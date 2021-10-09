В Одесі утворилася черга до реанімації із хворих на COVID-19, майже всім пишуть "списки". Готуйтеся! - волонтерка Ножевнікова
Реанімаційні відділення лікарень Одеси, які приймають хворих на коронавірус COVID-19, практично повністю заповнені, тому навіть з'явилося поняття "черга в реанімацію".
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомила волонтерка Катерина Ножевнікова, зазначаючи, що жителів міста доводиться госпіталізувати в інші населені пункти Одеського регіону.
"Одесити вже лежать у Біляївці, в Чорноморську і навіть везли одного важкого в Роздільну. Реанімаційних місць одиниці. І як тільки вони звільняються, їх відразу займають. У нас тепер навіть з'явилося поняття "черга в реанімацію", - заявила волонтерка.
За її словами, в місті відкрили два нові відділення (в МКЛ №1 - 80 місць, новий корпус у лікарні №5, розташованій у районі парку Шевченка, - 90 місць) і практично відразу вони заповнились.
За даними волонтерки, місць на всіх не вистачить, а якщо відкриватимуть нові відділення, то туди потрібні лікарі. Медиків направлятимуть з інших стаціонарів, що призведе до проблем для пацієнтів з іншими захворюваннями.
Крім того, є проблеми з медпрепаратами.
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"У COVID-стаціонарах пишуть списки. Так, так... майже всім пишуть. Бо не вистачає того, що платить НСЗУ за ковідним пакетом. Наприклад, у протокол внесено препарат "Ремдесивір", але він у країні зараз не ліцензований, і купити його може тільки фізична особа. Тому всі звернення до нас із цього питання ми змушені відхиляти. Ціна флакона - 3200 грн. На курс зазвичай пишуть 6-8 флаконів. Готуйтеся... " - написала Ножевнікова.
Також, за її даними, флакон препарату "Актемра" коштує 13-15 тис. грн, і дістати його не завжди можливо.
"Ніби й все це закупили централізовано близько місяця тому на всю країну, але закупили так мало, що все вже закінчилося", - зазначає волонтерка. Крім того, за її інформацією, медики вносять до списків необхідних ліків, які треба купити, "Інфулган", "Реосорбілакт", "Левофлоксацин", "Гепацеф", а деякі "особливо спритні медпрацівники" вписують навіть рукавички, бинти тощо.
"І ви будете бігати і все це купувати. Бо ви боїтеся боротися за свої права", - наголосила волонтерка.
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Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=GdyHkKYP9fw
Они говорят - вам на когла?
- да хоть на сейчас!
- сзади вас дверь открыта, сейчас врач придет, вот медсестра. вот опросный лист, термометр на руку чпокнули, документы - минут 8-10 в комп данные врач вносил, чтобы все был записано что кому когда и как кололи.
Теперь в Дие спокойно могу взять сертификат с QR-кодом, и сходить в кино на Бонда как белый человек.
Пришла в назначенное время, впереди 3 человека, за 10 минут все оформила, сделала и ушла. Красота! Быстро, бесплатно и без очередей.
Из Киева сообщили, что Верховная Рада освободила производителей вакцин против коронавируса от любых последствий прививок, в том числе и летальных. За соответствующий законопроект http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71406 №5247 проголосовали 238 зеленых депутатов. Этот Закон предусматривает освобождение производителя или владельца регистрационного свидетельства вакцины от COVID-19 от ответственности за любые последствия после прививки этим препаратом.
https://www.youtube.com/watch?v=RF25xjZc1xQ
СПРАВА ДОБРОВІЛЬНА.
зАВЖДИ маєш на вибір інше
не вакцинуватись.
і попасти\не попасти на ШВЛ.
Ганьба уряду Зеленського!
Годубовская пролоббировала его завоз еще в прошлом году. на курс лечение стоит около 20 тыс грн.
Но есть ДЕКСАМЕТАЗОН, который, в отличие от ремдесевира, рекомендован ВОЗ как ЕДИНСТВЕННЫЙ точно эффективный препарат против развития осложнений о КОВИД-19.
И который стоит 5 ампул 25 грн. И колоть его надо аж 2 раза в день.
Эффект - за одну ночь падает температура, которая до этого не сбивалась с 40 градусов в течение 2 дней.
сам колол приятелю, когда у него поражение легких было 30% на КТ, и медперсонал, зная, что у него ковид, отказались приезжать к нему домой колоть - чтоб не заразиться.
Це ті самі люди, які вибрали оцей непотріб у владу.
Отже - це природній відбір - нежиттеспроможні організми відмирають, і неважливо, що виявилось причиною - зайва сьома нога, чи відсутність мозку.
Ще раз спробую сформулювати думку, яку Ви не зрозуміли. Ніхто не заважає людям захиститись якщо не від самої хвороби, то хоча б від тяжких наслідків цієї хвороби. І це безкоштовно! Але вони в силу якихось забобонів самі відмовляються від цього. Тож яке це має відношення до рахунку в банку? І хто їм винен у цьому, окрім них самих?
Ще раз - вакцінація безкоштовна!
Але маю думку, що Ви все одно не зрозумієте, і будете і надалі розповідати про бідних холопів і багатих панів.
Знаєте, скільки коштує одна доза вакцини, якщо купувати великими партіями? Тоді порівняйте з тим, скільки коштує один день в реанімації! І додайте сюди кошторис на підготовку кваліфікованого лікаря-реаніматолога разом із середнім і молодшим медичним персоналом.
