З початку доби російські найманці 3 рази порушили перемир'я, застосувавши під Красногорівкою міномети калібру 82 мм, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресцентрі Операції об'єднаних сил.

У вечірньому зведенні зазначається: "У районі Майорська окупанти вели вогонь із автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій із автоматичних станкових гранатометів і мінометів калібру 82 мм.

Неподалік Новозванівки найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Наші захисники відкривали вогонь, чим змусили супротивника припинити вогневу активність, не застосовуючи забороненого мінськими домовленостями озброєння".

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