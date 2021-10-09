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Польща (8257) Євросоюз (12772) Сассолі (20)

Закликаю розглянути питання про блокування виплат Польщі з бюджету ЄС, - голова Європарламенту Сассолі

Закликаю розглянути питання про блокування виплат Польщі з бюджету ЄС, - голова Європарламенту Сассолі

Голова Європарламенту Давид Сассолі закликав розглянути питання про блокування виплат Польщі з бюджету ЄС. Цього тижня польський Конституційний суд визнав перевагу національного законодавства над європейським правом.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна про це заявив Давид Сассолі в інтерв'ю La Repubblica.

За його словами, Єврокомісія веде з владою Польщі переговори щодо базових принципів, недотримання яких може заблокувати затвердження плану відновлення країни.

"Європейський парламент боровся за ухвалення постанови про розподіл бюджету (ЄС - ред.) залежно від дотримання принципу верховенства права. Думаю, що настав час оцінити його конкретне застосування", - пояснив він, додавши, що йде наступ на цінності ЄС і потрібна "дуже жорстка реакція".

Читайте також: Туск закликав поляків не допустити виходу країни з Європейського Союзу

Нагадаємо, 7 жовтня Конституційний суд Польщі визнав верховенство національного законодавства над європейським правом. У ЄС назвали це рішення викликом принципам Союзу і пообіцяли вжити заходів.
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Топ коментарі
+18
Полякам набридли гейські цінності.
Тим більше, європейці самі знехтували ними, підіграючи кацапні.
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09.10.2021 16:15
+18
Польша отказывается принимать беженцев,которыми именно Меркель и Саркази двое бездетных и стремных человека -им наплевать наплевать вообще на будущее стран) наводнили Европу!! Кому нужны дармоеды,которые только и могут рожать и под пальмами сидеть,ждать подачки от мира??Молодцы поляки!! Они принимают умных и работящих украинцев!
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09.10.2021 16:16
+17
Ага.
"Ответ ЕС на задержание Протасевича должен быть решительным, незамедлительным и единым", - глава Европарламента Сассоли.

Видимо, такой же решительный, незамедлительный и единый ответ будет и в этот раз.
Собственно, как и всегда.
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09.10.2021 16:19
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Сассоли шутить не будет. Поляки, вы там того... перестаньте безобразничать. А то сами будите сассолить)))
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09.10.2021 16:14 Відповісти
Ага.
"Ответ ЕС на задержание Протасевича должен быть решительным, незамедлительным и единым", - глава Европарламента Сассоли.

