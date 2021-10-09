В Одесі утворилася черга до реанімації із хворих на COVID-19, майже всім пишуть "списки". Готуйтеся! - волонтерка Ножевнікова

Реанімаційні відділення лікарень Одеси, які приймають хворих на коронавірус COVID-19, практично повністю заповнені, тому навіть з'явилося поняття "черга в реанімацію".

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомила волонтерка Катерина Ножевнікова, зазначаючи, що жителів міста доводиться госпіталізувати в інші населені пункти Одеського регіону.

"Одесити вже лежать у Біляївці, в Чорноморську і навіть везли одного важкого в Роздільну. Реанімаційних місць одиниці. І як тільки вони звільняються, їх відразу займають. У нас тепер навіть з'явилося поняття "черга в реанімацію", - заявила волонтерка.

За її словами, в місті відкрили два нові відділення (в МКЛ №1 - 80 місць, новий корпус у лікарні №5, розташованій у районі парку Шевченка, - 90 місць) і практично відразу вони заповнились.

За даними волонтерки, місць на всіх не вистачить, а якщо відкриватимуть нові відділення, то туди потрібні лікарі. Медиків направлятимуть з інших стаціонарів, що призведе до проблем для пацієнтів з іншими захворюваннями.

Крім того, є проблеми з медпрепаратами.

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"У COVID-стаціонарах пишуть списки. Так, так... майже всім пишуть. Бо не вистачає того, що платить НСЗУ за ковідним пакетом. Наприклад, у протокол внесено препарат "Ремдесивір", але він у країні зараз не ліцензований, і купити його може тільки фізична особа. Тому всі звернення до нас із цього питання ми змушені відхиляти. Ціна флакона - 3200 грн. На курс зазвичай пишуть 6-8 флаконів. Готуйтеся... " - написала Ножевнікова.

Також, за її даними, флакон препарату "Актемра" коштує 13-15 тис. грн, і дістати його не завжди можливо.

"Ніби й все це закупили централізовано близько місяця тому на всю країну, але закупили так мало, що все вже закінчилося", - зазначає волонтерка. Крім того, за її інформацією, медики вносять до списків необхідних ліків, які треба купити, "Інфулган", "Реосорбілакт", "Левофлоксацин", "Гепацеф", а деякі "особливо спритні медпрацівники" вписують навіть рукавички, бинти тощо.

"І ви будете бігати і все це купувати. Бо ви боїтеся боротися за свої права", - наголосила волонтерка.

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