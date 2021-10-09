УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10099 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з корупцією
11 402 79
Зеленський (22429) конкурс (1273)

"Не почув адекватних пояснень затримки конкурсу", - Зеленський про зрив виборів глави САП

Президент України Володимир Зеленський відреагував на зрив конкурсу з обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському твітері.

"Не почув адекватних пояснень затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок як належить", - підкреслив президент.

За словами Зеленського, ефективність роботи антикорупційних інституцій для української влади є пріоритетом.

Як повідомлялося раніше, засідання комісії, яка мала обрати керівника САП, не відбулося через відсутність членів комісії: Олени Бусол, Андрія Гуджала і Євгена Соболя.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+51
Д'ерьмак ничего не собирается объяснять какому-то шуту гороховому.
показати весь коментар
09.10.2021 15:23
+31
щас ермак тебе обьяснит адекватно кто что должен. готовь сраку
показати весь коментар
09.10.2021 15:23
+29
Зеля дурака валяет. Сам настаивает на своей кандидатуре и с ОП тормозит сейчас выборы, потому что идёт не по их сценарию.
показати весь коментар
09.10.2021 15:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В двух словах объясню
не получается впихнуть не впихуемое
показати весь коментар
09.10.2021 15:21 Відповісти
"І я не я,і хата не моя..."
показати весь коментар
09.10.2021 15:26 Відповісти
А морда довольная!
показати весь коментар
09.10.2021 23:27 Відповісти
Порношут говорит одно, делает другое ! Украина без зеУБЛЮДКОВ
показати весь коментар
09.10.2021 15:31 Відповісти
несколькими строчками ниже на этом же сайте

Ермаковские члены комиссии по избранию руководителя САП сорвали ключевой этап конкурса, - Шабунин Источник:

Вова, если газет не читаешь, заглядывай хотя бы в Цензор и не мети пургу на телевизор
показати весь коментар
09.10.2021 16:19 Відповісти
Оно 🤢💩 пургу метёт сознательно , считая себя гениальным актером ,,но США , это не 🐏🐑🤢73%
показати весь коментар
09.10.2021 16:41 Відповісти
в гневном спиче ЗЕбила теперь просто нужно расставить "консервированный смех"

что-либо комментировать бесполезно
показати весь коментар
09.10.2021 16:48 Відповісти
ОНО ,что опять ДУРАЧКОМ прикинулось ?????
показати весь коментар
09.10.2021 18:07 Відповісти
Как можно шлангу прикинуться шлангом?
показати весь коментар
09.10.2021 23:25 Відповісти
неадекват слухав що казав НІБИ-ТО неадекват , а наспраді Єрмаківщина рулить ... ( звиняй Гончаренко)
показати весь коментар
09.10.2021 19:27 Відповісти
Д'ерьмак ничего не собирается объяснять какому-то шуту гороховому.
показати весь коментар
09.10.2021 15:23 Відповісти
Завхоз может еще и глаз подбить зелоху
показати весь коментар
09.10.2021 17:00 Відповісти
щас ермак тебе обьяснит адекватно кто что должен. готовь сраку
показати весь коментар
09.10.2021 15:23 Відповісти
Ща ему Дерьмак айкосики не выделит, и зеледент сразу поймет что бородатая бабушка бьется Козырем тупина на ура.
показати весь коментар
09.10.2021 15:30 Відповісти
Вова, ты великий артист ... дешевого КВНа !

США и ЕС спросили: "Кто это сделал ?"
а ты мастерски повторил
Браво !

"Какой артист умирает !"
показати весь коментар
09.10.2021 16:26 Відповісти
Падалью как всегда пприкинулся.
показати весь коментар
09.10.2021 15:25 Відповісти
Зеля дурака валяет. Сам настаивает на своей кандидатуре и с ОП тормозит сейчас выборы, потому что идёт не по их сценарию.
показати весь коментар
09.10.2021 15:26 Відповісти
Таварищь зеленский ничего не знал!
показати весь коментар
09.10.2021 15:26 Відповісти
Угу...Праізашла чюдовіщная ашибка.
показати весь коментар
09.10.2021 15:37 Відповісти
ох какие плохие бояре )))
показати весь коментар
09.10.2021 15:26 Відповісти
зелох - это главный неадекват страны
показати весь коментар
09.10.2021 15:27 Відповісти
"Не услышал адекватных объяснений ...."