Видимо, такой же решительный, незамедлительный и единый ответ будет и в этот раз.
Собственно, как и всегда.
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09.10.2021 16:19 Відповісти
коли 12червня 1990 року росія ,,признала превосходство национального законодательства над союзньім,, почався розпад ссср...
за півтора роки розпад оформили юридично
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09.10.2021 16:32 Відповісти
На жаль поляки добре загралися. При всій їх ненависті до Пуйла, вони поступили як Пуйло, визнавши власне законодавство вище міжнародного. Цей прецедент може стати початком кінця ЄС. А от для України можливо цей на краще. Якщо в ЄС нас 20 років не чекають, нафіга взагалі цей ЄС?
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09.10.2021 16:51 Відповісти
Та те ЄС уже давно тріщить по всіх швах. Тримаються кучі, бо фріци утримують якось. Ось коли вони почнуть газом із СП-2 спекулювати, тоді воно й лусне. Британці молодці, що давно зрозуміли толк цієї мильної бульбашки.
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09.10.2021 19:27 Відповісти
Полякам набридли гейські цінності.
Тим більше, європейці самі знехтували ними, підіграючи кацапні.
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09.10.2021 16:15 Відповісти
Бред не неси.
В Польше лгбт-парадов и лгбт-символики не меньше, чем в любой другой стране ЕС.
И полякам пох на это - главное, чтоб человек честно работал, зарабатывал и хорошо жил.
А с кем и как он трахается - его личное дело.
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09.10.2021 16:22 Відповісти
Брись, мокша.
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09.10.2021 16:23 Відповісти
омг, какие "мокши", недоразумение
меньше бреда, больше зравого смыслаи будет тебе счастье
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09.10.2021 16:25 Відповісти
Яким чином у вашій хамливо ********* персоні можна впізнати українця ?
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09.10.2021 16:27 Відповісти
Шовіністка)
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09.10.2021 16:47 Відповісти
Здоровий глузд і шоколадні недоумки - поняття несумісні. Тому всі, хто здатен мислити і тому не розділяє їхню упороту, позбавлену будь-якої логіки і здорового глузду "точку зору" - для них мокші і кацапи. Чому? Вони і самі того не знають, бо є упоротими безмізкими дебілами, мислити абсолютно не здатними...
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09.10.2021 18:35 Відповісти
Ахтунг! Кіля! У Вас бімба в вагіні!
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09.10.2021 19:29 Відповісти
Полякам якраз не пофіг.. Тому різна недорозвинена наволоч постійно скаржитися на Польщу.. Що там притісняють права недорозвинутих і психічнохворих, які хочуть парадами ходити
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09.10.2021 16:27 Відповісти
Ні! Саме поляки зрозуміли, що гейпропаганда їх знищить. Шквальне нав'язування нетрадиційних відносин видно навіть сліпому. А також поляки бережуть свій дім від навали мусульман. Все у них з головою добре. І бачать вони у лжепрогресивних ідеях Заходу неминучу погибель.
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09.10.2021 16:39 Відповісти
И поэтому миллионы ляхов убежали по германиям, британиям, нидерландам, скандинавиям, ведь в этих странах нет ни геев, ни муслимов бездельников?!
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09.10.2021 16:44 Відповісти
Якраз тільки мешканці кацапстану вживають назву Гейропа ( чи навіть Гейропка), вже самі не помічаючи цього.
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10.10.2021 08:38 Відповісти
Мюнхенский сговор часть № 2 в 21 веке? Неее?? а что тогда ну признал КСУ Польшу- верховенство законов Польши над промокашками Европы-ЕС и что?! знаетет ЕС в последнее время идет по пути СССР натягивание себе все больше и больше полномочий.... этакое Политбюро ЕС только там главную доминирующую роль играют Германия (с Путиным) и Франция (опять же с Путиным)...а все остальные на подтанцовке и подпевании... Польше мстят за несговорчивость по Северному Потоку № 2.. и все нашла коса на камень...
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09.10.2021 16:16 Відповісти
Доминирующую роль в ЕС играет США.
И никто никому никто не мстит - все страны ЕС признают юрисдикцию суда ЕС над своей.
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09.10.2021 16:24 Відповісти
причем тут ЕСПЧ котоырй если по честному перестал быть судом а так очередной придаток ЕС.. увы увы но реалии таковы а в условиях Ковида когда страны ЕС поклали болтом на нормы ЕС и вводили внутренний пограничный и таможенно карантинный контроль тогда уже стало очевидна эфемерность существования ЕС..... Британия не была бы Бриттанией ей то имея протекторат в Канаде Австралии и Новой Зеландии опыт колоний в Индо-Китае и Южной и Западной Африк не знать тонкостей союзов и договоров и та хлопнула дверью и послала далеко полем и лесом ЕС... как и Исландия ...
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09.10.2021 16:29 Відповісти
Польша отказывается принимать беженцев,которыми именно Меркель и Саркази двое бездетных и стремных человека -им наплевать наплевать вообще на будущее стран) наводнили Европу!! Кому нужны дармоеды,которые только и могут рожать и под пальмами сидеть,ждать подачки от мира??Молодцы поляки!! Они принимают умных и работящих украинцев!
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09.10.2021 16:16 Відповісти
Причем тут беженцы, чучело? Новость не осилил!
