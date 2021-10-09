Україна, ЄС, США і Німеччина повинні визначити "червоні лінії" щодо "Північного потоку-2", - віцепрем'єр Стефанішина
Україна, ЄС, США і Німеччина повинні визначити "червоні лінії" щодо запуску "Північного потоку-2". Один із прикладів таких ліній - угода Росії і Угорщини про постачання газу в обхід української території.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Радіо Совобода" заявила віцепрем'єр-міністр України Ольга Стефанішина.
"Для нас кейс із укладанням угоди між Угорщиною і Росією це про ті "червоні лінії", які записані в угоді (президента США Джо - ред.) Байдена і (канцлера Німеччини Ангели - ред.) Меркель про те, що вони не допустять зловживань на ринку після запуску "Північного потоку-2", - сказала Стефанішина.
Вона додала, що Україна спостерігає за цим процесом і намагається зрозуміти, чи є ця угода "червоною лінією". За її словами, на сьогоднішній день видно, що для американських і німецьких партнерів все ще існує пряма загроза зриву контрактів і вимоги йти в обхід України, необґрунтована ціна на газ, політична ціна - це не "червона лінія", це не елемент гібридної війни.
"Тому я вважаю, що ми також повинні почати розмову, щоб визначити "червоні лінії" для України, ЄС, США та Німеччини для запровадження цього проєкту ("Північного потоку-2")", - підкреслила Стефанішина.
Будь ласка, зачекайте...
Япония как-то обходится без транзита газа, например.
"Труба" = ГТС в контексте моего сообщения. Так понятно?
тобто, ці системи інтегровані
навіть однієї нитки основного трубопроводу, який одночасно є й транзитним, забагато для 10-15 млрд, які споживає україна...
на підтримання тиску треба буде додаткові об,єми газу, або зменшувати-переварювати всі ці ділянки...а це набагато-багато більше ніж у 2009 було прилаштувати байпас на донбас
Вероятно, внутренние сети тоже создают какие-то "растяжки", но это не угрожает Украине, как государству.
Tozhe Ukraitsy: rasia ne hochet nam platit dengi pomogite, pust platit!
В компании отметили, что в 2020 году 83% дохода от основной деятельности были получены в результате международных операций, на внутренний рынок приходится только 17%. «Компания сейчас почти не зарабатывает на внутреннем потребителе: стоимость транспортировки в конечной цене на газ составляет лишь 23 копейки/кубометр (без НДС) или около 3%», - отмечается в отчете.
Валовая прибыль в 2020 году составила 35,7 млрд грн. Операционные расходы компании составили 34,6 млрд грн.
А ты советуйся со своей головой. Так обычно умалишенные действуют. Справочники и источники информации не твое...
Может избавишься ещё от чего-нибудь, серя?
А что касается "трубы", дело не в самой "трубе". А в том, что вокруг нее формируются проблемы. Например, некие персонажи могут "толкнуть" наши с Вами интересы для получения "выгодного" контракта с мышебратьями. Такие примеры в истории Украины уже есть.
Слыхали что вам сосна палубная проскрипела!!
Бегом!!
Вы ей должны
И так будет еще достаточно долго. "Пока не уйдет последний, рожденный в равстве" (с).....
Есть способ?
і, канєшно, ніяких виборів вже не буде разом з демократіями..
реалізацію цих ходів ми вже бачимо: мвс з кордонами і нацгвардією, сбу, верховна рада, президент все приводиться до спільного знаменника...
олігархи поступляться своїми ризиками за межами і всьо
Вирішуйте терміново питання з ціною газу! Скільки люди будуть переплачувати втридорога?!
Доборолись, почти что...
Красную линию надо было проводить в отношениях между Украиной и Россией
Лет двадцать назад /дружба дружбой а денежки порознь /
или дружба любит счёт
Прежде чем что нибуть сказать пос читай до десяти
Единственный правильный выход в этой ситуации - разобрать трубу, ни капли газа агрессора, пока не вернет территории! И границу перекрыть -это война или что?
Можете рисовать сколько угодно "красных линий" сидя у разбитого корыта.