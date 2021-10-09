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обстріл (27087) Донбас (22348)

З початку доби російські найманці 3 рази порушили перемир'я, застосувавши під Красногорівкою міномети калібру 82 мм, - штаб ООС

З початку доби російські найманці 3 рази порушили перемир'я, застосувавши під Красногорівкою міномети калібру 82 мм, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресцентрі Операції об'єднаних сил.

У вечірньому зведенні зазначається: "У районі Майорська окупанти вели вогонь із автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Красногорівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій із автоматичних станкових гранатометів і мінометів калібру 82 мм.

Неподалік Новозванівки найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Наші захисники відкривали вогонь, чим змусили супротивника припинити вогневу активність, не застосовуючи забороненого мінськими домовленостями озброєння".

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теперь буба им кредиты ограничит...
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09.10.2021 18:08 Відповісти
Та сЧас. Збільшить, як постраждалим від дій київської хунти.
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09.10.2021 18:18 Відповісти
Зеля, якись ненормальній Нарком.
Під бухлом і торчиловом, навпаки постріляти, погуляти, повоювати охота.
Чисто кімнатний єврейський хлопчик - не Іудей, корочше.
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09.10.2021 18:25 Відповісти
зажлобили родаки дытыни скрипку...ото и получили вместо ойстраха стучащего по клавишам психа.
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09.10.2021 18:30 Відповісти
тихого вечорочка, синочки !!!
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09.10.2021 18:41 Відповісти
 
 