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09.10.2021 16:30 Відповісти
Біженці теж грають роль у прийняті рішення виходу з гейсоюзу. Все має значення.все, що загрожує нації.
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09.10.2021 16:43 Відповісти
Так если ляхи хотят жить в ес, они должны жить по законам ес. Почему ес должен подстраиваться под всех попадо?
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09.10.2021 16:46 Відповісти
ес не повинен винищувати цінності своїх країн-членів ес, що він пробує робити. Інакше грош йому ціна, якщо вони всі нації хочуть привести до однієї 3,14-ди.
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09.10.2021 19:33 Відповісти
фрицы , с рашистским газовым потоком "яркое" доказательство ,как жить по законам и интересам ЕС,когда цена за 1000 кубов рашистского газа почти 2000 эвро .Так под кого подстроили ЕС Меркель с "капутиным"?
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09.10.2021 19:54 Відповісти
Там шось було пов'язано з гомосеками. Чи то легалізація одностатевих шлюбів, чи щось з цієї серії. Поляки сказали ні, ліваки псевдоліберали одразу перекрили виплати. Якось так.
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09.10.2021 16:18 Відповісти
Ну выгоните Польшу и что дальше?
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09.10.2021 16:22 Відповісти
Албании-Македонии займут ляхов место
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09.10.2021 16:28 Відповісти
Ніхто нікого не вижене... Без поляків.. Союзу труба буде))
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09.10.2021 16:29 Відповісти
Не смеши. Без ляхов ЕС неплохо жил, без них и мадяров тоже неплохо будет жить
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09.10.2021 16:34 Відповісти
Да, наберут побольше таких китов как Греция, Албания, Португалия,
Только в один прекрасный день может статься, что количество потребителей, куда больше чем емкость котла...
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09.10.2021 16:36 Відповісти
Португалия самодостаточная страна. Там уровень жизни гораздо выше чем у пшеков.
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09.10.2021 16:40 Відповісти
С Англией,США ,Австралией да еще с некоторыми основными союзниками США вне НАТО .Польще .ЕС с Португалией будет до лампочки.А что Ты разве видел поляков на заработках в Португалии?
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09.10.2021 20:01 Відповісти
а ти був в Португалії??? там ляхів достатньо, як в італії, іспанії і т.д
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09.10.2021 23:28 Відповісти
для того, щоб Тобі порівнювати де багато ляхів недостатньо бути в Португалії,Іспанії ,Італії(хоч Ти і там не був,а якщо і був ,то не працював з поляками ) потрібно ще бути в Німеччині ,США ,Англії (fodas pa)
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10.10.2021 15:26 Відповісти
Тогда зачем эти претензии?
наверное очень хотят, что бы в Евросоюзе остались только такие "киты" как Венгрия, Греция, Португалия и тд?
Это до добра не доведет: Великобритания уже ушла, а это не шутки.
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09.10.2021 16:34 Відповісти
Далі підуть притомні за ними.
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09.10.2021 16:43 Відповісти
скоро по евросоюзу
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09.10.2021 16:25 Відповісти
Это решение суда согласованно с венецианской комиссией?
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09.10.2021 16:27 Відповісти
Вы только посмотрите на этого маньяка с редкими зубами и перекошенной мордой, оно еще будет диктовать свои условия другим. Правы поляки, сразу видно, кто из бюджета ЕС урвать побольше хочет, это называется "европейские ценности" и "европейское право" с такими замашками не удивлюсь, если в скорости ЕСПЧ в грош ставить перестанут.
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09.10.2021 16:28 Відповісти
жыдоугрофиннобуряты також заявляют, шо жыдоугрофиннобурятские законы понад усэ...делайте выводы...
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09.10.2021 16:30 Відповісти
На этой неделе польский Конституционный суд признал превосходство национального законодательства над европейским правом.
Если какой-то член, (самое подходящее в данный момент определение), решил что законодательство того союза, куда он так долго стремился и попал немного авансом вдруг начинает вести себя как медведь (никто не догадывается по чьей указке), то ЕС правильно делает. Бульбанфюрер вам в пример, даже как этот колхозник панически боится рабсеи.
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09.10.2021 16:30 Відповісти
Задньоприводний сосуля хоче Польщу па попке «наказать». Не вийде. Еврогеї добили свій європейський дім наглим нав'язуванням своїх смаків і законів пристойним країнам. А запустивши мусульман до себе, підкинули дрів у вогнище,де в майбутньому згорить Европа.
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09.10.2021 16:33 Відповісти
Откуда польша "пристойна країна"? В той же германии треть понаехавших - ляхи. В Норвегии есть целые села из ляхов
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09.10.2021 16:38 Відповісти
У вас викручено очі в середину черепа. Поверніть.
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09.10.2021 16:46 Відповісти
Я думаю у вас в черепе вообще пусто
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09.10.2021 16:48 Відповісти
Поляки свою судову реформу розпочали в 1990-му. Досі не завершили, як видно з цієї інфи.

