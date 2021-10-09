УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10077 відвідувачів онлайн
Новини
2 955 32
Білорусь (7840) кордон (4640) Литва (2265)

Литві потрібно ще 300 км колючого дроту, щоб відгородитися від Білорусі, - МВС

Литві потрібно ще 300 км колючого дроту, щоб відгородитися від Білорусі, - МВС

Литва побудувала вже майже 46 кілометрів огорожі з колючим дротом на кордоні з Білоруссю, для покриття найбільш уразливої ділянки буде потрібно ще 300 км.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це 9 жовтня повідомляється на сайті МВС республіки.

Загалом Литва придбала або отримала 556 км колючого дроту: 306 км було закуплено, 250 км країна отримала як допомогу від Естонії, України та Словенії.

"Наразі будують паркан на найуразливіших ділянках литовсько-білоруського кордону, щоб запобігти незаконному перетину кордону", - зазначила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Читайте також: Литва вирішила побудувати чотириметровий паркан на кордоні з Білоруссю, а Лукашенко наказав "закрити кожен метр кордону" на півдні і заході
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Помогли Эстония, Украина и Словения. А другие страны НАТО не хотят помочь своему восточному флангу? Ведь для них это копейки, ни о чём. Вот вам кстати и оборонительный блок. Видимо некоторые страны и дальше будут объединятся в мини-блоки. А то система слишком неповоротлива и забюрократизирована, пока почухаются и поозаботятся, упоротые Бульбофюрер и Бункерный карлик понаворотят делов
показати весь коментар
09.10.2021 16:07
+7
А ещё нужна заминированная КСП - картофельно следовая полоса
показати весь коментар
09.10.2021 16:05
+5
лукашеску отжигает

показати весь коментар
09.10.2021 16:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ещё нужна заминированная КСП - картофельно следовая полоса
показати весь коментар
09.10.2021 16:05 Відповісти
Помогли Эстония, Украина и Словения. А другие страны НАТО не хотят помочь своему восточному флангу? Ведь для них это копейки, ни о чём. Вот вам кстати и оборонительный блок. Видимо некоторые страны и дальше будут объединятся в мини-блоки. А то система слишком неповоротлива и забюрократизирована, пока почухаются и поозаботятся, упоротые Бульбофюрер и Бункерный карлик понаворотят делов
показати весь коментар
09.10.2021 16:07 Відповісти
а где Яценюковая стена? Ее уже достроили или нет?
показати весь коментар
09.10.2021 16:20 Відповісти
как видишь, российсские оккупанты не продвигаются...ее обустроили и она уже работает...
показати весь коментар
09.10.2021 16:52 Відповісти
17 stran pomogli kakoj to pomociu,ne koliuckoj a sto to drugim.
показати весь коментар
09.10.2021 17:15 Відповісти
************ вообще должны были ее сами построить..цель исламомакак именно гейропа...но они по капиталистически отморозились
показати весь коментар
09.10.2021 17:55 Відповісти
И кстати, эти придурки со шмарклей в дёсна.
показати весь коментар
09.10.2021 16:08 Відповісти
Неужели во всем ЕС нет 300 км колючей проволоки? В Восточной Германии, Польше по бывшим военным городкам поскребите. Там этого добра раньше валом было
показати весь коментар
09.10.2021 16:10 Відповісти
Заголовок и текст статьи - "не совсем" увязаны. Кажется, дело лишь за строительством забора.
показати весь коментар
09.10.2021 16:45 Відповісти
Kupit etu koliucku tut ego nuzno ne 300 kilometrov,a 3000 kilometrov.34 kompaniji iz raznix stran zaxoteli ucastvovat delat zabor iz raznix stran.Dengi jest ,poka vse raboti idiot po grafiku
показати весь коментар
09.10.2021 17:03 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2021 17:22 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2021 17:58 Відповісти
Da vydel eto i lesnici lozit proxodit,tut tolko cast steni ecio budet zabor srazu za koliuckoj 3-4 metrov.V etom mesiace uze i zabor budet dobavliat
показати весь коментар
09.10.2021 18:01 Відповісти
Забор , а вдоль него ров с крокодилами ))
показати весь коментар
09.10.2021 18:13 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2021 18:00 Відповісти
20000 вольт не пробовали пустить?
показати весь коментар
09.10.2021 18:09 Відповісти
U nas za nej budet setocnaja 4 metrov,ukreplena stob nelegko pererezat,takze gde to pol metra vpustit v zemliu stob nepodkopalis.Realno koliucku nedast legko dojti do zabora
показати весь коментар
09.10.2021 18:11 Відповісти
Oj durak... 😂 😂 Kakie 4 metra? Kakoj metr v zemliu? Ty voobshe bolnoj?😂 "Po grafiku"? Tak zhe premjer Shimonite govorit, chto zavershat koliuchku klast v luchem sluchae 2023 godu...😂 😂 O tu pro stenu *******...🤣🤣 Eto zhe tolko biznes- "usvaivanie evrosojuznogo babla"... Tolko chtoby svoi krali...🤣🤣 Puschaj evropa platit- nam xorosho, no tolko ne nado nesti takoj bred o stene.. Budet kak s stadionom Vilniuse- strojka veka.. Esli chto - stadion uzhe 20 let strojat...😂🤣😁😜
показати весь коментар
09.10.2021 20:03 Відповісти
забор строят из литовского бюджета, евросоюз на это денег не даёт.
показати весь коментар
10.10.2021 09:46 Відповісти
абрамсы нужны а не проволока.
показати весь коментар
09.10.2021 16:20 Відповісти
абрамсы - наступательное оружие...одного абрамса по цене хватит на границу и с беларусью и с калиниградской областью...
и еще останется приматывать нарушителей к стволам берез
показати весь коментар
09.10.2021 16:55 Відповісти
лукашеску отжигает