І кожен день реанімації цього довбня, який не хоче аби його чіпували, я оплачую зі своїх податків!
Все это оплачивают. Как и реанимацию для тех, у кого от вакцины тяжелые побочки.
Кстати, Вы уже отказались от госпитализации в случае ковида? ведь вам вакцина гарантирует легкое течение
Це ті, які не вакціонуються, повинні написати відмову від госпіталізації у випадку захворювання.
тобто безпринципний демагог
А давай так - тим, хто не вакціонувався, надавати медичні послуги будуть лише у обсягах сплачених ними податків? Згоден?
хто тобы таке сказав? Ляшко? ти йому віриш?)))
які вибрали оцей непотріб у владу
які постійно вибрають непотріб у владу
якщо світова пандемія- треба брати загальні цифри.
7.8 лярда -населення Землі.
припустимо колективний імунітет-коли 60 відсотків 'перенесли.'..
припустимо лише 10 відсотків з них з симтомами(захворіли)..
і з них 1(хоча поки що смертність 2.7) відсоток помер.
*******.
7.8*0.6*0.1*0.01=
4.68 млн. при смерності 1.0(котра буде відома після закінчення пандемії)
\
на сьогодні померло 4.9
\не врахував появу "Дельти"...
Хватит мет жрать под водку! Давайте выходите из эйфории и страну спасайте, падлы.
статистика говорит об обратном
Если ты туп, то подсказываю, что 1 место в реанимации очень легко заполнить на 100%.
Питання в іншому - де лікарів з відповідною кваліфікацією взяти? Адже файного лікаря за рік-другий не підготуєш!
Саме тому так важлива вакцінація, бо завдяки їй набагато меньше людей буде хворіти важкою формою, отже меньшій кількості буде потрібна реанімація!
Але ж в нас всі такі мудрі, шопіпець! Принаймі 73% так точно!
Статистика найбільш вакцинованих країн спростовує це твердження.
Наприклад, Велика Британія.
Переважна більшість померлих від ковіду - двічі вакциновані. Особливо в старших группах, де, начебто, вакцина повинна найбільше захищати ("групи ризику").
The rate of hospitalisation within 28 days of a positive COVID-19 test increases with
age, and is substantially greater in unvaccinated individuals compared to vaccinated
individuals.
The rate of death within 28 days or within 60 days of a positive COVID-19 test increases
with age, and again is substantially greater in unvaccinated individuals compared to fully
vaccinated individuals.
Ты снова соврал.
а теперь смотрим:
80+ лет из 1521 умерших от ковида - 1272 дважды привиты
70-79 лет из 801 - 607 дважды привиты
60-69 лет из 411 - 258 дважды привиты
это защита групп риска? это эффективность 95%?
death certificate, by vaccination status between week 34 and week 37 2021
Rates among persons
vaccinated with 2 doses
(per 100,000)
В когорте 80+............... 49.5
В когорте 70 to 79 ..... 13.1
Rates amongpersons not
vaccinated
(per 100,000)
В когорте 80+..............156.0
В когорте 70 to 79 ..... 66.4
Это так вакцина "работает"?
Ну і далі:
Частота госпитализаций в течение 28 дней после положительного теста на COVID-19 увеличивается с
возраст, и значительно выше у непривитых людей по сравнению с вакцинированными
частные лица.
Уровень смертности в течение 28 дней или в течение 60 дней после положительного результата теста на COVID-19 увеличивается.
с возрастом, и, опять же, значительно больше у непривитых лиц по сравнению с полностью
вакцинированные лица
Можете ще подивитись графіки на стор. 17, 18. Але, звісно ж, Ви будете все це ігнорувати!
Конечно, эта пландемия не закончится, пока фарма гребет бабло лопатой. Пререпарат с недоказанной эффективностью.
Нет, чтобы использовать копеечный ивермектин.
Из Википедии полностью исчезла информация о таком разработчике вакцины как ФГБУ "48-й ЦНИИ" Минобороны России, который, кстати, находится под американскими санкциями. Но интересно даже не то, что данное ФГБУ находится под санкциями США, а совсем другое!
Дело в том, что данное ЦНИИ с 1937 года занимается разработкой наступательного биологического оружия. Со времен СССР 48 ЦНИИ делал ставку на разработку геморрагических лихорадок, создание новых боевых вирусов, что совпадало с работами по разработке соответствующих вакцин.
В период с 1962 по 1970 год в институте был разработан ингаляционный метод вакцинопрофилактики лёгочной формы чумы на основе мелкодисперсного аэрозоля регидративной культуры вакцинного штамма ЕВ.
То есть, институт вел работу по разработке вирусов, вызывающих легочную чуму способы заражения и клиническая форма течения которой очень схожи с Covid-19. Именно 48 ЦНИИ МО РФ в прошлом году "спасали" Италию от Covid-19. А теперь, об этих "героях" удаляют отовсюду информацию.
https://hromadske.ua/ru/posts/bezviz-vozvrashaetsya-es-mozhet-razreshit-vuezd-vakcinirovannym-turistam-chto-eto-znachit-dlya-ukrainy Отделение больницы во Львове, переполненное пациентками, больными COVID-19, 23 марта 2021 года
и о липовых цифрах заболевших и умерших, и о короновирусе...