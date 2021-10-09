Литві потрібно ще 300 км колючого дроту, щоб відгородитися від Білорусі, - МВС

Литва побудувала вже майже 46 кілометрів огорожі з колючим дротом на кордоні з Білоруссю, для покриття найбільш уразливої ділянки буде потрібно ще 300 км.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це 9 жовтня повідомляється на сайті МВС республіки.

Загалом Литва придбала або отримала 556 км колючого дроту: 306 км було закуплено, 250 км країна отримала як допомогу від Естонії, України та Словенії.

"Наразі будують паркан на найуразливіших ділянках литовсько-білоруського кордону, щоб запобігти незаконному перетину кордону", - зазначила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

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