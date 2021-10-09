"Не почув адекватних пояснень затримки конкурсу", - Зеленський про зрив виборів глави САП

Президент України Володимир Зеленський відреагував на зрив конкурсу з обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському твітері.

"Не почув адекватних пояснень затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок як належить", - підкреслив президент.

За словами Зеленського, ефективність роботи антикорупційних інституцій для української влади є пріоритетом.

Як повідомлялося раніше, засідання комісії, яка мала обрати керівника САП, не відбулося через відсутність членів комісії: Олени Бусол, Андрія Гуджала і Євгена Соболя.