ЗІ: не потрібно звинувачувати одну і другу сторони (КС Польщі та Єврокомісію) в недолугості чи в упередженні. Там проблеми глибші, і стосуються саме суду Польщі, його регламентів та процедур.
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09.10.2021 16:48 Відповісти
Все очень просто, хотите пользоваться благами ЕС, нужно соблюдать законы ЕС ...
С 2004 г. Польша получила от ЕС - 181 млрд. евро ....
В 2021-2027 г.г. Польша должна получить еще160 млрд. евро , из них 125 млрд. евро - подарок ......
Украина, благодаря реформам Порошенко, получила ,за последние 7 лет - 16 млрд. евро, это самый большой размер помощи стране, которая не входит в ЕС.

Видимо, США и ЕС ограничат помощь Украине, после обнаружений офшоров, у ,,борцов с коррупцией,, - окружения Зеленского, по которым не платили налоги ...
Парадокс ситуации в том, что неуплата налогов , в странах Запада, это тяжкое уголовное преступление, например, экс-президент Ю.Кореи, получила 15 лет ... , но на рейтинге Зеленского, это никак не скажется - народ не устоит, перед популизмом Властей...
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09.10.2021 16:59 Відповісти
Не смешите людей с международным правом Евросоюза. Все российские олигархи держат деньги Путина в банках Евросоюза, продвигают там интересы Путина, открывают бизнес на ворованные российские деньги, покупают чиновников, Шрёдера назначили председателем Роснефти, Германия требовала у Украины снять Шрёдера из Миротворца и это во время войны. Строят вместе газовый поток в обход Украины и рассказывают сказки о нарушениях прав человека в РФ. Типа, ну да, они плохие и бандиты, отравили граждан UK новичком, отравили Навального, оккупировали Крым, ещё содержат сепаратистов в Донецке, Луганске, Тирасполе, Осетии, Абхазии, но мы будем делать с ними бизнес. Это так называемые европейские ценности чиновников Евросоюза. Если бы не США в 2008 и 2014, то еврокоррупционеры склонили бы Грузию и Украину к признанию оккупированных территорий в составе РФ, потому что главный экономический партнёр Меркелей-Саркози и далее по списку - это Путин и его олигархи, которые пилят ресурсы и вывозят деньги в германские, французские, австрийские, итальянские, швейцарские и т.п. банки.
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09.10.2021 17:14 Відповісти
_Мерзавцы! Сами улеглись под фашистскую расию - а теперь на Польшу давят, мрази! На которую в 2010 напали рашисты, а ЕС с НАТОй - ни гу-гу! Молчат, суки, как рыбы об этом!
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09.10.2021 17:32 Відповісти
Хто башляє, то й гуляє.
Польша може робити, що їй завгодно - за свій рахунок.
Мова йде про зовнішні гроші, а не про унутрені поляцьки бздики.
Доречі, поляків-заробітчан, в Німеччині вже нема.
Не знаю, чому.
Може, еще Польска не згинела! - вже самостійно?
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09.10.2021 17:42 Відповісти
_Ты не понял: плевать мне на союзников путлера - Германию, Франицию и т. п. Я - на стороне Польши!
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09.10.2021 17:46 Відповісти
москалі також прийняли закон про верховенство власного закону над міжнародним, але гейропейці чомусь не бухтіли з цього приводу, а почали прискореними темпами будувати ПП2! А з такими темпами виродження білих, імміграції негро-арабів і радикальної лівацької пропаганди через 50 років толерантна і просвітлена гейропа повністю ВИМРЕ!!! І не буде тоді НІЯКОГО БЮДЖЕТУ ЄС ВЗАГАЛІ!!! ХАХААХХАХАХАХАА

сша, між іншим, йде схожою дорогою і за останнім переписом населення - біле населення вперше за всю історію америки почалось зменшуватись, а латиносів і негрів - збільшуватись.
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09.10.2021 17:39 Відповісти
Поки біли почорніють, ти зблідниш.
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09.10.2021 17:44 Відповісти
Браво Польша и пусть удача сопутствует Вам!!
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09.10.2021 18:09 Відповісти
Нехай всі по своїх хатах, квартирах, та хібарах розійдуться.
Тільки підтримаю!
Із Дойче Марками, у німців життя багачше було.
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09.10.2021 18:19 Відповісти
Рішення Польщі лише цеглина до саркофагу всім євроПЕЙСьким "цінностям": демократії, мультикультуралізмові, рівності, терпимості, невтручанню у внутрішні справи, повазі до суверенітету і територіальній цілісності країн, невикористання сили в міжнародних стосунках, колективній безпеці (!) та ін. маячні.
Це все, даруйте, гівно і, даруйте, до сраки. КОЖЕН ЗА СЕБЕ - ось принцип, про котрий, наразі, лише не кричать голосно, але вже давно його сповідують.Всі. Крім хахлів (саме хахлів, а не УКРАЇНЦІВ), котрі ще з часів Переяслава, Мазепи і Петлюри тільки й думають "до кого би прихилити свою бідну головоньку". Замість того, щоб самим кувати свою міць, господарку, зброю, свою Батьківщину і свою Націю.
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09.10.2021 18:53 Відповісти
Цікаво, як завтра мітинг пройде, на який поляків Туск кличе.
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09.10.2021 20:11 Відповісти
Молодці поляки. Взагалі треба єднатися в економічний та військовий союз з Україною та Литвою, а не з західноєвропейськими імпотентами. Такий союз має мати ядерну зброю, обов'язкову військову службу для хлопців і дівчат на кшталт Ізраїля, та жорстку антимосковську доктрину з правом на завдання превентивного удару. З часом тоді і Біларусь заберемо і змусимо Московію дуже сильно пстраждати.
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09.10.2021 20:28 Відповісти
Поляки рішили і рибку з'їсти і на х** сісти.
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09.10.2021 21:56 Відповісти
 
 