от ковида - 1272 дважды привиты
70-79 лет из 801 - 607 дважды привиты
60-69 лет из 411 - 258 дважды привиты

это защита групп риска? это эффективность 95%?
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09.10.2021 21:45 Відповісти
COVID-19 deaths (a) within 28 days and (b) within 60 days of positive specimen or with COVID-19 reported on
death certificate, by vaccination status between week 34 and week 37 2021

Rates among persons
vaccinated with 2 doses
(per 100,000)
В когорте 80+............... 49.5
В когорте 70 to 79 ..... 13.1

Rates amongpersons not
vaccinated
(per 100,000)
В когорте 80+..............156.0
В когорте 70 to 79 ..... 66.4
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09.10.2021 22:41 Відповісти
А самое главное, как так получается, что при 70% охвате вакцинацией сейчас в Англии от ковида умирает в 2 раза больше людей ежедневно, чем год назад в тот же период года БЕЗ вакцины? А месяц назад так и в 5-6 раз больше умирало. Например, 8 сентября 2020 года - 32 смерти, 8 сентября 2021 года - 191 смерть.

Это так вакцина "работает"?
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09.10.2021 21:52 Відповісти
Просто подивіться таблицю 1 в цьому документі!

Ну і далі:

Частота госпитализаций в течение 28 дней после положительного теста на COVID-19 увеличивается с

возраст, и значительно выше у непривитых людей по сравнению с вакцинированными

частные лица.

Уровень смертности в течение 28 дней или в течение 60 дней после положительного результата теста на COVID-19 увеличивается.

с возрастом, и, опять же, значительно больше у непривитых лиц по сравнению с полностью

вакцинированные лица



Можете ще подивитись графіки на стор. 17, 18. Але, звісно ж, Ви будете все це ігнорувати!
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09.10.2021 22:41 Відповісти
Зелёной власти на срать на ваши ковиды, а для пиара они два года назад 30 туристов из Китая БТРами и спецвойсками в сельский санаторий запихивали. Проявили заботу и хватит, пора офшорам заниматьс
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09.10.2021 19:18 Відповісти
"Цена флакона - 3200 грн."
Конечно, эта пландемия не закончится, пока фарма гребет бабло лопатой. Пререпарат с недоказанной эффективностью.
Нет, чтобы использовать копеечный ивермектин.
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09.10.2021 19:55 Відповісти
По заполненности. Нарид никак не поймет, что с 1991 года количество гос. больниц в Украине уменьшилось в три раза. и это без учета последней тер.-админ. реформы, когда в три раз снова таки уменьшили количество районов, а с ними и районных больниц. В итоге в одну больницу с огромного региона свозят ВСЕХ с подозрительными симптомами и далеко не всегда подтвержденными диагнозами.
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09.10.2021 20:02 Відповісти
Фашик Донецкий

Из Википедии полностью исчезла информация о таком разработчике вакцины как ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны России, который, кстати, находится под американскими санкциями. Но интересно даже не то, что данное ФГБУ находится под санкциями США, а совсем другое!

Дело в том, что данное ЦНИИ с 1937 года занимается разработкой наступательного биологического оружия. Со времен СССР 48 ЦНИИ делал ставку на разработку геморрагических лихорадок, создание новых боевых вирусов, что совпадало с работами по разработке соответствующих вакцин.

В период с 1962 по 1970 год в институте был разработан ингаляционный метод вакцинопрофилактики лёгочной формы чумы на основе мелкодисперсного аэрозоля регидративной культуры вакцинного штамма ЕВ.
То есть, институт вел работу по разработке вирусов, вызывающих легочную чуму способы заражения и клиническая форма течения которой очень схожи с Covid-19. Именно 48 ЦНИИ МО РФ в прошлом году "спасали" Италию от Covid-19. А теперь, об этих "героях" удаляют отовсюду информацию.
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10.10.2021 09:50 Відповісти
На иллюстрации
https://hromadske.ua/ru/posts/bezviz-vozvrashaetsya-es-mozhet-razreshit-vuezd-vakcinirovannym-turistam-chto-eto-znachit-dlya-ukrainy Отделение больницы во Львове, переполненное пациентками, больными COVID-19, 23 марта 2021 года
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09.10.2021 22:48 Відповісти
Хто заважав їм вакцинуватися?
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10.10.2021 08:27 Відповісти
Вакцинированные тоже там, в общем котле,только вам об этом не скажут,и то,что вакцинация с огромным трудом проходит именно среди врачей и медработников тоже о многом говорит. Наверняка они что то знают,
и о липовых цифрах заболевших и умерших, и о короновирусе...
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10.10.2021 11:39 Відповісти
Несколько больниц на всю одесскую область? Главное нагнать как можно больше паники!
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10.10.2021 11:34 Відповісти
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