Жалуется? Хвастается? Непонятно....
показати весь коментар
09.10.2021 15:27 Відповісти
Гордится этим.
показати весь коментар
09.10.2021 15:39 Відповісти
Бла бла бла...
показати весь коментар
09.10.2021 15:28 Відповісти
"эффективность работы антикоррупционных институтов для украинской власти является приоритетом. " - здесь гомерический смех....
показати весь коментар
09.10.2021 15:29 Відповісти
Тіпа, він ні при чому. Весь в адекваті
показати весь коментар
09.10.2021 15:30 Відповісти
Уши...чистил?
показати весь коментар
09.10.2021 15:32 Відповісти
Та і волосню там підстригти треба, не тільки на грудях.
показати весь коментар
09.10.2021 16:29 Відповісти
глухой през? - ето сильно....
показати весь коментар
09.10.2021 15:32 Відповісти
Это и сильно и стильно. Лучше бы он был немой.
Не мой немой,простите за каламбур.
показати весь коментар
09.10.2021 15:44 Відповісти
Но новость про недовольство ЕС и США была. Теперь проведут в ускоренном режиме и слава Богу.
показати весь коментар
09.10.2021 15:32 Відповісти
"Давайте запустим "дурочку"! Отправляйте телеграмму: "Куры передохли, высылайте новый телескоп!" А.Райкин.
клоуны сегодня в моде.
показати весь коментар
09.10.2021 15:33 Відповісти
шлите апельсины бочками.
братья карамазовы.
показати весь коментар
09.10.2021 15:40 Відповісти
Вова не може понять по якій причині до цих пір не працює орган , який ,теоретично , може взять його за жопу?
Прикалуєца по ходу.
показати весь коментар
09.10.2021 15:34 Відповісти
Просто банально сцить в очі своїм виборцям.
показати весь коментар
09.10.2021 15:46 Відповісти
На "роялі" фальшиву ноту взяв.
показати весь коментар
09.10.2021 16:34 Відповісти
дурачка включил на полную мощность зато слова золотые)) учитесь разводить лохов, витёк енакиевский аж загрустил в рублёвских ******.
показати весь коментар
09.10.2021 15:40 Відповісти
Да он режим "дурачка" и не выключал. Что дано от природы, скрыть нельзя.
показати весь коментар
09.10.2021 16:38 Відповісти
Не явились ЧЛЕНЫ комиссии, по квоте именно Зеленского.
Кого хочет обмануть это существо ?
показати весь коментар
09.10.2021 15:41 Відповісти
зельцман, а тебе єрмакъ разрешил твой клоунский рот открывать? - его и спроси, что он там мутит..
показати весь коментар
09.10.2021 15:42 Відповісти
"я спросил у ясеня" (с)
показати весь коментар
09.10.2021 15:44 Відповісти
Казалось бы причем тут Ермак...

ЗЕ типа не в курсе, шо за фигня творится.
показати весь коментар
09.10.2021 15:46 Відповісти
сцаря ишако негудует
показати весь коментар
09.10.2021 15:48 Відповісти
да потому что ты не президент, а пустышка которая ничего не может сделать.
показати весь коментар
09.10.2021 15:51 Відповісти
Сомнительно, что он осилит даже адекватные ответы.
показати весь коментар
09.10.2021 15:52 Відповісти
вчера вечером

На 09.10.2021 року ми, ГО «Поступ» запланували акцію щодо перегляду під Офісом Президента України фільму «ОФШОР-95», про що повідомили завчасно. Однак, Офіс Президента України відреагував на нашу акцію. За тією ж адресою, він влаштував публічний показ мультфільмів для дітей. Тобто, на акцію, на якій піднімаються серйозні теми - Офіс Президента стягує дітей.

ЯК ЦЕ НАЗИВАЄТЬСЯ?

Повідомляємо всім, що акція відбудеться за планом. Ніяких змін вноситися не буде. Тому приходьте і приводьте своїх друзів.

сегодня утром

показати весь коментар
09.10.2021 16:03 Відповісти
ну не услышал так не услышал, чего уж тут поделать?
показати весь коментар
09.10.2021 16:03 Відповісти
Посли з G7 писти виписали.
показати весь коментар
09.10.2021 16:09 Відповісти
хтось дебилу нашептав шо криворогий резерв бездонный...
показати весь коментар
09.10.2021 16:14 Відповісти
Блин, но они же ведь не в студии Г+Г, тоже мне #омики...
Шашлыки коптят на конопле? Сезон...
PS: Ну почему, мы не в НАТО???
показати весь коментар
09.10.2021 16:18 Відповісти
Сложно неадекВатному существу получить адекватное пояснение.