показати весь коментар
09.10.2021 16:44 Відповісти
а кто мешает и сейчас после собаки доедать,можно и после свиньи ,и кошек здорово питаться.Идиотство.
показати весь коментар
09.10.2021 16:54 Відповісти
Диктаторы часто похожи. Сталин в бытность Кобой в ссылке тарелки не мыл. Их вылизывала собака.
показати весь коментар
10.10.2021 19:08 Відповісти
Хорошо, что нам не надо
показати весь коментар
09.10.2021 16:59 Відповісти
...засланці Пінчукі-Ахмєтови, допоможіть братам, навіть якщо вони ВАМ і не брати.. може колись і зарахується.........
показати весь коментар
09.10.2021 17:14 Відповісти
Це значить, що Литві потрібно 300 000 галюк довжиною по метру і 300 000 їжаків. А де стільки взяти🤔?
показати весь коментар
09.10.2021 18:21 Відповісти
Не будьте затычкой в каждой дырка
Ни при одной революции в Украине
Беллорусия не вмешивалась
показати весь коментар
09.10.2021 18:25 Відповісти
Идиоты раздаете проволку!! Сами почему не раскладываете путанкус россией и беларусью???? На до же такими дебилами быть!!!
показати весь коментар
09.10.2021 19:51 Відповісти
Украине необходимо ещё немного помочь колючкой Литве!!Ведь святое это дело, помощь соседям!! назло белорускому фюреру- Лукашенко и его шефу пуйлу!!
показати весь коментар
10.10.2021 10:09 Відповісти
Ці дроти допоможуть литвакам, як мертвому припарки. У випадку шухеру кацапсько-білоруська рать проходить Прибалтику транзитом до Кенігсберга навіть не розвертаючись у бойові порядки. "Герої" за чужими спинами...
показати весь коментар
10.10.2021 15:27 Відповісти
сеню зайчонка пригласите. он десятью метрами сделает забор, даже не забор а заборище...
показати весь коментар
11.10.2021 10:37 Відповісти
 
 