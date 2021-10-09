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"Не почув адекватних пояснень затримки конкурсу", - Зеленський про зрив виборів глави САП
Президент України Володимир Зеленський відреагував на зрив конкурсу з обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в президентському твітері.
"Не почув адекватних пояснень затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок як належить", - підкреслив президент.
За словами Зеленського, ефективність роботи антикорупційних інституцій для української влади є пріоритетом.
Як повідомлялося раніше, засідання комісії, яка мала обрати керівника САП, не відбулося через відсутність членів комісії: Олени Бусол, Андрія Гуджала і Євгена Соболя.
Топ коментарі
+51 Garry Grant
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+29 Владимир Сухов e5dee246
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не получается впихнуть не впихуемое
Ермаковские члены комиссии по избранию руководителя САП сорвали ключевой этап конкурса, - Шабунин Источник:
Вова, если газет не читаешь, заглядывай хотя бы в Цензор и не мети пургу на телевизор
что-либо комментировать бесполезно
США и ЕС спросили: "Кто это сделал ?"
а ты мастерски повторил
Браво !
"Какой артист умирает !"
Жалуется? Хвастается? Непонятно....
Не мой немой,простите за каламбур.
клоуны сегодня в моде.
братья карамазовы.
Прикалуєца по ходу.
Кого хочет обмануть это существо ?
ЗЕ типа не в курсе, шо за фигня творится.
На 09.10.2021 року ми, ГО «Поступ» запланували акцію щодо перегляду під Офісом Президента України фільму «ОФШОР-95», про що повідомили завчасно. Однак, Офіс Президента України відреагував на нашу акцію. За тією ж адресою, він влаштував публічний показ мультфільмів для дітей. Тобто, на акцію, на якій піднімаються серйозні теми - Офіс Президента стягує дітей.
ЯК ЦЕ НАЗИВАЄТЬСЯ?
Повідомляємо всім, що акція відбудеться за планом. Ніяких змін вноситися не буде. Тому приходьте і приводьте своїх друзів.
сегодня утром
Шашлыки коптят на конопле? Сезон...
PS: Ну почему, мы не в НАТО???
Хотя, если перестать постоянно,врать может и получится из зесущества паганенький человек
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Так уволь их за саботаж, как уволил Разумкова.
А ті всі понти людям мало цікаві.
президент.А кто ты такой, чтобы что-то слышать? Пошлите уже на *** петрушку
От кого не услышал
Может от Полякова?? или Гагарина??
чи прикидається
так колись сцяв у пробірку на стадіоні
Казали що чує
ходили все ваши предшественники, но если им ещё можно седлать скидку на возраст, то творить
глупости в вашем возрасте, это не ошибка, а преступление.