Хотя, если перестать постоянно,врать может и получится из зесущества паганенький человек
показати весь коментар
09.10.2021 16:24 Відповісти
"...Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено", - подчеркнул президент.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Так уволь их за саботаж, как уволил Разумкова.
показати весь коментар
09.10.2021 16:33 Відповісти
Ви падлюки, вирішуйте терміново питання з ціною на газ. Нині вона для підприємств вже перевалила за 30 грн./куб.
А ті всі понти людям мало цікаві.
показати весь коментар
09.10.2021 16:34 Відповісти
а для заправки авто на метане по 35-37 (недавно было 19-20)
показати весь коментар
09.10.2021 16:40 Відповісти
Одна надежда на преславутое "внешнее управление". Держат малороссы в заложниках 30% адекватного населения.
показати весь коментар
09.10.2021 16:36 Відповісти
Які ще малороси? Україною керує купка мафіозних олігархічних кланів. І їм байдуже з ким "дружити" - з Заходом чи з Росією. І українців, навіть малоросів там практично немає.
показати весь коментар
09.10.2021 23:42 Відповісти
по Украине начали на борды "великого крадивництва" наклеивать наклейки "построено за твои налоги". Ниже Житомир

показати весь коментар
09.10.2021 16:37 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2021 16:38 Відповісти
Получается в комиссию дурачков набрали двух до кучи связать не могут... сложно найти себе подобных.
показати весь коментар
09.10.2021 16:42 Відповісти
"Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено", - подчеркнул президент.

А кто ты такой, чтобы что-то слышать? Пошлите уже на *** петрушку
показати весь коментар
09.10.2021 16:42 Відповісти
А в цієї команди хоча б раз були адекватні пояснення? Щодо будь-якої теми
показати весь коментар
09.10.2021 16:49 Відповісти
По природе мелкий буржуа, с мелким мышлением, но с большими амбициями
показати весь коментар
09.10.2021 16:52 Відповісти
Вова, Байдену это не интересно=) Улсышал/не услышал, - уже не важно)
показати весь коментар
09.10.2021 16:55 Відповісти
Чукча в чуме ждет рассвета
От кого не услышал
Может от Полякова?? или Гагарина??
показати весь коментар
09.10.2021 16:56 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2021 17:06 Відповісти
а може воно глухуювате??
чи прикидається
так колись сцяв у пробірку на стадіоні
Казали що чує
показати весь коментар
09.10.2021 17:06 Відповісти
Точно под дурачка косит. Сценка из "Нашей Раши": Ой, а кто это сделал?
показати весь коментар
09.10.2021 17:09 Відповісти
ПОРОШЕНКО ВИНОВАТ - ПРИВЫЧНО ,ДА))
показати весь коментар
09.10.2021 17:11 Відповісти
был занят дерибаном отката по кредиту ДНР ?
показати весь коментар
09.10.2021 17:31 Відповісти
якби ж! антикорупційні інституції були б ефективні, то Зєля з бандою вже перебували би у буцигарні.. Зєля, чуєшь?! - чи Оман-Катар_КНДР надають тобі надію на сумнівне майбутнє..?
показати весь коментар
09.10.2021 17:36 Відповісти
шОоооо?! нееее! дааааа! шОооо?!
показати весь коментар
09.10.2021 17:59 Відповісти
Господин Зеленский, перестаньте изобретать велосипед ,вы ходите по тем же граблям, по которым

ходили все ваши предшественники, но если им ещё можно седлать скидку на возраст, то творить

глупости в вашем возрасте, это не ошибка, а преступление.
показати весь коментар
09.10.2021 18:51 Відповісти
Та всем некогда, не успевают гроши с большой крадижки по офшорам распихиват
показати весь коментар
09.10.2021 18:55 Відповісти
в свого єрмака спитай...
показати весь коментар
09.10.2021 19:04 Відповісти
Це недолуге створіння клеїть дурня перед західними партнерами. Але який же дурень повірить у цю дуже погано зіграну виставу?
показати весь коментар
09.10.2021 19:13 Відповісти
наглость + безответственность, помноженная на цинизм...
показати весь коментар
09.10.2021 21:08 Відповісти
минами - лягушками пусть минируют
показати весь коментар
09.10.2021 22:48 Відповісти
Мы тоже не услышали за офшоры Зе посади себя за корупцию или свали нахер позорище страны !!!!
показати весь коментар
10.10.2021 20:56 Відповісти
 
 